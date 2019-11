Resultado Nacional x Botafogo na Copa Libertadores 2017 (0-1)

FIM DE PAPO NO PARQUE CENTRAL!! NACIONAL-URU 0 x 1 BOTAFOGO!

48' Vai acabar a partida em Montevidéu.

47' Após mais uma bola levantada na área do Botafogo, Emerson Silva jogou para escanteio.

47' Última mudança no Botafogo: Sai: Roger / Entra: Marcos Vinicíus

45' Quatro minutos de acréscimos.

44' UHHH! No contra-ataque, o Alvinegro voltou a finalizar. Guilherme tocou para Matheus Fernandes que arriscou de longe e Conde defendeu sem problemas.

43' Botafogo reclama das marcações de Julio Bascuñan.

41' Mesmo sem jogar bem, o Nacional vai para a pressão final.

38' Segunda mudança no Botafogo: Sai: Rodrigo Pimpão / Entra: Guilherme

36' Última mudança no Nacional: Sai: Viúdez / Entra: Ligüera

34' Mudança no Botafogo: Sai: João Paulo / Entra: Camilo

33' Bruno Silva caiu no gramado, extenuado, mas já se levantou.

27' Mudança no Nacional: Sai: Hugo Silveira / Entra: Diego Coelho

25' UHHHH! Após o corte de Polenta, a bola sobrou para Roger que bateu forte e Conde defendeu. Foi a primeira finalização do atacante alvinegro.

19' Cartão amarelo para Bruno Silva, do Botafogo.

18' João Paulo sinalizou para o banco do Botafogo que está sendo visado pela arbitragem. Por já ter cartão amarelo, deve ser substituído.

15' Nacional, no desespero em busca do empate, não está conseguindo nem acertar mais os cruzamentos.

12' PEGOU MAL! Viudez cobrou mal a falta que seria perigosa. Passou longe do gol de Gatito.

11' Primeira mudança no Nacional: Sai: Fucile / Entra: Ramírez

6' ISOLOU! Após o corte da defesa, Matheus Fernandes resolveu arriscar, mas pegou muito mal na bola.

4' Mesmo panorama do primeiro tempo: Nacional tem a bola e o Botafogo espera para buscar o contra-ataque.

BOLA ROLANDO PARA O SEGUNDO TEMPO!

Equipes retornaram ao gramado.

FIM DE PAPO NO PRIMEIRO TEMPO! NACIONAL-URU 0 x 1 BOTAFOGO

47' ISOLOU!! Após confusão na área, a bola sobrou para Espino que arriscou de longe mas isolou.

45' Três minutos de acréscimos.

44' Gatito recebe atendimento médico.

42' INACREDITÁVEL!!!!!! Emerson Silva escorregou, a bola sobrou para Fernández que rolou para Silveira, livre e na pequena área, mas o atacante uruguaio errou o alvo.

41' UHHHH! Na pressão o Nacional voltou a assustar. Após rondar a área alvinegra, a bola sobrou para Espino que arriscou e levou perigo para Gatito.

37' Na primeira chance clara, o alvinegro abre o placar: Pimpão cruzou para Bruno Silva que chutou de primeira, a bola desviou em Espino e sobrou para João Paulo cavar e marcar. Botafogo 1 a 0.

37' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BOTAFOGO!!!! É DE JOÃO PAULO!!!

31' Após o erro da arbitragem, a partida ficou mais pegada e nervosa.

28' Reclamação segue, por um pênalti que ocorreu, mas não foi marcado por Julio Bascuñan. O lateral-esquerdo do Botafogo estava com os braços levantados e a bola bateu no braço direito.

27' Jogadores do Nacional-URU desesperadamente um pênalti de Victor Luis. Na sequência, Fucile, levou amarelo.

24' Viúdez quase passou por quatro alvinegros, mas Emerson Silva brecou a arrancada do jogador uruguaio.

20' POR POUCO! Na primeira chegada do Botafogo, Pimpão cruzou fechado e por muito pouco, Bruno Silva não tocou na bola.

17' Botafogo tenta escapar da pressão do Nacional, mas sem sucesso até o momento.

13' INCRÍVEL!!!!!! Após cobrança de falta, Polenta desviou e acertou a trave, no rebote Fernández tentou marcar mas Gatito salvou e na sequência, Silveira cabeceou para fora.

11' UHHHHH!! No cruzamento, Silveira se antecipou ao Emerson Silva e cabeceou com muito perigo. Gatito reclamou de falta no zagueiro alvinegro.

10' Cartão amarelo para João Paulo, do Botafogo.

9' Nacional tenta ficar com a bola, mas esbarra na boa marcação do Botafogo.

7' Cartão amarelo para Diego Polenta, do Nacional-URU.

3' QUASE!! Viúdez faz grande jogada individual, e no cruzamento, a bola passou por quase toda a área, até que Arnaldo salvou o Botafogo.

2' Gramado aparenta ter suportado a forte chuva na capital uruguaia. Botafogo tenta tocar a bola e gastar o tempo.

BOLA ROLANDO NO PARQUE CENTRAL! COMEÇA NACIONAL-URU x BOTAFOGO!

Chove muito em Montevidéu. Grande queima de fogos acontece antes da bola rolar.

Equipes em campo.

NACIONAL ESCALADO!

BOTAFOGO ESCALADO!

Torcedores do Botafogo vieram em grande número até o Parque Central. Ao todo, oito ônibus levaram os alvinegros até o estádio.

Boa tarde, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora os principais lances, em tempo real, da jogo entre Nacional x Botafogo ao vivo no Parque Central, em Montevidéu (URU), valendo pela partida de ida das oitavas de final da Copa Libertadores 2017. A transmissão começará na hora da partida, às 21h15, aqui na VAVEL Brasil. Fique conosco!

Em Montevidéu, o Nacional-URU recebe o Botafogo na abertura das oitavas de final da Libertadores. Os uruguaios terminaram a fase de grupos na segunda posição do Grupo 7, enquanto o alvinegro terminou na liderança do Grupo 1, um dos mais difíceis da competição.

O Botafogo já derrubou 4 campeões da Libertadores nessa edição: Olímpia-PAR e Colo-Colo-CHI (Pré-Libertadores), Estudiantes-ARG e Atlético Nacional-COL, atual campeão (na fase de grupos). A equipe uruguaia será o quinto campeão da Liberta que cruzará o caminho do Glorioso.

A partida de volta será no dia 10 de agosto, no estádio Nilton Santos. O vencedor do confronto pegará quem passar entre Godoy Cruz-ARG e Grêmio. No primeiro confronto, em Mendoza (ARG), o Tricolor gaúcho venceu por 1 a 0. A partida de volta acontecerá no dia 9 de agosto, na Arena do Grêmio.

No Campeonato Uruguaio, o Nacional lidera o Grupo B do Torneio Intermedio, depois de ficar com o vice-campeonato no Apertura. Já o Botafogo ocupa a 10ª posição no Brasileirão.

As duas equipes já se enfrentaram em uma Copa Libertadores. Em 1973, o Botafogo de Jairzinho (pai de Jair Ventura e ídolo do alvinegro) bateu o Nacional nos dois confrontos, válidos pelo quadrangular semifinal: 3 a 2 no Rio, e 2 a 1 em Montevidéu. Jairzinho marcou dois dos cinco gols do Glorioso nos confrontos.

Após três derrotas consecutivas, o técnico Jair Ventura estuda modificar a equipe para o duelo de logo mais. No último treino antes da partida, o treinador alvinegro testou Matheus Fernandes no lugar de Camilo. No mais, deverá manter a equipe titular.

No lugar de Rodrigo Aguirre, lesionado, o técnico do Nacional-URU, Martín Lasarte, ainda não definiu quem entrará. As opções são: Santiago Romero, Álvaro González e Sebastián Rodríguez.

Nada de jogar os 90 minutos! Jair Ventura deverá começar a partida com o jovem Matheus Fernandes, porém o treinador destacou que dificilmente Matheus jogará a partida inteira: "Nos 90 minutos depende da intensidade do jogo, fica difícil cravar. Mas ele está totalmente liberado pelo departamento médico, pela fisiologia. O físico também, fez testes e estão bons. Se não iniciar não vai ser parte física, mas uma escolha técnica".