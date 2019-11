Especulado no Botafogo, Andrés Rios é anunciado no Vasco

Na tarde desta segunda-feira (10), o Vasco da Gama anunciou a contratação do atacante Andrés Rios, sem custos na transação. Depois de ver o chileno Leo Valencia desistir do negócio e fechar com o Botafogo, o cruz-maltino se "vingou" e fechou com Andrés, que, curiosamente, era dado como certo em General Severiano.

Ocorreu que o Botafogo estava acertado com os empresários Jorge DiNatale e Nicolas Puppo, que apresentaram documentos autorizando a concretização o negócio. Mas Martin Guastadisegno, outro agente argentino, alega ser o real representante do jogador, que era aguardado no Rio já nesta segunda para assinar com o Glorioso.

O anúncio foi feito pelo próprio presidente do clube, Eurico Miranda, durante uma entrevista coletiva que estava sendo feita em São Januário.

"Confirmo a contratação de Andrés Rios. Eu só autorizo e assino. A hora que chega aí não sei, não dá para saber de tudo."

O jogador chegou ao Rio de Janeiro nesta segunda, fez exames em São Januário onde posou para fotos com a camisa vascaína e horas depois foi anunciado pelo clube. Ele aguarda a aprovação dos exames médicos para iniciar os treinamentos e ser apresentado.

Andrés Rios tem 27 anos e atuava no Defensa y Justicia, da Argentina desde 2016. Chegou a enfrentar São Paulo e Chapecoense, em confrontos pela Copa Sul-Americana esse ano. Foi revelado pelo River Plate, tem passagens pelo México, onde teve uma grave lesão e ficou um ano parado em 2015. De volta à Argentina, acertou com Defensa y Justicia. Rios marcou nove gols neste ano. Seu melhor momento foi no Deportivo Cueca, em 2013, quando foi artilheiro no Equador com 22 gols.

O Vasco ainda tem negociações avançadas com o zagueiro Anderson Martins e aguarda a rescisão de contrato do defensor no Qatar para firmar novo vínculo. As conversas estão bastante adiantadas e a concretização do negócio deve ser em breve.