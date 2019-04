Sonhando com tetra do Mundial Sub-17, Brasil cai no grupo com Espanha e surpresa africana

A Seleção Brasileira conheceu nesta sexta-feira (07), sua chave no Mundial Sub-17 que acontece esse ano. O sorteio foi realizado na Índia, na cidade de Mumbai. Os garotos vão encarar Espanha, Níger e Coreia do Norte, que representam o Grupo D, na primeira fase do torneio, que começará no dia 6 de outubro. A estreia do Brasil Sub-17, de acordo com o cronograma oficial da FIFA, será no dia 7 de outubro.

O técnico Carlos Amadeu fez uma análise sobre o que espera encontrar pela frente no mundial. De acordo com o treinador, haverá muito equilíbrio desde a primeira fase do torneio: "Portugal, que tem uma equipe sub-17 muito qualificada, ficou de fora, assim como a Nigéria, atual campeã. Isso já indica a força das equipes que chegaram ao Mundial", comentou Amadeu.

Especificamente sobre a chave dos garotos canarinhos, o Grupo D do Mundial, Carlos Amadeu acredita que é um dos caminhos mais complicados da primeira fase da competição: "Talvez seja o grupo mais forte da primeira fase, pois conta com o campeão sul-americano (Brasil), o campeão europeu (Espanha), um time africano, que apesar de estar em seu primeiro Mundial vem de um continente de muita tradição nesta categoria, além da Coreia do Norte, um time do qual é difícil conseguir informações", finalizou.

Para garantir uma vaga no Mundial da Índia, a Seleção Brasileira Sub-17 conquistou o Sul-Americano do Chile. Foram nove jogos, oito vitórias e um empate, melhor ataque, defesa menos vazada, artilheiro e melhor jogador da competição para o Brasil. A preparação para o Mundial, com treinos na Granja Comary, já começou.

Os grupos do Mundial Sub-17 da Índia:

GRUPO A: Índia, Estados Unidos, Colômbia e Gana

GRUPO B: Paraguai, Mali, Nova Zelândia e Turquia

GRUPO C: Irã, Guiné, Alemanha e Costa Rica

GRUPO D: Brasil, Espanha, Níger e Coreia do Norte

GRUPO E: Honduras, Japão, Nova Caledônia e França

GRUPO F: Iraque, México, Chile e Inglaterra