Resultado Sport 3x0 Chapecoense no Campeonato Brasileiro 2017

50' FIM DE JOGO! Sport 3 x 0 Chapecoense

49' GOOOOOL DO SPORT!! ANDRÉ

46' GOOOL DO SPORT!! DIEGO SOUZA

46' O juiz indica mais 5 minutos

43' AMARELOU CHAPE! Cartão amarelo para Lucas Mineiro

40' Luiz Antonio arrisca de muito longe, a bola vai forte e Agenor espalma para fora.

39' AMARELOU CHAPE! Cartão amarelo para Apodi

37' SUBSTITUIÇÃO NA CHAPE! Sai Girotto e entra Luiz Antonio

34' André faz o corta-luz, mas ninguém chega na bola e ela fica com Jandrei.

31' SUBSTITUIÇÃO NA CHAPE! Sai Seijas e entra Dodô

31' Rogério arrisca o chute de longe, a bola vai rasteira e obriga Jandrei a se esticar para fazer a defesa.

28' Rithely tenta armar o jogo pelo meio. Sem opções

26' Chapecoense troca passes e busca espaço na marcação do Sport.

23' SUBSTITUIÇÃO CHAPE! Sai Lucas Marques e entra Lourency

21' Everton Felipe puxa contra-ataque, tenta o drible em cima de Grolli e cai. O árbitro manda o jogo seguir.

SUBSTITUIÇÃO NO SPORT! Sai Magrão e entra Agenor

20' Mais uma lesão no Sport. Magrão será subsituído por Agenor.

17' GOOOL DO SPORT!! André

15' AMARELOU CHAPE! Cartão amarelo para Arthur

14' Everton Felipe puxa ataque pela direita, recebe o tranco por trás e o árbitro marca a falta. Quase na risca da grande área.

12' Magrão recebe atendimento médico em campo.

09' Everton Felipe cobra direto e a bola passa perto do gol de Jandrei.

08' AMARELOU CHAPE! Cartão amarelo para Douglas Grolli

08' Rogério tenta jogada, mas recebe uma falta violenta.

AMARELOU CHAPE! Cartão amarelo para Lucas Marques

AMARELOU SPORT! Cartão amarelo Ronaldo Alves

01' Arhur é lançado na esquerda, mas Samuel Xavier chega antes e faz o corte.

00' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO! Sport 0 x 0 Chape

SUBSTITUIÇÃO NO SPORT! Sai Sander e entra Diego Souza

47' FIM DO PRIMEIRO TEMPO! Sport 0 x 0 Chapeocense

45' O árbitro indica mais 2 minutos.

44' UUUUHHH SPORT!! Rithely lança Mena, que chuta cruzado da entrada da área. Jandrei faz uma grande defesa!

43' AMARELOU SPORT! Cartão amarelo para Patrick

41' QUASE, CHAPE! Jandrei lança Arthur, que domina e deixa Wellington Paulista em condições de finalizar. O centroavante chuta torto, pela direita do gol de Magrão.

37' UUUHHH!! QUASE CHAPE! Bela triangulação entre Arthur e Wellington Paulista. O camisa 17 recebe na entrada da área, finaliza de perna esquerda e manda por cima do gol. É a melhor chance do jogo até agora.

35' AMARELOU CHAPE!! Cartão amarelo para Andrei Girotto

33' Bola alçada na área do Sport, Girotto desvia de cabeça, mas a bola sobe demais.

27' Sport consegue escanteio. Na cobrança, Jandrei sobe sozinho e segura a bola.

25' AMARELOU CHAPE!! Cartão amarelo para Wellington Paulista

22' Samuel Xavier dá passe de letra para Everton Felipe, cruzou, mas o goleiro da Chape segura a bola.

19' SUBSTITUIÇÃO NO SPORT! Sai Osvaldo e entra Rogério.

17' Osvaldo sente dores na perna direita. Vai ser substituído.

13' O Sport chega ao campo de ataque, mas em um cruzamento fraco, Jandrei fica com a bola.

12' Arthur faz a roubada de bola e cruza na área do Sport. A zaga corta

11' A Chape começa o jogo fazendo bastante falta, tentando parar os contra ataques do Sport.

08' AMARELOU CHAPE!! Cartão amarelo para Reinaldo

04' UUUUUUUHHH!! Bola levantada na área. Grolli desvia contra o próprio gol e assusta Jandrei. A bola passou perto.

04' O Sport tem falta perigosa.

04' O Sport vai para o ataque, Grolli e Jandrei se atrapalham, mas o goleiro segura a bola com tranquilidade.

01' Escanteio cobrado, a zaga do Sport, com Ronaldo Alves, afastou o perigo

00' Primeiro escanteio no jogo. Vai ser cobrado pela Chapecoense.

00' COMEÇA O JOGO! Sport 0 x Chapecoense

A bola rola em instantes para Sport x Chapecoense, na Arena de Pernambuco.

Hino Nacional sendo executado

Equipes escaladas! Sport x Chapecoense

Boa noite, torcedor, VAVEL Brasil! Acompanhe conosco todos os detalhes de Sport x Chapecoense ao vivo, pela 13º partida do Campeonato Brasileiro 2017. Fique ligado na VAVEL!

Estádio: Arena de Pernambuco (São Lourenço da Mata-PE). Horário: 19h30. Árbitro: Dyorgines Jose Padovani de Andrade (ES). Assistentes: Fabiano da Silva Ramires (ES) e Vanderson Antonio Zanotti (ES).

Provável time da Chape para partida - Jandrei, Apodi, Grolli, Victor Ramos e Reinaldo; Girotto, Lucas Mineiro e Lucas Marques; Rossi, Arthur e Wellington Paulista. Técnico: Vinícius Eutrópio.

Provável time do Sport para partida - Magrão; Samuel Xavier; Henríquez, Ronaldo Alves e Sander; Patrick (Rodrigo), Rithely, Everton Felipe (Diego Souza), Osvaldo e Mena; André. Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

A Chape agora é comandada pelo ex-tricolor Vinícius Eutrópio, demitido do Santa Cruz no início do mês passado. O técnico reestreou pelo Verdão do Oeste na rodada passada, empatando em casa com o Atlético-PR, em 1 a 1. Sem ganhar há cinco jogos no Brasileirão, o time catarinense ainda tenta se distanciar da zona de rebaixamento.

Sobre o time, não se sabe se Diego Souza retornará à titularidade. Disputa vaga com Everton Felipe, Osvaldo e Mena. A dúvida no Sport é o volante Patrick, em observação após entorse no tornozelo. Se não puder atuar, Rodrigo o substiuirá.

Poderá agora ampliar a sequência positiva e igualar o feito de 17 anos atrás se vencer a Chapecoense a partir das 19h30 desta quinta-feira, na Arena de Pernambuco.

O Sport pode quebrar um longo tabu na Série A. Desde 2000, o Leão não consegue somar quatro vitórias consecutivas na competição. Sob o comando do técnico Vanderlei Luxemburgo, o Rubro-negro vive o seu melhor momento no ano. Somada a conquista do Estadual, a vitória na Sul-Americana e ainda vem de três triunfos seguidos no Brasileirão que o alçaram ao G6 na rodada passada.