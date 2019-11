Resultado Fluminense x Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro 2017 (1-1)

48' FIM DE JOGO!! Fluminense 1 x 1 Cruzeiro

46' Thiago Neves levantou na área, Rafael Marques cabeceou, mas o bandeirinha marcou impedimento.

46' Falta perto da lateral em favor do Cruzeiro. Thiago Neves vai levantar na área

45' O árbitro marca mais 3 minutos de acréscimo.

44' Escanteio cobrado, a defesa do Fluminense afasta com tranquilidade

43' Raniel recebe passe de Rafael Marques, mas a defesa do Flu afasta. Escanteio

42' Rafael Marques comete falta no Mateus Norton

41' Fluminense com dificuldades na saída de bola da defesa para o meio de campo.

40' Richarlison é lançado no ataque, mas Fábio se antecipa e tira com o pé.

39' AMARELOU FLUMINENSE! Cartão amarelo para Wendel

37' PERDEEEEEU!!!! Gustavo Scarpa é lançado, fica de frente para o gol, mas bate para fora.

36' Richarlison faz jogada pelo lado direito do ataque, mandou para a área, mas erra.

34' SUBSTITUIÇÃO NO FLUMINENSE! Sai Lucas e entra Mateus Norton

32' Bryan cruza, mas a defesa do Fluminense tira.

Público e renda: 4.757 pagantes / 5.753 presentes / R$ 115.000

31' SUBSTITUIÇÃO NO CRUZEIRO! Sai Elber e entra Raniel

28' SUBSTITUIÇÃO NO CRUZEIRO! Sai Sassá e entra Bryan

27' Sassá faz o pivô, devolve para Diogo Barbosa que enche o pé e carimba a defesa.

25' SUBSTITUIÇÃO NO FLUMINENSE! Sai Pedro e entra Marcos Calazans

22' QUASE DO FLU! Bola cruzada da esquerda, Scarpa desvia, e o goleiro Fábio quase entrega

19' SEM PERIGO! Gustavo Scarpa cobra, mas a bola explode na barreira.

18' O árbitro pega falta para o Fluminense. É frontal ao gol de Fábio. Perigosa!

16' Thiago Neves tenta para Sassá, dentro da área do Flu, mas Henrique chega primeiro para cortar o passe.

15' SUBSTITUIÇÃO NO CRUZEIRO! Sai Ariel Cabral e entra Rafael Marques

14' Léo cruza da esquerda, na direção de Richarlison. Mas o atacante comete falta em Fábio.

09' Escanteio cobrado pelo Fluminense, mas o goleiro Fábio segura tranquilamente

06' NA TRAAAVE!! Thiago Neves recebe na área, gira e bate. a bola vai na trave.

03' QUASE!! Bola levantada na área pelo Cruzeiro, Lucas Silva cabeceia para o meio da área, sobra para Sassá, mas não alcança.

01' AMARELOU FLUMINENSE! Cartão amarelo para Marlon Freitas

00' Marlon Freitas comete falta em Sassá

00' COMEÇOU O SEGUNDO TEMPO!

46' FIM DO PRIMEIRO TEMPO! Fluminense 1 x 1 Cruzeiro.

45' O juiz marca mais um minuto de acréscimo

43' Falta cobrada, mas Fábio segura.

43' Falta para o Fluminense perto da lateral direita.

40' GOOOOOL DO FLUMINENSE! Richarlison na cobrança de pênalti.

39' PÊNALTI PARA O FLUMINENSE! Richarlison é lançado na área e o árbitro marca pênalti de Romero.

39' No contra-ataque, Élber toca para Thiago Neves. O jogador bate bem na bola, mas o chute sai fraco.

38' FÁBIO GIGANTE!!!! Defesa milagrosa do goleiro cruzeirense na cobrança de escanteio do Fluminense.

35' GOOOOOOL DO CRUZEIRO! Sassá. Thiago Neves recebe na área e toca para Sassá, que finaliza para a rede

34' AMARELOU FLUMINENSE! Cartão amarelo para Richarlison

33' Richarlison comete outra falta, uma tesoura em Romero.

31' POR POUCO!! Thiago Neves tenta outro chute de longe, Júlio César espalma, e Sassá não alcança.

27' Thiago Neves tentou novamente outro chute de longe, mas Júlio César segura.

27' Escanteio cobrado por Thiago Neves, Dessa vez jogador do Fluminense não deixou o zagueiro Léo cabecear.

26' Thiago Neves chute de longe, Júlio César dá rebote, e Henrique afasta para escanteio.

23' Thiago Neves é o jogador que mais busca o jogo pela equipe do Cruzeiro.

20' Thiago Neves cobra a falta, manda a bola para a área, mas o jogador cruzeirense tá impedido.

19' Lucas Silva recebe passe de Romero e é derrubado pelo zagueiro Henrique. Falta para o Cruzeiro

16' O Fluminense no contra-ataca com Richarlison experimentou um chute de fora da área, mas mandaou longe.

15' Cruzeiro cobrou escanteio, Léo cabeceou sozinho, mas foi para fora. Perdeu uma boa chance o time cruzeirense

14' Thiago Neves faz boa jogada e abre na esquerda para Élber. O meia cruza para a área, mas a defesa manda para escanteio.

12' Thiago Neves chuta de longe e Julio Cesar defende com tranquilidade

10' Gustavo Scarpa chuta cruzado, mas Fábio fica com a bola.

09' Diogo Barbosa não consegue dominar e ela se perde pela linha de fundo.

07' Fluminense tenta três vezes, mas a bola bate na defesa cruzeirense em todas.

03' Sassá na área do Flu, mas o goleiro Júlio César fica com ela.

02' Cruzeiro tenta ataque com Sassá, mas a defesa tira

00' COMEÇA O PRIMEIRO TEMPO! Bola rolando para Fluminense x Cruzeiro

Hino Nacional sendo executado

O Fluminense com seu uniforme tradicional: camisa tricolor, calção e meiões brancos. O Cruzeiro com o uniforme reserva: camisa branca, calção e meiões azuis.

As duas equipes já no gramado do Giulite Coutinho.

Fluminense e Cruzeiro aquecem no gramado.

Sobre o elenco do Flu, são nove reservas e oito formados na base do Fluminense. Apenas Cavalieri não foi formado em Xerém.

CRUZEIRO ESCALADO Fábio; Lucas Romero, Léo, Murilo, Diogo Barbosa; Henrique, Lucas Silva, Ariel Cabral; Elber, Thiago Neves e Sassá

FLUMINENSE ESCALADO J.César, Lucas, Henrique, Frazan e Léo; MFreitas, Orejuela e Wendel; GScarpa, Richarlison e Pedro

Giulite Coutinho pronto para receber Fluminense x Cruzeiro. Gramado apresenta melhores condições. (Foto: Marcello Neves)

Apita Leandro Vuaden, auxiliado por Jose Eduardo Calza e Mauricio Coelho Silva Penna (trio do Rio Grande do Sul).

Ônibus do Flu acabou de chegar no Giulite Coutinho

Ônibus do Cruzeiro chegou e Thiago Neves é o mais aguardado no desembarque. Outro ex-tricolor, Rafael Sobis está suspenso

Boa noite! Fluminense e Cruzeiro se enfrentam às 19h30, no Giulite Coutinho, pelo Brasileirão.

Boa tarde, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora os principais lances, ao vivo, da jogo entre Fluminense x Cruzeiro ao vivo no Campeonato Brasileiro 2017. A transmissão começará na hora da partida, às 19h30, aqui na VAVEL Brasil. Fique conosco!

Provável escalação do Fluminense: Júlio César; Lucas, Frazan, Henrique, Mascarenhas; Orejuela, Wendel, Gustavo Scarpa; Richarlison, Wellington, Pedro

Provável escalação do Cruzeiro: Fábio; Lucas Romero, Leo, Murilo e Diogo Barbosa; Henrique e Ariel Cabral; Elber, Thiago Neves e Alisson; Sassá.

Embora a situação mais delicada seja a do sistema defensivo, este não é o único setor em que Abel tem dúvidas para montar a equipe. Na frente, Henrique Dourado ainda tenta se recuperar de um estiramento na coxa esquerda. Nesta terça (18), o Ceifador não foi a campo. Trabalhou apenas na academia. Ele mesmo não soube dizer se terá condições de retornar contra o Cruzeiro.

O técnico Abel Braga já se acostumou a ter a zaga como fonte de dor de cabeça. Desta vez, no entanto, o motivo para a preocupação não é a irregularidade do setor. Quase todos os zagueiros do Fluminense estão entregues ao departamento médico. Dos seis nomes, apenas dois estão em condições de enfrentar o Cruzeiro, nesta quinta: o capitão Henrique e o jovem Frazan, promovido este ano e que, se for escalado, fará sua quarta partida como profissional.

Sobre o Fluminense, o departamento médico do Clube continua cheio. O último problema foi com o zagueiro Reginaldo. Depois de ser substituído contra o Coritiba, o zagueiro realizou exame de imagem e teve constatado estiramento no músculo posterior da coxa direita. Nogueira, que sofreu entorse no tornozelo esquerdo no mesmo jogo, já iniciou tratamento junto à fisioterapia.

O time escalado por Mano no treino teve Fábio; Lucas Romero, Léo, Murilo, Diogo Barbosa; Henrique, Ariel Cabral, Élber, Alisson, Thiago Neves e Sassá. No decorrer das atividades, Mano trocou Sassá por Rafael Marques e usou dele até o final das atividades.

Durante todo o coletivo, o treinador fez pausas para conversar com os jogadores e realinhar a equipe. Ao fim da atividade com os titulares, Sassá e Thiago Neves treinaram cobranças de Pênalti junto aos goleiros Fábio e Rafael.

O treinador cruzeirense comandou um coletivo com mudanças na equipe titular. Henrique, que cumpriu suspensão no último jogo, está de volta ao meio campo. Sassá assumiu o lugar de Rafael Sobis, que cumprirá suspensão. Lucas Romero segue na lateral-direita Ezequiel viaja, mas não começa jogando.

O Cruzeiro realizou o último treinamento nesta quarta-feira (19) antes de viajar para o Rio de Janeiro, para enfrentar o Fluminense, na quinta-feira, às 19h30.

Fluminense x Cruzeiro: O Tricolor das Laranjeiras recebe a Raposa nesta quinta-feira, às 19h30, válido pela 15ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O jogo será realizado no estádio Giulite Coutinho, na cidade de Mesquita, no Rio de Janeiro.