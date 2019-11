Resultado: Avaí vence Grêmio no Campeonato Brasileiro 2017 (0-2)

Obrigado a você que acompanhou mais uma rodada na VAVEL Brasil. Até a próxima com mais futebol brasileiro, outras competições e outras modalidades esportivas. Siga-nos nas redes sociais e fique por dentro de tudo. Ótima noite a vocês seguidores. Tchau!

Avaí vence em plena Arena do Grêmio. O Tricolor era superior em volume, trabalho de bola, chances, mas Douglas foi incrível na etapa inicial. No segundo tempo, ainda defendeu pênalti de Edilson. Pegou tudo. Nos contra-golpes, trabalhos bem feitos para bola chegar em Simião, que fez um golaço colocado: 1 a 0. No segundo gol avaiano, outra participação de Junior Dutra e William Santana, consagrando as trocas do técnico Claudinei Oliveira, definiu o placar de 2 a 0 aos visitantes. O Avaí sobe na tabela, respira proximo de deixar a zona do rebaixamento. O Grêmio sofre a terceira perda seguida, se afasta de vez da liderança, perde a vice-liderança e começa a cuidar sua posição no G-4. É terceiro com 22 pontos nessas 12 rodadas.

51' ACABOU! VITÓRIA GIGANTE DO AVAÍ NA ARENA DO GRÊMIO! SUPERAÇÃO!

47' IMPEDIMENTO! Bruno Cortez à frente da defesa avaiana. Finalzinho de jogo.

46' Douglas defende após jogada de Everton, que inverte para Bolaños e o equatoriano chuta fraco para o meio. Mais uma intervenção do arqueiro.

45' Ramiro, Everton de cabeça e Douglas defende mais uma. O nome do jogo. Absolutamente. Junior Dutra entrou bem na partida também.

45' +6 minutos na Arena do Grêmio =O

44' 2 a 0 para o Avaí na Arena. Torcedor começa a deixar o estádio, mas uns seguem a cantar.

Grêmio chegou a 67% de posse de bola, mas absolutamente nada de bola na rede. Segunda derrota em casa no ano.

Terceira derrota seguida do Grêmio no Brasileiro. Avaí fica a um gol de sair da zona de rebaixamento, dividindo a posição com o Vitória na classificação. Os baianos venceram o Atlético Goianense.

42' EXPULSO! Joel, por agredir o adversário gremista. Expulsão no Avaí.

40' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO AVAÍ! Estava no manual! Santana amplia em outra jogada com Junior Dutra.

39' TROCA NO GRÊMIO: Lincoln no lugar de Lucas Barrios.

39' ESPALMA DOUGLAS! Luan toca para Ramiro e o jogador cruza fechado para Douglas tirar em escanteio.

38' Grêmio roda a bola e está todo no campo de ataque. Não consegue mais finalizar no momento.

35' CARTÃO AMARELO! Luan, para o Grêmio, por falta sobre Capa.

35' Pressão do Grêmio pra tentar o empate e chance de contra-golpe do Avaí. Resumão do fim do jogo com a VAVEL Brasil.

34' Falta de Judson sobre Fernandinho.

32' TROCA NO AVAÍ: William Santana no lugar do experiente Juan, de 35 anos.

31' Escanteio para o Avaí! Juan arrisca, a bola desvia e sai no fundo de campo.

15 finalizações do Grêmio contra apenas seis do Avaí.

29' NÃO, BARRIOS! Escanteio da direita, a bola sobra para Barrios finalizar e ele manda de canhota para fora!

29' TROCA NO GRÊMIO: Edilson e entra Everton.

Junior Dutra puxa a jogada pela direita, rola para o meio e Simião chuta colocado para abrir o placar.

27' GOOOOOOOOOOOOL DO AVAÍ! SIMIÃO FAZ O IMPROVÁVEL!

26' Falta de Kannemann sobre o lateral-esquerdo Capa.

23' Edilson corre demais, a bola corre mais do que ele e sai na linha de fundo. Tiro de meta.

23' TROCA NO AVAÍ: Sai Rômulo e entra Junior Dutra. Troca de atacantes.

23' ATENDIMENTO! Capa, após choque com Kannemann.

22' TROCA NO GRÊMIO: Arthur deixa o campo e entra Miller Bolaños. Ofensividade para o último quarto de jogo.

21' ESPALMA! Douglas vai no canto após o desvio na cobrança de falta! Que defesa mais uma vez!

20' CARTÃO AMARELO! Capa, por falta na lateral do campo.

Público pagante: 27.222. Público total: 29.268. Renda: R$ 960.304,00.

19' Tempo vai passando e o resultado não agrada os tricolores. Divulgado o público e renda.

17' Luan tenta para Barrios e o goleiro abandona a meta e segura.

14' Grêmio pressiona em escanteio, mas defesa afasta. É pressão tricolor e o gol que não sai.

13' DEFEEEEEEENDE DOUGLAS! No meio da meta, Edilson cobra forte, mas Douglas espalma!

CARTÃO AMARELO! Simião pelo pênalti cometido.

Bola no braço na tentativa de jogada gremista entre Luan e Ramiro. Braço na bola do Simião.

11' PÊNALTI PARA O GRÊMIO! PENALIDADE MÁXIMA!

8' Falta de Michel sobre Joel. Cruzamento na área e impedimento do ataque avaiano.

7' Ramiro puxa jogada, tabela, quem recebe é Luan e ele chuta colocado para Douglas defender no canto.

5' Falta de Barrios na disputa com Betão. Bola na defesa avaiana.

5' Leandro Silva cruza da direita e Leo defende firme. Grêmio com a bola na defesa.

4' Escanteio cobrado para trás, Edilson cruza e Barrios cabeceia por cima da meta. Reposição ao goleiro Douglas.

3' Luan tabela com Ramiro, chuta de fora da área e é bloqueado pela defesa. Escanteio pela direita.

2' LUAN PRA FORA! Grêmio joga por dentro, defesa do Avaí rebate mal com Betão e Luan domina para chutar acima da meta.

1' Rômulo conduz ao passar por Geromel, carrega a bola e chuta de fora da área para Leo defender firme.

0' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO! Bola com Grêmio.

16h55: temperatura em Porto Alegre em 23 graus. Domingo de sol. O torcedor presente. O que falta? O gol, o grande momento do futebol. Vamos aguardar a etapa final na Arena gremista.

Fala, Douglas: "Houve divergência entre o Corinthians, clube do meu passe e o Grêmio, para eu tratar minha lesão no clube. Então não foi má vontade minha e nem do Grêmio para eu não ter ficado aqui", explicou o arqueiro sobre sua passagem e saída do tricolor porto-alegrense. No Avaí, vai cuidando da meta e segurando o placar.

Douglas é o nome do jogo. Defende de todas as maneiras as chances criadas por um Grêmio com muito mais posse de bola. Tricolor tem mais de 70% de posse de bola, fura o bloqueio avaiano em lances, mas o goleiro está em ótima jornada. Placar segue zerado no estádio gremista. Tricolor divide a vice-liderança com o Flamengo com 23 pontos.

47' FINAL DO PRIMEIRO TEMPO! Grêmio pressionou, mas não fez. É 0 a 0 o placar na Arena para o intervalo.

42' Betão e Alemão tentam o cabeceio na área, dividem a jogada, a bola sobe e desce na rede pelo lado de fora. Tiro de meta ao Grêmio.

42' Escanteio para o Avaí pela direita. Jogadores do Grêmio queriam impedimento na jogada.

41' Juan responde pelo Avaí, mas finaliza por cima da meta.

39' DOUGLAS SALVA PELA MILÉSIMA VEZ! Lucas Barrios chutou dessa vez e outra vez o alemão colocou para escanteio!

38' ESPALMA DOUGLAS! Bela cobrança do Edilson e o goleiro espalma para salvar!

37' Fernandinho derrubado por Leandro Silva. Haja cartão, mas dessa o árbitro administrou. Falta para o Grêmio.

35' PRA FORA! Leo sai mal da meta, deixa a bola viva na área e Simão chuta por cima! Que chance do Avaí!

35' Cruzamento rasteiro da direita e Douglas mergulha outra vez para firme defesa. Bela atuação do arqueiro.

33' CARTÃO AMARELO! Pedro Castro do Avaí por falta em Fernandinho. Terceiro cartão dos avaianos.

32' Capa contra Ramiro e escanteio para o Avaí da esquerda.

31' Grêmio troca passes por minutos inteiros, Avaí apenas marca e observa até Michel resolver arriscar de longe e mandar para fora. 0 a 0.

27' Goleiro Douglas ficou com a bola no corner da esquerda.

27' Luan contra Alemão no fundo de campo e a bola sai na marcação de escanteio ao Grêmio.

24' TROCA NO AVAÍ: Luan sentiu e deu lugar a Simão. Troca de volantes no time catarinense. 0 a 0.

23' CARTÃO AMARELO! Luan do Avaí por mais uma falta. Justo.

22' DOUGLAS SENSACIONAL! Cortez para Fernandinho, chute forte, reflexo de Douglas para espalmar e Luan chuta por cima no rebote na área! Que lance!

20' Cruzamento de Capa pela esquerda e a bola passa por Rômulo, que se lançava em carrinho para tentar concluir. Na sequência, é apenas tiro de meta ao Grêmio.

19' Falta de Luan do Avaí sobre Ramiro. Jogador havia atingido Barrios em dividida anterior. Escapa do cartão amarelo.

16' QUASE! Roubada de bola gremista, Luan tabela com Barrios, Luan recebe e chuta sobre a meta, quando tentava de dentro da área.

15' DOUGLAS! Fernandinho fuzila de longe e outra vez o goleiro brilha. É o nome do jogo até aqui.

14' Edilson cruza fechado na pequena área e Douglas defende após o quique da bola.

13' CARTÃO AMARELO! O camaronês Joel acertou Ramiro em lance em que o gremista já não estava com a bola. Cartão para ele.

12' Juan cobra escanteio da esquerda pelo Avaí, mas zaga do Grêmio rebate de cabeça.

11' Defende Douglas! Fernandinho recebe de Cortez, cruza da esquerda e o goleiro mergulha para firme defesa ao se chocar com seu defensor Betão.

IMPEDIMENTO! Assistente assinalou irregularidade de Barrios no chute de Arthur. Mesmo sem desviar a bola, encobria a visão de Douglas.

8' DOUGLAS! Outra rodada de bola do Grêmio, Arthur arrisca e Douglas espalma para escanteio.

8' Fernandinho dribla, chega ao fundo do campo, mas deixa a bola escapar em tiro de meta para o Avaí.

6' Judson arrisca de longe e manda à direita da meta.

5' Grêmio no fundo de campo pela esquerda, bola rolada para trás, mas Leandro Silva afasta.

3' Participativo no jogo, Ramiro recebe na extrema direita, tenta cruzar, a bola acerta o adversário, volta nele e sai em tiro de meta.

2' DOUGLAS! Ramiro recebe de Luan, chuta forte de longe e o goleiro espalma para salvar!

1' Cortez cruza e carimba Leandro Silva. Lateral no ataque.

0' BOLA ROLANDO! Começa na Arena do Grêmio!

Última vitória do Avaí sobre o Tricolor foi em 2010, pela Copa do Brasil. 3 a 2 para os avaianos, mas resultado que foi insuficiente para classificar na ocasião. De lá para cá, são seis jogos, com quatro vitórias do Grêmio e dois empates.

Hino nacional brasileiro no estádio gremista. Público é bom neste domingo de sol. Venha conosco na VAVEL Brasil!

Grêmio de camisas tradicionais tricolores e calções pretos. Avaí está todo de branco, com exceção das meias azuis.

15h50: Equipes saindo do vestiário para entrar no gramado em definitivo. Formações iniciais e uniformes oficiais ao jogo das 16 horas. É Grêmio x Avaí pelo Brasileirão 2017.

15h35: Último confronto entre Avaí e Grêmio foi na Copa da Primeira Liga em 2016. 2 a 2 em partida disputada na Arena Condá, em Chapecó.

15h30: Aquecimento no gramado da Arena do Grêmio. Não perca a hora: às 16h, a bola rola no estádio gremista.

Arbitragem é do Mato Grosso. Árbitro: Wagner Reway (MT), auxiliado por Fabio Rodrigo Rubinho (MT) e Marcelo Grando (MT).

Grêmio tem apenas uma derrota em casa na temporada. Foi para o Corinthians no Campeonato Brasileiro, interrompendo uma sequência invicta na Arena que durava um total de 18 jogos.

Banco do Avaí: Kozlinski, Gustavo, Airton, João Paulo, Simião, Junior Dutra, Marquinhos, Willians, D.Tavares e L.Otávio.

Banco do Grêmio: Bruno Grassi, Bressan, Bruno Rodrigo, Thyere, L.Gomes, Oliveira, Jailson, Kaio, Machado, Lincoln, Everton, Miller Bolaños.

Avaí escalado: Douglas Friedrich; Leandro Silva, Betão, Alemão e Capa; Judson, Luan, Pedro Castro, Juan, Rômulo e Joel.

Grêmio escalado: Leo Jardim; Edilson, Geromel, Kannemann e Bruno Cortez; Arthur, Michel, Ramiro, Luan, Fernandinho e Lucas Barrios.

O Tricolor gaúcho sem contar com o goleiro Marcelo Grohe e o atacante Pedro Rocha, mas quer voltar a vencer após duas rodadas. O Avaí do ameaçado técnico Claudinei Oliveira não perde há dois jogos, mas precisa de uma vitória com saldo ampliado para sonhar deixar a zona de rebaixamento na presente rodada.

Logo mais, vamos confirmar as escalações das duas equipes para Grêmio x Avaí, jogo da 12ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro 2017.

Olá ao internauta que navega pela VAVEL Brasil! A partir de agora, tudo sobre Grêmio x Avaí ao vivo, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A 2017. O jogo começa às 16 horas na Arena do Grêmio. É o confronto entre o atual terceiro colocado e o vice-lanterna da competição, em mais um jogo do imprevisível Brasileirão.

Essa é, portanto, a segunda vez que o Tricolor gaúcho recebe o Leão catarinense na Arena do bairro Humaitá, em Porto Alegre.

O histórico é em favor do Grêmio. O Tricolor levou a melhor em 14 jogos, o Avaí em cinco e houve um total de quatro empates em 23 jogos disputados entre as equipes. Na Arena em Porto Alegre, a vitória do Grêmio foi por 3 a 1 em disputa do Campeonato Brasileiro 2015.

Ainda sobre o Grêmio, o atacante Pedro Rocha desfalca o time e o cearense Everton, o Cebolinha, é o principal nome para substituí-lo. Naturalmente, essa troca é feita em partidas nas etapas finais e dessa vez Everton deve receber a oportunidade desde o começo de partida.

O técnico Renato Portaluppi não conta com seu goleiro Marcelo Grohe, que levou pontos no joelho após lance de dividida na Argentina, contra o Godoy Cruz na Copa Libertadores. O provável substituto é o jovem arqueiro Leo Jardim e Bruno Grassi, contratado em 2015, também é opção ao treinador.

Provável Grêmio: Leo (Bruno Grassi); Edílson, Geromel, Kannemann e Bruno Cortez; Michel, Arthur, Ramiro, Luan e Everton; Lucas Barrios.

Provável Avaí: Douglas; Leandro Silva, Betão, Alemão e Capa; Luan, Judson e Pedro Castro; Juan, Romulo e Joel.

O Avaí por sua vez está em situação constrangedora na tabela. Apesar de não perder nas últimas duas rodadas, o Leão da Ilha de Santa Catarina está apenas na 19ª colocação, a vice-lanterna do torneio nacional. No último compromisso, empatou em casa diante da Ponte Preta e marcou passo novamente diante do torcedor.

O Grêmio chega ao jogo na condição de terceiro colocado, após o Flamengo vencer o clássico local diante do Vasco da Gama no sábado, por 1 a 0, em São Januário. Com o resultado, o Mengão assumiu a vice-liderança e o Grêmio necessita vencer para devolver a diferença ao líder Corinthians para sete pontos. O Timão venceu a Ponte Preta na rodada. É a missão do Tricolor, que volta o mês de julho para focar no Campeonato Brasileiro.