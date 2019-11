Resultado Atlético-PR x Cruzeiro no Campeonato Brasileiro 2017 (0-2)

MUITO OBRIGADO A TODOS QUE ESTIVERAM CONOSCO NESTA LIVE DE ATLÉTICO-PR 0X2 CRUZEIRO. ATÉ A PRÓXIMA.

PÓS-JOGO - Weverton: "Temos que ter tranquilidade nesse momento, porque não vivemos uma fase boa. Mas temos que resolver nós mesmos e juntos sair dessa situação"

FIM DE PAPO NA ARENA DA BAIXADA! ATLÉTICO-PR 0X2 CRUZEIRO. GOLS DO JOGO: LUCAS ROMERO E RAFAEL MARQUES!

49' O Atlético tenta pressionar, mas o Cruzeiro se segura.

47' 15.984 público total na Arena da Baixada. Renda: R$ 212.070,00

46' Nikão manda de novo para dentro da área por levantamento. Eduardo da Silva toca com a cabeça, e Fábio defende a bola.

MAIS 5 MINUTOS DE ACRÉSCIMO!

43' Thiago Heleno tenta tocar de cabeça, no meio da defesa do Cruzeiro, mas faz falta no lance.

41' Nonoca fez fila na entrada da área, a bola sobra para Thiago Neves pela esquerda, que chuta forte para o gol. Weverton defende, mas a sobra é de Rafael Marques. Ele finaliza e manda para as redes!

40' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CRUZEIRO! RAFAEL MARQUES

40' SUBSTITUIÇÃO NO ATLÉTICO-PR - Sai: Jonathan // Entra: Yago.

39' Novo levantamento na área do Atelético-PR. A bola vai em Eduardo da Silva, que desvia de cabeça. Fábio faz a defesa.

37' SUBSTITUIÇÃO NO CRUZEIRO - Sai: Élber // Entra: Rafael Marques.

36' Na sequencia Matheus Anjos, do furacão, apelou e tomou CARTÃO AMARELO.

35' DRIBLE MARAVILHOSO DE THIAGO NEVES - O CAMISA 30 PASSOU POR MATHEUS ANJOS NUM TOQUE DE LETRA!

34' Cruzamento de Sidcley para Eduardo Henrique desviar fraco e Fábio defender.

SUBSTITUIÇÃO NO CRUZEIRO - Sai: Lucas Silva // Entra: Nonoca.

30' PRESSÃO DO FURACÃO - Cruzamento da esquerda, Fábio espalma e ninguém do Atlético aproveita!

30' Bola atravessada na área que sobra para Nikão bater. Ele pega fraco na bola e Fábio defende!

27' SUBSTITUIÇÃO NO ATLÉTICO-PR - Sai: Nicolas // Entra: Cascardo.

27' SUBSTITUIÇÃO NO CRUZEIRO - Sai: Rafael Sobis // Entra: Sassá.

25' Falta de Nikão em Thiago Neves.

24' Em cobrança de escanteio, Thiago Heleno disputa com os zagueiros e consegue novo cruzamento.

23' Alisson tenta jogada pela esquerda, mas com 3 na marcação não conseguiu ser efetivo.

21' Thiago Neves recebe um pisão de Matheus Anjos. O árbitro nada marcou!

16' Sidcley recebe a bola dentro da área, mas apenas recua para Fábio.

14' PÉ TORTO - De frente para o gol, Lucas Silva experimentou o chute mas pegou muito embaixo da bola e isolou.

12' Na cobrança, Fábio defende sem problemas.

12' Escanteio para o Furacão.

11' Élber recebe livre na intermediária, bate forte, mas por cima do gol de Weverton.

08' Matheus Anjos cruza mais uma e Henrique não consegue cabecear. Pressão do Furacão na Arena da Baixada!

07' RESPOSTA DO FURACÃO - Mais uma vez com Matheus Anjos que de fora da área tenta o cruzamento que vai direto e Fábio defende.

06' QUASE O SEGUNDO DO CRUZEIRO - E jogada rápida no ataque, Weverton teve que sair da área, afasta a bola que cai para Rafael Sobis que chuta de longe e não acerta o alvo vazio!

05' Eduardo da Silva ganhou de Henrique no meio e tocou para Matheus anjos finalizar e Fábio defender.

03' O Atlético toma a iniciativa no segundo tempo, jogando no campo do Cruzeiro, que se defende bem.

BOLA ROLANDO PARA O SEGUNDO TEMPO DE ATLÉTICO-PR 0X1 CRUZEIRO.

SUBSTITUIÇÃO NO ATLÉTICO-PR - Sai: Ederson // Entra: Matheus Anjos.

INTERVALO - Posse de bola: Atlético-PR 64% x 36% Cruzeiro

INTERVALO - SIDCLEY: "Temos que trabalhar bem a bola, porque estamos pecando nisso".

INTERVALO - LUCAS ROMERO: "É mérito do Fábio, que saiu rápido com a bola. Consegui chegar na área para fazer o gol"

48' FIM DE PAPO NO PRIMEIRO TEMPO NA ARENA DA BAIXADA. TORCIDA DO FURACÃO GRITA "VERGONHA, VERGONHA, VERGONHA" PARA O TIME! ATÉ AQUI, ATLÉTICO-PR 0X1 CRUZEIRO!

47' Torcedores se mostram impacientes na Arena da Baixada!

46' Nikão cruza alto, Sidcley tenta desviar de cabeça mas pega torto na bola que sai pela linha de fundo.

MAIS TRÊS MINUTOS DE ACRÉSCIMO!

44' Thiago Neves aproveita cobrança de lateral, e numa virada finaliza forte, mas fora do gol. Segue 0x1.

42' Eduardo da Silva sofre um corte, recebe atendimento e já voltou ao campo.

41' Élber puxa contra-ataque, tenta a finalização mas é travado.

41' Na cobrança a zaga do Cruzeiro afasta o perigo.

40' Otávio bate de fora da área e Fábio põe pra escanteio.

39' Falta cobrada sem perigo. Bola do Atlético.

38' Com o cartão, Thiago Heleno está fora do jogo contra o Corinthians, fora de casa.

38' CARTÃO AMARELO para Thiago Heleno por falta em Élber.

37' FURACÃO CHEGA COM PERIGO - Nicolas recebe pela esquerda, chuta cruzado, a bola passa por Sidcley e sai pela linha de fundo.

36' Thiago Neves faz jogada pela esquerda, cruza e Wanderson afasta o perigo da área do furacão.

33' Eduardo da Silva é outro que pouco participa da partida!

31' O lateral ex-Cruzeiro, Jonathan vem muito mal na partida. Além do gol ter sido pelo seu setor, o lateral vem errando muitos passes.

29' Escanteio para o Atlético. Na cobrança, a bola se perde pela linda de fundo. Tiro de meta para o Cruzeiro.

27' O volante começou a jogada, tocando para Thiago Neves que tabelou com Alisson, que cruzou rasteirinho para o argentino balançar as redes!

27'GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLL DO CRUZEIRO! LUCAS ROMERO!

25' E TOME BOLA LEVANTADA - Dessa vez foi Sidcley, que alçou direto nas mãos de Fábio.

25' Ederson recebe boa bola pela esquerda, mas cruza direto para as mãos de Fábio.

24' Henrique está suspenso para a próxima partida do Cruzeiro, contra o Flamengo, no Mineirão.

23' CARTÃO AMARELO para Henrique, por puxão na camisa de Sidcley!

21' O Atlético vem tentando, muitas vezes sem precisão, as bolas levantadas na área. Até aqui, nada feito.

21' Atlético-PR chega em velocidade pela esquerda. Ederson tenta o cruzamento, mas a bola bate na defesa.

19' Thiago Neves cobra falta na marca do pênalti e Thiago Heleno afastou.

16' Nicolas recebe livre pela esquerda e chuta direto pro gol, tentando surpreender o goleiro Fábio. Mas o arqueiro fez a defesa.

15' O jogo ganha mais movimentação!

13' A zaga do Cruzeiro afasta o perigo num primeiro momento e no rebote, Nikão bate pra fora.

13' Na sequência, escateio para o Furacão!

12' NA TRAAAAAAAAAAAAAVE - Lucas Silva arrisca de longe e acerta o travessão de Weverton!

12' Após cobrança da esquerda, Léo afasta o perigo.

11' Na cobrança a zaga afasta e põe pra escanteio.

10' Lucas Romero derruba Sidcley. Falta perigosa!

10' O Furacão tem muitas dificuldades na transição do meio para o ataque. O goleiro Fábio ainda não trabalhou.

07' PÉ TORTO - Após bola alçada na área, Thiago Neves pega a sobra, tenta cruzar, mas o meia errou geral. Segue 0x0.

06' Thiago Neves cobra com veneno, Henrique desvia mas a bola acaba saindo pela linha de fundo.

06' Escanteio para o Cruzeiro!

05' Élber aproveita a sobra e manda o chutão para o gol de Weverton, mas ela sobe muito.

04' Perde e ganha é grande na intermediária. Thiago Neves e Sidcley no mesmo lance tentaram e foram desarmados.

02' Diogo Barbosa tenta jogada com Alisson, pela direita, mas a defesa do Atlético afasta.

01' O Furacão fica com a bola nos primeiros movimentos do jogo. Cruzeiro cerca sem deixar o time da casa jogar no seu campo.

BOLA ROLANDO NA ARENA DA BAIXADA PARA ATLÉTICO-PR X CRUZEIRO!

AGORA É A VEZ DO HINO NACIONAL TOCAR NA ARENA DA BAIXADA.

HINO DO PARANÁ SENDO EXECUTADO.

TIMES EM CAMPO NA ARENA DA BAIXADA!

PRÉ-JOGO - Times finalizando seus trabalhos de aquecimento no gramado da Arena da Baixada.

PRÉ-JOGO - O Atlético-PR hoje será comandado pelo ex-jogador do clube, Kelly, membro da comissão técnica permanente. O novo treinador, Fabiano Soares, assistirá ao jogo das cabines do estádio.

Cruzeiro escalado:

Banco de reservas: Atlético-PR: Santos, José Ivaldo, Cleberson, Cascardo, Deivid, Bruno Guimarães, Matheus Anjos e Yago. Cruzeiro: Rafael, Lucão, Ezequiel. Ramón Ábila, Rafael Marques, Bryan, Arthir, FAbrício, Nonoca e Sassá

Com o novo treinador o Atlético-PR vem cheio de mudanças. Ex-titulares absolutos como Lucho ou jogadores que entram na maioria dos jogos, entre eles, Douglas Coutinho e Matheus Rossetto nem aparaceram na lista dos relacionados.

Furacão confirmado para o jogo: Weverton; Jonathan, Wanderson, Thiago Heleno e Nicolas; Otávio e E. Henrique; Sidcley, Nikão e Ederson; Eduardo da Silva

Boa noite, torcedor que navega pela VAVEL Brasil. A partir de agora acompanharemos tudo do Jogo entre Atlético-Pr x Cruzeiro.

Provável Atlético-PR: Weverton; Jonathan, Wanderson, Thiago Heleno e Sidcley, Otávio; Matheus Rossetto, Lucho González, Nikão e Douglas Coutinho; Ederson. Técnico: Fabiano Soares

Provável Cruzeiro: Fábio; Ezequiel (Lucas Romero), Murilo, Leo e Diogo Barbosa; Henrique, Lucas Silva, Lucas Romero (Elber) e Thiago Neves; Alisson e Rafael Sobis. Técnico: Mano Menezes

Furacão sob nova direção - As quatro partidas sem vencer resultaram na demissão do técnico Eduardo Baptista na última segunda-feira. As derrotas no mata-mata da Copa do Brasil e da Libertadores pesaram contra o treinador. Nesta terça, a diretoria do clube surpreendeu e anunciou Fabiano Soares como substituto.

A porta de saída é serventia da casa - Junto com o ex-treinador Eduardo Baptista, deixaram o clube nos últimos dias o gerente Paulo Autuori. Além deles, três jogadores: Carlos Alberto, Grafite e Luis Henrique.

Na seca - O clube paranaense não vence há quatro jogos somando todas as competições.

Problemas celestes no meio-campo - Mano Menezes não poderá contar tão cedo com o volante Hudson. O jogador se lesionou no último domingo, durante a vitória sobre o Palmeiras, e ficará fora por um período entre quatro e seis semanas. Além de Hudson e Robinho, o Cruzeiro também já tem outra baixa confirmada no meio-de-campo para o duelo: o argentino Ariel Cabral vai cumprir suspensão.

Henrique e Lucas voltam a jogar juntos, devido aos desfalques do Cruzeiro no meio-campo Foto:Washington Alves/Light Press/Cruzeiro)

Vitória que deu moral - Na última rodada a Raposa conseguiu vencer o Palmeiras em casa por 3 a 1 e visa uma nova vitória para se aproximar da zona de classificação à Liberta: o Cruzeiro é o atual 7º colocado, com 17 pontos.