Resultado Flamengo x Palmeiras no Campeonato Brasileiro 2017 (2-2)

Partida válida pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro 2017, sendo disputada na Ilha do Urubu, em Salvador, na Bahia

INCIDENCIAS : Partida válida pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro 2017, sendo disputada na Ilha do Urubu, em Salvador, na Bahia

23:42 Obrigado a você que acompanhou conosco o empate do Flamengo com o Palmeiras, em partida realizada na Ilha do Urubu. Siga nosso perfil no Twitter e curta nossa página no Facebook para seguir bem informado

23:40 Os times voltam a campo, pela 16ª rodada, já nesse fim de semana. Os cariocas vão seguir na Ilha do Urubu para encarar o Coritiba no sábado (22), às 19h, já os paulistas visitarão o Sport na Arena de Pernambuco, às 16h, no domingo (23)

23:38 Com o empate, o Mengão fica na 4ª posição, somando 25 pontos. Já o Verdão, por sua vez, permanece na 5ª colocação e com 23 pontos

94' Fim de jogo na Ilha do Urubu para Flamengo 2x2 Palmeiras! Times tentam, mas não conseguem sair com a vitória em jogo eletrizante

92' Times procuram alternativas para furar o bloqueio adversário, porém não são criativos

90' UHHHHHHHHHHH! Após contra-ataque mortal, Borja chuta e Thiago defende. No rebote, quase Trauco faz contra, mas coloca para escanteio

90' Quatro minutos de acréscimo

89' Cartão amarelo para Dudu! Atacante do Palmeiras é punido por reclamação

88' Minutos finais de jogo na Ilha do Urubu e o panorama é imprevisível

86' Cartão amarelo para Mancuello! Meia do Flamengo é punido por falta em Tchê Tchê com menos de um minuto em campo

85' Substituição no Flamengo! SAI Everton, ENTRA Mancuello

84' Vem aí Mancuello no Mengão! É a última mexida

82' Na Ilha do Urubu, público de 15.106, com renda de R$ 938.105,00

80' Substituição no Flamengo! SAI Márcio Araújo, ENTRA Berrío

78' Cartão amarelo para Thiago Santos! Volante do Palmeiras é punido por falta em Geuvânio

77' Jogo é nervoso e com muitos cartões amarelos

75' Cartão amarelo para Tchê Tchê! Volante do Palmeiras é punido e não joga contra o Sport pelo terceiro da série

74' Cartão amarelo para Jaílson! Goleiro do Palmeiras é punido por retardar o reinício do jogo

74' Substituição no Palmeiras! SAI Michel Bastos, ENTRA Keno

73' JAÍLSON! Diego cobra mal e Jaílson faz a defesa no canto esquerdo. Segue Flamengo 2x2 Palmeiras

72' Cartão amarelo para Michel Bastos! Lateral-esquerdo do Palmeiras é punido por cometer o pênalti e vira desfalque contra o Sport

71' PÊNALTI PARA O FLAMENGO! Geuvânio faz boa jogada pela direita e é derrubado por Michel Bastos

69' Substituição no Flamengo! SAI Everton Ribeiro, ENTRA Geuvânio

67' Zé Ricardo chama Geuvânio! Vem aí a primeira mexida no rubro-negro

66' Cartão amarelo para Márcio Araújo! Volante do Flamengo é punido por falta no meio-campo

65' Palmeiras consegue equilibrar as ações ofensivas do Mengão e deixa o duelo preso no meio

63' Torcida canta e tenta incentivar o Flamengo para chegar ao terceiro

61' Jogo perde a qualidade e fica menos intenso neste momento

59' Mesmo que sejam intensas, as equipes não são criativas e pecam do meio para frente

57' Cartão amarelo para Borja! Atacante do Palmeiras é punido por reclamação e é desfalque contra o Sport

57' Cartão amarelo para Luan! Zagueiro do Palmeiras é punido por falta em Guerrero

56' UHHHHHHHHHH! THIAGO DE NOVO! Michel Bastos cobra escanteio na primeira trave e Luan cabeceia, mas também fica no goleiro

55' UHHHHHHHHHH! Borja chuta de longe após ficar com a sobra e para em boa defesa de Thiago

53' Sob olhares de Tite, os times buscam alternativas para fazer o terceiro gol

51' Sem criatividade, as equipes deixam o jogo equilibrado e com poucas emoções

49' Cartão amarelo para Mina! Zagueiro do Palmeiras é punido por retardar o reinício do jogo

47' Assim como na etapa inicial, os donos da casa saem para o ataque

45' Bola rolando no segundo tempo para Flamengo 2x2 Palmeiras!

Flamengo volta sem mudanças

Substituição no Palmeiras! SAI Bruno Henrique, ENTRA Thiago Santos

45+3' Fim de primeiro tempo na Ilha do Urubu para Flamengo 2x2 Palmeiras! Jogo é eletrizante e termina igualado

45+2' Guerrero também havia sentido, mas segue em campo

45' Três minutos de acréscimo

45' Substituição no Palmeiras! SAI Willian, com dores no posterior da coxa esquerda, ENTRA Borja

43' GOOOOOOOOOOOOL DO FLAMENGO! GUERRERO! Thiago lança da defesa e Guerrero ganha da marcação para fuzilar no fundo do barbante. Flamengo 2x2 Palmeiras

42' GOOOOOOOOOOOOL DO PALMEIRAS! RÓGER GUEDES! Mina dá um lançamento em profundidade após arrancar, Róger Guedes acelera e bate para o gol. Flamengo 1x2 Palmeiras

41' Palmeirenses cantam alto e vão calando os flamenguistas

39' Times criam pouco e deixam o confronto bem equilibrado

37' Torcida rubro-negra canta e incentiva a equipe na reta final

35' Everton Ribeiro cai na pequena área após se chocar com a marcação e pede pênalti, mas o árbitro manda seguir

33' Flamengo não se entrega e já vai para cima tentando frear a animação dos visitantes

32' Torcida palmeirense reanima após o empate e canta alto na Ilha

31' GOOOOOOOOOOOOOOL DO PALMEIRAS! WILLIAN! Zé Roberto dá o lançamento em profundidade no meio da marcação, Willian surge livre e chuta na saída de Thiago. Flamengo 1x1 Palmeiras

29' Everton Ribeiro manca em campo e Zé Ricardo manda Geuvânio para o aquecimento

27' Quase meia hora de bola rolando e o duelo é bem movimentado até o momento

25' Jogo reinicia e o atleta segue em tratamento

24' Partida é paralisada para atendimento a Everton Ribeiro. Meia, porém, não deve ser problema para o decorrer

22' UHHHHHHHHHH! Everton cobra escanteio, Mina cabeceia contra seu próprio gol e quase faz contra

21' Cartão amarelo para Bruno Henrique! Volante do Palmeiras comete falta em Rafael Vaz antes da bola entrar em jogo

19' Confronto é truncado e com poucas jogadas criativas dos visitantes

17' Partida perde um pouco do nível, ainda que os donos da casa tenham a posse de bola

15' Flamenguistas seguem intensos no setor ofensivo e pressionam para o segundo tento

13' UHHHHHHHHHHHHH! Diego cobra falta na área e Everton cabeceia, mas Jaílson faz boa defesa

12' Palmeiras sente o gol sofrido e não consegue criar com qualidade para buscar o empate

10' Jogo é intenso e começa bastante quente na Ilha do Urubu

8' De volta à titularidade na vaga de Rodinei, Pará marca o primeiro gol na temporada

7' GOOOOOOOOOOOL DO FLAMENGO! PARÁ! Após boa triangulação de passes, Guerrero serve Pará. O lateral-direito bate cruzado e estufa a rede de Jaílson. Flamengo 1x0 Palmeiras

6' Mengão trabalha bem a bola e procura espaços para furar o bloqueio

4' Cantando alto, as torcidas veem um jogo intenso nesse começo e com as equipes indo para cima

2' Palmeiras não se abate após o primeiro lance do adversário e vai para o ataque

1' Diego bate falta na pequena área, Rafael Vaz se antecipa à marcação e cabeceia para fora

0' Bola rolando na Ilha do Urubu para Flamengo x Palmeiras! Saída de bola é do Verdão

Vai começar a partida na Ilha do Urubu! Acompanhe conosco

Torcidas cantam alto momentos antes da bola rolar

Hino nacional sendo executado neste momento com os times perfilados

TIMES NO GRAMADO! Flamengo de rubro-negro e Palmeiras de branco

Lista de pendurados

Flamengo: Cuéllar e Rodinei

Palmeiras: Felipe Melo, Michel Bastos, Róger Guedes, Tchê Tchê, Dudu, Borja e Gabriel Furtado

A arbitragem do duelo de instantes é formada por um quarteto baiano. O árbitro é Jaílson Macedo Freitas, sendo auxiliado por Alessandro Rocha de Matos e Elicarlos Franco de Oliveira; Marielson Alves Silva é o 4º árbitro

Jogos das 19h30 já encerrados! No Barradão, o Grêmio bateu o Vitória por 3 a 1, enquanto na Vila Belmiro o Santos venceu a Chapecoense por 1 a 0

Agora é a vez dos palmeirenses entrarem no gramado para aquecer antes do apito inicial! Falta pouco para o confronto

Jogadores do Mengão estão no campo de jogo para o último aquecimento antes da bola rolar. Márcio Araújo, que completará 200 partidas, sobe sob misto de vaias e aplausos

Flamenguistas seguem chegando em bom número à área interna e já dão pressão em Fernando Prass, que está aquecendo

Opções entre os reservas paulistas: Fernando Prass, Vinícius (g), Antônio Carlos, Juninho, Jean, Egídio, Thiago Santos, Raphael Veiga, Hyoran, Keno, Erik e Borja

PALMEIRAS DEFINIDO! Verdão está pronto para o confronto de instantes com: Jaílson; Mayke, Mina, Luan e Michel Bastos; Bruno Henrique, Tchê Tchê e Zé Roberto; Róger Guedes, Willian e Dudu

Goleiros alviverdes sobem ao gramado para aquecer antes da bola rolar

Banco do rubro-negro: Alex Muralha, Juan, Rodinei, Renê, Willian Arão, Rômulo, Mancuello, Gabriel, Ederson, Geuvânio, Berrío e Felipe Vizeu

FLAMENGO ESCALADO! Com Pará de volta ao time titular, o Mengão vai a campo logo mais com: Thiago; Pará, Réver, Rafael Vaz e Trauco; Márcio Araújo, Cuéllar e Diego; Everton Ribeiro, Guerrero e Everton

Torcida do Palmeiras comparece em bom número e vai fazendo barulho na arquibancada

Times medem forças pelo 4º lugar, já que o Santos está vencendo a Chape e se isolando na 3ª posição com 27 pontos

Delegações de Flamengo e Palmeiras se fazem presentes à Ilha do Urubu para a partida de logo mais

Boa noite torcedor da VAVEL Brasil! Acompanhe o jogo entre Flamengo x Palmeiras ao vivo pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro 2017

Recentemente o Mengão contratou o goleiro Diego Alves ex-Valencia, e o Palmeiras acertou com o atacante Deyverson.

Para a temporada 2017 as duas equipes se reforçaram bastante, fazendo grandes investimentos, sendo considerado por muitos os dois melhores elencos do Brasil.

Leia Mais : Róger Guedes minimiza críticas no Palmeiras e exalta Cuca: "Tenho ele como um pai no Futebol"

Flamengo e Palmeiras disputaram até o final o Brasileirão do ano passado, o Verdão acabou levantando o caneco e conquistando seu Eneacampeonato.

Já o Palmeiras voltou a vencer na última rodada. Em casa a equipe bateu o Vitória por 4 a 2.

Leia Mais : Éverton Ribeiro admite frustração com empate em Minas: "Poderíamos sair com três pontos"??

Na última rodada, o Flamengo empatou, fora de casa, com o Cruzeiro por 1 a 1. Everton fez o único gol do Rubro-Negro

O Palmeiras está na 5ª colocação com 22 pontos, foram sete vitórias, um empate e seis derrotas.

O Flamengo está na 4ª posição com 24 pontos tendo conquistado seis vitórias, seis empates e duas derrotas.