Resultado Náutico x Santa Cruz pela Série B 2017 (0-0)

18:28 A 15ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro será realizada no próximo meio de semana. O Náutico vai entrar em campo na terça-feira (18), às 19h15, para fazer um duelo com o Paysandu, no Mangueirão, em Belém, Pará. Já o Santa Cruz terá pela frente, no mesmo dia, mas às 20h30, um embate diante do Vila Nova, na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, Pernambuco.

18:26 Com o resultado desta tarde, o Náutico segue em situação complicada, agora, com um pouco mais de distância para o primeiro fora da zona de rebaixamento. O Timbu ocupa a lanterna da competição, com sete pontos, enquanto o 16º colocado, o Boa Esporte, soma 16 pontos. Já o Santa Cruz fica mais distante do G-4, ficando na nona colocação, com 19 pontos. A equipe que abre o seleto grupo é o CRB, que tem 23 pontos.

18:25 A Arena de Pernambuco recebeu um público de 13.450 torcedores, gerando uma renda de R$ 173.680,00.

49’ Fim de jogo na Arena de Pernambuco! Náutico e Santa Cruz fazem confronto de poucas emoções e acabam ficando no empate sem gols, que acaba sendo ruim para os dois lados.

47’ João Paulo levanta a bola na área em cobrança de escanteio, Hallef Pitbul aparece para cabecear e Tiago Cardoso faz boa defesa.

45’ Teremos quatro minutos de acréscimos.

44’ Uuuhhh! Hallef Pitbul entra na área com liberdade e no momento da finalização aparece Feliphe Gabriel para salvar o perigo.

43’ Amarelo! Sueliton derruba William Barbio no campo de defesa e é punido com cartão.

41’ Ávila ganha de Derley pela esquerda e tanta lançar Leilson, que não consegue alcançar.

39’ Amarelo! Cal Rodrigues faz falta dura em Jaime e é punido com cartão.

38’ William Barbio entra na área com liberdade pela esquerda e chuta errado, sem perigo.

36’ João Paulo levanta a bola na área em cobrança de falta e Derley aparece cabeceando para fora, sem perigo.

34’ Última alteração no Náutico: Sai: Jobson. Entra: Cal Rodrigues.

33’ Halef Pitbul vai para cima da marcação e cruza rasteiro para João Paulo finalizar para fora, sem perigo.

32’ Diego Miranda puxa da direita para o meio e chuta para fora, assustando a defesa tricolor.

31’ William Barbio recebe pelo meio, Amaral escorrega e o atacante chuta fraco para fora, sem perigo.

29’ Érick cobra falta por cima da barreira e a bola passa à esquerda da meta tricolor.

27’ Modificação no Santa Cruz: Sai: André Luís. Entra: Júlio Sheik.

26’ Júlio César! Ávila cruza com qualidade pela esquerda e Alison cabeceia para grande defesa do goleiro tricolor.

25’ Diego Miranda tenta lançar para área, mas a defesa tricolor afasta o perigo.

23’ Amaral erra feio na intermediária, Hallef Pitbul puxa contra-ataque, mas na hora de tocar para João Paulo, Breno aparece e afasta o perigo.

22’ Érick tenta tabela com Jobson pelo lado direito, mas quando recebe de volta a bola não vem com qualidade.

20’ Amarelo! Ávila tenta puxar contra-ataque e Jaime derruba o lateral com o braço, sendo punido com cartão.

19’ Amarelo! Breno segura William Barbio para evitar o ataque tricolor e é punido com cartão.

18’ Ávila tenta lançar para Érick, mas a bola vai muito forte e acaba saindo pela lateral.

17’ Amarelo! Tiago Costa faz falta dura em Érick e acaba sendo punido com cartão.

15’ André Luís aproveita falha da defesa alvirrubra, mas se atrapalha para finalizar e acaba sendo desarmado.

14’ Alteração no Santa Cruz: Sai: Augusto. Entra: William Barbio.

13’ Amarelo! Jobson utiliza a mão em jogada de ataque e acaba sendo punido com cartão.

12’ Ávila tabela com Leilson, avança com velocidade até a entrada da área e chuta cruzado para fora.

11’ Sueliton levanta na área, a bola pega em Bruno Silva e vai direto para as mãos do goleiro Júlio César, que defende sem problemas.

10’ Érick coloca velocidade pela direita e tenta cruzar, mas acontece o corte da defesa tricolor.

8’ Modificação no Náutico: Sai: Léo Carioca. Entra: Leilson.

7’ Uuuhhh! Derley se atrapalha para afastar bola na pequena área e Léo Carioca aparece para chutar de primeira para fora, com muito perigo.

5’ Ávila recebe ótimo lançamento de Érick, entra na área e chuta cruzado em cima da marcação.

4’ Diego Miranda rouba a bola pela direita, mas a arbitragem marca falta do meia-atacante alvirrubro.

2’ Perdeu! João Paulo levanta na área em cobrança de falta e a bola sobra para Augusto, sozinho na pequena área, perder uma grande oportunidade.

1’ Diego Miranda vai para cima da marcação, puxando da direita para o meio e chutando com perigo para fora.

0’ Começa o segundo tempo.

17:34 Santa Cruz voltando para a etapa final apenas nesse momento, também sem alterações.

17:32 Náutico de volta para a segunda etapa, sem alterações.

48’ Fim do primeiro tempo.

46’ Érick aproveita bola que sobra fora da área e finaliza do goleiro Júlio César, com tranquilidade.

45’ Três minutos de acréscimos.

44’ Jobson recebe no meio-campo, avança com liberdade e chuta para fora, com certo perigo.

43’ A bola volta a rolar.

42’ Partida paralisada para atendimento ao zagueiro Breno, que recebeu um bolado no rosto em um chute de João Paulo, após bom contra-ataque puxado pelo tricolor.

41’ Amaral aproveita passe errado do Tiago Costa e toca para Diego Miranda, que acaba sendo derrubado no meio-campo.

39’ Léo Carioca se arrisca no ataque, acerta chapéu em Derley, mas não consegue prosseguir com o lance.

38’ Augusto aciona Gabriel Vallés pela direita e o lateral não consegue cruzar com qualidade, facilitando o corte dos defensores alvirrubros.

37’ Derley recebe pelo e acaba sendo derrubado por Jobson, que não recebe cartão apesar da entrada dura.

35’ Amaral recebe passe de Breno e não consegue encontrar espaços para levar a bola até o setor ofensivo.

34’ Alteração no Náutico: Sai: Giovanni. Entra: Diego Miranda.

33’ Giovanni sente uma lesão e não deve continuar na partida.

31’ Principio de confusão entre os jogadores no gramado por conta de um fair play não realizado pelo Santa Cruz, mas árbitro controla bem a situação.

30’ André Luís tenta invadir a área pela esquerda e Feliphe Gabriel chega para afastar o perigo.

28’ Ávila tenta avançar novamente pela esquerda, mas a defesa tricolor chega bem e impede qualquer oportunidade.

26’ Impedido! Léo Carioca acerta bom lançamento para Ávila na esquerda, mas a arbitragem observa bem a posição irregular do jogador alvirrubro.

25’ Uuuhhh! João Paulo levanta a bola na área em cobrança de escanteio e Jaime sobe sozinho para cabecear com muito perigo, assustando a defesa alvirrubra.

23’ Alison vai para cima da marcação pela esquerda e acaba não conseguindo prosseguir com a jogada.

21’ Tiago Cardoso! João Paulo acerta lindo passe de calcanhar e Augusto sai de frente para meta com liberdade, mas acaba chutando em cima do goleiro alvirrubro, que salva uma grande oportunidade do tricolor.

19’ Érick recebe na frente da área, mas demora demais para finalizar e acaba sendo desarmado pela marcação.

18’ Impedido! Giovanni acerta bom lançamento para Ávila entrar na área com liberdade e se atrapalhar com a bola, mas antes a arbitragem já marcava uma posição irregular

17’ Derley chuta de primeira para tentar encontrar Hallef Pitbul no ataque, mas Feliphe Gabriel chega bem e afasta o perigo.

16’ André Luís tenta levantar na área buscando Hallef Pitbul, mas a bola vai direto para fora.

14’ Érick vai para cima da marcação pela direita, mas perde espaço e acaba saindo com bola e tudo.

13’ Érick levanta a bola na área em cobrança de falta e a defesa tricolor aparece bem para afastar o perigo.

11’ Amarelo! Gabriel Vallés entra de maneira dura em Alison e acaba recebendo o primeiro cartão da partida.

10’ João Paulo cobra falta levantando na área e Bruno Silva cabeceia para fora, sem perigo.

9’ Giovanni lança com qualidade para Ávila, mas lateral acaba não conseguindo prosseguir com a jogada.

7’ Amaral tenta levantar a bola na área em cobrança de lateral e acaba jogando direto paras mãos do goleiro Júlio César, que defende com tranquilidade.

6’ Augusto trabalha pela esquerda, mas Amaral chega bem e rouba a bola no momento certo.

4’ André Luís vai para cima da marcação pela esquerda, cruza rasteiro e a defesa alvirrubra aparece bem para afastar.

2’ Giovanni levanta a bola na área em cobrança de falta e Bruno Silva aparece para afastar o perigo.

1’ Tiago Costa coloca velocidade pela esquerda, vai para cima da marcação e acaba se jogando ao perceber a chegada dos defensores alvirrubros.

0’ Começa! A bola está rolando na Arena de Pernambuco para o confronto entre Náutico x Santa Cruz, pela Série B do Campeonato Brasileiro.

16:25 Fim da execução do hino nacional brasileiro. Dentro de instantes, a bola vai rolar.

16:24 Hino nacional brasileiro sendo executado neste momento.

16:22 Náutico e Santa Cruz estão no gramado da Arena de Pernambuco.

16:10 Torcedores de Náutico e Santa Cruz vão chegando em bum número na Arena Pernambuco, que deve receber um público satisfatório nesta tarde.

16:05 Elencos de Náutico e Santa Cruz estão fazendo o trabalho de aquecimento no gramado da Arena de Pernambuco.

16:00 O técnico Givanildo Oliveira terá as seguintes opções para utilizar no decorrer da partida: Jacsson, Lucas Silva; Anderson Salles, William Bárbio, Facundo Parra, Léo Lima, Júlio Sheik, Bruno Paulo, Kelvy, Sandro Silva e Alex Travassos.

15:55 O tricolor jogará com: Júlio César; Gabriel Valles, Bruno Silva, Jaime e Tiago Costa; Wellington Cézar, Derley, André Luís, João Paulo e Augusto; Hallef Pitbul.

15:50 Santa Cruz escalado! Técnico Givanildo Oliveira não promove grandes novidades e opta por colocar Hallef Pitbul no lugar de Ricardo Bueno, que não poderá atuar por conta de uma lesão.

15:45 O técnico Beto Campos terá os demais jogadores à disposição no banco de reservas: Jeferson; Léo, Aislan, Manoel, Jeanderson, Darlan, Cal Rodrigues, Miranda, Esquerdinha, Iago, Gerônimo e Leilson.

15:40 O Timbu vai jogar com: Tiago Cardoso; Breno, Feliphe Gabriel e Léo Carioca; Sueliton, Amaral, Jobson, Giovanni e Ávila; Érick e Alison.

15:35 Náutico escalado! Técnico Beto Campos surpreende colocando Alison no lugar de Gilmar, vetado pelo departamento médico por conta de uma lesão.

15:30 As duas equipes já estão no gramado da Arena de Pernambuco. Dentro de instantes, as escalações devem ser divulgadas.

Boa tarde, torcedor que acompanha a VAVEL Brasil! Acompanhe conosco todos os detalhes de Náutico x Santa Cruz ao vivo, pela 14ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro 2017.

De resto, por outro lado, o treinador coral não deve realizar modificações e seguir com a base mantida, visando dar sequência a quem vem jogando. A única dúvida, apesar de não ser muito problema, é o atacante Augusto, com dores no pé. O atleta, no entanto, está mais cotado para começar de frente

Voltando de suspensão, André Luís recupera a vaga ocupada por William Barbio, que iniciou de titular nessa última rodada. Com as baixas, Gabriel Vallés e Wellington Cézar devem permanecer entre os 11, conforme foi no último compromisso

O meia Léo Lima e o atacante Bruno Paulo, que retornam de contusão, já estão à disposição da comissão técnica. Ambos, porém, serão opção no banco para o comandante tricolor, uma vez que não estão com a condição física ideal

Pelo Mais Querido, todavia, Givanildo vai ter quatro ausências para o jogo de logo mais. O lateral-direito Nininho, o volante Elicarlos, o meia Thiago Primão - com dores na coxa - e o atacante Ricardo Bueno - por lesão no joelho - foram vetados pelo DM

Recém chegado, o atacante Lenílson teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário da CBF e está à disposição da comissão técnica para o primeiro duelo. O centroavante, entretanto, deve ser opção no banco do Timbu

Além disso, há também a possibilidade do meia Diego Miranda fazer sua estreia como titular. Diego substituiria o lateral-esquerdo Henrique Ávila, que atuou improvisado no ataque - pela ponta - contra o Juventude nessa terça-feira (11)

No lado alvirrubro, o técnico Beto Campos preza pelo mistério e garante que só vai definir os titulares momentos antes da bola rolar. Gilmar, que fez os últimos dois gols alvirrubros, tenta se recuperar de dores na coxa esquerda e pode ser substituído por Gerônimo

Se enfrentando pela sétima vez na temporada, com duas vitórias a favor de cada, além de dois empates, Náutico x Santa Cruz ao vivo fazem clássico em momentos opostos na Série B do Campeonato Brasileiro 2017