Resultado Grêmio 3x1 Ponte Preta no Campeonato Brasileiro 2017

Grêmio vence e é vice-líder do Campeonato Brasileiro. Com a vitória, o tricolor gaúcho chega a 28 pontos e garante a segunda colocação. Diminui para 8 a vantagem do Corinthians. Na próxima rodada o Grêmio encara o Vitória no Barradão, já a Ponte volta a São Paulo para enfrenta o Coritiba.

48' FIIIIM DE PAPO! GRÊMIO 3 X 1 PONTE PRETA!

47' Torcida canta forte na Arena! Com a vitória, Grêmio diminui a vantagem do Conrinthians.

MAIS TRÊS, VAMOS ATE 48'

44' Em nova cobrança de falta, Lucca manda nas mãos de Grohe. Ponte já não esboça mais nenhuma reação.

EM UMA JOGADA BONITA, GRÊMIO FAZ O TERCEIRO COM EVERTON. LUAN RECEBE A BOLA, QUE LEVANTA PARA RAMIRO NA ÁREA, O VOLANTE AJEITA DE CABEÇA PARA EVERTON, QUE TAMBÉM DE CABEÇA, MANDA PARA AS REDES!

42' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! DO GRÊMIO. EVERTON!

40' MUDANÇA NO GRÊMIO

SAI: LUCAS BARRIOS

ENTRA: MARCELO OLIVEIRA

39' QUASE SAI O EMPATE!

Lucca solta a bomba da intermediária - mas de muito longe mesmo. Chute tinha endereço certo, mas Grohe salva o Grêmio.

36' MUDANÇA NO GRÊMIO!

SAI:PEDRO ROCHA

ENTRA: EVERTON

34' UUUUUUUHHR!

Luan avança com a bola até a entrada da área tenta o passe para Cortez, que sem querer, toca para Pedro Rocha, que chuta colocado no travessão e vai para fora!

32' MUDANÇA NA PONTE!

SAI: NALDO

ENTRA:FELIPE SARAIVA

31' Geromel desarma Negueba no campo de defesa e dispara. Do zagueiro para Luan, que tenta Barrios na costa da zaga alvinegra. Nino chega antes e coloca em escanteio. Na cobrança, defesa da Ponte faz o corte.

30' Após Sheik perder bola no meio de campo, Fernandinho arranca e arrisca de longe. Bola sai sem perigo para Aranha.

28' MUDANÇA NA PONTE!

SAI: FERNANDO BOB

ENTRA: JEAN PATRICK

27' Lucca sofre falta de Edílson pela ponta direita. Macaca tem a chance de colocar a bola na área do Grêmio.

Lucas Barrios empata e vira para o Grêmio. Barrios cobra o penalty forte e colocado. Aranha pula para o lado contrário, sem chances! 2 a 1!

25' GOOOOOOOOOOOOOOOL! DO GRÊMIO! É A VIRADA!

Renato Portaluppi manda Barrios cobrar, que aguarda o apito do juiz!

23" É PENAAAAAALTY! FERNANDINHO É DERRUBADO NA ÁREA POR FERNANDO BOB! É CHANCE DA VIRADA!

20' QUASE A VIRADA!

Em cobrança de falta, Edílson solta a bomba e leva perigo. Bola passa raspando o travessão de Aranha!

19' Após escanteio do Grêmio, Ponte sai em vantagem numérica, mas Emerson Sheik erra o cruzamento. Eram quatro da Macaca dentro da área.

18' É LÁ E CÁ!

Edílson leva pro fundo, tenta cruzamento, que desvia em Naldo e sai em escanteio. Gremistas pedem toque na mão.

17' Lucca domina no peito com estilo, tira Thyere para dançar, mas bate fraco e rasteiro, facilitando a vida de Grohe.

16' CARTÃO AMARELO PARA EDÍLSON

Por parar o contra-ataque da Ponte em cima de Jadson.

15' MUDANÇA NA PONTE!

SAI: RENATO CAJÁ

ENTRA: NEGUEBA

14' Barrios quase vira. Após cruzamento de Edílson, o atacante divide no alto com Marllon, que chega antes e coloca para escanteio.

Barrios empata e deixa tudo igual na Arena do Grêmio. Após saída errada da Ponte, o atacante tabela com Pedro Rocha dentro da área e finaliza. Bola ainda desvia em Naldo e tira qualquer chance de Aranha

11' GOOOOOOOOOOL! É DO GRÊMIOO! LUCAS BARRIOS!

9' Luan bate bem, mas Marllon sobe e tira. Quem pega o rebote é Pedro Rocha, mas outra vez o camisa 3 da Ponte corta, desta vez por baixo.

8' FALTA PARA O GRÊMIO! MAIS UMA BOLA PARA A ÁREA! LUAN NA BOLA.

6' MARCELO GROHE!

Renata Cajá cobra fechado e obriga Grohe a impedir gol olímpico.

5' Na cobrança, Thyere divide com Naldo, e bola sai em escanteio para a Ponte.

5' Falta a favor da Ponte. Cortez puxa Sheik pela camisa.

4' QUE PERIGO!

Pedro Rocha aproveita desatenção da marcação da Ponte, invade a área e busca Barrios, mas Aranha intercepta. Na sequência, Barrios arrisca, e o goleiro da Ponte trabalha novamente!

3' IMPEDIMENTO!

Renato Cajá demora para fazer o passe e acha Nino Paraíba em posição irregular.

1' Aperta a chuva neste início de segundo tempo!

0' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!

MUDANÇA NO GRÊMIO!

SAI: ARTHUR

ENTRA: FERNANDINHO

Grêmio precisa ser mais consistente no ataque pra furar a defesa da Ponte. A torcida aguarda alguma reação da equipe de Renato Portaluppi.

"Nosso intuito era marcar forte, estamos conseguindo. No geral está controlado. Mas tem de voltar alerta e tentar aproveitar algum espaço na frente". Nas palavras de Rodrigo, zagueiro da Ponte.

47' FINAL DO PRIMEIRO TEMPO! GRÊMIO ESTÁ PERDENDO POR 1 A 0, COM GOL CONTRA DE RAFAEL THYERE.

MAIS DOIS, VAMOS ATÉ 47'

44' QUASEE GRÊMIO IGUALA!

Pedro Rocha recebe na direita, corta para dentro e bate cruzado. Bola passa por Barrios e Ramiro e sai com muito perigo.

43' Cobrança de Luan vai direto nas mãos de Aranha, que cai no chão e ganha um tempo. Torcida gremista, obviamente, vaia o goleiro da Ponte.

43' Outra falta em cima de Luan. Grêmio tenta chegar nas bolas paradas, já que está com dificuldades de passar pela defesa da Ponte.

42' Lucca cobra direto nas mãos de Marcelo Grohe.

41' Mais uma falta para a Ponte! Falta de Michel! Bola pra área do Grêmio.

40' Vem bola na área da Ponte. Luan se posiciona para cobrar falta, mas bola vai direto pela linha de fundo.

39' Esquenta o clima! Edílson vai tirar satisfação com Jeferson após disputa entre os dois na ponta esquerda de ataque da Ponte.

36' Grêmio adianta a marcação e tenta pressionar a saída de bola da Ponte.

Thyere marca contra após jogada de Lucca pela direita! Nino Paraíba lança que busca Sheik dentro da área. Na tentativa de cortar, Thyere toca errado e abre o placar a favor da Macaca em Porto Alegre!

34' GOOOOOOOOOOOOOL DA PONTE! É CONTRA DE RAFAEL THYERE!

33' Cartão Amarelo para Jeferson! Por retardar arremesso lateral. Ele desfalca a Ponte para a próxima partida!

32' QUE PERIGO!

Grêmio chuta duas vezes no mesmo lance. Primeiro, Michel chuta da entrada da área e Aranha espalma. No rebote, Edílson solta a bomba na rede, mas pelo lado de fora.

30' Cortez erra passe e permite mais um contra-ataque da Ponte. Nino avança, mas Thyere desarma. Em cruzamento perigoso de Cortez, Marllon faz corte providencial. Enfim, Macaca respira após seguidos lances de perigo.

28' Bola vai na primeira trave e encontra a cabeça de Bob, que manda pela linha lateral.

27' Nino Paraíba tenta fazer a proteção contra Pedro Rocha, mas bola toca no bico da chuteira antes de sair pela linha de fundo. Outro escanteio para o Grêmio.

26' Luan cobra curto, e mais uma vez a zaga da Ponte leva a melhor.

25' Agora falta da Ponte, Pedro Rocha é derrubado por Fernando Bob e Grêmio tem a chance de levantar a bola na área.

25' Sheik desce pela direita e cruza para Cajá, que não consegue o domínio. Na sequência, o camisa 10 da Ponte faz falta em Arthur.

23' ARANHAAAA!

Grêmio chega com perigo pela primeira vez. Após Rodrigo errar passe, Barrios acha Ramiro pela direita, o volante domina e dispara. Aranha espalma!

22' Grêmio devolve com contra a ataque!

Cortez lança para Nino Paraíba pela direita, e na sequência Marllon desarma Pedro Rocha na bola.

20' QUASEE!

Lucca puxa contra-ataque, dribla, leva para a perna direita e solta a bomba. Grohe não acha nada e a bola passa perto da trave direita.

17' Jadson perde a bola no meio de campo, mas Pedro Rocha devolve a gentileza e entrega a bola nos pés de Rodrigo.

16' Jadson estica para Jeferson na ponta esquerda. O lateral ganha de Edilson no alto, mas bola sobra limpa para Grohe.

15' A Macaca avança a marcação e aperta o Grêmio, que consegue roubar a bola e troca passes na área defensiva.

13' Mais uma vez a zaga da Ponte leva a melhor no alto, mas a bola volta para a equipe do Grêmio.

12' Grêmio tem escanteio pela direita após dividida entre Luan e Fernando Bob.

10' Na cobrança de falta, Renato Cajá exagera na força. É tiro de meta para o Grêmio.

9' Após a falta, no contra-ataque, Emerson Sheik sofre falta no ataque. BOLA PRA ÁREA DO GRÊMIO!

9' Falta de Emerson Sheik. Edilson lança na área, zaga da Ponte tira.

7' Cajá busca Lucca, mas manda direto pela linha de fundo.

5' Primeira finalização? Jádson arrisca de longe e isola. É tiro de meta para o Grêmio.

4' Nino Paraíba faz o desarme e aciona Renato Cajá, que busca Jeferson. O lateral tenta o drible, mas perde o tempo da bola.

2' Primeira falta do jogo! Jadson faz falta em Luan no meio de campo.

1' Ponte troca passes na defesa e Nino Paraiba lança errado, nos pés de Cortez.

0' BOLA ROLANDO NA ARENA DO GRÊMIO!

Renato Portaluppi: "Grêmio esta armado para conseguir os três pontos!"

15h57: Jogadores do Grêmio em fila após o atraso, Hino nacional brasileiro executado na Arena do Grêmio. Jogadores se cumprimentam e vamos para partida.

15h55: Jogadores da Ponte entra em campo antes do Grêmio devido a atraso dos jogadores e a torcida vaia.

15h30: Falta meia hora para as equipes entrarem em campo! A expectativa de público é fraca, isso devido ao tempo chuvoso nesta tarde em Porto Alegre.

ARBITRAGEM

Claudio Francisco Lima e Silva (SE) é o árbitro, auxiliado por Cleriston Clay Barreto Rios (SE) e Fabio Pereira (TO).

OS PENDURADOS!

Grêmio: Michel, Geromel, Cortez, Barrios e Bressan.



Ponte Preta: Wendel, Marllon, Fernando Bob, Rodrigo e Jadson.

Banco gremista tem: Leão Jardim, Leonardo, Bressan, Bruno Rodrigo, Marcelo Oliveira, Jaílson, Kaio, Machado, Miller Bolaños, Lincoln, Fernandinho e Everton.

Banco da Macaca tem: João Carlos, Fernandinho, Kadu, Elton, Jean Patrick, Wendel, Felipe Saraiva, Claudinho e Negueba.

Grêmio escalado!

Marcelo Grohe; Edilson, Geromel, Rafael Thyere e Bruno Cortez; Michel, Arthur e Ramiro; Luan, Pedro Rocha e Lucas Barrios.

Ponte escalada!

Aranha; Nino Paraiba, Marllon, Rodrigo e Jeferson; Fernando Bob, Jadson, Naldo e Renato Cajá; Lucca e Emerson Sheik.

A transmissão do jogo Grêmio x Ponte Preta ao vivo começará na hora da partida, ás 16h00, aqui na VAVEL Brasil. Fique conosco!

A Ponte Preta tenta pontuar fora e se afastar do Z-4. A Macaca se encontra em 15ª colocado com 15 pontos.

Grêmio busca a vitória para diminuir a distância e aproveitar o tropeço do Corinthians no empate em casa por 2 a 2 contra o Atlético Paranaense. O tricolor está na segunda colocação com 25 pontos.

Pelo Campeonato Brasileiro, Grêmio e Ponte Preta se enfrentaram 30 vezes, sendo 11 do tricolor, 9 da Macaca e 10 empates. O último confronto a Ponte levou a melhor, vencendo por 3 a 0 pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro 2016.

Provável escalação da Ponte Preta: Aranha, Nino Paraíba, Marllon, Rodrigo e Jeferson (Fernandinho); Fernando Bob, Wendel (Elton), Jádson (Jean Patrick) e Renato Cajá; Lucca e Emerson Sheik.

Provável escalação do Grêmio: Marcelo Grohe; Edílson, Pedro Geromel, Rafael Thyere e Bruno Cortez; Michel, Arthur e Ramiro; Pedro Rocha, Lucas Barrios e Luan.

Jogando fora de casa, a Macaca está na 15ª posição, com quatro vitórias, três empates e seis derrotas. Não vence a quatro rodadas, onde venceu o Cruzeiro por 1 a 0 há quase 1 mês. Na última rodada perdeu por 3 a 0 em casa.

O tricolor gaúcho vem de vitória fora de casa por 1 a 0 em cima do Flamengo, na Ilha do Urubu, no Rio de janeiro, pela última rodada do Campeonato Brasileiro.

O Grêmio recebe a Ponte Preta pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. É a partida da tarde deste Domingo. Grêmio x Ponte Preta em duelo a partir das 16 horas, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.