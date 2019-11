Resultado Atlético-MG x Santos pelo Campeonato Brasileiro 2017 (0-1)

Agradecemos a quem acompanhou mais uma transmissão da VAVEL Brasil! Tenham todos uma boa noite e até a próxima.

Com o resultado, o Atlético-MG segue em 10º com 17 pontos, 15 pontos atrás do Corinthians e com um jogo a mais. Já o Santos assume, momentaneamente, a vice-liderança com 23 pontos.

Vitória na marra do Santos, que jogou por 20 minutos com o goleiro Vanderlei machucado e não sofreu para conseguir vencer. Primeira vitória do Peixe contra o Galo em Belo Horizonte desde 2007.

FIM DE PAPO NO INDEPENDÊNCIA! ATLÉTICO-MG 0 x 1 SANTOS!

52' "Time sem vergonha" é o grito dos atleticanos.

50' ALELUIA! Primeira finalização do Galo desde os 30 do segundo tempo. Cruzamento para a área, toque de Bremer e boa defesa de Vanderlei.

49' Torcedores vaiam a equipe no Independência.

48' Daniel Guedes cobrou falta com categoria, indefensável para Victor. Santos, na superação, 1 a 0.

48' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SANTOS! É DE DANIEL GUEDES!

47' Desde a primeira paralisação para o atendimento de Vanderlei, o Galo não finaliza.

45' Dez minutos de acréscimos.

42' Novamente Vanderlei está recebendo atendimento. Curativo muito grande no joelho.

37' OPA!! Mais uma vez Bruno Henrique avançou pela esquerda, caiu após disputar com Bremer, mas Marcelo de Lima Henrique mandou a jogada seguir.

34' Ainda sentindo dores, Vanderlei seguirá em campo no sacrifício e a partida recomeça.

30' Vanderlei sendo atendido, e sentindo muitas dores. Santos já fez todas as alterações.

28' PRA FORA!!!!! Contra-ataque fulminante do Santos. Serginho tocou para Bruno Henrique que passou por Gabriel e rolou para Vecchio, mas o argentino finalizou para fora.

28' Cartão amarelo para Daniel Guedes, do Santos.

26' Última mudança no Galo: Sai: Fred / Entra: Rafael Moura

26' Fred se chocou com Lucas Veríssimo e imediatamente caiu no gramado. Será substituído, mas por opção técnica.

25' Mudança no Galo: Sai: Marlone / Entra: Robinho

25' Última mudança no Santos: Sai: Kayke / Entra: Serginho

23' TRAVADO! Após cruzamento de Marcos Rocha, Fred perdeu no alto e a bola sobrou para Elias que finalizou mas foi travado por David Braz.

18' Mudanças no Santos: Saem: Leandro Donizete e Thiago Ribeiro / Entram: Alison e Vladimir Hernández

17' VANDERLEI!!!! Daniel Guedes vacilou, a bola se ofereceu para Valdivia que encheu o pé e o goleiro do Santos fez mais uma grande defesa.

16' Jogo é mais estudado nesse segundo tempo, com poucas chances de gol.

10' UHHHHHHHHHH! Marcos Rocha recebeu na direita, adiantou e bateu cruzado, passando muito perto da trave.

4' Santos é mais ofensivo nesse segundo tempo, mudando a característica adotada na primeira etapa.

1' UHHHHH! Bruno Henrique lançou um bolão para Kayke, o atacante tirou de Victor mas Bremer impede o gol do Peixe.

BOLA ROLANDO PARA A SEGUNDA ETAPA!

Equipes de volta. Mudança no Galo: Sai: Yago / Entra: Valdivia

FIM DE PAPO NO PRIMEIRO TEMPO! ATLÉTICO-MG 0 x 0 SANTOS

?46' VANDERLEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEI!!! Fred bateu mal demais e Vanderlei defendeu.

45' PÊNALTI PARA O ATLÉTICO-MG! Fábio Santos lançou Cazares que, ainda na corrida, foi derrubado por Leandro Donizete.

45' Dois minutos de acréscimos.

?42' VICTOR E NA TRAVE!!!!!! Mais um bom ataque do Santos, Bruno Henrique tocou para Kayke que, driblou o zagueiro, e chutou forte para defesaça de Victor, e a bola ainda bateu na trave.

37' UHHHHH! Após escanteio, Gabriel cabeceou para boa defesa de Victor.

30' Torcida do Galo vai ao delírio com o pênalti defendido por Victor. É a terceira penalidade máxima defendida por ele em 2017.

29' VIIIIIIIIIIIIIIIICTOR!!!!!!! Kayke bateu no canto esquerdo baixo, e Victor defendeu com segurança.

28' PÊNALTI PARA O SANTOS! Em mais um contra-ataque, Bruno Henrique novamente encarou Marcos Rocha, fez o drible e foi derrubado. Marcelo de Lima Henrique não teve dúvida.

24' INCRÍVEL! A bola rondou a área do Santos até chegar em Cazares, que cruzou para a finalização de Elias e Vanderlei espalmou. No rebote, Fred se esticou mas chutou pela linha de fundo.

20' Cartão amarelo para Vecchio, do Santos.

17' ENFEITOU DEMAIS! Vecchio iniciou mais um contra-ataque rápido do Peixe, achou Bruno Henrique que cruzou para a área, buscando Kayke, mas a bola chegou em Thiago Ribeiro que rolou para Vecchio, mas o Argentino demorou demais e foi desarmado.

15' QUASE!!! Elias tocou para Cazares, que invadiu a área, ia marcar mas David Braz travou na hora certa.

12' Jogo está em ritmo acelerado após início truncado. Nesse momento, a bola quase não para no meio.

7' UHHHHHHH! Elias, novamente, recebeu na entrada da área e finalizou com muita força, para ótima defesa de Vanderlei.

6' OPA!! Em mais um ataque pela esquerda, Fábio Santos cruzou na cabeça de Elias, que tocou em cima de David Braz, gerando reclamação de pênalti por parte dos atleticanos.

4' SUBIU! Na resposta do Galo, a bola foi ajeitada para Marlone que finalizou de primeira, mas a bola subiu demais.

4' QUASE!!!! No contra-ataque veloz do Santos, Bruno Henrique conseguiu o cruzamento, a bola passou pelo Victor mas Fábio Santos cortou na hora certa.

3' Thiago Maia está sendo atendido no gramado.

2' Partida começa disputada no meio-campo.

BOLA ROLANDO NO INDEPENDÊNCIA! COMEÇA ATLÉTICO-MG x SANTOS

Equipes em campo. Hino Nacional Brasileiro sendo executado.

Boa tarde, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora os principais lances, ao vivo, da jogo entre Atlético-MG x Santos ao vivo no Independência, valendo pela décima terceira rodada do Campeonato Brasileiro 2017. A transmissão começará na hora da partida, às 19h30, aqui na VAVEL Brasil. Fique conosco!

No Independência, o Atlético-MG, 9º colocado com 17 pontos, recebe o Santos, 4º colocado com 20 pontos. As duas equipes buscam se manter próximos do líder Corinthians.

Na última rodada, o Galo foi até o estádio Nilton Santos e empatou com o Botafogo por 1 a 1. Veja os melhores momentos:

Já o Santos, embalado pela Libertadores, venceu o São Paulo na Vila Belmiro, por 3 a 2. Veja os melhores momentos:

Na próxima rodada, as duas equipes jogarão no domingo (16) às 16h. O Atlético-MG enfrentará o Atlético-GO no Olímpico em Goiânia, enquanto o Santos enfrentará o Vasco em São Januário.

Lamentação! O empate no Rio, após perder chances claras de gol, não pegou bem no Atlético-MG. Para Fred, o resultado ainda gera lamentação entre os jogadores: "O empate repercutiu ruim internamente entre nós jogadores também, porque a gente mereceu a vitória e acabou que tomamos um empate aos 47. Analisando os noventa e poucos minutos de jogo, o mais justo era uma vitória até mais elástica. A gente analisa só pelo último jogo. A gente sabe que conseguimos dar uma recuperada boa nos últimos cinco jogos, mas hoje a gente lamenta um pouco, mas vamos focar nos Santos".

Dançando conforme a música! Para Thiago Ribeiro, atacante do Santos, o Peixe precisa aproveitar os contra-ataques que o Galo dará logo mais: "O Atlético-MG procura sufocar o adversário no Independência. Vai ser um jogo duro, difícil, mas sabemos que vamos ter o contra-ataque, espaço para jogar. Isso é natural de um time que tenta se impor em casa. Temos time perigoso e rápido para explorar isso e vencer o jogo. Temos em nossa mente de ir lá procurar se defender bem e no momento que tiver a bola, personalidade para jogar e por o Atlético em dificuldades. Na frente, temos que ser letais".