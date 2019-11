Resultado Godoy Cruz x Grêmio pela Copa Libertadores 2017 (0-1)

Ficamos por aqui com a transmissão, obrigado a todos que acompanharam Godoy Cruz x Grêmio ao vivo minuto a minuto pela VAVEL Live! Siga acompanhando diversos esportes pela VAVEL e um ótimo fim de noite!

O Grêmio volta a campo no Domingo, às 19h00, contra o Avaí com partida válida pelo Campeonato Brasileiro 2017,

O Grêmio conquista uma vitória importantíssima na Argentina. Com o resultado, o triolor gaúcho pode empatar pelo placar de 0 a 0 e 1 a 1 que ainda assim conquista a classificação para as quartas de final da Copa Libertadores da América.

48' FIM DE JOGO! o Grêmio vence o Godoy Cruz pelo placar de 1 a 0 na Argentina.

45' Teremos mais três minutos de acréscimo.

45' Mais uma vez Grohe! Depois de bola cruzada o atacante do Godoy Cruz cabeceia e o goleiro do Grêmio faz mais uma defesa.

38' Cartão amarelo para o jogador do Godoy ruz por falta em Ramiro.

36' Alteração no Grêmio: Sai Arthur para a entrada de Jailson.

33' MAIS UMA VEZ MARCELO GROHE! Após troca de passes, Grohe faz grande defesa na cabeçada de Garcia!

26' Alteração no Grêmio: Sai Lucas Barrios e entra Fernandinho.

20' Alteração no Grêmio: Sai Pedro Rocha para a entrada de Everton.

16' Marcelo Grohe faz a defesa depois de chute fraco do atacante advsersário.

11' PERIGO NA ÁREA! Marcelo Grohe fica cara a cara após bola rebatida na área, o goleiro faz a defesa e a defesa do Grêmio afasta o perigo!

10' Alteração no Godoy Cruz: Sai Gonzáles para a entrada de Fernández.

09' Sai Rey! Após troca de passes, Pedro Rocha é lançado mas o goleiro adversário sai do gol para ficar com ela.

04' Alteração no Godoy Cruz: Sai Cobos para a entrada de Angieleri.

03' Afasta Kanemman! Após casquinha de Garro, García chuta e o zagueiro argentino afasta para linha de fundo.

00' AUTORIZA O ÁRBITRO! ROLA A BOLA PARA O SEGUNDO TEMPO!

As equipes estão de volta ao gramado para a disputa do segundo tempo. Sem alterações em ambos os times.

Com esse resultado, o tricolor gaúcho pode até empatar pelo placar de 1 a 1 na Arena do Grêmio que garante a classificação!

51' FIM DO PRIMEIRO TEMPO! O tricolor gaúcho vence o Godoy Cruz pelo placar de 1 a 0.

48' Pra fora! Garcia recebe na entrada da área, arrisca o chute que vai pra fora.

47' Marcelo Grohe recebe atendimento médico no gramado.

43' MARCELO GROHE! O goleiro do Grêmio sai no pé do atacante advsersário para ficar com a posse de bola.

40' POR POUCO! Cortez faz boa jogada, cruza para Ramiro que cabeceia, o goleiro defende e no rebote, Barrios faz jogada perigosa e o juiz da partida marca falta.

39' Marcelo Grohe recebe cartão amarelo por cera.

37' Correa recebe cruzamento na área, mas cabeceia pra fora.

36' Sai o goleiro! Após troca de passe com Luan, Pedro rocha é lançado mas o Rey sai para ficar com a bola!

30' MARCELO GROHE! Após erro de passe, Correa chega de carrinho para finalizar e o goleiro do Grêmio faz grande defesa!

24' Depois de boa troca de passes, Pedro Rocha lança Michel e o goleiro advsersário fica com ela.

21' NA TRAVE! Edilson em cobrança de falta soltou a bomba, a bola desviou na barreira, explodiu no travessão e saiu pela linha de fundo!

18' Cartão amarelo para Fabían Henriquez por forte falta em Pedro Rocha,

14' Cartão amarelo para González por simulação.

12' Cartão amarelo para o jogador do Godoy Cruz por falta em Bruno Cortez.

09' Giménez faz cruzamento para a área e Marcelo grohe sai para fazer a defesa.

06' Edilson arrisca chute de fora mas sem direção e perigo algum.

05' Depois de pegar rebote, Javier Correa tenta cabeceio mas a bola se perde pela linha de fundo.

02' Após ótima jogada e assitência de Pedro Rocha, Ramiro recebe sozinho na pequena área para abrir o marcador para o tricolor!

02' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO GRÊMIO! RAMIRO É O NOME DELE!

00' APITA O JUIZ! COMEÇA O JOGO NO ESTÀDIO MALVINAS ARGENTINAS!

O tricolor gaúho vem a campo com a clássica camisa em que jogou a primeira partida das finais da Copa do Brasil na cor branca, calções pretos e meias brancas. Já o Godoy Cruz vem a campo com calçies, meias e camisas azuis com listas brancas.

Godoy Cruz confirmado: Rodrigo Rey; Luciano Abecasis, Leonel Galeano, Sebastián Olivares e Cobos; Ángel González, Fabián Henríquez, Gastón Giménez e Juan Garro; Javier Correa e Santiago García

Grêmio confirmado: Marcelo Grohe; Edílson, Geromel, Kannemann e Bruno Cortez; Michel, Arthur, Ramiro, Luan e Pedro Rocha; Lucas Barrios

Acompanhe a partir de agora os principais lances, ao vivo, da jogo entre Godoy Cruz x Gremio ao vivo, valendo pela Copa Libertadores 2017. A transmissão começará na hora da partida, às 19h15.

O retrospecto gremista contra equipes argentinas não é positivo. O tricolor gaúcho jogou em 16 oportunidades contra rivais do país, tendo apenas 4 vitórias, 6 empates e 6 derrotas. Na temporada passada, acabou sendo eliminado nas oitavas de final para o Rosario Central, tendo perdido a primeira partida em casa pelo placar de 1 a 0 e sofrendo a derrota no confronto de volta pelo placar de 3 a 0.

A equipe de arbitragem delegada para o confronto entre Godoy Cruz e Grêmio terá Victor Carrillo como juiz da partida, auxiliado por Jonny Bossio e Coty Carrera (trio peruano) como seus auxiliares.

A confirmação da escalação dos times que virão à campo ocorrerá uma hora antes da partida.

Assim, a provável escalação do Godoy Cruz deve ser: Rodrigo Rey; Luciano Abecasis, Leonel Galeano, Sebastián Olivares e Angileri (Cobos); Ángel González, Fabián Henríquez, Gastón Giménez e Juan Garro; Javier Correa e Santiago García.

Já a equipe argentina vem sem grandes dúvidas para encarar o time brasileiro. O time do treinador Lucas Bernardi, na qual terminou sua participação no Campeonato Argentino na 14ª colocação, terá a dúvida na lateral esquerda entre Fabrizio Angileri e Facundo Cobos.

Assim, a provável escalação do Grêmio deve ser: Marcelo Grohe; Edílson, Geromel, Kannemann e Bruno Cortez; Michel, Arthur, Ramiro, Luan e Pedro Rocha; Lucas Barrios.

Já os reforços para a composição do grupo que viajou à Argentina são de grande destaque. Um dos destaques da equipe no decorrer do ano, o equatoriano Miller Bolaños, no qual se recuperava a mais de dois meses de problemas musculares, volta a ficar a disposição do grupo principal do tricolor gaúcho. O outro retorno será Marcelo Oliveira, que se recuperava de lesão no ombro, e também vira opção para Renato. A projeção do time tricolor deve ser a mesma que venceu o Atlético-PR, pela Copa do Brasil.

O técnico Renato conta com reforços e desfalques importantes para a partida dessa noite. Com dores depois de sofrer um pisão no pé, o argentino Gastón Fernández não treinou durante a semana e ficará de fora da partida. O outro desfalque importantíssimo será o capitão Maicon, no qual se recupera de tendinite e também ficou de fora das atividades no decorrer da semana.

O Grêmio inicia na noite desta terça-feira(04) sua participação nas oitavas de final da Copa Libertadores da América 2017. O tricolor gaúcho enfrentará o Godoy Cruz, às 19h15, em Mendoza(ARG). O time de Renato Portaluppi decidirá em casa a classificação no dia 9 de agosto, também às 19h15, na Arena.