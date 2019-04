Resultado e gols de Coritiba x Fluminense no Campeonato Brasileiro 2017 (1-2)

Partida válida pela 14º rodada do Campeonato Brasileiro. Disputada no estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR).

INCIDENCIAS : Partida válida pela 14º rodada do Campeonato Brasileiro. Disputada no estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR).

Após quatro rodadas sem vencer, o Fluminense superou o Coritiba e chegou aos 20 pontos na competição, subindo assim para o nono lugar. Na próxima rodada, o tricolor recebe o Cruzeiro no estádio Giulite Coutinho. O duelo acontece na quinta-feira (20), às 19h30.

Com a derrota o Coritiba estaciona na 12º colocação com 19 pontos ganhos. Na próxima rodada a equipe vai ao Moisés Lucarelli enfrentar a Ponte Preta. A partida acontece na quarta-feira (19), às 21h.

49' FIM DE JOGO! O Fluminense conquista importante vitória contra o Coritiba fora de casa pelo placar de 1 a 2!

49' Falta cobrada e Júlio César afasta de soco.

48' Cartão amarelo para Alecsandro por empurrão em confusão dentro da área antes da cobrança de falta.

48' Falta para o Coritiba. Última bola do jogo. Wilson vai para a área novamente.

48' Falta de Anderson em Marlon Freitas.

47' Cartão amarelo para Luizão por falta em Gustavo Scarpa.

46' Falta de Marlon Freitas em Henrique Almeida. O goleiro Wilson vai para a área!

45' Mais 4 minutos de acréscimo na segunda etapa.

44' Fluminense tenta segurar a bola no ataque.

42' Após lateral para área, Henrique Almeida disputa no alto com Júlio César e comete a falta.

41' Substituição no Fluminense: sai Pedro para a entrada de Marcos Júnior.

40' Coritiba pressiona em busca do empate.

37' Falta de Henrique Almeida em Léo. Scarpa cruza para área, a zaga do coxa afasta.

36' Cartão amarelo para Pedro por falta em William Matheus.

34' No cruzamento de Scarpa, Frazan tenta a cabeçada para o meio mas Wilson fica com a bola

33' Cruzamento de Léo pela esquerda e Thalisson afasta para escanteio.

32' UUUUUUUUUUUUUH! No cruzamento de Dodô pela direita, Alecsandro cabeceia bonito e Júlio César salva o Flu!

31' Falta de Lucas em Rildo.

29' Boa jogada do Coritiba pela esquerda. Rildo tirou a marcação, entrou na área e finalizou cruzado com perigo. Alecsandro não conseguiu escorar e a bola saiu pela linha de fundo.

27' Cartão amarelo para Henrique Almeida por falta em Richarlison.

26' Substituição no Coritiba: sai Neto Berola para a entrada de Alecsandro.

24' Flu tenta chegar com perigo pela direta na bola metida para Renato, mas o lateral não conseguiu alcançar e ela saiu pela linha de fundo.

22' UUUUUUUUUUUH! Em jogada de Henrique Almeida na entrada na área, a bola sobra para Matheus Galdezani que finaliza com perigo. Escanteio para o Coritiba.

21' Partida reiniciada com lateral para o coxa.

21' Choque de cabeça entre William Matheus e Gustavo Scarpa faz o árbitro interromper a partida.

19' Cartão amarelo para Renato por falta em Rildo.

18' Escanteio para o Fluminense após jogada de Léo pela esquerda.

17' Cartão amarelo para Lucas por falta em Rildo.

14' Matheus Galdezani arrisca de fora da área com perigo de fora da área e a bola sai pela linha de fundo.

13' Coritiba chega com perigo pela direita. Anderson cruza na área mas Júlio César se antecipa e fica com a bola.

12' Substituição no Coritiba: sai Rodrigo Ramos para a entrada de Dodô.

11' Falta dura de Rodrigo Ramos em Richarlison.

9' Boa jogada do Coritiba pela direita. Rodrigo Ramos cruzou fechado na área e o goleiro Júlio César fez a defesa

6' Após passe de Richarlison, Renato domina livre na entrada da área e arrisca o chute, a bola vai para fora.

4' Wendel manda longe do gol de Wilson.

4' Falta perigosa para o Flu. Matheus Galdezani recebe cartão amarelo.

O Fluminense volta com substituição. Sai Nogueira para a entrada de Renato.

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!

Primeiro tempo bastante movimentado entre Coritiba x Fluminense. O tricolor aproveitou melhor as chances que teve e saiu na frente do placar. Após pênalti perdido, Henrique Almeida se redimiu com um gol marcado no fim. Nada decidido até aqui.

49' FIM DO PRIMEIRO TEMPO!

48' QUASE O EMPATE! Em boa jogada pela esquerda, Henrique Almeida quase empata o jogo no fim da primeira etapa.

46' Em cruzamento pela direita no primeiro pau, a defesa do Fluminense cochilou e a bola sobrou para Henrique Almeida, o atacante só precisou escorar para marcar.

46' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CORITIBA! HENRIQUE ALMEIDA DIMINUI!

45' Mais 4 minutos de acréscimos.

45' Fluminense chega com perigo em bola trama de ataque. Gustavo Scarpa cruzou na área, Wendel sozinho tentou chutar de primeira mas a bola foi para fora sem perigo.

42' Na falta cobrada pelo Coritiba pela direita o árbitro marcou impedimento de Thalisson Kelven.

40' Substituição no Coritiba: sai Walisson Maia entra Thalisson Kelven.

37' Wendel recebeu na entrada da área e rolou para Léo, o lateral dominou e arriscou o chute para o gol, a bola desviou em Rodrigo Ramos e foi morrer no fundo da rede.

37' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! DO FLUMINENSE! LÉO MARCA O SEGUNDO PARA O TRICOLOR

37' O goleiro Júlio César cobra tiro de meta direto para fora.

32' O atacante Rildo caiu sozinho no gramado e preocupa a comissão técnico do Coritiba. O jogador está sendo retirado do gramado para o atendimento

31' Na jogada de Scarpa pela direita, o atacante recebeu dentro da área, fez o giro pra cima da defesa e finalizou no ângulo, sem chances para o goleiro Wilson!

31' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! DO FLUMINENSE! RICHARLISON!

30' Rildo tenta lançamento para Henrique Almeida, mas o atacante estava impedido.

29' Neto Berola avança pela esquerda, entra na área e cai na trombada com Nogueira. Árbitro mandou seguir.

27' Em jogada de Anderson pela esquerda, após cruzamento rasteiro o atacante Henrique Almeida comete falta em Nogueira.

26' Léo avança pela esquerda, arrisca a finalização de longe e manda por cima do gol.

25' Scarpa cobra fechado e a zaga afasta.

24' Richarlison avança pela direita e descola escanteio para o Flu.

23' Cruzamento de Gustavo Scarpa pela esquerda, William Matheus afasta.

21' Jogada confusa do Coritiba pela direita, Rodrigo Ramos entrou na área e chutou cruzado. Júlio César fez boa defesa em dois tempos.

20' Matheus Galdezani arriscou o chute direto, Júlio César fez a defesa.

19' Falta de Frazan em Henrique Almeida próximo a entrada da área.

18' Impedimento de Henrique Almeida.

17' Substituição no Fluminense: sai Reginaldo para a entrada de Frazan.

15' Avançando pelo meio, Anderson enfia a bola para Henrique Almeida mas Júlio César sai tranquilo para fazer a defesa.

13' Em lance isolado, o zagueiro Reginaldo caiu no gramado sentido a parte posterior da Coxa.

12' Falta de Léo em Rildo próximo a lateral.

10' Impedimento de Richarlison marcado. Atacante sairia de cara a cara com o goleiro Wilson.

7' ISOLOU! Henrique Almeida cobra muito mal e manda a bola por cima do gol de Júlio César.

7' PÊNALTI PARA O CORITIBA! Matheus Galdezani ganha de Orejuela pela esquerda, entra na área e o volante Marlon Freitas chegou derrubando o adversário.

6' Falta de Gustavo Scarpa em Rildo próximo a linha de fundo do campo de defesa do Coxa.

4' Coritiba chega com perigo pela esquerda. Rildo finalizou cruzado dentro da área, Júlio César fez a defesa.

3' Falta de Marlon Freitas em William Matheus.

2' Primeiro chute a gol foi do Coritiba. A bola passou sem perigo pela esquerda do gol de Júlio César. Tiro de meta.

1' Fluminense começa a partida trabalhando a bola no campo de defesa.

COMEÇA O JOGO!

Equipes perfiladas no gramado para execução do hino estadual e do hino nacional.

Escalação do Fluminense: Júlio César; Lucas, Nogueira, Reginaldo e Léo; Orejuela, Marlon Freitas, Wendel, Gustavo Scarpa e Richarlison; Pedro.

Escalação do Coritiba: Wilson; Rodrigo Ramos, Walisson Maia, Luizão e William Matheus; Jonas, Matheus Galdezani, Anderson, Neto Berola e Rildo; Henrique Almeida.

Times escalados! Daqui a pouco a bola vai rolar!

O duelo entre Coritiba x Fluminense acontece às 19h deste domingo (16). Acompanhe o tempo real na VAVEL Brasil. Até logo mais!

A partida recente mais marcante entre as equipes também aconteceu no estádio Couto Pereira. Há quase oito anos, Coritiba x Fluminense disputavam a permanência na primeira divisão, pelo Campeonato Brasileiro de 2009. Com o empate de 1 a 1 (gols de Marquinho para o Flu e Pereira para o Coritiba) o tricolor permaneceu na elite e rebaixou o rival. Por conta do rebaixamento, a torcida coxa branca acabou promovendo cenas lamentáveis após o término do jogo.

No histórico do confronto, pelo Campeonato Brasileiro o Coritiba leva pequena vantagem sobre a equipe tricolor. Em 39 partidas, foram 15 vitórias do coxa contra 12 triunfos do Fluminense. Também ocorreram 12 empates. O último duelo entre as equipes terminou com o placar de 1 a 1. Em outubro de 2016, no Couto Pereira, o zagueiro Gum marcou para o time carioca e o atacante Leandro deixou tudo igual para a equipe curitibana.

O Flu conta com o Departamento Médico cheio, por isso Abel Braga tem problemas para montar a equipe. O principal desfalque é Sornoza. Se recuperando de lesão no tornozelo, o meia só deve voltar no fim de agosto. Fora de combate por causa de uma artrite, o volante Douglas também desfalca a equipe. Os zagueiros Renato Chaves e Gum, o meia Marquinho e os volantes Pierre e Luiz Fernando são outros que não podem atuar pelo tricolor.

Duas mudanças que poderão ocorrer são as ausências do lateral-direito Lucas e do volante Orejuela, por questões físicas. Renato e Marlon Freitas devem ganhar oportunidade na equipe titular. Outra ausência certa é a do atacante Wellington Silva. Ele negocia sua transferência para o Bordeaux, da França, e não viajou com o elenco. Marquinhos Calazans pode ser o substituto.

No Fluminense, o técnico Abel Braga também irá promover mudanças no time. Após o revés diante do Botafogo, o treinador relevou que por questões físicas, deve poupar alguns jogadores para a partida contra o coxa. De certo, apenas a ausência do zagueiro Henrique, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o jovem Nogueira ganha a vaga. Desfalque no clássico por suspensão, o artilheiro do campeonato Henrique Dourado ainda não volta ao time nesta partida. Com dores no púbis, o jogador não viajou com a delegação.

Além das mudanças, Pachequinho tem quatro baixas no elenco por causa de lesão. O lateral direito Léo, o volante Alan Santos e os meias Daniel e Tiago Real ainda se recuperam no Departamento Médico e não devem ser relacionados para a partida.

O técnico Pachequinho também não poderá contar com o zagueiro Márcio, suspenso por conta do terceiro cartão amarelo. Werley, que está em fase final de recuperação de lesão, e Luizão, que ainda não estreou, são as dúvidas do treinador para a posição. As outras mudanças são o atacante Neto Berola na vaga de Iago, e o lateral-esquerdo William Matheus, que volta de suspensão após ser expulso na derrota para o Sport. Ele entra na vaga de Thiago Carleto.

Para o confronto desta noite o Coritiba terá quatro mudanças na equipe titular. Expulso no duelo contra o Bahia, pela sétima rodada, por conta de um soco e uma cotovelada no adversário, Kleber foi punido pelo STJD em 15 partidas. O atacante começa a cumpri-las neste domingo e só deve voltar a jogar em setembro. Henrique Almeida e Alecsandro disputam a vaga no time. Sem Kleber, o Coritiba saiu vitorioso apenas em um dos 15 jogos que venceu na temporada. A equipe tem 43 gols marcados e o gladiador balançou as redes 15 vezes.

Visitante na rodada, o Fluminense possui 15 pontos e atualmente é o 11º colocado. O tricolor não vence há quatro rodadas. Querendo espantar a má fase, a equipe vai tentar surpreender seu oponente no Sul.

Com 19 pontos conquistados, o Coritiba ocupa a 10º colocação na competição. Após o triunfo na rodada de meio de semana sobre o Avaí, pelo placar de 4 a 1, o coxa quer embalar no Brasileirão. Para isso, precisa voltar a vencer em seus domínios.

Boa tarde, leitores da VAVEL Brasil. Iniciamos agora a transmissão da partida entre Coritiba x Fluminense ao vivo hoje pela 14º rodada do Campeonato Brasileiro 2017. As duas equipes duelam às 19h deste domingo (16), no estádio Couto Pereira, em Curitiba.