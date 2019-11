Resultado Bahia x Fluminense pelo Campeonato Brasileiro 2017 (1-1)

Amigos ligados na VAVEL Brasil, obrigado por nos acompanhar e fiquem ligados no portal para mais informações sobre a 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Um abraço e até a próxima!

ACABOU! Bahia e Fluminense ficam no empate em jogo que mais pareceu um trabalho de ataque contra defesa. Equipe da casa pressionou durante toda a partida, mas pecou nas finalizações e só conquistou o empate no fim. Enquanto isso, o Tricolor das Laranjeiras só se defendeu e acabou perdendo a chance de sair da Fonte Nova com três pontos

49" Na cobrança, Tiago subiu se apoiando no marcador e a arbitragem parou a jogada. Vai acabar o jogo

48' Falta para o Bahia. Faltando um minuto, chance de levantar a bola na área

47' Eduardo leva vantagem sobre Maranhão, mas erra o cruzamento e Julio César sai do gol para ficar com a bola

46' Que isso, Scarpa! O camisa 10 do Fluminense viu o goleiro Jean adiantado e tentou marcar mais um gol do meio-campo, como já fez contra o Globo-RN, pela Copa do Brasil

45' Renê Junior dividiu com Henrique e a bola acabou sobrando mansinha pra Júlio César

44' Teremos 4 minutos de acréscimos

43' Rodrigão limpa para a perna direita, tira Reginaldo da jogada, mas finaliza mal demais e manda a bola quase nas arquibancadas

43' Fluminense tenta se soltar nos últimos minutos e passa a buscar o ataque. Jogo fica aberto!

42' Maranhão levou ao fundo, errou o cruzamento e entregou nas mãos de Jean. Que chance perdeu o Flu

41' Torcida do Bahia aumenta o volume e empurra o time em busca da virada no fim da partida

40' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLL!! É DO BAHIA! FINALMENTE! JOÃO PAULO DEIXA TUDO IGUAL NA FONTE NOVA! E que lindo do gol do camisa 40. Logo depois de entrar, acertou linda finalização de fora da área e agora temos 1 a 1 no placar

39' Mais uma falta no ataque do Flu. Pedro foi o infrator da vez

38' Falta de Matheus Sales, que recebe CARTÃO AMARELO

37' Fluminense não consegue ficar com a bola. Maranhão tentou acelerar em contra-ataque e acabou perdendo a bola e cometendo falta. O jogo é só ataque do Bahia!

37' João Paulo já entrou partindo para cima de Mascarenhas. Na tentativa de achar Rodrigão dentro da área, acabou falhando

36' Substituição no Bahia: sai Zé Rafael, entra João Paulo

36' Marcos Jr divide bola à meia altura, reclama de ter sido chutado e o árbitro marca a falta

35' Eduardo recebe pela direita em contra-ataque, mas Henrique afasta o cruzamento

34' Rodrigão recebeu bom passe de Régis pela esquerda, mas hesitou e acabou desarmado

32' No contra-ataque, Pedro parte em velocidade, dribla Lucas Fonseca e é derrubado. CARTÃO AMARELO para o zagueiro do Bahia

31' A equipe da casa segue tendo mais posse de bola, ensaia uma pressão, mas pouco ameaça o gol de Júlio César

30' Em mais um passe errado do Bahia, Marlon Freitas chega rasgando e joga pela lateral

29' Substituição no Bahia: sai Armero, muito vaiado, entra Ferrareis

29' Substituição no Fluminense: sai Calazans, entra Maranhão

27' Nesse momento, o Fluminense joga praticamente apenas com Pedro no ataque

26' Mendoza dividiu com Calazans e ficou no chão, reclamando muito da entrada do atacante do Flu

25' Falta dura de Marcos Jr sobre Renê Junior e CARTÃO AMARELO para o atacante do Fluminense

24' Substituição no Fluminense: sai Henrique Dourado, entra Pedro

23' Henrique Dourado deixa o campo de maca e vai ser substituído

22' Scarpa recebeu pela esquerda, tentou o cruzamento para Henrique Dourado na segunda trave, mas o camisa 9 emendou muito mal e isolou

21' Bahia joga inteiro no campo de ataque, enquanto que até Henrique Dourado vem ajudar a defesa do Fluminense

19' Substituição no Fluminense: sai Wellington, entra Marcos Jr

18' Ê, Matheus Sales...time do Bahia tenta trocar passes na intermediária ofensiva, mas o volante erra feio na tentativa de achar Eduardo pela direita

17' Rodrigão tenta mais uma finalização, mas a bola desvia e o camisa 22 do Flu consegue fazer a defesa

16' JÚLIO CÉSAR! Rodrigão cabeceou na segunda trave após escanteio e o goleiro do Flu fez mais uma boa defesa, sem rebote

15' Wellington Silva carimba a trave em excelente trama com Scarpa e Dourado, mas a arbitragem marca impedimento duvidoso. Boa jogada do Fluminense

14' Temos uma pipa caindo na Fonte Nova neste exato momento

13' Segunda etapa começa exatamente no mesmo tom em que foi jogado o primeiro tempo. Bahia tem total posse de bola, chega mais, mas não consegue marcar. O Fluminense se defende e joga por uma bola para ampliar a vantagem

11' QUE CHANCE PERDEU RÉGIS! Eduardo fez o cruzamento, Renê Junior escorou para o camisa 20, que emendou de direita, pegou torto e acabou mandando à esquerda. Que boa jogada do Bahia

10' Calazans tenta o passe para Henrique Dourado e acaba errando. Na sobra de bola, Orejuela tentou lançar Wellington Silva, mas exagerou na força e é tiro de meta para o Bahia

8' Perdeu Zé Rafael! Orejuela falha na saída de bola, Zé Rafael tabela com Renê Junior, mas acabou desarmado por Lucas

7' Júlio César já ia fazendo uma linda defesa em cabeçada de Rodrigão, mas a arbitragem havia paralisado pegando falta de Tiago sobre Reginaldo

5' Cruzamento sai ruim e a zaga afasta

5' Wellington Silva partiu para cima de Matheus Sales, gingou, mas só conseguiu o escanteio. Boa chance para o Flu

4' Eduardo cruza pela direita, Rodrigão ganha no alto, mas a arbitragem acaba pegando falta sobre Mascarenhas na sequência

3' Armero levanta na área, Henrique afasta e Mendoza fura na hora do rebote

1' Régis já arrisca de fora da área e consegue a primeira boa finalização do segundo tempo

0" COMEÇA O SEGUNDO TEMPO! O Bahia mexe na bola e dá início à segunda etapa

0' Substituição no Bahia: sai Vinícius, entra Rodrigão

As duas equipes já estão em campo e o segundo tempo começará em instantes. O Bahia tem alteração

FIM DE PRIMEIRO TEMPO! O Bahia teve muito mais posse de bola nos primeiros 45 minutos, chegou mais e esbarrou em Júlio César em duas boas finalizações de fora da área. Mendoza ainda desperdiçou a melhor chance da primeira etapa, com gol praticamente aberto. No entanto, o gol de Wellington vai dando a vantagem para o Fluminense

47' No último lance da primeira etapa, Eduardo tentou novo cruzamento e não achou ninguém dentro da área

47' Após chutão de Jean, Reginaldo se assustou com pressão de Vinícius e cedeu lateral no campo de ataque

45' Teremos dois minutos de acréscimo!

45' Após cobrança de escanteio, jogadores do Bahia começam a cair dentro da área e pedem pênalti, mas arbitragem manda seguir

44' Fluminense tenta sair no contra-ataque, mas Calazans acaba se enrolando sob a marcação de Eduardo e é tiro de meta para Jean

42' JÚLIO CÉSAR DE NOVO! Agora foi a vez de Renê Junior arriscar de fora da área e obrigar o goleiro a fazer grande defesa

41' JÚLIO CÉSAR! Régis recebeu na entrada da área, acertou bela finalização e o goleiro do Fluminense fez boa defesa

40' Eduardo tenta o levantamento, Mascarenhas desvia e é novo escanteio para o Bahia

38' Bahia chega, mais uma vez, adivinhem com quem? Sempre ele, Mendoza. Dessa vez, arriscando de longe, mas finalizando mal. Bola por cima, sem perigo para Júlio César

36' Posse de bola chega a 70% para o Bahia, contra apenas 30% do Flu. Ainda assim, é o Tricolor das Laranjeiras que vai vencendo

36' Na cobrança, bola sai direto pelo outro lado da linha de fundo

35' Mendoza vai aprontando um carnaval na defesa do Fluminense. Depois de boa jogada individual, fez o passe para Vinícius, que dominou mal e acabou perdendo para Lucas. Escanteio para o Bahia

33' Mendoza de novo! Armero foi à linha de fundo, levantou na área e o camisa 17 testou de novo. Dessa vez, Júlio César estava bem posicionado e fez a defesa, sem rebote

32' Equipe baiana vai pecando muito nas trocas de passes enquanto tenta armar as jogadas de ataque

30' Reginaldo dá chutão para frente, mas Henrique Dourado faz falta em seu marcador. Bahia pressiona e chega mais ao ataque

27' PERDEU! IMPRESSIONANTE! Depois de entregada de Reginaldo, Vinícius serviu Mendoza. O camisa 17 estava livre na pequena área, tocou de cabeça com o gol praticamente aberto e conseguiu mandar para fora! Que chance perde o Bahia!

26' Com o cartão, o Ceifador está fora da próxima partida do Fluminense, contra o Botafogo

25' Mais uma falta para o Bahia levantar bola na área. Após a marcação, Dourado discutiu com o auxiliar e recebeu CARTÃO AMARELO

23' Boa chance dos visitantes! Mascarenhas fez excelente lançamento para Calazans, que chutou mesmo sem ângulo e forçou boa defesa de Jean. A arbitragem apontou só tiro de meta

22' Calazans tentou puxar contra-ataque em velocidade, foi derrubado por Armero e CARTÃO AMARELO para o colombiano

22' Henrique Dourado corta na primeira trave, Régis divide na sequência, cai e pede pênalti, mas o árbitro manda seguir

22' Sempre com Eduardo, o clube da casa tem mais um escanteio a seu favor

21' Wellington Silva tenta o levantamento, cruza fraco e Lucas Fonseca afasta. Contra-ataque do Bahia vem aí

19' Mais uma vez pela direita, Eduardo vai ao fundo, tenta o cruzamento, mas a defesa do Fluminense afasta. Lateral-direito do Bahia vai vencendo o duelo pessoal com Mascarenhas

18' Régis bate fechado, mas Henrique afasta

17' Mais uma falta a favor do Bahia. Dessa vez foi Calazans que derrubou Vinícius

16' Falta para o Bahia depois de dividida de Reginaldo com Régis. Boa chance de levantamento na grande área

15' Que feio, Armero...juiz manda reverter lateral e a posse de bola passa a ser do Fluminense

14' O Bahia tenta responder com Renê Junior, que bateu colocado de fora da área e tirou tinta do travessão adversário. Jogo bom na Fonte Nova!

12' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLL! É DO FLUMINENSE! WELLINGTON SILVA! Lucas aproveitou bobeada da defesa, fez a roubada de bola e cruzou para Henrique Dourado, que tentou tocar de letra e acabou assistindo o camisa 11. Dentro da pequena área, só precisou empurrar para abrir o placar

10' Logo após a cobrança, Wellington tentava puxar o contra-ataque, mas foi derrubado e é falta para o Fluminense no campo de defesa

9' Chega bem o time da casa! Mendoza recebeu bom passe de Matheus Sales, tentou o chute cruzado e Henrique interviu, jogando para escanteio

8' Bahia se enrola na saída de bola, mas o árbitro marca falta de Calazans na roubada. O garoto tocou com a mão

6' Na cobrança, Régis tentou levantamento na segunda trave, a defesa afastou e Zé Rafael emendou da entrada da área, mas pegou mal e chutou por cima

5' Depois de bate-rebate no meio da área, Zé Rafael pega a sobra, arrisca e acerta Henrique. Escanteio para o Bahia!

4' Eduardo carregou pela direita, tentou um cruzamento (ou seria finalização?) na linha de fundo e mandou sem perigo, para fora

2' Renê Junior arrisca de longe, mas a bola passa à esquerda de Júlio César

1' O Fluminense tentou jogada pela direita, mas Lucas acabou se enrolando e perdeu para o marcador. Vem o Bahia para o ataque

0' COMEÇA O JOGO! A bola já está rolando na Fonte Nova

A arbitragem, comandada por Flávio Rodrigues de Souza (SP) já fez o sorteio e a partida começará em instantes

Toca o hino nacional na Fonte Nova

As duas equipes vão entrando em campo para o protocolo oficial do Campeonato Brasileiro

Enquanto isso, o Fluminense terá os seguintes jogadores como titulares: Júlio César; Lucas, Reginaldo, Henrique, Mascarenhas; Marlon Freitas, Orejuela, Scarpa; Wellington Silva, Calazans, Henrique Dourado

O Bahia vem a campo com: Jean; Eduardo, Tiago, Lucas Fonseca, Armero; Matheus Sales, Renê Junior, Régis, Zé Rafael, Vinícius; Mendoza

Faltando poucos minutos para o começo do jogo, as duas equipes já estão escaladas. Confira conosco!

Boa tarde, amigo ligado na VAVEL Brasil! Dentro de instantes você acompanhará a partida entre Bahia x Fluminense ao vivo, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro 2017

Separadas por apenas cinco pontos na tabela do Brasileirão, as duas equipes se encontram em situação bastante distinta no torneio

O Bahia, mandante da partida de logo mais, é o primeiro time da zona de rebaixamento, tendo 11 pontos nas primeiras 11 partidas.

Enquanto isso, o Fluminense, com 16 pontos, briga por uma vaga no G-6, sendo o 7º colocado no campeonato

O Tricolor de Aço não vence desde a 5ª rodada, quando bateu o Cruzeiro, em casa, pelo placar de 1 a 0. Desde então, o Bahia acumula quatro derrotas e dois empates

No clássico contra o Vitória, no Barradão, empate em 0 a 0 com grande atuação do goleiro Jean, um dos grandes nomes do time na competição

Jean é a aposta do time baiano para parar o ataque do Fluminense (Foto: Buda Mendes/Getty Images)

Por outro lado, o Tricolor das Laranjeiras vem se recuperando no campeonato e não perde há quatro partidas, mas tem três empates, contra Flamengo, São Paulo e Chapecoense, e uma vitória, contra o Avaí

No último jogo, na volta ao estádio Giulite Coutinho, empate em 3 a 3 com a Chape. Mesmo com um a mais, a equipe do Fluminense igualou a partida no fim, mas acabou não conseguindo buscar a virada

Pelo lado do time da casa, os volantes Allione e Edson estão fora da partida, ambos suspensos

Enquanto isso, o Fluminense não contará com Wendel e vive a expectativa da volta de Henrique Dourado aos gramados