Botafogo recebe embalado Sport em confronto direto por vaga no G-6

Fechando a 14ª rodada do Brasileirão, o Botafogo recebe mais uma vez o Sport no Estádio Nilton Santos. Nesta segunda (17), às 20h, o carioca vai buscar embalar bom momento no clube e precisa dos três pontos para alcançar o G-6. Assim como o Rubro-negro que precisa se manter na zona de classificação para a Libertadores.

Apenas dois pontos separam o Leão, em 6º lugar, do time da casa, na 11ª posição com 19 pontos. O Alvinegro vem confiante após bom desempenho na vitória por 1 a 0 diante do rival Fluminense, na última quarta-feira (12). Com a ajuda do bom público em casa, vai em busca do sexto triunfo no campeonato

Pelo lado do visitante, a tarefa é manter a boa fase, já são quatro vitórias consecutivas no campeonato e sete na temporada. Na quinta-feira (13), fez três gols diante da Chapecoense na Arena de Pernambuco. O objetivo é continuar ampliando o recorde do time na era dos pontos corridos.

Bota conta com bom retrospecto de Marcos Vinicius diante do adversário

Se em time que está ganhando não se mexe, Jair Ventura terá quase a mesma formação da partida contra o Fluminense. Com força máxima, o Botafogo tem apenas uma mudança, Victor Luis cumpre suspensão e Gilson vai reforçar a lateral-esquerda. Gatito segue fora se recuperando de corte no joelho, sofrido na partida contra o Nacional pela Libertadores.

Bruno Silva sentiu desconforto na última rodada, chegou junto com o time ao Maracanã, mas preferiu deixar o estádio minutos antes do clássico. Durante a semana realizou exames, que apontaram pequena lesão na coxa direita. O volante fez atividades de fisioterapia e já realiza trabalhos de transição, é provável que esteja disponível na próxima partida. Para substituir o atleta, Jair vai continuar utilizando Marcos Vinícius que, quando solicitado em cima da hora, não comprometeu e fez grande partida, sendo um dos melhores jogadores em campo.

As atuações do meia diante do Sport são invejáveis, nas categorias de base do Náutico deixou sua marca e conquistou o estadual de 2012 diante do Rubro-negro. Já no time principal do Timbu em 2014, deu assistência em uma vitória e saiu do banco em outra para balançar as redes. Em passagem pelo Cruzeiro, foi autor de golaço em jogada individual, e não espera nada diferente no próximo jogo:

"Agora, com a camisa do Botafogo, se eu tiver oportunidade, espero poder manter essa escrita e ajudar o clube a conquistar mais uma vitória", falou o atleta sobre a possível fama de 'carrasco'.

Leão busca vitória fora de casa para manter repertório positivo

Quase três meses após derrota nas oitavas de final Copa do Brasil para o clube carioca, o Sport retorna ao estádio, mas em boa fase. No entanto, Vanderlei Luxemburgo contará com importantes desfalques neste jogo em dois setores. O goleiro Magrão e o atacante Osvaldo se lesionaram no triunfo contra a Chapecoense, ambos saíram de campo ainda durante o jogo. Durante a semana, o departamento médico do clube confirmou lesões musculares após realizações de exames e foram vetados da rodada.

Desta forma, Agenor será o substituto no gol, o arqueiro jogou seis partidas durante o ano e tomou apenas dois gol. Precisará enfrentar também a falta de ritmo, o alteta não começa como titular na equipe desde março.

Outra baixa será na zaga, Ronaldo Alves cumpre suspensão automática e dá lugar a Henríquez, que já atuou no time titular duas vezes pelo Brasileirão. Será a primeira vez que o zagueiro jogará ao lado de Durval, titular em 10 das 13 rodadas do campeonato.

Em meio aos desfalques, o Rubro-negro conta com a volta do camisa 87, Diego Souza, entre os titulares e Everton Felipe será deslocado da posição central para a ponta direita. Já pelo lado esquerdo a dúvida é se Mena permanece adiantado ou se Rogério entra no lugar de Osvaldo, assim o chileno voltaria para a lateral, e Sander perderia lugar entre os 11.