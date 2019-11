Resultado Chapecoense x São Paulo pelo Campeonato Brasileiro 2017 (2-0)

50' FIM DE JOGO! Chapecoense 2 x 0 São Paulo

Lucas Marques chuta rasteiro, forte, no canto de Renan Ribeiro. Amplia o placar. 2x0 para Chape

46' GOOOOOOL DA CHAPE!! Gol de Lucas Marques.

45' O juiz indica mais 4 minutos de acréscimo.

45' Gomez cruza novamente e Arboleda cabeceia para fora.

45' Gomez cruza e Andrei Girotto afasta de cabeça. Escanteio para o Tricolor Paulista

44' Falta para o São Paulo.

44' Recomeçou a partida.

43' Jogo paralisado. Torcedores de uma organizada do São Paulo acenderam um sinalizador.

42' Luiz Antonio arrisca de fora da área e a bola toca na rede, mas por fora.

Público total: 10.742 torcedores Renda: R$ 220.290,00

38' Lucas Fernandes tenta o lançamento para Bruno, mas erra.

37' SUBSTITUIÇÃO NA CHAPE! Sai Seijas e entra Lucas Mineiro

33' Bruno tenta lançamento, mas a bola vai direto nas mãos de Jandrei.

31' Gómez tenta o lançamento na área para Pratto, mas Jandrei segura.

29' Lucas Fernandes bate a falta na área e Grolli afasta de cabeça.

26' SUBSTITUIÇÃO NO SÃO PAULO! Sai Cueva e entra Denilson

26' SUBSTITUIÇÃO NO SÃO PAULO! Sai Petros e entra Lucas Fernandes

24' AMARELOU SÃO PAULO! Cartão amarelo para Rodrigo Caio

22' Pratto tenta o passe para Marcinho, mas sem sucesso

21' Juiz marca falta de Andrei Girotto em Jucilei, na tentativa de cabeceio.

20' Falta perigosa para a Chape

18' AMARELOU CHAPE! Cartão amarelo para Lucas Marques

Enquanto isso, a situação do São Paulo fica complicada no Brasileirão.

É FESTA NA ARENA CONDÁ!!

Diego Renan cobra falta e Túlio de Melo abre o placar

17' GOOOOOOOOOL DA CHAPE!! Túlio de Melo.

14' Marcinho recebe de Júnior Tavares, mas não consegue a jogada de linha de fundo.

14' SUBSTITUIÇÃO NA CHAPE! Sai Moisés Ribeiro e entra Lourency

11' SUBSTITUIÇÃO NO SÃO PAULO! Sai Wellington Nem e entra Marcinho

09' Andrei Girotto rola para Diego Renan que bate de longe, nas mãos de Renan Ribeiro.

07' Cueva faz boa jogada na entrada da área e tenta o passe, mas Andrei afasta.

06' AMARELOU CHAPE! Cartão amarelo para Douglas Grolli

06' Rodrigo Caio apareceu no ataque pela esquerda, cruzou para Pratto e o argentino cabeceou, mas o goleiro fez a defesa

05' Apodi faz boa jogada pelo fundo, passa por Júnior Tavares e cruza, mas Rodrigo Caio domina e afasta.

04' Os primeiros 4 minutos de jogo foram de erros primários entre Chapecoense e São Paulo.

01' Bruno tenta a tabela com Cueva, mas Chape ganha a posse de bola.

00' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!

47' FIM DE PRIMEIRO TEMPO! Chapecoense 0 x 0 São Paulo

46' Cueva bate a falta em direção do gol, mas a bola vai nas mãos de Jandrei.

45' Falta de Apodi em Júnior Tavares. O São Paulo vai levantar na área

45' O juiz marca mais 2 minutos de acréscimo.

39' Luiz Antonio bate falta de longe e Renan Ribeiro defende em dois tempos.

34' Girotto arrisca de fora da área e Renan Ribeiro defende

31' Cueva tenta jogar a bola na área, mas sai forte demais. Tiro de meta para a Chape.

28' Cueva cruza, Jandrei espalma mal e, no rebote, Rodrigo Caio estava impedido.

28' Falta para o São Paulo! De Douglas Grolli em Pratto.

26' Júnior Tavares cruza e Pratto tenta o desvio de cabeça, mas erra.

25' AMARELOU SÃO PAULO! Cartão amarelo para Wellington Nem

24' Luiz Antonio bate escanteio bem fechado e Renan Ribeiro afasta

23' Apodi está sendo atendido no rosto depois de choque com Gómez.

21' UUUUHHH! Pratto fez a finalização colocada, pela esquerda, e o goleiro da Chape fez grande defesa!

19' AMARELOU CHAPE NOVAMENTE! Cartão amarelo para Moisés Ribeiro. Advertência por reclamação.

19' AMARELOU CHAPE! Cartão amarelo para Andrei Girotto

18' NA TRAVE!! Seijas bate a falta direto e a bola acerta a trave de Renan Ribeiro.

17' Falta para Chapecoense. Seijas na bola.

16' Na cobrança de falta para o São Paulo, Cueva cruza e Jucilei não consegue finalizar depois de desvio da zaga

13' Jucilei tenta o chute de fora da área, mas a bola bate na defesa da Chape.

10' Cueva cobra a falta na área, Pratto ajeita e Gómez chuta para boa defesa de Jandrei. No rebote, Rodrigo Caio tenta finalizar e o árbitro marca falta dele no goleiro.

10' Jucilei recebe de Rodrigo Caio e tenta avançar, mas é derrubado por Andrei Girotto. Falta para o São Paulo

09' Chapecoense e São Paulo começam errando vários passes.

07' Em cobrança de falta pela Chape, Luiz Antonio bate e Jucilei afasta de cabeça.

05' Chapecoense ataca pela direita. Seijas domina e chuta de canhota, da entrada da área, por cima do gol de Renan Ribeiro.

04' Cueva puxa contra-ataque, recebe de Petros na esquerda e cruza, mas a bola passa por Pratto e sai em tiro de meta.

01' Moisés tenta o primeiro chute a gol, mas a bola sai por cima do gol de Renan Ribeiro.

00' Começou o jogo! Chapecoense x São Paulo

Chapecoense e São Paulo em campo!

A Chape tem quatro desfalques por cartões: Reinaldo, Victor Ramos, Arthur e Wellington Paulista. O São Paulo, por sua vez, não tem ninguém suspenso.

São Paulo: Renan; Bruno, Rodrigo Caio, Arboleda e Junior Tavares; Jucilei, Petros e Gomez; W. Nem, Pratto e Cueva

Chapecoense: Jandrei, Apodi, Grolli, Fabrício, Diego Renan, Moisés, Girotto, Marques, Luiz Antonio, Seijas e Perotti

Chapecoense e São Paulo com as esquipes escaladas

Boa tarde, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora os principais lances, ao vivo, da jogo entre Chapecoense x São Paulo ao vivo na Arena Condá, valendo pelo Campeonato Brasileiro 2017. A transmissão começará na hora da partida, às 16h, aqui na VAVEL Brasil. Fique conosco!

Provável escalação: SÃO PAULO (técnico: Dorival Jr) Renan Ribeiro; Bruno, Arboleda, Rodrigo Caio e Junior Tavares; Jucilei e Petros; Wellington Nem, Cueva e Jonatan Gomez; Lucas Pratto.

Provável escalação: CHAPECOENSE (técnico: Vinicius Eutrópio)

?Jandrei, Apodi, Douglas Grolli, Luiz Otávio e Diego Renan; Andrei Girotto, Luiz Antônio, Lucas Mineiro, Seijas; Lourency e Túlio de Melo

Arbitragem da partida: Wagner do Nascimento Magalhaes, auxiliado por Rodrigo Henrique Correa e Thiago Henrique Neto Correa Farinha.

O esquema 4-2-3-1 também será mantido, com Cueva atualizando centralizado, Wellington Nem e Jonatan Gomez pelas pontas e Lucas Pratto funcionando como referência ofensiva.

São Paulo: Apesar da equipe não ter vencido o lanterna Atlético-GO na última quinta-feira, no Morumbi, o técnico Dorival Júnior gostou do rendimento da equipe, tanto que fará apenas uma alteração na equipe, promovendo a entrada de Bruno na vaga de Buffarini na lateral-direita.

A boa notícia é o retorno de Túlio de Melo aos treinos. O atacante estava com dores no joelho, mas já foi liberado pelo DM e deve ser titular do Verdão.

Arthur e Wellington Paulista também estão fora, mas pelo terceiro amarelo. Com as saídas de Rossi e Niltinho, o técnico Vinícius Eutrópio tem poucas opções para montar o sistema ofensivo.

Chapecoense: Além da má fase e da sequência de seis jogos sem vitória, a Chapecoense está cheia de desfalques para o jogo contra o São Paulo. Victor Ramos e Reinaldo tiveram suas punições de um e dois jogos de suspensão, respectivamente, mantidas pelo pleno do STJD em função da confusão no jogo contra o Cruzeiro na Copa do Brasil.

O jogo do desespero. De um lado, a Chapecoense, que não vence há seis partidas. Do outro, o São Paulo, que não comemora um triunfo há oito jogos. Pressionados, catarinenses e paulistas se enfrentam neste domingo, a partir das 16h (horário de Brasília), na Arena Condá, em Chapecó, pela 14ª rodada do Brasileirão.