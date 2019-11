Resultado e gols Ponte Preta x Coritiba no Campeonato Brasileiro 2017 (4-0)

Encerramos nossa transmissão por aqui. Obrigado por sua audiência, continue acompanhando tudo sobre o Campeonato Brasileiro na VAVEL Brasil. Tenha uma boa noite!

Confira os gols de Ponte Preta 4x0 Coritiba pela 15º rodada do Campeonato Brasileiro.

Nino Paraíba cruza e Emerson Sheik marca pela segunda vez: Ponte Preta 4x0 Coritibapic.twitter.com/OhVexO8Scy — Goleada Info ? (@goleada__info) July 20, 2017

Lucca tabela com Élton e amplia: Ponte Preta 3x0 Coritibapic.twitter.com/jMSMAphwnd — Goleada Info ? (@goleada__info) July 20, 2017

O gol de Emerson Sheik: Ponte Preta 2x0 Coritibapic.twitter.com/luGutAZ8Wj — Goleada Info ? (@goleada__info) July 20, 2017

Edinho sai jogando errado, dá no pé de Léo Artur, que avança e não perdoa: Ponte Preta 1x0 Coritibapic.twitter.com/nHAH61MeDQ — Goleada Info ? (@goleada__info) July 20, 2017

Após a derrota, o Coritiba estaciona nos 19 pontos e cai para 13º lugar no Campeonato Brasileiro. Na próxima rodada, o coxa visita o Flamengo no estádio Luso-Brasileiro. O duelo acontece no sábado (22), às 19h.

Com o resultado, a Ponte Preta chega aos 18 pontos e respira pulando para o 14º lugar na tabela de classificação. Na próxima rodada, a macaca vai a Curitiba enfrentar o Atlético Paranaense. A partida acontece no domingo (23), ás 19h, na Arena da Baixada.

48' FIM DE JOGO! Goleada no Moisés Lucarelli. A Ponte Preta vence o Coritiba por 4 a 0.

46' Matheus Galdezani recebe no meio, finaliza para o gol e a bola passa longe.

45' Mais três minutos de acréscimo! vamos até 48.

45' Mais Ponte Preta! Após o cruzamento na área, o goleiro Wilson afasta o perigo de soco.

42' Nocauteada, a defesa do Coritiba deu bobeira. Emerson Sheik recebeu cruzamento de Nino Paraíba pela direita, dominou e só precisou tirar de Wilson para mandar pro fundo do gol.

42' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! DA PONTE PRETA! EMERSON SHEIK FAZ MAIS UM! VIROU GOLEADA!

40' Substituição na Ponte Preta: Sai Léo Artur para a entrada de Nino Paraíba.

38' Emerson Sheik avançou pela direita, passou para Elton na entrada da área, o meia exergou Lucca sozinho e só rolou para o atacante finalizar bonito e matar o jogo para a macaca.

38' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! DA PONTE PRETA! LUCCA!

36' Lançamento para Emerson Sheik em velocidade mas a bola sai pela linha de fundo.

35' Boa chegada do Coritiba. Neto Berola avança pela esquerda, faz o cruzamento para área, a defesa da Ponte afasta mal mas o atacante Filigrana cabeceia fraco e Aranha faz a defesa.

32' Em seu primeiro toque na bola, Renato Cajá arrisca a finalização, a bola desvia na defesa e vai para escanteio.

31' Substituição na Ponte Preta: sai Maranhão para a entrada de Renato Cajá.

26' A macaca chega com perigo de novo. Emerson Sheik faz boa jogada pela direita, deixa para Léo Artur, mas o meia não consegue finalizar.

24' UUUUUUUUUUUUUUUUUUUH! Quase o terceiro! No escanteio cobrado, a bola sobra para Rodrigo mas Wilson evita o gol da Ponte!

22' Substituição na Ponte Preta: sai Fernando Bob para a entrada de Elton.

22' Substituição no Coritba: sai Henrique Almeida para a entrada de Filigrana.

21' UUUUUUUUUUUUUUUUH! Cruzamento de Danilo Barcelos pela esquerda, Wilson sai do gol e afasta. O atacante Lucca pega o rebote e finaliza no canto, mas Márcio se joga e tira de cabeça em cima da linha!

20' Escanteio pro Coritiba. Aranha tira o perigo de soco da área após a cobrança.

18' Coritiba tenta diminuir! Após receber livre no meio, William Matheus arriscou o chute de fora da área e Aranha espalmou para escanteio.

15' Em bela jogada pela direita, o cruzamento de Jeferson veio na medida para Emerson Sheik, que só precisou escorar para o fundo da rede! Faz o segundo e se aproxima da vitória na partida a macaca.

15' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! DA PONTE PRETA! EMERSON SHEIK AMPLIA!

13' Substituição no Coritiba: sai Thiago Carleto para a entrada de Neto Berola.

12' Coritiba tenta chegar através de lançamento para área mas a arbitragem marca impedimento.

9' Emerson Sheik tabeça com Lucca, entra na área e é desarmado pelo lateral Dodô em chegada providencial.

7' Após o retorno do atacante ao gramado, ele recebe lançamento mas o bandeira marca impedimento.

5' Lucca cai no campo com dores na perna e o jogo é parado.

4' Bola lançada por Carleto da esquerda, Henrique Almeida domina dentro da área mas na hora de tirar o 10 finaliza mal e a bola vai para fora.

2' Ponte Preta chega pela direita. Lucca avança, tenta cortar a marcação mas é desarmado.

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!

Jogo movimentado no primeiro tempo, no entanto, sem muitas chances de gol. Jogando melhor, a Ponte Preta aproveitou o vacilo da zaga do coxa e saiu em vantagem na etapa inicial.

46' FIM DA PRIMEIRA ETAPA!

45' Um minuto de acréscinmo na primeira etapa. Vamos até 46.

42' Coritiba chega com perigo! Matheus Galdezani enxerga Rildo livre pela direita, faz o lançamento, o atacante domina e chuta com perigo. Aranha fez bonita defesa!

41' Sheik faz jogada pela direita, toca para Naldo, o meia arrisca o chute de fora da área mas pega mal na bola e isola ela.

40' Impedimento de Lucca, após o atacante receber lançamento pela esquerda.

38' Carleto acha William Matheus na área, o jogador cai após trombada com Fernando Bob e o árbitro manda seguir.

36' Cartão amarelo para Emerson Sheik por falta em Jonas.

35' Coritiba joga em função do atacante Rildo, através de lançamentos diretos do campo de defesa.

33' Coritiba tenta a resposta. Em cruzamento pela esquerda a zaga da Ponte afasta do jeito que dá.

30' Contra-ataque da Ponte Preta. Maranhão avança pela esquerda, faz a tabela e cruza na área. Wilson fica com ela.

26' Novamente chegou o Coritiba! Agora com chute de fora da área. Aranha defendeu sem dar rebote.

25' Coritiba chega com Rildo, mas o atacante erra o cruzamento para Henrique Almeida e a bola ficou com Aranha.

23' Lucca avançou em velocidade pela esquerda e o zagueiro Márcio desarmou o atacante. Só da Ponte!

22' Impedimento marcado! O meia Léo Artur iria ficar cara a cara com o goleiro Wilson, mas estava impedido no lance.

18' Sentindo o bom momento a Ponte Preta chegou outra vez. No contra ataque rápido, a bola chegou em Emerson Sheik, o atacante fez o corte na entrada da área, mas a zaga do coxa chegou evitando a finalização.

15' Após vacilo do volante Edinho na saída de bola, o meia Léo Artur aproveitou, entrou na área e só precisou tirar do goleiro Wilson para abrir o placar no Moisés Lucarelli.

15' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! DA PONTE PRETA! LÉO ARTUR!

13' UUUUUUUUUUUH! Novamente a Ponte avança pela esquerda. Lucca fez o passe na medida para Emerson Sheik, o atacante finalizou mas o goleiro Wilson no reflexo fez grande defesa!

9' Boa jogada da Ponte pela esquerda. O lateral Jeferson avançou até a linha de fundo e cruzou rasteiro para área. Em chegada providencial o zagueiro Marcio afastou o perigo.

7' A Ponte tenta manter a posse de bola e criar perigo no início de jogo.

5' Maranhão faz jogada individual pela direita, cruza na área e o goleiro Wilson sai do gol para fazer a defesa.

2' Nova chegada do Coritiba. O volante Jonas arriscou o chute de fora da área mas a bola passou longe do gol.

1' O Coritiba começa o jogo atacando pela esquerda. Henrique Almeida recebe o cruzamento, tenta a cabeçada mas erra o alvo e o goleiro Aranha fica com a bola.

COMEÇA O JOGO!

Hino Nacional sendo executado no estádio.

Daqui a pouco a bola vai rolar no Majestoso!

O Coritiba vai a campo com a seguinte escalação: Wilson; Dodô, Márcio, Luizão e Thiago Carleto; Matheus Galdezani, Edinho, Jonas e William Matheus; Rildo e Henrique Almeida.

A Ponte Preta está escalada com: Aranha; Danilo, Rodrigo, Marllon e Jeferson; Fernando Bob, Naldo, Maranhão e Léo Artur; Emerson Sheik e Lucca.

As equipes estão escaladas para a partida!

A partida entre Ponte Preta x Coritiba acontece nesta quarta-feira (19), ás 21h. Acompanhe minuto a minuto do duelo na VAVEL Brasil. Até logo mais!

No histórico do confrontos pelo Brasileirão, as duas equipes só se enfrentaram em 20 oportunidades. No entanto, o duelo é bem equilibrado. São oito vitórias para a Ponte Preta, sete triunfos para o Coritiba e cinco empates entre ambos. A última partida aconteceu pela última rodada da competição no ano anterior. Também no Majestoso, a macaca saiu vitoriosa pelo placar de 2 a 0 (gols de Ravanelli e William Pottker).

recuperando de lesão, o zagueiro Werley ainda não volta ao time nesta rodada. Assim como o lateral Léo, os meias Alan Santos e Tiago Real, e o atacante Iago. Suspenso pelo STJD em 15 partidas, Kléber é outro atleta que desfalca a equipe. O gladiador só deve voltar aos gramados no meio de setembro.

A boa notícia para o técnico Pachequinho fica por conta do zagueiro Márcio, ele volta ao time após cumprir suspensão contra o Fluminense. O jogador deve atuar na vaga de Walisson maia, que saiu de campo lesionado no último domingo. Para o confronto contra a Ponte Preta, o Coxa não poderá contar com o atacante Alecsandro, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Também buscando recuperação na competição. o Coritiba possui 19 pontos ganhos e ocupa a 12º colocação. Apesar da goleada contra o Avaí após uma sequência de sete jogos sem vitória. o time curitibano voltou a ser derrotado na rodada anterior, dessa vez pelo Fluminense. Agora, busca outro triunfo fora de casa para encostar na parte de cima da tabela.

O técnico Gilson Kleina deve promover duas mudanças no Ponte. Após estrear contra o Grêmio na rodada anterior, o volante Jean Patrick é cotado para ganhar a vaga de Naldo no time titular. Regularizado, o lateral Danilo Barcelos pode fazer sua estreia na equipe, ele entra no lugar de Jeferson.

Além dos três jogadores, dois estrangeiros aguardam a regularização da documentação para poderem ficar à disposição do técnico Gilson Kleina. São eles: o atacante boliviano Luis Alí, e o volante paraguaio Jorge Mendoza.

Para tentar se reerguer, a Ponte foi ao mercado brasileiro na janela de contratações. O lateral-esquerdo Danilo Barcelos, que estava no Atlético Mineiro, e os atacantes Maranhão e Zé Roberto, contratados junto à Fluminense e Criciúma, respectivamente, são os novos reforços da macaca para a sequência da temporada. Os dois primeiros já estão regularizados e aptos para estrear no duelo contra o coxa.

Ocupando a 16º colocada com 15 pontos ganhos, a Ponte Preta quer voltar a usar o fator casa a seu favor no Brasileirão. Vindo de derrota para o Grêmio e com apenas um ponto conquistado nos últimos cinco jogos, a macaca ligou o alerta da zona da degola e precisa de uma vitória para respirar na competição.

Bom dia, leitores da VAVEL Brasil. Iniciamos agora a transmissão da partida entre Ponte Preta x Coritiba, válida pela 15º rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo acontece no estádio Moisés Lucarelli, nesta quarta-feira (19), às 21h.