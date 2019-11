Resultado Atlético-MG x Bahia hoje no Campeonato Brasileiro 2017 (0-2)

Encerramos aqui a nossa LIVE, agradecemos a todos que acompanharam. Tenham uma boa semana e até mais!

Comemora, goleirão! "Quando a gente vem para o jogo esquece o Cartola. Conseguir os três pontos é o mais importante. Jogar aqui é muito difícil. Primeiro e segundo tempo todo de pressão. Teve uma bola que eu soltei e o Lucas me salvou. O triunfo é do grupo".

Lamenta, Luan! "Triste. Estamos fazendo um bom campeonato fora de casa e em casa não estamos sabendo jogar. Torcedor apoiou. Só não acho justo gritar olé. Quando a gente vence, vence junto. Quando perde, perde junto. Eles têm que respeitar nosso trabalho. A gente entende. Sei que vou ser criticado por não voltar com a vitória. Está de parabéns a equipe do Bahia e pelo jogo que fez. Soube jogar contra nossa equipe".

FIM DE JOGO EM BELO HORIZONTE. 2 A 0 BAHIA.

48' JEAN I LU MI NA DO! Rocha chuta perigosamente ao gol, Jean volta desequilibrado e faz uma defesa incrível. Belíssima noite do goleiro baiano em Belo Horizonte

+5 MINUTOS DE ACRÉSCIMO

43' GOLAÇO DO BAHIA! Juninho chuta de fora da área em belo contra ataque. A bola vai no ângulo sem chance de defesa para o goleiro Victor. Belíssimo gol na Arena Independência

41' JEAN MAIS UMA VEZ! Cazares chuta de fora da área e Jean faz a defesa

CARTÃO AMARELO! Para Éder

34' IMPEDIMENTO do Bahia que desperdiça um contra ataque que poderia ser fatal

32' Rafael Moura divide a bola com a defesa, Eduardo tira pela linha de fundo. Escanteio para o Galo

SUBSTITUIÇÃO NO BAHIA. Sai: Zé Rafael Entra: Ferrareis

30' Zé Rafael sai no carrinho maca

CARTÃO AMARELO! Eduardo, do Bahia

25' VICTOR FAZ MILAGRE! Eduardo chuta cruzado, Gabriel desvia a bola matando o goleiro Victor que com o corpo consegue mandar para fora evitando o gol contra

24' INACREDITÁVEL! Após cruzamento, Rafael Moura cabeceia e a bola passa a centimetros do gol

SUBSTITUIÇÃO NO ATLÉTICO! Sai: Elias Entra: Rafael Moura

22' Juninho cobra falta nas mãos do goleiro Victor, sem nenhuma dificuldade

21' Falta cometida por Bremer em João Paulo. Boa oportunidade para o tricolor baiano aumentar o placar e fazer a primeira finalização na etapa final

CARTÃO AMARELO! Para Jean, goleiro do Bahia, por "cera"

SUBSTITUIÇÃO NO BAHIA. Sai: Vinicius Entra: Éder

16' JEAN INCRIVEL MAIS UMA VEZ! Marcos Rocha cobra o lateral para dentro da área, Cazares bate de primeira, a defesa baiana corta dando o rebote e Luan chuta forte no canto e o goleiro magicamente impede o gol

14' Cazares chuta de fora da área e a bola passa po cima do gol clube baiano

13' Vinicius coloca a bola paa fora para que Zé Rafael seja atendido pelo carrinho maca

10' Luan cruza para a área, Fred se joga na bola mas fica presa no corpo de Tiago. Elenco alvinegro pede toque de mão do zagueiro mas o juíz alega que o lance foi normal

CARTÃO AMARELO! Para o volante Adilson

8' Luan arrisca de primeira e a bola passa longe do gol de Jean

CARTÃO AMARELO! Para Fred do Atlético e Vinícius do Bahia

4' Após boa triangulação na entrada da área do Bahia o meia Marlone chuta contra o gol e a bola passa pela linha de fundo

1' JEAN ESPETACULAR! Cazares cruza milimetricamenta para Fred que cabeceia forte e alto e o goleiro Jean faz uma defesa ninja!

0' RECOMEÇA O JOGO!

SUBSTITUIÇÃO NO GALO. Saí: Rafael Carioca Entra: Luan

Por outro lado, Fred autor do pênalti com poucas palavras pôs um fim na pôlemica. "Pênalti. Foi."

"A gente vem trabalhando todos os dias com muita serieda.de O Victor é um goleiro que tem várias defesas de pênalti importante na carreira. Graças a Deus fui feliz. O gol não foi meu, foi do Bahia, de todo grupo. Importante é o Bahia conquistar o triunfo no fim. Quero mandar um beijo para minha esposa, que está sempre me apoiando."

Autor do único gol nos primeiros 45 minutos, Juninho falou á respeito do gol.

FIM DO PRIMEIROTEMPO. 1 a 0 Bahia que vai vencendo parcialmente em Belo Horizonte

47' Eduardo cruza na área alvinegra passando longe do gol de Victor

+3 DE ACRÉSCIMOS

44' Após longa troca de passes rondando a área do Bahia, Marcos Rocha cruza a bola para Marlone que chuta fraco sem perigo

41' VICTOR! O goleiro alvinegro, cara a cara com o atacante baiano, faz uma bela defesa cedendo escanteio

39' Falta de Zé Rafael em Fábio Santos

39' DEFENDE JEAN! Em belo cruzamento de Rafael Carioca, Fred cabeceia dentro da área e o goleiro baiano faz uma defesa incrível impedindo o gol alvinegro

37' Cazares cobra a falta que para nas mãos do goleiro do baiano

37' Falta de Eduardo em Marlone, Cazares na cobrança

35' Cazares cobra a falta mas o árbitro Marcelo Aparecido de Souza marca falta de ataque após o zagueiro Gabriel colocar a mão na bola

35' Falta para o Galo perto da linha de fundo, boa oportunidade para levantar a bola na área

34' CARTÃO AMARELO! Para Matheus Sales em falta cometida no volante Elias, Matheus Sales e para o goleiro Victor por reclamação

33' Recomeça o jogo após parada para atendimento do goleiro Jean

31' Em contra ataque veloz, Zé Rafael chuta pra fora e desperdiça chance clara de gol para o Bahia

29' NA TRAVE! Após cruzamento do Cazares, Fred recebe sozinho dentro da área que chita e a bola desvia em Lucas Fonseca e estoura na trave. Inacreditável!

27' UH! João Paulo ganha da defesa alvinegra e chuta contra o gol de Victor saindo pela linha de fundo

26' Cazares cobra e a bola sobe passando por cima do gol

25' Zé Rafael comete falta em Cazares perto da meia lua, perigo para o gol de Jean

22' Cazares chuta, um pouco sem ângulo, e o goleiro faz uma bela defesa. Escanteio para o Galo

21' Após avançar sem nenhuma marcação, Gabriel chuta á gol e a bola passa perto do travassão baiano

19' Após troca de passes rondando a área baiana, Marcos Rocha cruza a bola em nas mãos do goleiro Jean

12' GOL DO BAHIA! Juninho de pênalti abre o placar no Horto. Bahia 1 a 0 em Belo Horizonte

11' PÊNALTI PARA O BAHIA!

9' Rafael Carioca chuta rasteiro e faz o goleiro do Bahia trabalhar pela primeira vez no jogo

8' Marocs Rocha troca bola com Cazares, a bola cai nos pés de Adilson que chuta a gol, desvia na defesa baiana quase enganando o goleiro Jean

6' Cazares cruza na área mas a defesa do tricolor baiano afasta o perigo antes que a bola chegasse aos pés do lateral Fábio Santos

5' Fred caí na área e pede penalida máxima, o juíz manda seguir o jogo

3' Ataque baiano joga a bola na área, Fred cabeceia e a bola fica nas mãos do goleiro Victor

2' Cartão AMARELO para Bremer por falta em cima Zé Rafael

0' Apita o juíz. Bola rolando no Independência!

BAHIA DEFINIDO! Jean, Eduardo, Tiago, Lucas Fonseca e Matheus Reis; Juninho, Matheus Sales, Zé Rafael e Régis; Mendoza e João Paulo

GALO DEFINIDO! Victor, Marcos Rocha, Bremer, Gabriel e Fábio Santos; Rafael Carioca, Adilson, Elias e Cazares; Marlone e Fred.

Boa tarde, torcedor que navega pela VAVEL Brasil. Para espantar a má fase em casa, o Atlético-MG x Bahia ao vivo recebe o Bahia, nesta quarta-feira (19), às 21h45, na Arena Independência, em duelo válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Fique conosco e acompanhe, ao vivo, os principais lances desta partida.

Com o intuito de melhorar seu desempenho diante do seu torcedor em Belo Horizonte, o Atlético, vai á campo contra o Bahia com o objetivo de se impôr da mesma forma que vem fazendo nos jogos fora de casa, onde o Galo apresenta uma campanha incrível. A patida nesta quarta-feira será válida pela 14ª rodada do Brasileirão e começará as 21h45.

O último confronto entre os dois clubes foi em 2014, quando o clube Baiano ainda estava na Série A, os dois times empatarem em 1 a 1 e agora depois de três anos os dois clubes se reencontram em Bh. Em 37 jogos pelo campeonato Brasileiro, o Atlético venceu 18 vezes e o Bahia apenas seis.

Com o objetivo de afastar a 5ª pior campanha em casa, três derrotas em sete jogos, o Galo busca reviver seus melhores momentos que levaram o torcedor alvinegro criar o mantra "Caiu no Horto, tá morto".

Vivendo um campeonato cheio de altos e baixos, o clube alvinegro busca uma sequência de vitórias, sendo que a única alcançada foram dois jogos seguidos: Cruzeiro e Chapecoense, para conseguir alcançar o G6 e se manter entre os primeiros para conseguir uma vaga para a Copa Libertadores 2018 e até mesmo pensar em possibilidade de título. Atualmente, o Atlético ocupa a 11ª posição com 20 pontos, porém, apesas desta colocação o clube encontra-se apenas há dois pontos do Botafogo, que é o 6º colocado.

Para a partida contra o Bahia, o técnico Roger Machado deve apresentar duas mudanças; uma delas é o retorno do lateral Marcos Rocha que foi poupado na última partida e não conta com Robinho que foi suspenso pelo terceiro cartão amarelo, com isso Marlone ocupará a posição. Uma novidade será a presença do atacante Luan no banco de reservas, voltando de um edema na coxa esquerda, sua última partida foi no dia 29 de Junho, no horto, contra o Botafogo pela Copa do Brasil.

Na última vez em que atuou fora de casa no Brasileiro, o Esquadrão venceu a Ponte Preta em Campinas por 3x0. O destaque daquele jogo foi o centroavante Rodrigão, que fazia sua estreia como titular. O camisa 39 marcou os dois primeiros gols e encaminhou um triunfo tranquilo do Bahia – o primeiro como visitante na competição.

O centroavante estará fora de combate. Apesar do otimismo dos médicos do Bahia em entrevista na segunda-feira (17), dizendo que o jogador vinha tendo uma grande melhora na luxação do dedão de um pé, Rodrigão acabou vetado da viagem a Minas Gerais. Os candidatos as vagas serão Rodrigão e Juninho. Rodrigão tem 20 anos e atuou contra o Fluminense no dia 9 de Julho marcando o gol de empate (1 a 1).

Para o zagueiro Tiago, o Bahia tem que se soltar no contra-ataque.

“A gente sabe da força do Atlético no Independência. Temos que saber aproveitar os contra-ataques e na hora que tiver oportunidade, fazer o gol. Se a gente for só se defender e achar que as coisas vão acontecer naturalmente, vai ser complicado. Temos que aproveitar cada oportunidade”, falou.

Outro que volta de suspensão para tentar reviver os bons momentos é o meia Zé Rafael. Com isso, Allione e Mendoza disputam a outra vaga no meio de campo tricolor.