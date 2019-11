Resultado Fluminense x Botafogo no Campeonato Brasileiro (0-1)

Amigo da VAVEL Brasil, obrigado por nos acompanhar. Fique ligado no site para mais informações sobre o Campeonato Brasileiro 2017

FIM DE JOGO NO MARACANÃ! O BOTAFOGO VENCE O CLÁSSICO VOVÔ! Com gol de Roger ainda no primeiro tempo, o Alvinegro sai de campo com o resultado positivo, depois de três rodadas sem vencer. Enquanto isso, o Fluminense segue sua seca de vitórias, com quatro partidas consecutivas sem vencer

49" Vamos para o último minuto de jogo

48" Lucas Fernandes levanta na área, Lucas divide e bola se perde em tiro de meta

47" Cartão amarelo para Calazans

47" Cobrança sem perigo e após perde e ganha, bola fica com o Tricolor das Laranjeiras

46" Igor Rabello afasta cruzamento de Calazans. Escanteio para o Flu

46" Cartão amarelo para Victor Luís

46" Lucas Fernandes briga no alto, fica no chão e é falta para o Fluminense. Vem aí bola na área alvinegra

45" Teremos cinco minutos de acréscimo

43" Scarpa tenta um levantamento com a bola rolando e Jefferson segura firme, sem dar rebote

43" ULHA! Jefferson saiu do gol, não conseguiu segurar a bola, mas deu sorte e ninguém apareceu para completar

42" Lucas tenta o cruzamento e Fernandes joga pra escanteio. Vai o Fluminense na bola parada

41" Substituição no Botafogo: sai Matheus Fernandes, entra Fernandes. É isso mesmo, agora é aquele que só tem o sobrenome

40" Cartão amarelo para Henrique, que acertou cotovelada no rosto de Guilherme ao tentar proteger a bola

38" Momento de preocupação no Botafogo. Jefferson fica caído no ombro com dores no ombro direito

37" GUILHERME NA TRAVE TAMBÉM! E TEVE GOL ANULADO NA SEQUÊNCIA! Em contra-ataque fulminante, Guilherme ganhou de Calazans e Orejuela, acertou a trave de Júlio César, Camilo pegou o rebote e, ao tentar finalizar, chuta a perna de Reginaldo. A redonda sobrou para Pimpão, que estufou as redes, mas a arbitragem já pegava falta de Camilo.

36" JEFFERSON VOA E FAZ DEFESA ESPETACULAR! Scarpa foi para a cobrança, bateu no cantinho e o goleiro do Botafogo fez linda defesa

35" Cartão amarelo para Joel Carli

35" Empolgado, Matheus Alessandro acelera pela ponta-esquerda, traz para o meio e é derrubado por Carli. Excelente chance na bola parada para o Fluminense

33" NA TRAVE! MATHEUS ALESSANDRO PERDE CHANCE INCRÍVEL! Lucas foi ao fundo, fez o levantamento e o garoto teve excelente oportunidade, subiu com estilo e carimbou a trave de Jefferson

32" Substituição no Fluminense: sai Wellington, entra Lucas Fernandes

32" Pimpão tenta cruzamento pela esquerda e Reginaldo corta

32" Lucas Fernandes vem aí no Fluminense

31" Calazans perde bola no ataque e Matheus Alessandro faz falta dura em Arnaldo para evitar o contra-ataque

29" Jefferson liga bom contra-ataque com Guilherme, que tenta lançar Camilo, mas exagera na força e manda pela linha de fundo

27" Substituição no Botafogo: sai Roger, entra Guilherme

26" Fluminense vai pressionando mais nesse momento. Botafogo espera um contra-ataque e se defende bem

24" Calazans recebe pela direita, tenta o cruzamento à meia-altura e Jefferson sai bem para defender

22" Substituição no Fluminense: sai Mascarenhas, entra Matheus Alessandro

21" Alvinegro se fecha, enquanto vê o Fluminense trocar passes na intermediária

20" Enquanto isso, Abel Braga chamou Matheus Alessandro

19" Substituição no Botafogo: sai Marcos Vinícius, entra Camilo

18" Vem aí Camilo no Botafogo

17" Wellington faz boa jogada pela esquerda, tenta o passe, mas Richarlison não consegue dominar

14" Wellington recebe bom passe de Wendel, parte para cima da marcação, mas erra no momento do cruzamento

11" Igor Rabello tenta aproveitar toque de cabeça de Roger, divide com Júlio César e acaba cometendo a falta

11" Lucas tenta afastar, a bola bate em Roger, mas acerta o lateral do Fluminense na volta. Escanteio para o Botafogo!

10" Victor Luís bate colocado e assusta, mas finaliza para fora

9" Lucas se enrola após corte de Reginaldo, coloca a mão na bola e o Botafogo tem boa chance em cobrança de falta

8" Jogo fica mais morno no começo da segunda etapa

5" Calazans inverte mal a jogada, mas Wendel acaba sofrendo falta

4" Roger, fora de sua posição, tenta jogada em velocidade e acaba perdendo

3" Mascarenhas deixa Arnaldo no chão, mas erra o cruzamento e a defesa afasta

0" COMEÇA O SEGUNDO TEMPO! O Botafogo já vem para o ataque e finaliza com Pimpão, de longe, mas a bola chega sem perigo para Júlio Cèsar

0" Substituição no Fluminense: sai Pedro, entra Calazans

As duas equipes já estão no gramado para o segundo tempo

FIM DE PRIMEIRO TEMPO! Wellington manda bola direto pela linha de fundo e o árbitro aproveita para encerrar a primeira metade do jogo. O Botafogo vai para o vestiário com a vantagem de um gol

46' QUE LANCE DE GUSTAVO SCARPA! O camisa 10 do Fluminense correu o campo inteiro, passou por Roger, Matheus Fernandes e tentou finalização colocada de fora da área. Seria um golaço, mas tirou tinta da trave

45' Teremos mais dois minutos de acréscimo

42' Scarpa faz boa jogada, finta três adversários e rola para Mascarenhas, que arrisca da quina da grande área, mas chuta por cima

41' Na cobrança, Richarlison toca na segunda trave, mas a defesa tira. Cruzamento sem perigo

41' Fluminense tem falta na intermediária. Scarpa e Wendel na bola

39' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLL! É DO BOTAFOGO! ROGER ABRE O PLACAR NO MARACANÃ! Em cobrança de escanteio de João Paulo, o camisa 9 chegou testando, livre na pequena área, sem chances para Júlio César

36' JÚLIO CÉSAR ESPETACULAR! Marcos Vinícius recebe bom passe de Pimpão, consegue grande finalização e só não marca um golaço porque o goleiro do Fluminense fez mais uma defesa sensacional

34' Flu tenta puxar contra-ataque dos garotos de Xerém, com Wendel lançando Wellington, mas o camisa 11 é desarmado por Matheus Fernandes

33' Henrique salva o Fluminense! Marcos Vinícius ia recebendo passe dentro da área para finalizar livre, mas o capitão chegou na última hora para travar o chute

32' Wellington protagoniza belo chapéu sobre Roger, mas acaba errando o drible na sequência. Bola do Botafogo

31' Cartão amarelo para Matheus Fernandes, por falta sobre Richarlison

29' Após a boa chegada, torcida do Botafogo canta mais alto no Maracanã

28' NA TRAVE! Marcos Vinícius recebeu pelo meio, puxou para a perna direita e soltou uma bomba de muito longe, carimbando o poste do gol adversário. Que chance!

28' Quanta classe, Jair! Bola saiu próxima ao treinador do Botafogo, que dominou e levantou com estilo para entregar a Wendel

26' Em cruzamento fechado, a defesa do Fluminense afasta

26' O camisa 10 do Botafogo voltou animado! Pela direita, tentou cruzamento e acabou arrumando escanteio

25' Os dois jogadores voltam a campo com toucas de natação para ajudar a estancar sangramentos e segurar o curativo

23' Jogo paralisado para atendimento a João Paulo e Richarlison, que se chocaram em dividida pelo alto

22' Botafogo responde com boa trama pelo meio, mas Roger finaliza mal, mandando direto para fora

21' SALVA A DEFESA DO BOTAFOGO! Lucas aparece bem mais uma vez pela direita, tenta o cruzamento, Wellington conclui de cabeça, a bola acerta o defensor e a torcida pede pênalti, mas o jogo segue!

20' Cartão amarelo para Mascarenhas

19' PERDE GRANDE CHANCE O FLUMINENSE! Lucas consegue grande passe em profundidade para Pedro, que chutou cruzado e bateu mal demais. Tiro de meta para Jefferson

18' Ficou feio, Lindoso! Volante do Botafogo tenta abrir a jogada com Victor Luís, mas acaba mandando a bola pela lateral, quase que tentando passe para Jair Ventura

17' IGOR RABELLO PROVIDENCIAL! Após bate rebate na defesa, Pedro finalizou e a bola chegaria limpa para Reginaldo abrir o placar se não fosse o "general" alvinegro

16' Pimpão, afobado, tenta carrinho de longe e Richarlison joga a bola em cima do atacante do Botafogo. Escanteio para os mandantes do jogo

15' QUE ISSO, HENRIQUE! O zagueiro do Fluminense tenta rifar a bola, erra e leva sorte pois Pimpão tentou o cabeceio, mas não conseguiu pôr força na bola. Defesa fácil para Júlio César

15' Richarlison, ajudando a defesa, conserta erro de Scarpa e chega para dividir com Arnaldo pela direita do ataque alvinegro

14' Lucas tenta chegar pela direita e Matheus Fernandes joga pela lateral

13' Richarlison briga pela bola, mas acaba perdendo para Carli, que chega rasgando e acaba com o ataque do Fluminense

10' Pimpão chega com perigo mais uma vez, mas a arbitragem já pegava impedimento bem duvidoso

9' JÚLIO CÉSAR SENSACIONAL! O Botafogo por muito pouco não abre o placar. Arnaldo recebeu linda enfiada de bola, cruzou para trás e viu o goleiro do Fluminense espalmar para o meio. Marcos Vinícius pegou o rebote e só não marcou porque Júlio César abafou de maneira espetacular. A melhor chegada do jogo até agora é do Alvinegro!

8' Wellington Silva falha na saída de bola, Pimpão pega a sobra, tenta o chute colocado, mas Júlio César faz defesa tranquila

7' João Paulo recebe pela direita, tenta o cruzamento, acerta a defesa tricolor e é escanteio para o Botafogo, primeiro do time no jogo

6' JEFFERSON! Wendel cobrou o tiro de canto com veneno, fechado, e o goleiro alvinegro saiu bem para tirar de soco

5' UHHHH! Mascarenhas cruzou, a defesa rebateu e, na sobra, Lucas emendou de primeira, acertando Carli. Novo escanteio para o Flu

5' Scarpa é derrubado na intermediária e o Fluminense tem boa chance de cruzar bola na área

4' LINDO LANCE! Pimpão recebe lateral, dá lindo chapéu em Lucas, mas acaba falhando na hora de buscar Roger dentro da área

4' Igor Rabello leva a melhor e tira a cobrança da área

3' Na sequência, Scarpa cruzou, a defesa desviou e Wellington pegou a sobra, finalizando por cima. Teve desvio e é escanteio para o Tricolor

3' Mascarenhas levanta na área, Pedro divide, mas Igor Rabello leva a melhor e afasta

2' Botafogo recupera a posse após passe errado de Mascarenhas, mas Lindoso dorme no ponto e acaba desarmado. Fluminense retoma os movimentos ofensivos

1' Os mandantes vão tocando bola, buscando armar a jogada sem pressa

0' ROLA A BOLA NO MARACA! O Fluminense sai com a redonda e tem a primeira posse de bola!

Temos um minuto de silêncio no Maracanã. Vai começar o jogo!

As duas equipes vão subindo ao gramado para o início do protocolo oficial do Brasileirão. Logo, logo, teremos o início do jogo!

Com público minguado, as escalações vão sendo anunciadas no Maracanã

Enquanto isso, o Botafogo terá o desfalque de Bruno Silva, que deixou o Maracanã sem explicações. Os 11 iniciais são os seguintes: Jefferson, Arnaldo, Igor Rabello, Joel Carli, Victor Luís; Lindoso, Fernandes, Marcos Vinícius, João Paulo; Pimpão e Roger.

A partida pode ser a última de Wellington Silva, que deve ser vendido ao Arsenal, para se transferir ao Bordeaux na sequência

Com Calazans no banco, o Fluminense vem a campo com: Júlio César; Lucas, Reginaldo, Henrique, Mascarenhas; Orejuela, Wendel, Gustavo Scarpa; Richarlison, Wellington, Pedro

Os dois times já estão escalados para a partida. Confira as escalações

Boa noite torcedor ligado na VAVEL.com! Acompanhe agora o tempo real de Fluminense x Botafogo ao vivo, válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro 2017. A bola rolará às 21h no Maracanã e você acompanha todos os detalhes aqui!

O último confronto envolvendo essas duas equipes aconteceu ainda no Campeonato Carioca. Na ocasião, ambas as equipes utilizaram time alternativo e a vitória foi do Botafogo com gols de Sassá, Dudu Cearense e Igor Rabello. Richarlison descontou para o tricolor.

FLUMINENSE

ÚLTIMA PARTIDA: Querendo voltar a vencer, o Fluminense foi até a Fonte Nova encarar o Bahia. Pressionado do primeiro ao último minuto de jogo a equipe tricolor ainda saiu na frente do placar com W. Silva, mas sofreu o empate no finalzinho. João Paulo marcou para os donos da casa.

AUSÊNCIAS: Para a partida o Flu não contará com seu principal atacante, Henrique Dourado, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Entretanto, a boa notícia para o torcedor tricolor é a volta de Wendel que retorna ao time após cumprir suspensão também por cartões amarelos.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO: Júlio César; Lucas, Henrique, Reginaldo, Mascarenhas; Orejuela, Wendel, Scarpa; W. Silva, Pedro e Richarlison

FIQUE DE OLHO: Muito bem nas duas partidas contra o Botafogo, Richarlison será o homem responsável pelo ataque tricolor nesta quarta-feira.

BOTAFOGO

ÚLTIMA PARTIDA: Em partida surpreendente, o Botafogo sofreu dentro de casa e conseguiu ficar no empate com o Atlético Mineiro. O grande destaque da partida foi o goleiro Jefferson que defendeu pênalti de Rafael Moura e impediu a derrota alvinegra no Nilton Santos.

AUSÊNCIAS: Para a partida o Botafogo não contará com Gatito Fernandez que segue se recuperando de um corte na perna. Entretanto, o bom retorno de Jefferson ao gol alvinegro tranquilizou a torcida.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO: Jefferson; Arnaldo, Carli, Emerson Silva, Victor Luís; Lindoso, Bruno Silva, Matheus Fernandes, João Paulo; Pimpão e Roger

FIQUE DE OLHO: Sempre eficiente, Roger foi bem nas duas partidas que disputou contra o Fluminense. O atacante segue balançando as redes para o alvinegro e terá a oportunidade de fazer valer a tão famosa "lei do ex" nesta quarta.