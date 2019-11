Resultado Vasco x Flamengo Campeonato Brasileiro 2017 (0-1)

Agradecemos a quem acompanhou mais uma transmissão da VAVEL Brasil! Tenham todos uma boa noite e até a próxima.

Após as cenas de guerra, voltamos a falar sobre futebol. O Flamengo pulou momentaneamente para a vice-liderança, com 23 pontos. Já o Vasco segue em 6º com 16 pontos.

Depois de minutos no centro do gramado esperando, sofrendo com o gás de pimenta nos olhos, jogadores, comissão técnica do Flamengo e arbitragem saem correndo, em cena de fuga de "guerra", para o vestiário.

Após a partida, vascaínos tacam bombas no gramado de São Januário e protagonizam cenas de terror nesse momento. Flamengo e repórteres no meio do gramado, se protegendo.

FIM DE PAPO EM SÃO JANUÁRIO! VASCO 0 x 1 FLAMENGO!

49' Cartão amarelo para Andrey, do Vasco.

47' Por reclamação com a arbitragem, vascaínos jogam copos de água no gramado. Rubro-negros provocam e gritam "Fica Eurico".

45' Cinco minutos de acréscimos.

40' Flamengo marca bem, não deixa o Vasco jogar, mas parou de conseguir criar, devido ao cansaço de alguns jogadores.

32' Flamengo depois do gol, chegou com mais perigo que o Vasco.

28' PAROU! Em mais um contra-ataque perigoso, Éverton Ribeiro lançou Everton que tocou de cabeça para Leandro Damião, mas a arbitragem marcou impedimento.

25' Flamengo também muda pela última vez: Sai: Léo Duarte / Entra: Rômulo

23' TRAVADO!!!!!! O Flamengo fez o lance mais bonito do jogo. Everton arrancou pela esquerda, cruzou para Damião que tocou de calcanhar para Éverton Ribeiro, mas na hora da finalização o camisa 7 do Flamengo foi travado.

22' Última mudança no Vasco: Sai: Yago Pikachu / Entra: Manga Escobar

20' THIAGO!!!! A resposta do Vasco foi imediata, na finalização com estilo de Luis Fabiano, para grande defesa do goleiro rubro-negro.

19' Éverton Ribeiro passou de maneira sensacional por Henrique e cruzou na cabeça do xará, que tocou no canto de Martin Silva. Flamengo 1 a 0.

19' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO FLAMENGO! É DE EVERTON!

17' INCRÍVEL!!! Andrey saiu jogando errado, Éverton Ribeiro tocou para Diego que chutou mal, e no rebote o camisa 7 chutou travado.

17' Mudança no Fla: Sai: Guerrero / Entra: Leandro Damião

13' Guerrero caiu após o choque com Henrique, ficou grogue e será substituído, mesmo contra a sua vontade.

11' Mudança no Vasco: Sai: Mateus Vital / Entra: Wagner

10' Márcio Araújo tocou para Thiago, que se atrapalhou e quase entregou um gol para o Vasco. Na sequência, Pikachu chutou travado e o Vasco ganhou escanteio.

5' Flamengo volta tendo a bola no ataque, enquanto o Vasco tenta sair para o ataque na base do chutão.

2' UHHHHHHH! Flamengo tocou a bola até chegar em Guerrero, o peruano passou facilmente por Paulão e chutou para defesa difícil de Martin Silva.

BOLA ROLANDO PARA O SEGUNDO TEMPO EM SÃO JANUÁRIO!

Equipes retornando ao gramado. E briga entre vascaínos e a Polícia Militar.

Primeiro tempo amarrado com faltas (14 do Vasco e 4 do Fla), cartões amarelos e pouco futebol. Fim da primeira etapa deu uma esperança de que o segundo tempo será melhor.

FIM DE PAPO NO PRIMEIRO TEMPO! VASCO 0 x 0 FLAMENGO!

48' Flamengo melhorou consideravelmente e volta a rondar a área vascaína.

46' Após o corte de Rafael Marques, a bola sobrou para Éverton Ribeiro que buscou a finalização de direita, mas a bola desviou e saiu em escanteio.

45' Quatro minutos de acréscimos.

40' Primeira mudança no Vasco: Sai: Bruno Paulista / Entra: Andrey

40' Bruno Paulista caiu no gramado novamente, e não dará mais para ele.

37' UH! Mais uma vez Bruno Paulista foi desarmado, a bola sobrou para Guerrero na intermediária que nem pensou duas vezes e finalizou dali mesmo, nas mãos de Martin Silva.

34' Cartão amarelo para Nenê, do Vasco.

32' Agora foi a vez de Bruno Paulista cair no gramado.

28' Cartão amarelo para ?Luis Fabiano, do Vasco.

26' QUASE! Bruno Paulista foi pressionado, perdeu para Guerrero que tocou para Éverton Ribeiro, mas o camisa 7 não conseguiu ganhar de Paulão na corrida.

22' UHHHH! Boa jogada trabalhada do Flamengo, com Rodinei tocando para Diego que buscou a finalização, mas Rafael Marques travou e jogou para escanteio.

20' Primeira mudança no Flamengo: Sai: Rhodolfo / Entra: Léo Duarte

19' Rhodolfo sentiu. Vai ter que ser substituído.

14' POR MUITO POUCO! Diego cobrou falta para a área, defesa vascaína parou e quase Rhodolfo alcançou.

8' Cartão amarelo para Paulão, do Vasco.

5' Jogo é muito pegado em São Januário.

2' Guerrero reclamou de uma entrada dura, mas Anderson Daronco marcou falta do atacante e ainda deu amarelo pela reclamação.

BOLA ROLANDO EM SÃO JANUÁRIO!

Boa tarde, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora os principais lances, ao vivo, da jogo entre Vasco x Flamengo ao vivo em São Januário, valendo pela décima segunda rodada do Campeonato Brasileiro 2017. A transmissão começará na hora da partida, às 18h, aqui na VAVEL Brasil. Fique conosco!

Após um ano, o Clássico dos Milhões volta a acontecer no Brasileirão. O sexto colocado, Vasco, recebe o terceiro colocado, Flamengo, na Colina Histórica. O Cruz-maltino quer se firmar no grupo dos classificados para a Libertadores. Já o Rubro-Negro busca se aproximar do líder Corinthians.

Na história dos duelos em São Januário, são 16 vitórias do Vasco, 10 do Flamengo e 9 empates. A última vitória do Fla foi em 1973, 1 a 0, gol de Paulo César Caju. Já a última vitória do Vasco foi no Campeonato Carioca de 2016, também 1 a 0, gol de Rafael Vaz (hoje no Rubro-Negro). Reveja o gol:

Na última rodada, o Vasco empatou em 2 a 2 com o Coritiba, na capital paranaense. Veja os melhores momentos:

Já o Flamengo venceu o São Paulo, na última rodada, por 2 a 0 na Ilha do Urubu. Veja os melhores momentos:

Na próxima rodada, o Cruz-maltino enfrentará o Vitória em Salvador, na quarta-feira (12). Já o Rubro-Negro receberá o Grêmio na Ilha do Urubu, em partida que poderá valer a vice-liderança.

Parar o Guerrero? Só atirando! Bem-humorado, Milton Mendes brincou sobre como parar Paolo Guerrero, atacante do Flamengo: "Para parar o Guerrero, é só de metralhadora (risos). É parecido com o Luis Fabiano. Faz bem o pivô. O forte dele é esse. Ele domina, afunda nos zagueiros e vem nos espaços. Aí que aparecem os outros jogadores. Admiro muito ele, o Diego e vários outros do Flamengo. Sei como a equipe deles joga. Os jogadores sabem também. Treinamos em cima das características que ele tem para neutralizá-las e outras que podemos tomar partido".

Não mudará o jeito de jogar! Pelo lado do Flamengo, Zé Ricardo afirmou que a equipe manterá o jeito ofensivo de jogar: "O Flamengo não vai mudar o jeito de ser. Vamos jogar para cima e tentar envolver o adversário. Mas do outro lado há uma grande equipe. Eles estão com uma pontuação muito boa. Espero um Vasco agressivo na marcação. Eles não tiveram compromisso durante a semana e devem colocar uma pressão no início do jogo. Milton está fazendo uma equipe muito competitiva. Teremos que jogar no nosso limite. Seremos uma equipe organizada e competitiva porque o momento exige isso".