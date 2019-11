Resultado e gols Palmeiras 4x2 Vitória no Brasileiro 2017

O 4x1 para Palmerias x Vitória

O gol do 3x1 para Palmeiras

Dudu sai de dois marcadores, cruza, Willian manda na trave. Na sobra, Mayke faz



Palmeiras 3x1 Vitória



(siga: @HTE__Sports) pic.twitter.com/XEAL46Di8I — Siga: @HTE__Sports (@gols_HTE) 16 de julio de 2017

O 2x1 para Palmerias

VIDEO: Gol de Dudú tras asistencia de Alejandro "Lobo" Guerra vs Vitoria. Palmeiras gana 2-1pic.twitter.com/5xYW7OzBXh

Vía @gols_HTE — Mario Sánchez (@SuperChipVen) 16 de julio de 2017

1x1 para Palmeiras

Rising attacker Róger Guedes (20) gets the equaliser for #Palmeiras vs Vitória. He was recently linked with Atalanta pic.twitter.com/q9P4kBCmYy — Seleção Brasileira (@BrazilStat) 16 de julio de 2017

A transmissão do jogo Palmeiras x Vitória ao vivo começará na hora da partida, ás 11h00, aqui na VAVEL Brasil. Fique conosco!

Será o reencontro do Cleiton Xavier com a torcida do Palmeiras, jogador está empresado ao vitória

Desfalque do tricolor Baiano: Fred e Kanu (suspensos); Willian Farias, Kieza, Ramon e José Welison (Machucados); Gabriel Xavier e Euller (em negociação para deixar o clube)

Provável escalação Vitória: Fernando Miguel; Geferson, Wallace, Alan Costa e Patric; René, Cleiton Xavier, Yago,David e Carlos Eduardo; André Lima

Leia mais: Após interesse em Diego Souza, Palmeiras recorre ao futebol espanhol e anuncia Deyverson

Pela primeira vez o atacante Deyverson está relacionado para a partida. Jogador foi destaque do Alavéz no campeonato Espanhol

Desfalque do verdão: Arouca, Moisés, Thiago Martins, Jean e Fabiano (Machucados) ; Thiago Santos (suspenso)

Provável escalação Palmeiras: Fernando Prass; Mayke, Mina, Dracena e Egídio; Felipe Melo, Tchê Tchê e Guerra; Dudu, Róger Guedes e Willian

Jogando fora de casa tricolor baiano tem a 12º melhor campanha; foram seis jogos, com duas vitória, um empate e três derrotas

Leia mais: Resultado Vitória x Vasco pelo Campeonato Brasileiro (1-4)

Vitória está na zona de rebaixamento na competição, equipe vem de resultado ruim jogando em casa; perdeu por 4 a 1 para o Vasco da Gama

Jogando em casa palmeiras tem a 4º melhor campanha, são seis jogos; quatro vitórias, um empate e uma derrota.

" Não é mole não, Libertadores virou obrigação" foi uma das frases gritadas pela torcida na porta do centro de treinamento

Na academia de futebol a maior organizada do clube fez um protesto na manhã deste sábado (15). Principais alvos foram o diretor de futebol Alexandre Mattos e o presidente do clube Mauricio Galiotte

Leia mais: Cuca lamenta derrota no clássico e volta a assumir responsabilidade: "A culpa é de quem treina"

Verdão vem pressionado, são duas derrotas seguidas no campeonato Brasileiro, última foi no clássico contra o Corinthians por 2 a 0.

Jogo Palmeiras x Vitória ao vivo é uma partida válida pela 14º rodada do campeonato Brasileiro. Jogo acontece nesta domingo às 11h00 no Allianz Parque em São Paulo