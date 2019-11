RESULTADO Corinthians 0 x 1 Santos na Arena Barueri

A VAVEL Brasil agradece a companhia de todos durante mais essa transmissão. Boa noite e até a próxima!

FIM DE PAPO NA ARENA BARUERI! O SANTOS É O GRANDE CAMPEÃO DO BRASILEIRO FEMININO A1 EM 2017! TÍTULO INÉDITO PARA AS SEREIAS DA VILA!

47' Banco de reservas do Santos faz a festa na beira do campo. Atletas já soltam o grito de "é campeão!"

46' Alanna se livra da marcação e finaliza para defesa tranquila da goleira do Santos.

45' Arbitragem assinala três minutos de acréscimo! São os minutos finais da decisão!

44' Falta para o Corinthians cobrar pelo lado esquerdo. Equipe do Timão está toda na área santista!

43' Bianca arrisca de longe, mas bola vai direto para os braços da goleira Dani Neuhaus.

41' Substituição no Santos! Entra Tayla, sai Maurine.

40' Yasmin cobra falta, sem perigo, por cima do gol do Santos.

38' Final de jogo é truncado na Arena Barueri. Santos faz diversas faltas em tentativa de frear uma possível reação corinthiana.

37' Rápido contra-ataque do Santos! Na sequência, Cida cruza em cima da marcação. A jogadora ainda tenta o domínio mais uma vez, mas bola sai pelo fundo e é tiro de meta para o Corinthians.

36' O grande destaque do Corinthians na noite é extracampo: a torcida do Timão não para de cantar por nada na Arena Barueri!

34' Substiuição no Corinthians! Sai Ana Vitória para a entrada de Alanna.

33' Pressão corinthiana! Timão tenta correr atrás do resultado nos minutos finais da partida.

31' Subtituição no Santos! Entra Cida, sai Brena.

28' POLÊMICA! Nenê cabeceia e Dani Neuhaus defende em cima da linha. Atletas corinthianas reclamam e afirmam que a bola entrou, mas arbitragem mantém posição firme e manda seguir o jogo.

27' Subtituição no Santos! Sai Ketlen, entra Giovana.

25' Ketlen tenta lançar para Sole Jaimes, mas bandeirinha marca posição de impedimento da atacante e jogada é interrompida.

23' Cartão amarelo para Brena, do Santos.

22' UHHHHHHH! QUASE O SEGUNDO DO SANTOS! Patrícia Sochor corre pela direita, se movimenta para o meio da área e bate cruzado, mas bola sai pelo fundo muito perto do gol corinthiano!

19' Defesa santista é impecável em campo. Zaga das Sereias afasta todas as investidas do Corinthians, sem deixar que o perigo chegue à goleira Dani Neuhaus.

17' Mesmo com placar adverso, torcida do Corinthians não para de cantar na Arena Barueri! Apoio incondicional às atletas do Timão!

17' Subtituição no Corinthians: com dores no ombro direito, zagueira Pardal é substituída por Yasmin.

16' Sole Jaimes e Pardal ficam caídas no gramado após dividida. Atletas recebem atendimento médico em campo.

14' Contra-ataque santista. Maria divide com Tamires e pede falta na sequência, mas árbitra manda seguir o lance.

13' Grazi toca para Fabi Simões na área santista, mas zaga do Peixe é rápida e afasta a bola.

12' Santos tenta nova investida ofensiva, mas Pardal intercepta a jogada. Zagueira do Corinthians, sozinha no lance, reclama com suas companheiras de falhas na marcação.

10' Ana Vitória chega com duro carrinho por trás em Sole Jaimes, mas árbitra deixa barato e não assinala cartão para a corinthiana.

9' Cartão amarelo para Dani, do Santos.

7' QUAAAAAASE GOL DO SANTOS! LELÊ SALVA O CORINTHIANS! Bola sobra no meio com a artilheira Sole Jaimes, que solta uma bomba de longe para grande defesa da goleira do Corinthians!

4' Juci finaliza com força dentro da área santista, mas bola vai para fora e é tiro de meta para a goleira Dani Neuhaus.

3' Após cobrança, Maurine divide com Ana Vitória e intercepta a jogada. Bola sai pela linha de fundo é novo escanteio para o Timão.

3' Lançamento de Juci pra Grazi, que vai ao fundo receber a bola. Katiuscia desvia e é escanteio para o Corinthians!

1' Subtituição no Corinthians: sai Amanda Brunner para a entrada de Paulinha em campo. Com a mudança, Fabi Simões será deslocada da lateral direita para o meio-campo.

RECOMEÇA A PARTIDA NA ARENA BARUERI! 45 minutos finais da decisão do Brasileiro Feminino A1!

Fala, Sole Jaimes! "Não vencemos ainda. Ainda falta o segundo tempo, e vocês sabem como é o futebol. Nada está decidido. Fizemos um bom primeiro tempo, e só", declarou a atacante do Peixe, artilheira do Brasileiro Feminino A1.

Fala, Fabi Simões! "A gente estava dominando a partida, mas demos uma bobeira e o Santos chegou ao gol. Nada está perdido ainda. Não vamos desistir", afirmou a lateral do Corinthians.

FIM DE PAPO NA PRIMEIRA ETAPA! Placar parcial de 0x1 dá título ao Santos.

45' Arbitragem determina três minutos de acréscimo na primeira etapa!

45' Lançamento nos pés de Sole Jaimes, do Santos. Atacante bate com força, mas bola sobe mais que o esperado e sai por cima do gol corinthiano.

44' Gabi Nunes se livra da marcação dupla pela esquerda, tenta o cruzamento mas é interceptada pela zaga do Peixe.

40' Sole Jaimes ameaça contra-ataque, mas defesa corinthiana chega por trás e intercepta jogada da artilheira.

35' Nenê pressiona e quase ganha bola após confusão de Camila, mas zagueira santista se redime e intercepta jogada na sequência. É lateral para o Corinthians.

34' Maria, próxima do meio de campo, solta um forte chute, mas bola passa longe do gol corinthiano.

30' Na dividida, Gabi Nunes chegou a rasgar a camisa da Maria. Comissão santista improvisa e cola um esparadrapo enquanto aguarda a chegada de nova camisa para a atleta.

29' Cartão amarelo para Gabi Nunes, do Corinthians.

29' Dividida dura entre Gabi Nunes e Maria, que fica caída sentindo dores no gramado.

27' Grazi manda bola para área sem grande perigo. Dani Neuhaus só acompanha a bola, que sai pela linha de fundo.

26' Tentativa de lançamento para Fabi, mas bola é esticada demais. Apenas lateral para a equipe do Santos.

24' Sole dispara e se esforça para chegar na bola, mas árbitra interrompe o lance por falta de Pardal em Brena.

23' Gol do Santos sai a partir da primeira grande finalização do Peixe na partida. Atletas do Corinthians sentiram o peso do gol e diminuíram ritmo em campo.

22' Gabi Nunes tenta sair jogando, mas é interceptada pela zagueira Camila. Na sequência, zagueira do Santos sofre falta.

18' Na comemoração do gol do Santos, Kelly acaba entrando em campo. Jogadora é advertida com cartão amarelo.

18' Situação do Corinthians é complicada. Com o gol santista fora de casa, o Timão precisa de 4 gols para conquistar o título.

16' GOOOOOOOOOOL! É DO SANTOS! SOLE JAIMES, ARTILHEIRA! Maria cruza para Sole, que cabeceia forte e abre o placar na Arena Barueri!

13' Juci cobra falta, mas defesa santista afasta. Jogo começa com muita pressão corinthiana!

13' Nova falta para o Corinthians. Na sequência, Dani Neuhaus orienta a barreira santista.

10' Após dura dividida, é falta para o Corinthians. Fabi cobra direto na área, mas bola para nas mãos da goleira Dani Neuhaus.

7' Juci cobra novo escanteio para o Corinthians, mas Mimi desvia e Dani Neuhaus defende com facilidade.

7' Sochor lança para Ketlen, que é bloqueada pela zagueira Pardal. Bola sobra nas mãos da goleira Lelê.

5' Primeiro cartão amarelo da partida é para Katiuscia, do Santos, por falta dura.

5' Pressão corinthiana nesse início de partida!

3' Torcida do Corinthians em ótimo número na Arena Barueri!

2' UHHHHH! NENÊ! Gabi recebe cruzamento de Fabi Simões, que toca para Nenê. A atacante pega de primeira, mas bola sai por cima da meta santista. É a primeira grande chance do Corinthians!

1' Juci cobra escanteio na cabeça de Mimi, mas bola sai à esquerda de Dani Neuhaus e é tiro de meta para o Santos!

ROLA A BOLA NA ARENA BARUERI! COMEÇA A GRANDE DECISÃO DO BRASILEIRO FEMININO A1!

"(Corinthians x Santos) É sempre um confronto equilibrado. Esperamos conseguir sair daqui com o título" afirma Caio Couto, técnico do Santos.

Equipes em campo para a execução do hino nacional brasileiro. A bola rola em instantes na Arena Barueri!

Esta é a primeira vez que Corinthians e Santos travam confronto na final do Brasileiro Feminino A1.

Lembrando que a vantagem é do Santos, que venceu o jogo de ida por 2 a 0, na Vila Belmiro. Caso o mesmo placar se repita hoje, a decisão vai para os pênaltis!

No Santos, a escalação é Dani Neuhaus; Kati, Carol Arruda, Camila e Dani Silva; Maria, Brena, Maurine e Patrícia Sochor; Ketlen e Sole Jaimes

Escalações divulgadas! Donas da casa, as atletas do Corinthians são Lelê, Fabi Simões, Pardal, Mimi e Juci; Amanda Brunner, Grazi, Ana Vitória e Gabi Nunes; Nenê e Byanca Brasil.

Segundo Caio Couto, treinador do Santos, o fator casa foi essencial para a boa campanha das Sereias da Vila na primeira fase. "A Vila é importante, primeiro pelo aspecto técnico, porque é um campo leve, que permite a equipe trabalhar com bastante habilidade e isso vai ao encontro da característica da nossa equipe. E, na reta final, teve o fator extracampo que foi a questão do torcedor, que abraçou a equipe e mostrou todo o carinho. Isso foi muito positivo", declarou.

A campanha do Peixe até a decisão inclui 15 triunfos, duas derrotas e dois empates. O Santos terminou a primeira fase na liderança isolada do Grupo 2, com 34 pontos. O saldo de 18 gols é fruto de 28 gols pró e 10 gols sofridos.

As Sereias da Vila, do Santos, também não tiveram caminho fácil até a grande final. Na fase de grupos, se classificaram em primeiro lugar do Grupo 2; na segunda fase do torneio, o Peixe passou por Audax-SP e Iranduba-AM.

Para Arthur Elias, técnico do Corinthians, a melhor campanha na primeira fase é fruto de muito pensamento coletivo da equipe. "O fator que nos levou a essa condição (melhor campanha) foi nosso pensamento de jogarmos sempre coletivamente, com boa sincronia em todos os momentos dos jogos. Acho que a campanha e a consistência do time são mais convincentes do que analisar qualquer partida isolada da primeira fase", afirmou.

A trajetória do Corinthians até a grande final incluiu 19 partidas, com impressionantes 15 vitórias, um empate e apenas três derrotas. Na primeira fase, o Timão garantiu o posto de melhor campanha, com o melhor ataque e a defesa menos vazada. O saldo de gols é excelente: na primeira fase, foram 46 gols pró e apenas sete gols contra - um saldo de 39 gols!

Comecemos com as donas da casa: neste Brasileiro Feminino A1, após ter se classificado na fase de grupos em primeiro lugar do Grupo 1, o Corinthians chega à final tendo despachado Ferroviária-SP e Rio Preto-SP na fase de mata-mata.

A seguir, relembre um pouco da trajetória de Corinthians e Santos no Campeonato Brasileiro Feminino A1.

Boa tarde, leitor da VAVEL Brasil! Às 18h desta quinta (20), Corinthians/Audax e Santos ao vivo decidem a grande final do Campeonato Brasileiro Feminino A1 – e você acompanha tudo aqui conosco, em tempo real!

A briga hoje também acontece no setor defensivo: Corinthians e Santos disputam quem fica com a defesa menos vazada do campeonato - são apenas 12 e 13 gols sofridos, respectivamente.

Nesta quinta, o Timão precisa vencer por três gols de diferença para garantir o título. Essa diferença de gols do Corinthians já aconteceu em quatro ocasiões no torneio em 2017, nas seguintes vitórias: 7 a 1 sobre o Vitória-PE, 4 a 1 sobre o Grêmio, 10 a 0 sobre o São Francisco e 4 a 0 sobre o Ferroviária.

As Sereias também não ficam pra trás: na Vila Belmiro, o Santos terminou o Brasileiro Feminino A1 com 93,3% de aproveitamento. São nove vitórias e um empate em dez jogos na casa do Peixe.

Vale ressaltar o impressionante aproveitamento de ambas as equipes jogando em casa. Mandante nesta quinta, o Corinthians tem 100% de aproveitamento na Arena Barueri: são nove jogos e nove vitórias, com 32 gols pró e apenas quatro gols sofridos.

O Santos também deve ser o mesmo do jogo de ida, com Dani Neuhaus; Kati, Carol Arruda, Camila e Dani Silva; Marília, Brena, Maurine e Patrícia Sochor; Ketlen e Sole Jaimes.

Vamos às escalações para Corinthians x Santos ao vivo hoje! Nesta quinta, é provável que o Corinthians venha a campo com a mesma equipe da semana passada: Lelê; Paulinha, Pardal, Mimi e Juci; Grazi, Ana Vitória, Cacau e Gabi Nunes; Nenê e Byanca Brasil.

Curiosidade: um outro motivo por trás das parcerias entre equipes é o Profut, programa governamental que permite aos clubes ampliar o prazo para pagamento de dívidas. Um dos pontos que garante o benefício às instituições é a "manutenção de investimento mínimo na formação de atletas e no futebol feminino", como previsto no inciso X do artigo 4º do Profut.

A criação de parcerias entre os clubes é uma prática extremamente comum dentro do futebol feminino. Em um mercado tão instável, o planejamento e os custos são divididos entre duas equipes a fim de facilitar a ascensão do esporte no Brasil.

Mas, espera aí: por que o jogo vai ser na Arena Barueri em vez de ser na Arena Corinthians? A atual equipe do Corinthians é fruto de uma parceria, prática comum no futebol feminino, com o Audax-SP. Com isso, por questões financeiras e de logística, o Timão manda seus jogos do Brasileiro Feminino na Arena Barueri.

No confronto da última quinta (13), a torcida santista bateu o recorde de público da Vila Belmiro em 2017: aproximadamente 15 mil pessoas foram prestigiar o Peixe na final do futebol feminino. Será que também teremos recorde de público hoje na Arena Barueri?

Além do título nacional, as equipes decidem nesta partida Corinthians x Santos quem se classifica à Copa Libertadores 2018. O regulamento da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) prevê que apenas o clube campeão do Brasileiro A1 tem direito à vaga no torneio continental.

Do lado santista, a expectativa de gols cai sobre a atacante Sole Jaimes. Com 17 gols, a argentina é artilheira isolada do torneio; ela ainda fez um dos gols santistas no confronto de ida da final! Confira o lance em vídeo abaixo.

Do lado do Timão, Byanca Brasil é a principal esperança no ataque no confronto desta quinta. A atacante é vice-artilheira do Brasileiro A1, com 15 gols.

Tendo que correr atrás do prejuízo, o Corinthians/Audax tem que vencer por três gols de diferença para reverter a situação e levantar a taça do campeonato. Caso vença por 2 a 0, mesmo placar do jogo de ida, a decisão vai para os pênaltis.

Com a vitória por 2 a 0 no jogo de ida, o Santos se aproximou muito da conquista do título nacional inédito. Nesta quinta, as Sereias da Vila podem até perder por um gol de diferença para garantir o troféu do Brasileiro Feminino A1.

Relembre rapidamente o jogo de ida da final: Soberano, bate Corinthians/Audax e abre vantagem na final do Brasileiro Feminino A1