Resultado Avaí x Coritiba pelo Campeonato Brasileiro 2017 (1-4)

Obrigado a todos pela audiência aqui na VAVEL Brasil! Até a próxima

Próxima partida do Coritiba será contra o Fluminense no Colto Pereira. Já o Avaí vai a Salvador enfrentar o Bahia

Foi o último jogo do Kleber, jogador foi julgado na noite desta quinta feira pelo STJD pela confusão na partida contra o Bahia e pegou uma punição de 15 jogos, já cumpriu três agora falta 12 partidas.

Avaí perdeu a chance de sair da zona de rebaixamento, com a derrota equipe soma 12 pontos na 18º colocação do Campeonato

Grande vitória da equipe do Coritiba fora de casa, equipe soma 19 pontos na 10° colocação do campeonato

49' Acaba o jogo na Ressacada, Avaí 1x4 Coritiba. Gols Marquinhos (Avaí) Kleber, Rildo 2x e Henrique Almeida (Coritiba)

Henrique almeida recebe ótimo passe em profundidade, domina e finaliza no conta esquerdo sem chances para o goleiro Douglas. Coritiba goleiro Avaí na Ressacada

Avaí 1x4 Coritiba

47' GOOOOOOOLLL DO CORITIBA! HENRIQUE ALMEIDA

46' Muito Longe

Juan cruza na área, Márcio afasta mas bola sobra para Junior Dutra que finaliza sem direção. Tiro de meta para goleiro Wilson

45' Pênalti ?

Junior Dutra é lançando na área, é desarmado por Márcio. Atacante do Avaí fica reclamando de pênalti mas arbitro manda seguir

44' Afasta Márcio !

Na cobrança de falta, betão sobe de cabeça mas bola bate em Márcio e sai para linha lateral

43' Júnior Dutra tenta a jogada pela esquerda, mas é derrubado por Matheus Galdezani. Vem bolo na área do Coritiba

41' Pra fora !!

Em bela cobrança de falta, Júnior Dutra sobe e cabeceia no canto esquerdo do goleiro Willian, bola passa tirando tinta da trave esquerda

40' Capa recebe ótimo passe na esquerda e cruza na área, Júnior Dutra sobe de cabeça mas bola vai para linha de fundo

38' Capa recebe na esquerda e cruza, mas bola fica nas mão dos goleiro Wilson

37' Júnior Dutra denta a jogada pela esquerda, mas é desarmado por Márcio

36' Avaí sentiu o terceiro gol, equipe de Floripa não consegue ficar com a bola. Já tem torcedores deixando o estadio da Ressacada

Carleto cobra falta com perigo, Douglas não consegue segura e a bola sobra para Rildo que finaliza para ampliar na Ressacada.

Avaí 1x3 Coritiba

33' GOOOOOOOOOOOOLLLL DO CORITIBA RILDO

Cartão amarelo para Avaí

Meio campista Juan recebe cartão amarelo por reclamação

31' Volante Jonas em divida com Capa fica caído no gramado

Cartão amarelo para Coritiba

Meio campista Anderson recebe cartão amarelo por reclamação

Substituição no Coritiba

Sai: Kleber (Machucado)

Entra: Henrique Almeida

29' Edinho é volante de marcação, Pachequinho muda o esquema tático para 4-2-2 com dois volantes de marcação

Substituição no Coritiba

Sai: Neto Berola

Entra: Edinho

25' DEFENDE WILSON, MAS NÃO VALE

Zagueiro Alemão avança pela esquerda e toca para Simião, jogador do Avaí domina e finaliza para grande defesa do Wilson, mas árbitro marca impedimento na jogada

24' Jogo paralizado

Neto Berola está caído no gramado sendo atendido pelo departamento médico

22' Impedido!

Junior Dutra é lançando na área mas jogador do Avaí estava impedido

19' DEFENDE DOUGLAS !!

Carleto cobra falta no canto esquerdo e goleiro Douglas faz excelente defesa. Quase terceiro gol do Coritiba

18' Kleber recebe passe em profundidade, mas é derrubado por alemão.

Falta perigosa para Coritiba, Carleto na bola

16' Pedro Castro na sua primeira jogada tenta o passe para Junior Dutra mas erra o passe

Substituição dupla no Avaí

Saíram: Judson e Marquinhos

Entraram: Lucas Otávio e Pedro Castro

13' Impedido!

Marquinho lança Juan em profundidade, mas árbitro marca impedimento

11' Avaí melhor neste momento, equipe do técnico Claudinho chega no gol do Coritiba mas erra no último passe

10' Afasta Márcio!

Juan faz grande jogada pela esquerda e cruza para Junior Dutra, atacante do Avaí domina mas é desarmado por Márcio

Substituição no Avaí

Entra: Willians

Sai: Rômulo

09' Pra fora !

Rômulo cruza na área, Juan ajeita de cabeça e Simião finaliza com perigo

08' Defende Douglas !

Carleto arisca chute de fora da área e da trabalha para o goleiro Douglas que espalma para escanteio

07' Junior Dutra recebe na entrada da área e finaliza, mas bola vai para fora sem perigo para o gol do Wilson

05' Juan lança Rômulo na área, atacante do Avaí faz o giro mas na hora da finalização é desarmado pelo márcio

04' Neto Belora lança Kleber, mas jogador não acredita na jogada e Juan desarma atacante do coxa

02' Na cobrança de falta do Marquinhos, Alemão sobe e cabeceia para fora

Cartão amarelo para Coritiba

Márcio faz falta dura em Junior Dutra

01' Junior Dutra recebe ótimo passe em profundidade, mas é derrubado por Marcio.

Vem bola na área do Coritiba

Começa o segundo tempo, Avaí 1x2 Coritiba

As principais jogadas de perigo do Avaí passa pelo pés de Marquinhos, meia cobrou falta com veneno e fez o gol do Avaí

Primeiro tempo bastante disputado na Ressacada. Avaí começou melhor a partida, mas com a lesão do Yago, Neto berola e duas belas jogadas conseguiu colocar o Coritiba na frente.

49' Acaba o primeiro tempo, Avaí 1x2 Coritiba. Gols Marquinhos (Avaí) Kleber e Rildo (Coritiba)

48' Capa recebe na esquerda do Marquinho e cruza na área, mas o cruzamento sai fechado e bola fica com o goleiro Wilson

47' Na cobrança de escanteio bola nas mãos do goleiro Douglas

46' Rildo recebe passe do Anderson em profundidade pela direita, mas Capa faz o corte e bola vai para escanteio

45' Afasta Marcio !

Rômulo faz grande jogada pela esquerda e cruza na área, Junior Dutra domina mas é desarmado por Marcio no momento certo

44' 4 minutos de acréscimo

43' Leandro silva tenta jogada pela esquerda mas é desarmado pelo Carleto

41' Anderson tenta o lançamento para Kleber, mas bola sai pela lateral

40' Neto Berola avança pela direita mas é desarmado por Alemão

37' Rômulo tenta o cruzamento na área, mas bola fica mão do goleiro Wilson

Cartão amarelo para Avaí

Judson faz falta dura no Rildo parando o contra ataque do Coritiba

36' Marquinhos coba escanteio, mas Walisson Maia sobe afastando o perigo

34' Kleber tenta jogada pela esquerda mas é desarmado por Capa

33' Carleto tenta a finalização de fora, mas bola bate no zagueiro betão

30' Marquinhos tenta o lançamento para Junior Dutra, mas atacante do Avaí não domina e bola sai para linha de fundo

27' Kleber toca para Rildo, mas atacante do Coritiba é desarmado por Capa que fica caído no gramado sentindo da dividida

26' Juan recebe ótimo passe na esquerda, mas é desarmado por Carleto

23' CONFUSÃO!!

Em divida com Anderson fica caído gramado, e jogadores dos dois times ficam se empurrando

21' Jogo começa bastante movimentado na Ressada, as equipes em busca do ataque

19' GOOOOOL DO CORITIBA

Coritiba responde rápido, Neto Berola avança pela esquerda e cruza para Rildo que domina e finaliza sem chances para o goleiro Douglas

Avaí 1x2 Coritiba

18' GOOOOOOOOOL DO AVAÍ MARQUINHOS!!

Marquinhos cobra falta na esquerda e bola passa para todo mundo e vai para o fundo gol.

Avaí empata o jogo, Avaí 1x1 Coritiba

17' Salva Wilson

Júnior dutra recebe ótimo passe em profundidade e finaliza para ótima defesa do goleiro Wilson

16' Marquinhos cobra falta na área, Alemão sobe de cabeça e bola sai pela direita

15' Junior Dutra recebe ótimo passe na esquerda cai, mas árbitro manda seguir

14' Carleto avança pelas esquerda e tenta o cruzamento,mas bola vai nas mãos do goleiro Douglas

12' Marquinhos cobra escanteio, Alemão sobe de cabeça e bola sai em linha de fundo

11' GOOOOOOOOOOOOL DO CORITIBA

Kleber cobra pênalti no canto esquerdo do Goleiro Douglas.

Coritiba abre o placar na Ressacada, Avaí 0x1 Coritiba

10' Pênalti para Coritiba

Neto Berola em sua primeira jogada avança pela esquerda e é derrubado por Judson

Substituição no Coritiba

Sai: Yago (Machucado)

Entra: Neto Berola

07' Thiago Carleto cobra falta na área, mas defesa do Avaí afasta o perigo

05' Em dividida Yago fica caído no gramado sentido muita dor. Jogador pede para ser substituído

04' Na cobrança de escanteio bola fica nas mão dos goleiro Douglas

03' Coritiba tenta avançar pela esquerda, mas capa afasta para escanteio

02' Rômulo tenta a jogada pela direira, mas defesa do Coritiba afasta o perigo

01' Coritiba tenta a primeira jogada e bola sai para escanteio.

Na cobrança Betão sobe de cabeça e afasta o perigo

Começa o jogo em Ressacada, Avaí 0x0 Coritiba

Hino nacional Brasileiro no estadio da ressacada

As duas equipes já estão no gramado da Ressacada.

Daqui a pouco a bola vai rolar !

Banco de Reservados do Coritiba: Pachequinho tem à disposição, no banco: Bruno, Dodô, Henrique, Edinho, Tomas Bastos, Yan Sasse, Vitor Carvalho, Alecsandro, Filigrana, Henrique Almeida e Neto Berola.

Coritiba escalado: Wilson; Rodrigo Ramos, Walisson Maia, Márcio e Carleto Jonas, Matheus Galdezani e Anderson Iago, Rildo e Kleber

Bando de reservados do Avaí: Vitor Prada, Kozlinski, Maicon, Pedro Castro, Willians, Diego Tavares, Gustavo, Caio César, Airton, João Paulo, Lucas Otávio e Lourenço.

Avaí escalado: Douglas Friedrich; Leandri Silva, Fagner Alemão, Betão e CapaWellington, Simião, Judson, Marquinhos e Juan Romulo e Júnior Dutra

As duas equipes já estão no estádio da Ressacada.

A transmissão do jogo Avaí x Coritiba ao vivo começará na hora da partida, ás 21h00, aqui na VAVEL Brasil. Fique conosco!

Leia mais: Em boa fase, Avaí recebe Coritiba almejando saída da zona de rebaixamento

Desfalque Coritiba: Léo, Werley, Alan Santos e Tiago Real (Machucados ); William Matheus (suspenso)

Provável escalação Coritiba: Wilson; Carleto, Márcio, Walisson Maia, Rodrigo Ramos; Jonas, Matheus Galdezani, Anderson; Rildo, Henrique Almeida e Kleber

Desfalques Avaí: Joel e Luan (suspensos)

Provável escalação Avaí: Douglas; Capa, Alemão, Betão e Leandro Silva; Judson, Pedro Casto, Juan, Marquinho e Romulo; Junior Dutra

Coritiba está na 12º colocação do campeonato com 16 pontos. Jogando fora de casa equipe tem cinco jogos: uma vitorias, um empates e três derrota

Leia mais: Pachequinho admite atuação ruim em derrota para Sport: "Abaixo de tudo que fizemos no ano

Equipe do técnico Pachequinho está a 5 jogos sem vencer no campeonato Brasileiro. Coritiba vem de um resultado ruim jogando em casa, perdeu para o Sport por 3 a 0.

Avaí está a 3 jogo sem perder, na 17º colocação com 12 pontos ganhos

Leia mais: Goleiro Douglas brilha, Grêmio sofre com contra-ataques e Avaí vence na Arena

Jogando em casa no campeonato Avaí tem uma das piores campanhas, foram 5 jogos; uma vitória, três empates e apenas uma derrota

Apesar de estar na zona de rebaixamento, Avaí vem de um grande resultando jogando fora de casa. Equipe do técnico Claudinei Oliveira venceu o Grêmio por 2 a 0 jogando na Arena do Grêmio em Porto Alegre

Partida Avaí x Coritiba ao vivo é uma partida válida pela 13º rodada do campeonato Brasileiro. Jogo acontece nesta Quinta feiras às 21h00 no estádio da Ressacada em Florianópolis