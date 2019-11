Resultado Ceará 0x2 Internacional pela Série B 2017

Obrigado a você que acompanhou a vitória do Internacional sobre o Ceará pela 13ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Já já estará disponível toda a repercussão e o pós jogo deste duelo. Siga nosso perfil no Twitter e curta nossa página no Facebook para ficar bem informado. Boa noite!

Com a derrota o Ceará segue com 18 pontos, agora na 8ª colocação. O próximo duelo do Vovô será em casa diante do Juventude.

Com a vitória o Internacional sobe para a 5ª colocação, agora com 21 pontos. O próximo desafio do Colorado será contra o CRB, fora de casa.

90+5' FIM DE JOGO NA ARENA CASTELÃO! VITÓRIA DO INTER POR 2 A 0.

90+3' Cláudio Wink acerta Lelê sem a bola e recebe o cartão amarelo.

90+1' Juan recebeu na entrada da área e foi travado na hora do chute, a bola saiu prensada.

90' CARTÃO AMARELO PARA UENDEL! Jogador derrubou Cametá e foi punido pelo árbitro.

90' CINCO MINUTOS DE ACRÉSCIMOS NO SEGUNDO TEMPO!

88' PRA FORA! Diego cruza para Fabinho, mas o volante erra a cabeçada e manda a bola para fora.

86' Diego derruba Lelê. Árbitro marca falta e apresenta cartão amarelo para atacante do Inter

85' SUBSTITUIÇÃO NO INTERNACIONAL! SAI: FELIPE GUTIÉRREZ. ENTRA: FABINHO.

82' CARTÃO AMARELO PARA EDENÍLSON!

82' Falta para o Ceará na lateral do campo.

81' CARTÃO AMARELO! VICTOR CUESTA E ELTON RECEBEM CARTÃO AMARELO APÓS CONFUSÃO.

80' ERROU! Diego recebe bom passe, dribla o goleiro e erra a finalização. Edenílson também erra no rebote. Diego reclama de pênalti no lance.

75' CARTÃO AMARELO PARA RAFAEL PEREIRA!

74' SUBSTITUIÇÃO NO CEARÁ! SAI: PEDRO KEN. ENTRA: LELÊ.

73' ERROU! Cláudio Wink ficou de frente com o goleiro e tentou um toque por cobertura, mas chutou mal e a bola ficou nas mãos do goleiro Éverson. Grande chance teve o INter.

70' SUBSTITUIÇÃO NO INTERNACIONAL! SAI: D'ALESSANDRO. ENTRA: JUAN.

70' SUBSTITUIÇÃO NO CEARÁ! SAI: RAUL. ENTRA: ELTON.

69' SUBSTITUIÇÃO NO INTERNACIONAL! SAI: NICO LÓPEZ. ENTRA: DIEGO.

67' Guto Ferreira conversa com Diego e Juan, vem mudança aí!

65' Cafu tabela com Magno Alves, mas Victor Cuesta faz o corte para afastar o perigo.

64' Magno Alves recebe bom passe e arrisca para o gol, Danilo Fernandes faz a defesa.

62' A bola volta a rolar no Castelão, foram três minutos de paralisação.

19' Jogo parado por conta de sinalizadores na torcida do Ceará. Antes da bola rolar os sinalozadores estavam com a torcida do Inter.

55' Cafu arrisca chute de longe e Danilo Fernandes faz a defesa, Klaus completa afastando o perigo!

53' Cobrança sem perigo. Bola sai pela linha de fundo.

52' Edenílson derruba Richardson e árbitro marca falta. Ricardinho vai para a cobrança.

48' Após receber bom passe, Edenílson arrisca o chute, mas a bola vai para fora.

47' Tentativa de lançamento para Gutiérrez, mas a bola parou na defesa do Ceará.

45' Internacional já tem uma falta no primeiro lance. D'Alessandro é derrubado no meio de campo

45' BOLA ROLANDO PARA A SEGUNDA ETAPA!

INTERVALO | Substituição no Ceará. Sai: Roberto. Entra: Cafu!

INTERVALO | Inter volta sem alterações para o segundo tempo.

45+3' FIM DE JOGO NO PRIMEIRO TEMPO.! Internacional vai vencendo o Ceará por 2 a 0 na Arena Castelão.

45+2' TEREMOS MAIS UM MINUTO DE ACRÉSCIMOS!

45' DOIS MINUTOS DE ACRÉSCIMOS NA PRIMEIRA ETAPA!

42' William Pottker faz boa jogada e invade a grande área, mas adiantou muito a bola. Defesa de Éverson!

32' Ricardinho cobra a falta na barreira, sem perigo para a defesa Colorada.

31' FALTA PARA O CEARÁ! Victor Cuesta derruba Pedro Ken na frente da grande área.

30' CARTÃO AMARELO PARA FELIPE GUTIÉRREZ!

21' NA TRAVE! Nico López lança Pottker e o camisa 99 carimba a trave do goleiro Éverson, quase o terceiro do Inter!

19' GOOOOOOOOOOL, DO INTERNACIONAL! UM GOLAÇO DE NICO LÓPEZ! A bola sobrou com Wink após cobrança de escanteio e o lateral chutou de longe, mas a bola bateu na trave. William Pottker errou no rebote e a bola sobrou com Nico López que chutou de muito longe para ampliar para o Inter.

18' Roberto aperta Victor Cuesta dentro da área, jogador do Inter falha, mas Danilo Fernandes pega a bola.

14' William Pottker fica caído no gramado, jogadores do Ceará não param a jogada.

11' GOOOOOOOOOOL, DO INTERNACIONAL! William Pottker! Cláudio Wink cobrou lateral para Edenílson e o jogadr achou o camisa 99 no meio da área. Pottker só empurrou a bola para o fundo das redes.

5' Nico López recebe bom passe e finaliza, a bola bate na rede pelo lado de fora.

4' Inter devolve a bola para a equipe do Ceará após jogo parado.

4' William Potker divide bola com Raul no meio de campo e jogadores ficam no chão. Jogo parado

3' Felipe Gutiérrez faz falta em Ricardinho no meio de campo.

0' Rafael Carioca faz jogada e cruza para a área, mas ninguém alcança a bola.

0' Bola rolando na Arena Castelão. Saída de bola para o time da casa.

Ceará e Internacional em campo para a execução do hino nacional.

Reprodução: Ceará S. C

Reprodução: S. C. Internacional

Provável escalação do Ceará: Éverson; Cametá, Rafael Pereira, Luiz Otávio e Romário; Raul, Richardson, Ricardinho e Pedro Ken; Roberto e Magno Alves.

A expectativa é que Guto Ferreira, treinador do Internacional, repita o time que empatou com o Cricuúma no último sábado. Assim o Internacional deverá entrar em campo com: Danilo Fernandes; Cláudio Winck, Klaus, Victor Cuesta e Uendel; Rodrigo Dourado, Edenilson, Felipe Gutiérrez e D'Alessandro; Nico López e William Pottker.

Reprodução: Twitter Oficial Ceará S.C

"Em casa, o outro time vem muito fechado para nos enfrentar. Fora, eles jogam um pouco mais abertos. A gente andou perdendo pontos em casa, mas fora de casa o nosso desempenho é muito bom e agora nós precisamos manter isto", analisou Klaus, zagueiro do Internacional.

"Sequência dificílima. Temos dois jogos em casa, contra dois adversários diretos na luta pelo título. O Inter é um gigante do futebol brasileiro que está na Série B, jogando fora é muito forte. Jogando fora alivia a pressão que eles têm no Beira Rio, então precisamos fazer valer o fator casa. Esperamos que a torcida vá em peso. Juventude é o líder, equipe dura de se jogar, marca bem e tem velocidade na frente. Esperamos fazer dois grandes jogos. Duas vitórias nos deixariam lá em cima, no G-4, com confiança e incentivo muito grande para dar uma subida na competição", disse o meia Pedro Ken, da equipe do Ceará.

MINUTO A MINUTO DE CEARÁ X INTERNACIONAL PELA SÉRIE B DO CAMPEONATO BRASILEIRO

Na última rodada o Ceará conseguiu triunfar fora de casa. O time venceu o Figueirense em Santa Catarina e voltou com os três pontos. Já o Internacional voltou a tropeçar em casa. A equipe Colorada empatou em 1 a 1 com o Criciúma na rodada passada. O Inter marcou o gol de empate apenas no final da partida.

Com 18 pontos, o Ceará ocupa a 5ª colocação da Série B do Campeonato Brasileiro. O Inter também tem 18 pontos, mas devido aos critérios de desempate o clube fica na 6ª colocação da competição.

Ceará e Internacional entram em campo às 20h30 desta terça-feira (11), mirando o G4 da Série B. A partida será válida pela 13ª rodada da competição e será disputada na Arena Castelão, em Fortaleza.