Resultado Coritiba x Sport pelo Campeonato Brasileiro 2017 (0-3)

Partida válida pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro 2017, sendo disputada no Couto Pereira, em Curitiba, no Paraná

21:57 As equipes voltam a campo, pela 13ª rodada, já na quinta-feira (13). Os pernambucanos recebem a Chapecoense na Arena de Pernambuco, às 19h30, enquanto os paranaenses visitam o Avaí na Ressacada, às 21h, em Florianópolis

21:55 Com o resultado positivo, os rubro-negros sobem seis posições na tabela e chegam à 6ª colocação, com 18 pontos. Já o Verdão, por sua vez, cai à 12ª posição e segue com 16 pontos

95' Fim de jogo no Couto Pereira para Coritiba 0x3 Sport! Leão segue em boa fase e chega ao G-6

94' Mais um minuto de acréscimo

93' Cartão vermelho para William Matheus! Lateral-esquerdo do Coritiba é expulso direto por falta dura em André

91' GOOOOOOOOOOOOL DO SPORT! WALISSON MAIA, CONTRA! Após boa jogada pela direita, Rogério deixa para Samuel Xavier, que finaliza cruzado e Walisson Maia desvia contra. Coritiba 0x3 Sport

90' Quatro minutos de acréscimo

89' No Couto Pereira, público de 14.084, com renda de R$ 216.740,00

88' Minutos finais de jogo e os leoninos valorizam o resultado parcial

87' Sem criatividade, os alviverdes deixam a torcida mais impaciente

85' Como quem não faz, leva, os pernambucanos tiveram o contra-ataque e fizeram o segundo tento

84' GOOOOOOOOOOOOL DO SPORT! ROGÉRIO! Mena cruza na pequena área, André escorrega e Rogério, de primeira, acerta um bonito chute de esquerda. Coritiba 0x2 Sport

84' Substituição no Sport! SAI Everton Felipe, ENTRA Thallyson

83' Lá vem Thallyson! Ronaldo Alves pediu para ficar e Durval voltou para o banco

81' Donos da casa pressionam, porém não conseguem passar pela defesa dos visitantes

79' Substituição no Sport! SAI Osvaldo, ENTRA Rogério

79' Cartão amarelo para Mena! Lateral-esquerdo do Sport é punido por falta em Kléber

78' MAGRÃO! Henrique Almeida recebe dentro da pequena área e finaliza à queima roupa, mas o camisa 1 faz um milagre

76' Ronaldo Alves sente e deve ser substituído por Durval

74' Torcida do Coritiba vai ficando impaciente com o resultado parcial

73' Cartão amarelo para Alecsandro! Atacante do Coritiba é punido por falta em Rodrigo

71' UHHHHHHHH! Kléber lança William Matheus, que demora a chutar e Ronaldo Alves intercepta no momento do arremate

69' Duelo é equilibrado e com os rubro-negros ganhando tempo em cada lance

67' Meio-campista do Coxa sai insatisfeito com a mudança

66' Substituição no Coritiba! SAI Anderson, ENTRA Alecsandro

64' Tomas Bastos bate falta de longe e Magrão defende sem esforços

62' Cartão amarelo para Everton Felipe! Meia do Sport é punido por falta em William Matheus

61' Vai sair Anderson! É a última mexida no Verdão

59' Leão procura espaços para furar o bloqueio dos alviverdes, que estão presos na defesa adversária também

57' Partida fica movimentada, mas sem lances de qualidade

55' Pachequinho manda reservas ao aquecimento

53' Sem criatividade no setor ofensivo, o Verdão pouco chega com perigo, o que facilita a vida dos rubro-negros a valorizar o placar parcial

51' Indo mais cauteloso, o Leão tenta jogar no erro do Coxa para marcar o segundo gol

49' André pega a sobra pela esquerda, mas emenda de primeira por cima do gol

47' Cartão amarelo para Edinho! Volante do Coritiba é punido por falta no meio-campo

46' Jogo é reiniciado após atendimento ao atacante alviverde

45' Menos de um minuto e Kléber cai em campo sentindo dores depois de choque com Sander

45' Bola rolando para a etapa final de Coritiba 0x1 Sport!

21:04 Alteração no Sport! SAI Patrick, ENTRA Rodrigo

21:03 Mexe o Coritiba! SAI Matheus Galdezani, lesionado, ENTRA Edinho

21:02 Times de volta para o segundo tempo e cada um com uma mexida

21:00 Gramado é irrigado neste momento

45+3' Fim de primeiro tempo no Couto Pereira para Coritiba 0x1 Sport! Com gol de Mena, o Leão sai em vantagem no intervalo

45+1' Valorizando bem a posse de bola, os rubro-negros seguram como podem na final

45' Três minutos de acréscimo

43' Minutos finais do primeiro tempo vão se aproximando no Couto

41' Duelo é paralisado para atendimento a André e Matheus Galdezani

40' Assustado com o gol sofrido, o Coxa pouco consegue chegar ao setor ofensivo com perigo

38' Anderson cai na pequena área e pede pênalti, porém a arbitragem não marca - corretamente - nada

36' Apesar da intensidade no lado esquerdo, a direita é pouco usada pelos pernambucanos

34' Jogo é truncado e com os times buscando opções para chegar bem ao ataque

32' Com apenas um minuto em campo, Tomas Bastos arremata de longe, a bola desvia em Ronaldo Alves e quase engana Magrão

31' Substituição no Coritiba! SAI Tiago Real, ENTRA Tomas Bastos

31' Tiago Real cai em campo e deve ser substituído. Tomas Bastos vem aí!

30' Meia hora de bola rolando e a partida permanece bastante equilibrada

28' UHHHHHHH! Matheus Galdezani chuta de longe e quase surpreende Magrão, que tira com a ponta dos dedos

27' Procurando alternativas, os donos da casa não conseguem assustar os visitantes

25' Mantendo pressão no ataque, o Leão deixa o Verdão sem opção para sair da defesa

23' Sem criatividade, mesmo com o apoio da torcida, o Coritiba pouco leva perigo até o momento. Sport amplamente superior

21' Bola volta a rolar no Couto Pereira

20' Partida é paralisada para atendimento ao goleiro Wilson

19' UHHHHHHH! Everton Felipe faz boa jogada pela esquerda e cruza no meio da pequena área, mas Rithely manda sobre o gol

17' GOOOOOOOOOOOL DO SPORT! MENA! Após troca de passes dentro da pequena área, Ronaldo Alves encosta e Mena, surgindo em velocidade, chuta e Wilson não alcança. Coritiba 0x1 Sport

16' UHHHHHHHH! Everton Felipe recebe cruzamento perfeito e cabeceia tirando de Wilson, que faz um milagre

15' Confronto começa acelerado e com possibilidade dos dois lados irem às redes

13' Osvaldo acelera em contra-ataque veloz, mas se atrapalha e perde boa chance ao receber de Everton Felipe

12' UHHHHHHHH! Kléber recebe lançamento na pequena área, ganha da marcação e chuta para Magrão espalmar

10' Mostrando bom comportamento dentro de campo, o Leão sai bem da defesa e vai procurando surpreender

8' UHHHHHHHH! Mena ganha pela esquerda e cruza rasteiro para Rithely chutar de primeira, mas Wilson intervém novamente

6' Partida reinicia depois de atendimento ao volante leonino

5' Patrick, antes dúvida, sai de campo sangrando após pancada na boca e o jogo é paralisado

4' UHHHHHHHH! Mena ganha no lado esquerdo e cruza na pequena área para André, que chuta de primeira e Wilson defende

2' Jogo começa equilibrado e sem lances de perigo até o momento

0' Bola rolando no Couto Pereira para Coritiba x Sport! Saída de bola é do Coxa

19:59 Jogadores se cumprimentam e batem bola antes do apito inicial

19:57 Agora é a vez do hino nacional ser reproduzido

19:56 Hino do Paraná sendo executado neste momento

19:54 TIMES NO GRAMADO! Coritiba de branco com detalhes em verde e Sport de dourado

19:52 Torcida pernambucana se faz presente ao estádio para o duelo

19:50 Torcedores comparecem em maior número e se acomodam na área interna

19:47 Falta pouco para o apito inicial! Já já as equipes entram em campo

19:44 Atletas dos dois times já voltaram ao vestiário. Em instantes, a bola vai rolar

19:42 Atacante Leandro Pereira, que disputou 21 jogos e marcou somente quatro gols, rescindiu contrato com o Leão. Tendência é de acertar com a Chapecoense

19:40 Atletas rubro-negros subiram ao campo de jogo para aquecer, sob frio de 16ºC, no Couto Pereira

19:38 O Sport, inclusive, vai cuidar do gramado da Ilha do Retiro. Devido a fortes chuvas e o número de jogos realizados no estádio castigaram parte da grama, que será requalificada pela Greenleaf Gramados, referência na área

19:35 Neste momento, somente os goleiros das duas equipes e o trio de arbitragem realizam aquecimento no gramado, que estava em tratamento há três semanas

19:32 Caso Patrick não tenha condições, Rodrigo será o substituto, como já era esperado

19:30 Banco leonino: Agenor, Maílson (g), Durval, Igor Ribeiro, Raul Prata, Rodrigo, Fabrício, Thallyson, Rogério, Thomás e Juninho

19:28 Magrão; Samuel Xavier, Henríquez, Ronaldo Alves e Sander; Rithely, Patrick, Everton Felipe e Mena; André e Osvaldo

19:27 SPORT DEFINIDO! Com a presença incerta de Patrick, cotado para ser uma opção entre os 11, o Leão já está pronto para o confronto

19:24 Reservas do Coxa: Rafael Martins, Dodô, Henrique, Thiago Carleto, Luizão, Edinho, Tomas Bastos, Yan Sasse, Iago Dias, Neto Berola e Alecsandro

19:22 Wilson; Rodrigo Ramos, Márcio, Walisson Maia e William Matheus; Matheus Galdezani, Anderson, Tiago Real e Rildo; Henrique Almeida e Kléber

19:21 CORITIBA CONFIRMADO! Com Rodrigo Ramos na lateral-direita e Márcio na zaga, o Verdão está escalado

19:18 Movimentação na área externa do Couto ainda não é das melhores, faltando pouco menos de uma hora para a bola rolar

19:15 Delegações de Coritiba e Sport já chegaram ao Couto Pereira. Duelo fecha a 12ª rodada do Brasileirão

Boa noite, torcedor que acompanha a VAVEL Brasil! Acompanhe conosco todos os detalhes de Coritiba x Sport ao vivo, na 12ª rodada do Campeonato Brasileiro 2017. Fique ligado na VAVEL!

Duas dúvidas, entretanto, mantém o mistério dos pernambucanos para o duelo. Na lateral-esquerda, Mena foi bem ao entrar no segundo tempo da partida ante os argentinos e pode recuperar o lugar ocupado por Sander. Na cabeça de área, Patrick - que saiu lesionado diante do Arsenal ainda no primeiro tempo - pode deixar a vaga para Rodrigo, substituto na ocasião

Osvaldo, que não atuou na Sul-Americana por ter jogado pelo Fluminense, retorna à titularidade. Lenis, de fora do embate com o Arsenal de Sarandí por dores na coxa, deve seguir como ausência

Há a possibilidade da entrada de Thomás, recuperado de lesão e que está de volta após quase um mês fora dos gramados. Outra opção é a entrada de Rogério na ponta, deixando Everton isolado na ligação da defesa para o ataque

Pelo lado leonino, a principal ausência a ser sentida vai ser do meia Diego Souza, que não viajou por problemas particulares. No lugar do camisa 87, Luxemburgo deixa em aberto para definir o parceiro de Everton Felipe na armação

Ainda que tenha baixas para o confronto com o Leão da Ilha, o técnico do alviverde paranaense destaca que a postura deverá ser mantida: "Ideal é sempre ter uma sequência para melhorar muito mais o conjunto e o que a gente não vai mudar é o modelo. Fizemos 11 jogos e esse modelo de se impor não pode mudar, já que a nossa ambição tem que continuar desta forma. Quando se faz alterações na equipe, ou você melhora, ou muda a característica do atleta"

Na zaga, Márcio e Walisson Maia estão à disposição, concorrendo por um espaço, com Luizão podendo estrear e correndo por fora. Já na lateral, por outro lado, Dodô e Rodrigo Ramos disputam a vaga

O volante Jonas, que recebeu seu terceiro amarelo na última rodada, está suspenso e se junta ao companheiro de posição Alan Santos - na transição - como desfalque. Tal como eles, o zagueiro Werley e o lateral-direito Léo foram vetados e são ausências

Buscando maior regularidade no Brasileirão, o Coritiba não terá apenas o Sport de adversário. Com quatro vitórias, quatro empates e três derrotas, o Coxa tem problemas para Pachequinho definir quem vai a campo