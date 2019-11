Resultado Avaí x Corinthians no Campeonato Brasileiro 2017 (0-0)

Encerramos aqui nossa transmissão. Desejamos aos amigos um grande resto de semana e até a próxima.

Equipe falhou muito nos passes, mas ainda assim empilhou chances de gols. Agora terá sequência pesada.

O Corinthians vê a vantagem cair novamente. Agora são de apenas seis pontos para o Grêmio.

93' Acabou!

92' Minuto final.

91' Pressão impressionante do Corinthians.

90' Mais três minutos.

89' NA TRAVE DE NOVO! Rodriguinho solta a canhota e a bola pega na forquilha! Por muito pouco!

88' MUDA O AVAÍ: Judson sai e entra Lucas.

87' O Corinthians é pressão total nesse final.

86' IMPRESSIONANTE! Arana cruzou, Betão foi tirar e mandou no travessão!

85' AMARELO, MARQUINHOS GABRIEL. Tá fora do próximo jogo.

84' Kazim domina com a mão. Jogo parado.

83' Rodriguinho divide pelo alto e comete falta.

82' Jogo recomeça.

81' Juizão parando o jogo trocentas vezes.

80' Joel fica no chão sentindo o estômago. Jogo parado.

79' MUDA O TIMÃO: Kazim entra e sai Gabriel.

78' Avaí se abre, Corinthians tenta responder.

77' AMARELO, CAPA. Levantou Romero.

76' MUDA O AVAÍ: Simião sai e entra Marquinhos.

75' PRA FOOOOOORA! Corinthians gira a área, Fagner recebe, entra na linha de fundo, cruza e Jô testou na rede por cima!

74' BEEETÃÃÃÃO! Maycon aparece na área, recebe de Jô, mas na hora do chute, Betão travou e cortou na hora H!

73' NA TRAAAAVE! Joel recebe pela esquerda, com a zaga corinthiana bagunçada, chuta cruzado a bola carimba o pé da trave esquerda!

72' DOOOOOOUGLAS! Fagner recebe e cruza da linha de fundo, Rodriguinho manda de voleio e Douglas faz linda defesa!

71' FORA! Marquinhos Gabriel tenta tudo sozinho pela esquerda, chutou mal de direita e isolou.

70' Avaí respira no jogo.

69' A partida que faz Marquinhos Gabriel. Erra tudo.

68' Bola cruzada da direita, a bola desvia e Cássio deu um tapa para escanteio.

67' Equipe da casa se solta mais. Problemas.

66' Avaí ainda tem duas mudanças. Timão só mais uma.

65' MUDA AVAÍ: Rômulo na vaga de Juan.

64' Timão prende demais a bola. Pouca movimentação.

63' Avaí todo recuado.

62' AMARELO, ROMERO. Por reclamação.

61' Fagner recebe na direita, corta e toma o rapa. Boa falta lateral.

60' Timão tenta crescer e abrir o placar. Vantagem caindo pra seis pontos.

59' Segundo tempo bem legal na Ressacada.

58' DOUGLAS! Escanteio batido, Jô testou dividido e Douglas ficou com a bola.

57' IMPRESSIONANTE! Enorme pressão do Corinthians que chegou pela esquerda, mas Betão afastou debaixo do gol. Na volta, Arana entrou na linha de fundo e a zaga afastou da cabeça de Jô.

56' Carille inverte Marquinhos com Romero. Ambos estão mal demais.

55' Avaí tenta se aproveitar dos erros do Corinthians. A torcida cresce.

54' PERDEUUU! Simião desvia na pequena área, livre e a bola passa por cima do gol!

53' Rodriguinho tenta contra-ataque com Marquinhos Gabriel, mas Betão cortou na hora certa.

52' Pedro Castro arrisca da meia-esquerda e quase manda fora do estádio.

51' Marquinhos Gabriel não faz bom jogo. Lento demais pela direita.

50' Fagner toma a frente de Capa, que puxa e mata a jogada.

49' Juan se movimentando demais pelo meio-campo.

48' Corinthians acelera o ritmo no começo, mas a zaga catarinense afasta.

47' Juan cruza, Junior Dutra testa sem nenhuma direção.

46' Lembrando que o Timão mudou duas vezes na primeira etapa. Ambas por lesões.

45' Sem mudanças, a bola rola.

Equipe retornam para a segunda etapa.

Segunda etapa promete. O líder quer retomar a vantagem.

Avaí joga no erro rival e pouco incomodou. Se defende, mas deixa espaços.

Corinthians começou muito bem, mas saída de Jadson fez o time sentir na criação. E o time não teve Romero bem pela esquerda.

48' Acabou.

47' Minuto final.

46' Corinthians sempre bem compacto em sua defesa.

45' Teremos mais três de jogo.

44' Avaí tenta o ataque final.

43' Outro chute de fora de Rodriguinho e a bola passa à esquerda do gol.

42' Joel arrisca de muito longe e Cássio caiu pra acompanhar.

41' Reta final de primeiro tempo.

40' PRA FOOORA! Jô recebe e manda da entrada da área. Douglas caiu e assustou.

39' Corinthians gira a bola com muita paciência, sem forçar.

38' Romero voltando e marcando até a linha de fundo. Foi bem.

37' Juan arrisca de muito longe e a bola passa sem perigo.

36' PRA FOOOORA! Marquinhos recebe, espera e passa na medida pra Arana. Ele entra na área, corta, mas chuta pra fora.

35' PRA FOOOORA! Escanteio da direita, Romero desvia, Pedro Henrique chuta e a bola passa por cima.

34' Timão segue errando demais. Romero destoa.

33' Jô fazendo um grande jogo.

32' Betão deu uma de ponta direita, se matou sozinho e saiu com bola e tudo.

31' AMARELO, FAGNER. Deslocou Júnior Dutra.

30' PRESSÃO! Corinthians gira a bola na entrada da área, abre espaço e Maycon quase marca. A bola desviou na zaga e saiu.

29' Rodriguinho arranca pelo meio, abre espaço, mas Betão afasta o perigo.

28' Capa arranca pela esquerda e sai com bola e tudo.

27' Corinthians é dono da bola e não se precipita.

26' DOUGLAS! Rodriguinho senta o pé direito de fora e o goleiro pega firme.

25' Agora quem sente é Simião. Sente demais o joelho.

24' CÁSSIO! Júnior Dutra inverte, Juan recebe nas costas de Arana, Cássio fecha o ângulo e protege o gol corinthiano.

23' Gabriel ataca o espaço pela direita, mas foi bem marcado e a zaga só protege.

22' Rodriguinho faz boa jogada pela esquerda, cruza bem e Betão afasta da cabeça de Romero.

21' Equipe da casa erra muito passe. Corinthians domina o meio.

20' Escanteio batido, Pedro Henrique testa fraco e Douglas fica firme.

19' Arana escapa bem pela esquerda e ganha escanteio.

18' Timão tenta se reestruturar após duas mudanças.

17' Corinthians já queima duas mudanças em menos de 15 minutos.

16' Pedro Castro manda de fora e Cássio só acompanha.

15' MUDA O TIMÃO: Jadson sente a costela e dá lugar à Marquinhos Gabriel.

14' E Jadson também pediu pra sair. Sentiu algo lombar.

13' MUDA O TIMÃO: Pedro Henrique entra e sai Pablo.

12' Não dá mais para o Pablo.

11' Joel corre toda a lateral com Gabriel e ganha escanteio.

10' Pablo já dá sinais de sua lesão. Põe a mão na coxa.

9' OOOOPA! Pedro Castro foi tocar ao Leandro Silva e mandou um tijolo. Pra completar, ainda caiu bizarro no chão.

8' PEEEERDEEEEU! Jô recebe no pivô, gira e passa na medida pra Maycon. o volante entra pela esquerda, mas chuta mal em linha de fundo.

7' Bom começo do Corinthians, dominando a bola e intensidade.

6' Novo chute do Avaí de fora e Cássio defende com os pés.

5' Jadson fica no chão sentindo, mas se levanta e segue no jogo.

4' AFAAASTA! Pressão do Corinthians usando as duas laterais e a zaga do Avaí afasta do jeito que dá.

3' Avaí com marcação alta no ataque.

2' Joel responde com chute muito fraco em tiro de meta.

1' Arana já desce pela primeira vez e ganha escanteio.

0' Começou!

A bola vai rolar.

É o líder em campo. Pressionado, querendo o resultado.

Timão com o uniforme dois. Camisa preta com listras brancas, calção e meias pretas.

O Avaí com camisa listrada em azul e branco, calção branco e meias brancas.

Wilton Pereira Sampaio é o dono do apito da partida.

Os times agora se preparam para o começo do jogo. A Fiel canta alto.

Momento do Hino Nacional Brasileiro e do Hino de Santa Catarina.

Times sobem ao gramado. Protocolo oficial na Ressacada.

Avaí com Douglas Friedrich; Leandro Silva, Alemão, Betão e Capa; Judson, Wellington Simião, Pedro Castro e Juan; Júnior Dutra e Joel.

O Corinthians terá Cassio; Fagner, Balbuena, Pablo e Guilherme Arana; Gabriel e Maycon; Jadson, Rodriguinho e Ángel Romero; Jô

Equipes escaladas!

Frio de 10º. Torcida corinthiana lota seu espaço, mas donos da casa ainda aparecem timidamente.

E as duas equipes terminam o aquecimento no gramado da Ressacada.

Amigo leitor da VAVEL Brasil, seja bem-vindo à mais uma transmissão Avaí x Corinthians ao vivo especial em tempo real online.

Hoje é dia de Brasileirão. Dia da 15ª rodada e o Avaí recebe o Corinthians em seu estádio querendo sair da zona de rebaixamento.

Para esse jogo, o técnico Fábio Carille terá reforços. Pablo volta à defesa, assim como o lateral Guilherme Arana. No meio-campo, Rodriguinho também retorno após suspensão.

A última partida entre os dois times foi na rodada final de 2015: empate em Itaquera, que culminou no rebaixamento da equipe catarinense.

No último duelo entre as duas equipes na Ressacada, o Timão sofreu, mas virou a partida com show de Luciano. 2 a 1 que deixou o Corinthians na liderança ao virar o turno do Brasileirão 2015.

Em apenas seis horas, os quase três mil ingressos destinados à Fiel torcida foram esgotados para Avaí x Corinthians ao vivo hoje. Presença certa da Fiel.

Na rodada passada, o time paulista recebeu o Atlético-PR e tropeçou. Empate por 2 a 2 após vários gols perdidos e dois gols levados de forma surpreendente: o primeiro em lance todo individual e o outro em chute desviado de muito longe.

Além disso, o Corinthians detém a melhor defesa do país e um dos melhores ataques do campeonato. A campanha corinthiana é um absurdo.

O alvinegro não sabe o que é perder desde o dia 19 de março, quando foi derrotado pela Ferroviária, ainda na primeira fase do Paulistão. No ano, são apenas duas derrotas.

Já o Corinthians tem vários números para sustentar. O primeiro é a vantagem de oito pontos para o vice, Grêmio. Depois, a invencibilidade no Brasileirão, invicto ainda.

Um outro personagem interessante para logo mais será o zagueiro Betão, formado na base corinthiana, campeão com o clube, rebaixado em 2007 e que reencontra o ex-clube.

E o goleiro Douglas será um personagem à parte. Ele pertence ao Corinthians e foi contratado alguns anos atrás, mas nunca teve oportunidades. Já foi emprestado, reintegrado, mas brilha no Avaí.

A equipe do Sul vem de alguns resultados interessantes, como a vitória em plena Arena Grêmio, contra o vice-líder Grêmio. Naquela tarde, o goleiro Douglas defendeu tudo que podia.

É um duelo de extremos nessa 15ª rodada. O Avaí, querendo sair da zona de rebaixamento e subir na tabela, recebe simplesmente o líder invicto do Brasileirão, o Corinthians.