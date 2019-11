Resultado Vitória x Grêmio pelo Campeonato Brasileiro (1-3)

Ficamos por aqui com a transmissão, obrigado a todos que acompanharam Vitória x Grêmio ao vivo minuto a minuto pela VAVEL Live! Siga acompanhando diversos esportes pela VAVEL e um ótimo fim de noite!

Já o Vitória recebe a Chapecoense no próximo sábado(22), às 16h00 também no Barradão.

O próximo compromisso do Grêmio é na segunda-feira(24), pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O tricolor gaúcho enfrenta o São Paulo, às 20h00 no estádio Morumbi.

Já o Vitória perde pela terceira vez consecutiva e afunda ainda mais na tabela, estando em 19ª posição com 12 pontos conquistados.

O Grêmio vence o Vitória pelo placar de 3 a 1 ´fora de casa, com a vitória o tricolor gaúcho vai a 31 pontos e fica na vice-liderança da competição!

49' APITA O JUIZ! FIM DE JOGO NO BARRADÃO!

45' Teremos 4 minutos de acréscimos nessa etapa complementar.

43' PRA FORA! Tréllez pega rebote da defesa do Grêmio, chuta e a bola passa perigosamente ao lado da meta defendida por Grohe.

37' Alteração no Grêmio: Entra Marcelo Oliveira e sai Pedro Rocha.

36' Cartão amarelo para Tréllez.

35' Cartão amarelo para David.

34'QUASE MAIS UM! Everton leva a melhor em relação a marcação, chuta mas a bola passa por cima do gol de Fernando Miguel.

28' Com perigo! Tréllez se desmarca de Edilson e finaliza com perigo ao lado do gol de Grohe.

24' Alteração no Grêmio: Sai Maicon para a entrada de Jailson.

22' Alteração no Vitória: Caique Sá sai para a entrada de Patric.

21' Por cima! Edilson cobra com força mas a bola vai por cima do gol do Vitória.

17' Depois de linda jogada de Everton, Ramiro recebe na entrada da área e fuzilou o fundo do gol de Fernando Miguel!

17' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO GRÊMIO! GOLAÇO DE RAMIRO!

12' Em cobrança de escanteio, Kanu cabeceia após bate e rebate na área e desconta o placar no Barradão!

12' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO VITÓRIA! KANU DESCONTA!

10' Cartão amarelo para Lucas Barrios.

09' Alteração no Vitória: Sai Clayton Xavier para a entrada de Yago.

09' Direto pra fora! David finaliza sem risco algum.

06' Amarelo para o zagueiro Walter Kannemann.

03' Confusão: David entrou sem ser anunciado pelo juiz da partida, o jogador saiu de campo e anunciada foi a alteração.

00' RECOMEÇA O JOGO NESSE SEGUNDO TEMPO!

Grêmio volta sem alterações nesse segundo tempo.

Alteração no Vitória: Sai Renê Santos para a entrada de David.

As equipes estão de volta a campo para a disputa do segundo tempo.

Já o Vitória, em caso de confirmação do atual placar, sofrerá sua terceira derrota seguida na competição.

Com gols de Fernandinho de falta e Arthur, o Grêmio vai vencendo o Vitória em pleno Barradão e alcançando sua terceira vitória consecutiva no Campeonato.

47' Apita o juiz! Fim de jogo nesse primeiro tempo.

46' Grohe na bola! Uillian Correia chuta para o gol e o goleiro gremista faz a defesa.

45' Teremos dois minutos de acréscimos.

43' Depois de linda troca de passes, Arthur aparece sem maração na área para empurrar pros fundos das redes de Fernando Miguel!

43' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO GRÊMIO! ARTHUR AMPLIA O PLACAR!

35' Cartão amarelo para Rafael Thyere.

33' Que coisa feia! Clayton Xavier arrisca mais um chute e mais uma vez sem precisão alguma.

30' Afasta Alan Costa! Pedro Rocha faz boa jogada e tenta o passe mas o zagueiro do rubro-negro afastou o perigo!

29' Pra fora! Tréllez sobe mais que todo mundo e cabeceia pra fora.

28' Mais uma vez Fernando Miguel! Fernandinho faz boa jogada, passa pela marcação e finaliza mas o goleiro do Leão faz boa defesa.

24' Fernando Miguel defende! Edilson faz boa jogada, toca para Fernandinho que finaliza para a defesa do goleiro do Vitória.

21' Mais um chute sem direção. Clayton Xavier recebe com espaço, mas finaliza sem perigo algum.

17' Muito longe! Tréllez faz passe para Uillian Correira que chuta totalmente sem direção!

11' Sem perigo! Renê tenta chuta a longa distância mas sem perigo a meta do goleiro adversário.

08' Em cobrança de falta, Fernandinho bate falta com perfeição para colocar o Grêmio a frente no placar!

08' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO GRÊMIO! FERNANDINHO DE FALTA!

06' Falta perigosa para o Grêmio! Fernandinho rouba a bola de Uillian Correia, avança e sofre falta dura dentro da meiia lua da grande área!

02' Pela linha de fundo novamente! Caique Sá passa pela marcação e chuta sem direção.

01' Pra fora! Tréllaz e escora para C. Eduardo que arrisca o chute, mas sem perigo algum para Marcelo Grohe.

00' APITA O JUIZ! ROLA A BOLA PARA VITÓRIA E GRÊMIO!

Ambos os times se preparam para dar início a parrtida.

O Grêmio vem a campo com seu uniforme inteiramente celeste. Já o Vitória vem com meias vermelhas, calções pretas e camisas rubro-negras.

As equipes adentram ao gramado do Barraddão para a execução do hino nacional brasileiro!

ATENÇÃO: Pedro Geromel sentiu no aquecimento e não irá a campo. O zagueio Rafael Thyere irá começar a partida.

Vitória confirmado: Fernando Miguel; Caique Sá, Kanu, Alan Costa e Geferson; Renê Santos, Uillian, Correia, C. Eduardo e Cleiton Xavier; Tréllez e André Lima.

Grêmio confirmado: Marcelo Grohe; Edílson, Geromel, Kannemann e Bruno Cortez; Maicon, Arthur, Ramiro, Pedro Rocha e Fernandinho; Lucas Barrios.

Boa tarde, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora os principais lances, ao vivo, da jogo entre Vitória x Grêmio ao vivo no Campeonato Brasileiro 2017. A transmissão começará na hora da partida, às 19h30, aqui na VAVEL Brasil. Fique conosco!

O histórico do confronto Vitória x Grêmio tem vantagem tricolor. Após 45 partidas disputadas entre as duas equipes, o Grêmio venceu 21 vezes, marcando 52 gols. Já o Vitória superou os gaúchos em 13 oportunidades, tendo marcado 36 gols, além dos 11 empates.

A equipe de arbitragem delegada para o confronto entre Vitória e Grêmio terá Pericles Bassols Cortez como juiz da partida, auxiliado por Clovis Amaral da Silva e Cleberson do Nascimento Leite (trio pernambucano) como seus auxiliares.

A confirmação da escalação dos times que virão à campo ocorrerá uma hora antes da partida.

Assim, a provável escalação do Vitória deve ser: Fernando Miguel;Patric, Kanu, Alan Costa e Geferson; Renê Santos, Uillian, Correia, Yago e Cleiton Xavier; Neilton e André Lima.

O técnico Alexandre Gallo terá ainda desfalques importantes na composição da zaga que irá a campo. Com a impossibilidade de Fred e Walace Reis atuarem contra o tricolor gaúcho devido a cláusula contratual, sendo ambos pertencentes ao Grêmio e emprestados ao Vitória. Assim, a zaga deve ser composta por Kanu e Alan Costa para a partida dessa quarta-feira.

O Vitória vem em crise declarada na competição, tanto pela colocação na tabela quanto pelos últimos resultados. Nas últimas duas rodadas da competição, o time baiano sofreu 8 gols ao perder por 4 a 1 para o Vasco em casa e 4 a 0 para o Palmeiras em São Paulo. O time de Alexandre Gallo se encontra na 19 colocação na tabela de classificação da competição.

Assim, a provável escalação do Grêmio deve ser: Marcelo Grohe; Edílson, Geromel, Kannemann e Bruno Cortez; Maicon, Arthur, Ramiro, Pedro Rocha e Fernandinho; Lucas Barrios.

Além disso, o Grêmio não poderá contar com Miller Bolaños, o jogador sofre de dores no púbis e ficou de fora da viagem. Logo, o lateral direito Léo Moura, que havia se recuperado de lesão na coxa direita, sofreu uma nova lesão no mesmo lugar e desfalcará o time gremista. Além disso, Lincoln ficou em Porto Alegre devido ao nascimento de seu filho.

O técnico Renato conta com desfalques importantes para a partida dessa noite. Com desgaste físico devido o acúmulo de partidas, Luan ficará de fora do confronto. O outro desfalque importantíssimo será o volante Michel, que está com uma virose e não ficará a disposição de Renato Portaluppi. No entanto, para o lugar de Michel o capitão Maicon estará de volta a equipe após se recuperar das dores

O Grêmio vem a campo na noite desta quarta-feira(19) com o objetivo de manter a boa fase no Campeonato Brasileiro, depois de duas vitórias consecutivas contra Flamengo e Ponte Preta. O tricolor gaúcho vai à Bahia enfrentar o Vitória, às 19h30 no Estádio Barradão.