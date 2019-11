Resultado Palestino 2x5 Flamengo no Copa Sul-Americana 2017

FIM DE PAPO EM SANTIAGO!!! PALESTINO 2 x 5 FLAMENGO!!! Fla encaminha a classificação para a terceira fase da Copa Sul-Americana.

45' Dois minutos de acréscimos.

43' O camisa 7 cobrou a penalidade máxima de cavadinha, no canto direito de Darío Melo. Primeiro gol de Éverton Ribeiro pelo Fla e goleada do Rubro-Negro. Fla 5 a 2.

43' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO FLAMENGO!!!!!! É DE ÉVERTON RIBEIRO!!!

42' É PÊNALTI PARA O FLAMENGO!!!!! Rodinei arrancou, tocou para Éverton Ribeiro que cortou o zagueiro e foi derrubado. Sem nenhuma dúvida.

40' Última mudança no Flamengo: Sai: Leandro Damião / Entra: Felipe Vizeu

39' EM CIMA DA LINHA!!!! Mancuello tentou três vezes, e na última, a bola sobrou para Éverton Ribeiro que encobriu Melo, mas o goleiro se recuperou e impediu o quinto gol.

37' Após mais um escanteio, Damião desviou e Rafael Vaz desviou para marcar seu primeiro gol pelo Flamengo. Fla 4 a 2.

37' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO FLAMENGO!!!! É DE RAFAEL VAZ!!!!

36' Última mudança no Palestino: Sai: Arario / Entra: Tapia

35' Mudança no Flamengo: Sai: Berrío / Entra: Mancuello

33' Vem Mancuello no Flamengo.

27' VAZ! Réver tentou afastar, Vaz furou mas conseguiu se recuperar e jogou para escanteio.

26' Primeira mudança no Flamengo: Sai: Willian Arão / Entra: Rômulo

24' UHHHHHHHHHH! Berrío avançou pela direita, com espaço, e cruzou na cabeça de Everton que tocou por cima do gol.

23' Mudança no Palestino: Sai: Romo / Entra: Rosende

21' THIAGO!! Palestino chega novamente pelo alto, mas Thiago trava a finalização de Gutiérrez.

15' Que jogo maluco!!!! Everton aproveitou a furada do lateral do Palestino, arrancou e cruzou para Damião acertar uma letra enquanto girava. Fla 3 a 2.

15' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLAÇO DE LETRA DO FLAMENGO!!!!!!!! É DE LEANDRO DAMIÃO!!!

13' Uma confusão maluca na área do Palestino, Damião lutou com Torres e a bola sobrou para Berrío que encheu o pé para empatar. 2 a 2

13' QUE GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL MALUCO DO FLAMENGO! É DE ORLANDO BERRÍO!

11' Após o cruzamento, Everton furou feio e a bola sobrou para Vidal tocar para o fundo do gol. Palestino vira, 2 a 1.

11' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO PALESTINO! É DE BENJAMÍN VIDAL!

9' UHHHHHHHH! Na cobrança de escanteio, Berrío desviou e a bola saiu, desviada, pela linha de fundo.

4' Após cobrança de falta, Vaz afastou mal, Romo chutou e ainda contou com desvio em Leandro Damião para vencer Thiago. 1 a 1.

4' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO PALESTINO! É DE ROMO!

1' Everton Ribeiro cobrou escanteio, Damião sofreu um golpe de judô, e a bola bateu em Réver, entrando mansamente no cantinho. Fla 1 a 0.

1' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO FLAMENGO! É DE RÉVER!!

BOLA ROLANDO PARA O SEGUNDO TEMPO

Equipes voltaram para o segundo tempo. Palestino muda: Sai: Sebastian Pinto / Entra: Cardona

FIM DE PAPO NO PRIMEIRO TEMPO EM SANTIAGO! PALESTINO 0 x 0 FLAMENGO!

44' RECUO PERIGOSO! Após bola alçada na área, Réver tentou recuar para Thiago, e quase Gutiérrez chegou antes.

41' FRACO! Everton cobrou escanteio na cabeça de Arão, mas o volante cabeceou fraco e Darío Melo defendeu.

39' MELHOR MOMENTO DO FLAMENGO! Após cobrança de falta, Darío Melo espalmou para escanteio. Na cobrança, Réver desviou na primeira trave e Berrío quase alcançou. Na sequência, Everton cruzou e Damião desviou para fora.

35' UHHHHHHHHHH! Éverton Ribeiro vacilou, o Palestino recuperou e Gutiérrez chutou cruzado, com muito perigo.

27' Jogo é tecnicamente muito fraco em Santiago.

21' Berrío chegou na linha de fundo e cruzou fechado, mas Damião novamente não alcançou. Zé Ricardo grita muito na lateral do campo.

15' UHHHHH! Éverton Ribeiro cruzou buscando Damião, mas a bola foi direto para o gol e quase entrou. Escanteio para o Fla.

9' PRESSÃO DO FLA!!! Três cruzamentos seguidos para Leandro Damião, mas só no último o camisa 18 cabeceou, fraco, nas mãos do goleiro.

5' Palestino tenta ficar com a bola, mas esbarra na falta de entrosamento.

2' OPA!!!! Flamengo armou o contra-ataque com Berrio tocando para Arão que cruzou para Éverton Ribeiro, mas o camisa 7 caiu na área e o juiz mandou seguir.

1' Falta sem bola em Éverton Ribeiro.

BOLA ROLANDO NO SAN CARLOS DE APOQUINDO!

Equipes em campo.

FLAMENGO ESCALADO!

PALESTINO ESCALADO!

Boa tarde, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora os principais lances, ao vivo, da jogo entre Palestino x Flamengo ao vivo no estádio San Carlos de Apoquindo, em Santiago (CHI), valendo pela partida de ida da segunda fase da Copa Sul-Americana 2017. A transmissão começará na hora da partida, às 21h45, aqui na VAVEL Brasil. Fique conosco!

Após a queda na Libertadores, o Flamengo começa mais uma caminhada na Copa Sul-Americana, em busca de um título inédito. E estreia logo contra a equipe que o eliminou em 2016, o Palestino-CHI.

No ano passado, o Flamengo venceu o Palestino na ida, em Santiago, por 1 a 0 (gol de Emerson Sheik). Com a vantagem, o Rubro-Negro recebeu a equipe chilena em Cariacica e foi derrotado por 2 a 1, sendo eliminado em mais um vexame recente da história do Fila. Veja os gols da partida de volta no Kléber Andrade:

Pelo Brasileirão, o Flamengo está em ascensão e venceu o São Paulo na Ilha do Urubu na última rodada, por 2 a 0. Veja os melhores momentos:

Já o Palestino retornou de férias há menos de um mês e conta com um elenco mais modesto que o do ano passado, tendo 15 jogadores sub-23 inscritos na competição sul-americana.

Focado no jogo contra o Vasco no sábado, o técnico Zé Ricardo levou apenas cinco titulares para Santiago. O Flamengo terá uma boa oportunidade para mostrar que realmente o seu elenco é um dos três melhores do Brasil, e um dos melhores da América do Sul.

Me empresta alguns jogadores? Em contato com o site Globoesporte.com, o presidente do Palestino, Jorge Uauy S., brincou com a força do elenco rubro-negro, aproveitou a oportunidade para sonhar com jogadores do Flamengo e deseja que os chilenos repitam o feito histórico de 2016, em Cariacica: "Adoraria ter o banco de reservas do Flamengo, me encantaria. Somente os reservas devem custar três ou quatro vezes o nosso plantel. Seria um sonho começar meu mandato com esse triunfo".

'Tanque cheio' contra a velocidade chilena! Para Zé Ricardo, o Flamengo precisa estar preparado fisicamente para enfrentar a jovem equipe chilena do Palestino logo mais: "Futebol chileno de muita velocidade e intensidade. Apesar da troca de jogadores e do treinador, acho que não perdem essa característica e certamente vai ser um jogo bem difícil. A ideia, quando deixamos atletas no Rio, é ter aqueles que estão aqui 100%. Com o tanque cheio. Porque esparamos isso do Palestinoa amanhã. Certamente será um jogo bem difícil".