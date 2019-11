Resultado Cruzeiro x Palmeiras no Campeonato Brasileiro 2017 (2-0)

Curtiu a nossa narração? Continue conosco e acompanha o pós jogo da partida com comentários, entrevista dos jogadores e muito mais! Agradecemos a sua companhia!

Agora o Cruzeiro entra no G4 na 6ª colocação, já o Palmeiras se mantêm no 4º lugar

Termina o jogo! o Cruzeiro vence o Palmeiras por 3 a 1!

91' Élber invade a área pela direita, bate em cima de Fernando Prass, mas consegue marcar no rebote!

91' GOOOOOOOOOOL! DO CRUZEIRO! ÉLBER!

91' Tchê Tchê para contra-ataque com falta e recebe cartão amarelo

90' Cinco minutos de acréscimo!

89' Roger Guedes cabeceia na trave, mas o árbitro já marcava falta do atacante

87' Este é o terceiro cartão amarelo de Cabral que fica suspenso para a próxima rodada

85' Cartão amarelo para Dudu por reclamação

85' Substituição no Cruzeiro. Saí Thiago Neves, entra Élber

83' Wiilam e Cabral se desentendem e ambos recebem cartão amarelo

82' Substituição no Palmeiras. Saí Egídio, entra Michel Bastos

77' Substituição no Palmeiras. Saí Zé Roberto, entra Raphael Veiga

75' ?PRAAAASS! Sassá recebe cruzamento na área, cabeceia bem e Fernando Prass faz ótima defesa

75' Substituição no Cruzeiro. Saí Sóbis, entra Sassá

72' ?Confusão na área do Cruzeiro, a bola passa na frente da linha do gol e fica com Fábio

69' Thiago Neves cobra falta para fora

67' O jogo fica "pegado" no Mineirão

63' Cruzamento na área e Mina cabeceia para fora

61' Roger Guedes avançou pela direita e acertou lindo cruzamento na área que encontrou William que cabeceou livre para o gol!

61' GOOOOOOOOOOOOOOOOL! DO PALMEIRAS! WILLIAM!

60' ?E não deu para o Hudson, entra Lucas Silva no Cruzeiro

59' ?Jogo parado para atendimento a Hudson

55' Keno passa por dois marcadores, mas bate mal e manda para fora

57' Sóbis invade a área e na hora de finalizar, Luan consegue o desarme

55' ?Gol do Cruzeiro, mas o árbitro marca falta de Léo em Mina

51' ?Dudu derruba Hudson e é falta para o Cruzeiro

48' Rafael Sóbis vem pela direita, corta para o meio, bate mal de fora da área e manda para fora

46' Com a entrada de Keno, Tchê Tchê se desloca para a lateral direita

45' Começa o segundo tempo!

Substituição no Palmeiras, saí Mayke, entra Keno

Em jogo com pouca criação de jogadas, o Cruzeiro vai levando a vantagem

46' Termina o primeiro tempo! Cruzeiro 2 x 0 Palmeiras

44' Árbitro dá um minuto de acréscimo

41' Cabral chuta da fora da área, a bola desvia na cabeça de Hudson e vai no fundo das redes!

41' GOOOOOOOOOOOOOL! DO CRUZEIRO! HUDSON!!!

39' Tudo bem com o meia e o jogo continua

38' Jogo parado para atendimento de Thiago Neves

35' Escanteio para o Palmeiras

31' ?Alisson recebeu na esquerda, deu linda enviada de bola para Thiago Neves que invadiu a área e quase na linha de fundo se esticou e mandou no outra lado do gol, na saída de Prass!

31' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! DO CRUZEIROOO! THIAGO NEVES!

29' ?Cruzamento na área, Mina reclama de ser puxado e o árbitro segue o jogo

28' Lindo "chapéu" de William em Murillo!

26' ?Roger Guedes cruza da direita para área e a zaga afasta

22' Palmeiras marca com seus atacantes e o Cruzeiro tem dificuldades em sair jogando

19' Técnico Cuca se exalta por suposto pênalti não marcado

18' Roger Guedes invade a área pela direita, é derrubado por Murillo, mas o árbitro seguiu o jogo

15' Roger Guedes cruza com perigo, mas a zaga mineira afasta. Escanteio para o Verdão

14' UH! Bruno Henrique bate a falta e a bola passa perto do ângulo direito do gol

12' Falta para o Palmeiras! Contra ataque pela esquerda, Egídio dá lindo drible e é derrubado!

?11' Bola na área, mas Mina afasta de cabeça

11' Escanteio para o Cruzeiro pelo lado esquerdo do campo!

10' Bassols atrapalha Thiago Neves no meio campo

8' Roger Guedes cruza rasteiro para área, Wiliam se estica e finaliza para fora!

5' Egídio cruza na primeira trave, mas Roger Guedes cabeceia para fora

3' Palmeiras estreia seu novo segundo uniforme com a cor predominante, branca, com listras verdes

1' Henrique bate da entrada da área e Prass faz a defesa com segurança

0' Começa o jogo em Belo Horizonte!

(Foto: Charley Moreira/Vavel Brasil)

Equipes no gramado, vai começar o jogo no Mineirão!

As duas equipes voltam a se enfrentar nesta quarta-feira (12), para decidirem quem vai as semifinais da Copa do Brasil

Devido aos maus resultados, o técnico Mano Menezes vem para o jogo com seu cargo contestado.

O time do Cruzeiro vem de derrota na última rodada, de virada, no clássico contra o Atlético-MG por 2 a 1.

Cuca manda a campo o seguinte time: Fernando Prass; Mayke, Yerry Mina, Luan, Egídio; Bruno Henrique, Tchê Tchê, Zé Roberto; Roger Guedes, William e Dudu (C).

Escalações confirmadas no Mineirão! O Cruzeiro vem a campo com: Fábio (C); Lucas Romero, Léo, Murillo, Diogo Barbosa; Ariel Cabral, Henrique, Hudson, Thiago Neves, Allison e Rafael Sóbis.

A transmissão do jogo Cruzeiro x Palmeiras ao vivo começará na hora da partida, ás 16h00, aqui na VAVEL Brasil. Fique conosco!

Palmeiras e Cruzeiro já se enfrentam neste ano, as duas equipe estão na 4º de finais da Copa do Brasil. No primeiro jogo no Allianz Parque os jogos terminaram por 3 á 3

Desfalque verdão: Arouca, Moisés, Thiago Martins, Jean, Felipe Melo Fabiano, Borja Juninho, Guerra

Provável escalação Palmeiras: Fernando Pras; Edígio, Luan, Mina e Mayke; Thiago Santos, Tchê tchê e Bruno Henrique; Dudu, Rogér Guedes e Willian

Desfalques Raposa: Dedé, Manoel, Raniel, Arrascaeta, Judivan, Ezequiel e Robinho

Provável escalação Cruzeiro: Fábio; Diego Barbosa, Murilo Cerqueira, Léo e Lucas Homero; Henrique, Ariel Cabral, Hudson Alisson e Thiago Neves; Rafael Sobis;

Leia mais: Palmeiras domina, vence Grêmio e emplaca quarta vitória seguida no Brasileirão

Verdão vem de vitória sobre o Grêmio na rodada passada, clube está embalado no campeonato e busca se mantém no G6.

Palmeiras está a quatro jogos sem perde, última derrota do verdão foi no clássico contra o Santos na 7° rodada do campeonato.

Jogando fora de casa no campeonato, Verdão tem 6 jogos, duas vitórias e quatro derrotas, ainda não empatou.

Jogando em casa no campeonato, Cruzeiro tem 5 jogos; um empate, três vitórias e apenas uma derrota.

Leia mais: Após semana de protestos na Toca, Alisson pede apoio do torcedor do Cruzeiro contra Palmeiras

Raposa vem pressionada depois da derrota no clássico para o Atlético-MG. Nesta semana torcedores fizeram protesto no centro de treinamento do clube.

Cruzeiro x Palmeiras é uma partida válida pela 12º rodada do campeonato Brasileiro. Jogo acontece neste domingo às 16h00 no estádio do Mineirão em Belo Horizonte