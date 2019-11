Vasco e Santos empatam pelo Campeonato Brasileiro 2017 (0-0)

Agradecemos todos que acompanharam conosco esse jogo aqui na VAVEL Brasil, um forte abraço.

Vasco e Santos empatam em 0 a 0 pela décima quarta rodada do Campeonato Brasileiro.

48 min: Fim de jogo!

45 min: Teremos três minutos de acréscimos

42 min: Times mexem, no Santos sai Copeta para entrada de Matheus Ribeiro, enquanto que no Vasco entra Paulo Vitor na vaga de Nenê

41 min: UUUH! Nenê denovo, o meia chuta para ótima defesa de João Paulo

38 min: EXPULSO! Daniel Guedes acerta Guilherme e recebe cartão vermelho

34 min: No Santos sai Kayka para entrada de Vecchio

33 min: UUUUH! Nenê consegue espaço e arrisca, João Paulo voa para salvar o Santos

32 min: Breno também recebe cartão amarelo

32 min: Thalles recebe cartão amarelo por falta em Jean Mota

28 min: Vasco mexe, sai Pikachu para entrada de Guilherme Costa

27 min: Thalles arrisca de fora e manda muito longe do gol

20 min: No Vasco sai Wellington para entrada de Bruno Paulista

15 min: UUUUUUH! Thalles arrisca de fora e João Paulo faz a defesa, no rebote Madson manda para fora

10 min: Daniel Guedes também recebe cartão amarelo por falta em Ramon

6 min: Bruno Henrique recebe cartão amarelo

5 min: Ramon tabela com Nenê e cruza para Thalles que cabeceia com perigo

0 min: No Santos sai Leandro Donizete para entrada de Alison

0 min: Começa o segundo tempo!

46 min: Fim do primeiro tempo!

45 min: Teremos um minuto de acréscimo

36 min: Pikachu cobra falta e a bola sai próxima do gol de João Paulo

34 min: Agora é Leandro Donizete que recebe cartão amarelo por falta em Nenê

31 min: Wellington comete falta em Lucas Lima e recebe cartão amarelo

28 min: UUUUH! Lucas Lima serve Kayke que invade a área e bate cruzado com muito perigo

15 min: UUUUH! Pikachu bate escanteio para Nenê que cruza na cabeça de Rafael Marques que cabeceia para fora

13 min: Rafael Marques da carrinho em Bruno Henrique e recebe cartão amarelo

6 min: Leandro Donizete tenta o lançamento mas a bola sai pela linha de fundo

0 min: Começa o jogo!

Já o Santos está escalado com: João Paulo; Daniel Guedes, Lucas Veríssimo, David Braz e Jean Mota; Donizete, Yuri e Lucas Lima; Bruno Henrique, Kayke e Copete.

O Vasco vem a campo com: Martín Silva, Madson, Paulão, R.Marques e Ramon; Jean, Wellington, Wagner, Nenê e Pikachu; Thales.

Vamos as escalações das equipes!

Bom dia para todos ligados na VAVEL Brasil! Hoje teremos o grande jogo entre Vasco x Santos ao vivo pelo Campeonato Brasileiro. Fique conosco e acompanhe todos os lances da partida!

E os problemas não acabam por aí. Na lateral direita, Victor Ferraz também é ausência confirmada por conta de dores no joelho esquerdo. Para sua vaga, o autor do gol no triunfo contra o Atlético-MG, Daniel Guedes, será o selecionado.

O mais alarmante mesmo será a ausência de não apenas um, mas de dois goleiros no elenco relacionado, já que Vanderlei e Vladimir estão lesionados. Desta forma, o jovem João Paulo fará sua estreia com a camisa do Santos em jogos oficiais, tendo entrado em campo apenas duas vezes pelo Peixe, diante do Kenitra e do Benfica, ambos amistosos de preparação.

Dois atletas que se destacam no quesito marcação serão titulares, Alison e Leandro Donizete, o que não altera tanto a forma de jogar, mas mais flagrante mesmo será a postura de Lucas Lima, que precisará recuar um pouco mais para buscar jogo, e abastecer os atacantes Copete, Bruno Henrique e Kayke.

A equipe do Santos terá de se adaptar a uma nova maneira de atuar, e isso já começa neste domingo, diante do Vasco da Gama. Sem Thiago Maia, negociado com o Lille, e também sem Renato, que se recupera de lesão muscular, Levir Culpi colocará o meio com mais atletas de marcação do que de armação.

Bruno Paulista, que sentiu a coxa na derrota para o Flamengo, no sábado passado, está liberado pelo Departamento Médico do clube e ficará como opção no banco, devendo atuar na segunda etapa. Contudo, Luís Fabiano e Breno seguem fora, fazendo trabalho de recuperação física.

Outra mudança, mas esta já esperada, é o retorno do craque Nenê, que cumpriu suspensão automática na goleada diante do Vitória, na última quarta-feira, mas já está apto a atuar novamente com a camisa do cruzmaltino. Outro retorno importante é o do zagueiro central Paulão, que se ausentou do duelo diante do Rubro-Negro baiano pelo mesmo motivo que o Camisa 10.

O Vasco finalizou a preparação para o importante duelo válido pela 14ª rodada do Brasileirão, diante do Santos, neste domingo, no Nilton Santos. Na atividade, realizada neste sábado (15), em São Januário, o técnico Milton Mendes montou a equipe titular com uma grande novidade: a permanência de Madson na lateral direita. Vale ressaltar que Gilberto, que ao lado de Jean, tem o maior número de roubadas de bola do Campeonato, está em condições para a partida, ficando, portanto como opção no banco de reservas.

Para comandar a partida, Dewson Fernando Freitas da Silva, árbitro Fifa, foi o sorteado. Para seu auxílio, Helcio Araujo Neves e José Carlos Guimaraes Coimbra, ambos da CBF, foram selecionados. Ainda, também da CBF, os árbitros de fundo de campo Andrey da Silva E Silva e Djonaltan Costa de Araújo, também da CBF. Todos vêm do estado do Pará.

Na frente na tabela, ocupando a terceira colocação, com 23 pontos, o Santos espera, fora da Vila Belmiro, poder pontuar, seguindo na cola do vice-líder Grêmio. Pouco mais atrás, vem o Vasco, na oitava colocação, com 19 pontos ganhos, quatro a menos que o Peixe, o deixando a uma vitória e um empate da pontuação do rival paulista, e apenas um ponto atrás que o Cruzeiro, sexto colocado e último clube no G6.

Punido com a interdição de São Januário até o julgamento, pelo menos, a equipe da Colina terá a casa do coirmão Botafogo, o Estádio Nilton Santos para o confronto diante do Santos, que ocorre às 16 horas (de Brasília), neste domingo (16), em jogo válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Completando uma semana dos episódios lamentáveis do último sábado em São Januário, o Vasco volta a atuar no Rio de Janeiro, mas dessa vez, sem seu público, que vinha dando forças para a equipe.