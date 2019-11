Resultado Barcelona-EQU 1x0 Palmeiras pela Copa Libertadores 2017

?Obrigado a você que curtiu conosco as emoções de Barcelona 1x0 Palmeiras! Siga acompanhando a VAVEL!

No final, resultado justo. O Barcelona, no segundo tempo, pressionou e não desistiu de jogar, buscando o gol a todo o momento. Teve mais posse de bola e, mesmo sem criatividade, foi premiado com um gol em chute despretencioso.

O Barcelona vence o Palmeiras pelo placar mínimo, com gol de Alvez, aos 46' do segundo tempo. A volta será no Allianz Parque, no dia 09/08

FIM DE JOGO EM GUAYAQUIL!

49' Lançamento para Esterillo. Ele não domina e Prass fica com ela.

48' Na linha de fundo, Velasco prende a bola, sem sucesso. Lateral para o Palmeiras.

46' O atacante recebeu e bateu de fora da área! A bola desviou em Bruno Henrique e traiu Fernando Prass! O Barcelona abre o placar em Guayaquil!

46' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BARCELONA!!!! JONATHAN ALVEZ!

45' Vamos até os 50!

43' Arranca Róger Guedes pela esquerda e consegue lateral para o Palmeiras.

42' Esterillo cruzou e dois jogadores do Barcelona dividiram entre si. A cabeçada foi para o meio da área e a zaga afastou.

42' PASSOU POR TODO MUNDO! Alvez passou de viagem por Tchê Tchê e cruzou rasteiro. A bola fica na lateral.

40' Lançamento na frente para Vera. Ele dominou na área, mas estava impedido.

40' Fernando Prass, de soco, afastou!

39' Chegava novamente no ataque o atacante Alvez. Luan tocou a bola para escanteio.

36' CARTÃO AMARELO para Damian Diaz, do Barcelona.

36' Prass fica com ela! Ele lança Keno, que sofre falta.

35' Jonathan Alvez avança pela ponta esquerda e cruza. Juninho bota para escanteio!

34' Falta em Róger Guedes na intermediária do campo de ataque.

33' SUBSTITUIÇÃO no Palmeiras:

ENTRA: Keno

?SAI: Borja

31' Thiago Santos está caído no gramado e agora recebe atendimento médico.

29' Muito ativo no jogo, Esterillo inferniza pelo lado esquerdo do Palmeiras. Já conseguiu três cartões amarelos e muitos cruzamentos.

29' Esterillo tenta cruzamento de três dedos para a área. Prass sai do gol e fica com a bola.

28' Cruzamento no primeiro poste. Afasta Róger Guedes.

28' No contra ataque, Esterillo recebeu, tentou cruzamento e a bola desviou em Thiago Santos. Escanteio!

27' BANGUERA! Goleiro espalmou chute forte de Borja, da entrada da área!

26' SUBSTITUIÇÃO no Palmeiras:

ENTRA: Michel Bastos

SAI: Dudu

26' Minda está caído. Sai no carrinho maca.

25' CARTÃO AMARELO para Lanza, goleiro reserva do Barcelona, que exaltou-se na reclamação.

24' Vera chega pela ponta e tenta passe no meio da área. Palmeiras afasta o perigo.

23' DE NOVO: SEGUE O JOGO! Alvez tenta chapelar Mina dentro da área. Ele pede bola na mão do zagueiro palmeirense. Juiz manda seguir.

23' Esterillo chega em velocidade pela ponta esquerda e cruza. A bola passa reto por Vera.

22' SEGUE O JOGO! Alvez, sem contato algum, cai na área. Juiz manda levantar.

21' SE ATRAPALHOU! Alvez cruza rasteiro e Velasco, dentro da área, pisa na bola, batendo uma perna contra a outra.

20' SUBSTITUIÇÃO no Barcelona:

ENTRA: Washington Vera

SAI: José Ayoví

20' CARTÃO AMARELO para Tchê Tchê, do Palmeiras

20' Dudu cruza e Banguera agarra firme. Ele lança Esterillo, que sofre falta de Tchê Tchê, passando a linha divisória do gramado

19' Roger Guedes, em seu primeiro lance, sofre falta na linha de fundo. Vem bola na área!

18' SUBSTITUIÇÃO no Palmeiras:

ENTRA: Róger Guedes

SAI: Zé Roberto

18' Tchê Tchê tenta lançamento para Borja. A bola vai forte demais e o lateral do Barcelona desvia. Palmeiras no campo de ataque.

15' Cruzamento e Luan afasta. Barcelona pressiona e tem agora 61% de posse de bola.

14' Lançamento para Jonathan Alvez. Ele corre contra Juninho e tenta o corte dentro da área. O zagueiro corta para escanteio.

14' Cruzamento na área e Prass, em dois tempos, defende.

14' CARTÃO AMARELO para Juninho, do Palmeiras.

13' Esterilla tabelou com Valencia e recebeu na frente. Juninho o derrubou e cometeu falta. Vem bola na área do Verdão!

11' Quando tem a bola, o Barcelona procura as jogadas individuais, e o Palmeiras fecha os espaços.

10' O jogo é de muita marcação, e as equipes não conseguem criar jogadas.

3' Cruzamento na área e Thiago Santos afasta.

2' PRASS! Cobrança de escanteio no segundo poste, Velasco desvia e Arreaga chuta. O goleiro do Palmeiras defende e a bola vai por cima do gol.

1' Alvez tenta a jogada na grande área. A bola bate na zaga do Palmeiras e o Barcelona ganha escanteio.

0' Começa o segundo tempo de Barcelona 0-0 Palmeiras!

Posse de bola: 58%-42% para o Barcelona.

O Palmeiras errou muitos passes no meio de campo neste primeiro tempo. Por isso não conseguiu criar. Apesar disso, teve a melhor chance do jogo até aqui, com Willian.

47' Fim do primeiro tempo!

46' Dudu cruza e o juiz apita. Já havia falta de Juninho no ataque.

46' Zé Roberto tabela com Dudu e cruza. Mina desvia de cabeça, para longe do gol. Juiz marca escanteio.

45' Bruno Henrique recebe de Dudu e tenta a jogada pela ponta esquerda. Ele bate em cima da marcação e consegue escanteio.

44' Bola alçada na área. Banguera divide com Mina e ambos ficam caídos. O arqueiro recebe atendimento.

43' CARTÃO AMARELO para Valencia, do Barcelona.

43' Falta! Valencia derruba Willian na intermediária direita do ataque do Palmeiras.

42' Esterilla tenta jogada na linha de fundo, mas Juninho acompanha ele e consegue tiro de meta.

41' Na Bolívia, o Jorge Wilstermann abre o placar contra o Atlético Mineiro.

38' Dudu arrisca de fora da área e manda longe do gol. Jogo é lá e cá!

31' Esterilla enfia a bola para Velasco, que invade a área e tenta finalizar. A bola é travada e Prass segura firme.

30' Velasco tabelou com Valencia e cruzou à meia altura. Mina afastou.

24' Esterilla cruza no segundo poste, lado esquerdo, e Tchê Tchê desvia para escanteio.

23' Zé tenta a cobrança curta e a zaga do Barcelona retoma a bola.

22' Zé Roberto cruza e Velasco desvia para escanteio, com o pé.

21' SUBSTITUIÇÃO no Barcelona:

ENTRA: Valencia

SAI: Pineida

20' PERDEEEEEEU! Dudu puxa o contra ataque e passa para Willian, que bate cruzado dentro da área. O goleiro Banguera desvia a bola para escanteio, com o pé.

20' Alvez arranca pelo meio e tenta o passe no ataque, mas erra.

18' O jogo é de muita bola alta e ambas as equipes trocando passes, tentando ir ao ataque, mas sem sucesso

10' Prass sai mal do gol e a bola fica com o Barcelona. Velasco arrisca de fora da área e manda por cima da meta.

9' Esterilla invade a área pela ponta esquerda. Zé Roberto desvia para escanteio.

7' Falta em Dudu, na intermediária do campo de ataque.

5' Cruzamento perigoso de Alvez. Prass sai de soco e afasta. O goleiro está caído com dores no joelho.

4' Borja divide no ataque e fica caído na intermediária do campo de ataque.

1' Willian chuta de fora da área. Bola alta, no meio do gol. Banguera agarrou.

1' Borja tenta a jogada na linha de fundo, mas é apertado por dois marcadores e perde a bola.

0' PATRÍCIO LOUSTAL APITA: BOLA ROLANDO EM GUAYAQUIL!

As equipes já estão no gramado! Vai rolar a bola em Guayaquil!

BARCELONA ESCALADO: Banguera; Pedro Velasco, Aimar, Arreaga, Pineida; Minda, Matías Oyola, Damián Diaz; Esterilla, José Ayoví e Jonathan Alvez

PALMEIRAS ESCALADO, sem Guerra e com Tchê Tchê na lateral! Confira:

Fernando Prass; Tchê Tchê, Mina, Luan, Juninho, Zé Roberto, Bruno Henrique, Thiago Santos; Dudu, Willian e Borja

Técnico Cuca

O Barcelona é atualmente o vice-colocado do Campeonato Equatoriano, com 37 pontos ganhos em 21 partidas disputadas.

O mistério fica por conta da escalação do Verdão: será que joga Miguel Borja ou Willian?

Neste ano, o time de Guayaquil já surpreendeu outro brasileiro: o Botafogo. Em pleno Engenhão, o rápido time do técnico Guillermo Almada venceu por 0x2.

Contra equipes equatorianas, o Verdão tem retrospecto de 14 jogos: nove vitórias, dois empates e três derrotas, com aproveitamento de 69%

FIQUE DE OLHO Barcelona x Palmeiras: A dupla de ataque do time equatoriano, Jonathan Álvez e José Ayoví, já causou terror na zaga do Botafogo. Mina e Dracena terão de se cuidar com a velocidade de ambos!

FIQUE DE OLHO Barcelona x Palmeiras: Destaque do time, Dudu é hoje o jogador mais perigoso do Palmeiras. Com velocidade e grandes arrancadas, ele pode fazer a diferença em Guayaquil

O último confronto entre Palmeiras e Barcelona-EQU aconteceu em 1959, quando o Verdão venceu por 4x1, em Guayaquil.

Palmeiras fora de casa na Libertadores:

Atlético Tucumán 1x1

Peñarol 2x3

Jorge Wilstermann 3x2

Barcelona em casa na Libertadores:

2x1 Atlético Nacional

1x1 Botafogo

0x3 Estudiantes

O Estádio Monumental Isidro Romero Carbo aguarda hoje um público de aproximadamente 40 mil pessoas.

Está valendo! Agora, a fase é oitavas de final, e nenhum erro pode ser cometido. O Palmeiras chegou na segunda-feira (02) a Guayaquil, onde se prepara desde terça-feira para o confronto.