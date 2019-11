Resultado Santos x Chapecoense  Pelo Campeonato Brasileiro 2017 (1-0)

Obrigado a todos pela audiência aqui na VAVEL Brasil! Até a próxima

Derrota mantém a Chapecoense na 13º colocação do campeonato com 18 pontos, 5 pontos a frente da zona de rebaixamento

Vitória mantém o Santos na 3º colocação do campeonato com 27 pontos, 10 pontos do líder Corinthians neste exato momento.

Santos buscou mais o jogo e mereceu a vitória, principalmente no segundo tempo.

49' Acaba o jogo na Vila Belmiro, Santos 1x0 Chapecoense; Gol de Vecchio

48' Artur gomes tenta a jogada pela direita, mas é desarmado por Diego Renan

47' Quatro minutos de acréscimo!!!

46' Na cobrança de falta, Túlio de Melo sobe mais que Vanderlei e cabeceia para fora!

45' Vecchio faz falta em Apodi, vem bola na área do Santos

44' Impedido!!

Vecchio faz grande jogada individual e toca para Copete, mas atacante do Santos estava impedido!

43' Corta Diego renan

Luca Lima e Jean Mota tabelam pela esquerda, lateral do Santos faz cruzamento na cabeça do Copete, mas Diego Renan sobe mais que atacante do Santos e afasta o perigo

Quase o peixe amplia na vila

41' Lourency recebe na esquerda e faz o cruzamento. Vanderlei sobe e fica com a bola.

40' Vanderlei espetacular !!

Túlio de Melo recebe ótimo passe na entrada da área e finaliza para excelente defesa do goleiro do Santos que vive grande fase

39' Cartão amarelo para o Santos

Vanderlei é advertido por reclamação no lance com David Braz, goleiro do Santos reclama de falta do Túlio de Melo

38' Quase gol da Chape !

Apodi faz o cruzamento na área, David Braz e Vanderlei batem cabeça e bola sobra para Tulio de Melo que cabeceia para fora.

Quase Chape empata na vila !

37' Cartão Amarelo para o Santos

Vecchio faz falta dura no Túlio de Melo

36' Lucas Lima faz o cruzamento, Copete domina mas é desarmado por Douglas Grolli

35' Substituição na Chapecoense

Sai: Arthur

Entra: Wellington Paulista

34' Apodi tenta o cruzamento, mas vanderlei sai de soco e afasta o perigo

33' Santos mantém a posse de bola e tranquiliza a partida

31' Publico e renda

Público:5.533

Renda: R$ 155.900,00

30' Substituição na Chapecoense

Sai: Seijas

Entra: Túlio de Melo

29' Substituição no Santos

Sai: Kayke

Entra: Artur Gomes

27' Diego Renan tenta a jogada pela esquerda, mas é desarmado pelo Matheus Ribeiro

26' Substituição no Santos

Sai: Yuri

Entra: Alison

25' Yuri esta caído nos gramados, volante do santos sente uma lesão muscular e pediu substituição

24' Jean mota tenta o cruzamento na área mas Douglas Grolli sobe para afastar a jogada.

22' Diego Renan tenta o cruzamento na área, mas David Braz sobe e afasta o perigo

21' Substituição na Chapecoense

Sai: Lucas Mineiro

Entra: Lourency

19' Cartão amarelo para Chapecoense

Lucas Mineiro faz falta dura no Lucas Lima

18' Impedido!

Lucas Lima cobra falta na área, Lucas Verissimo sobe de cabeça mas arbitragem marca impedimento!

17' Primeiro gol do Vecchio com a camisa do Santos

Argentino chegou nesta temporada

Lucas Lima faz ótimo passe em profundidade para Vecchio, meia do Santos domina e finaliza sem chance para o goleiro Jandrei.

Santos abre o placar na Vila Belmiro, Santos 1x0 Chapecoense

15' GOOOOOOOOOLLL DO SANTOSSSS

VECCHIOO !!!!!

13' JANDREIIIIIII SALVA !!!

Lucas Lima cobra escanteio, Kayke cabeceia mas Jandrei faz outra defesa espetacular !!

Goleiro da Chapecoense fez sua quarta defesa difícil na partida, o nome do segundo tempo !

12' Lucas Lima roca para Kayke, atacante domina tenta a finalização mas é desarmado por Douglas Grolli

11' Lucas Lima lança Kayke, atacante do santos domina mas erra o passe para o Copete

09' JANDREI SALVA DE NOVO

Moisés Ribeiro perde a bola no meio de campo para Lucas Lima, meia do Santos avança e fica cara a cara com goleiro Jandrei que cresce no lance e faz uma excelente defesa.

Que chance perdeu o Santos !!

08' Luiz Antonio receba na entrada da área e finaliza para defesa tranquila do goleiro Vanderlei

07' Cartão Amarelo para Santos

Matheus Ribeiro faz falta dura no Apodi parando o contra ataque da Chapecoense

06' Jandrei de novo !!!

Copete cruza na área, Thiago Ribeiro domina e finaliza no cantinho esquerdo para outra defesa do goleiro Jandrei.

Pressão do Santos !!

05' Jandrei Espetacular !!

Lucas Lima toca para Copete, atacante do Santos vem a passagem de Matheus Ribeiro e toca, lateral do Santos finaliza de primeira para ótima defesa do Goleiro Jandrei

04' Copete faz o cruzamento na área, mas Jandrei sai dividindo com Vecchio e afasta o perigo

03' Reversão !!

Matheus Ribeiro cobra lateral de forma errada e arbitro marca reversão contra a equipe do Santos

02' NA TRAVE !!!!!!

Lucas Marques recebe na esquerda e cruza na área , David Braz afasta nos pés de Seijas que domina e finaliza na trave esquerda do goleiro Vanderelei.

Quase a Chapecoense abre o placar na Vila Belmiro

01' Lucas Lima recebe na esquerda e finaliza para defesa tranquila do goleiro Jandrei

Começa o segundo tempo, Santos 0x0 Chapecoense

Primeiro tempo com poucas oportunidade de gols, Chapecoense marcou muito bem o Santos.

47' Acaba o primeiro tempo na Vila Belmiro, Santos 0x0 Chapecoense

46' Trava Apodi!!

Lucas Lima lança Thiago Ribeiro, na sequencia atacante do Santos tenta a finalização mas é travado por Apodi !!

45' Dois Minutos de acréscimo

44' Vecchio sai jogando errado, Seijas avança pela esquerda e tenta a finalização, mas é desarmado por Lucas Lima

43' Lucas Lima toca em profundidade para Jean Mota, lateral do Santos tenta o cruzamento mas é desarmado pelo Apodi

41' Jean Mota tenta o cruzamento na área, mas Fabrício Bruno sobe de cabeça para afastar o perigo

40' Copete recebe na esquerda, mas é derrubado por Diego Renan

39' Afasta Fabrício Bruno !!

Kayke avança pela esquerda e toca para Matheus Ribeiro, lateral do santos cruza na área, mas Fabrício Bruno sobe primeiro que Copete e afasta o perigo.

37' Lucas Mineiro faz bela jogada pela esquerda e toca para Artur, mas atacante da Chape é desarmado pela zaga do Santos

35' Jandrei !!!!

Copete é lançando em profundidade, avança pela esquerda e cruza na área. Kayke fura e bola sobra para Thiago Ribeiro, mas goleiro Jandrei dividi com o jogador do Santos e fica com a bola

33' Vecchio tenta o passe para Copete, mas defesa da Chapecoense faz o desarme

31' Impedido!

Vecchio lança Kayke na área mas arbitragem marca impedimento.

Santos abusando dos lançamentos

30' Santos toca a bola em busca da melhor oportunidade de gol

29' Impedido !

Jean mota faz lançamento para Copete, mas arbitragem marca impedimento

28' Arthur recebe na esquerda e faz o cruzamento na área, mas David Braz sobe e afasta o perigo

27' PERDEUUU

Lucas Lima faz ótimo passe em profundidade para o Kayke, atacante do Santos sai cara a cara com o goleiro mas finaliza para fora !

Que chance perdeu o Santos!

26' Falta !!!

Seijas faz ótimo passe para Artur, atacante domina mas é desarmado pelo Lucas Verissimo que na sequencia recebe falta do atacante

25' Lucas Lima recebe na direita e cruza na área. Bola fica fácil nas mãos do goleiro Jandrei

24' Na cobrança de falta, Douglas Grolli sobe e afasta o perigo

23' Lucas Lima tenta a jogada pela esquerda, mas sofre falta do Seijas.

Vem bola na área da Chape

22' Santos tem bastante dificuldades na partida, Chapecoense faz boa marcação

21' Jean Mota tenta a jogada pela esquerda, mas é desarmado pelo Apodi

19' Afasta Apodi!

Lucas Lima faz ótimo passe para Kayke, atacante do Santos cruza na área. Thiago Ribeiro domina e tenta a finalização, mas é desarmado pelo Apodi

17' Diego Renan tenta o cruzamento, mas Lucas Verissimo afasta o perigo

16' Seijas tenta a finalização de longe, mas erro o alvo

15' Jean mota receba na esquerda e cruza na área. Copete sobe e cabeceia nas mãos do goleiro Jandrei

14' UHHHHH Chape chega com perigo!

Apodi é lançado nas costas de Jean Mota, lateral da chape domina e finaliza. A bola sai a esquerda do gol do goleiro Vanderlei

13' Vanderlei Tranquilo!

Seijar recebe na entrada da área e finaliza para defesa tranquila do goleiro Vanderlei

12' Impedido!

Lucas Lima lança Kayke, mas arbitro marca impedimento

11' Luiz Antonio tenta o passe em profundidade para o Arthur mas David Braz faz o desarme

10' Chapecoense marcando atrás da linha da bola e tentando sair nos contra ataques. Santos mantém a posse de bola e já criou duas ótimas jogadas com Jean Mota e Thiago Ribeiro

08' Jean Mota recebe ótimo passe na esquerda e cruza na área, Thiago ribeiro domina e finaliza em cima do zagueiro Douglas Grolli

06' Vecchio lança Matheus Ribeiro mas erra o passe e bola vai para linha de fundo

05' Impedido!

Chape arma o contra ataque, Seijar toca para o Artur que sai na cara do gol, mas arbitro marca impedimento

04' Vanderlei de novo!!!!

Na cobrança de escanteio, bola sobra para Diego Renan que finaliza para ótima defesa do goleiro Vanderlei.

Chapecoense começa muito bem o jogo

03' Apodi cobra falta na área, David Braz afasta o perigo, mas bola sobra nos pés do atacante Artur que finaliza com desvio.

Escanteio para Chape

02' Vanderlei !!!

Luis Mineiro recebe na esquerda e finaliza para ótima defesa do goleiro do Santos.Chapecoense chega com perigo

01' Kayke tenta a primeiro jogada pela direita, mas é desarmado por Luiz Otavio

Começa o jogo na Vila Belmiro, Santos 0x0 Chapecoense

Hino nacional brasileiro neste momento na Vila Belmiro

Vinícius Eutrópio tem só um atacante de origem no time titular, Arthur tem características de velocidade, mas hoje vai como jogador de área. Wellington Paulista fica com opção no banco de reservas, ele é o artilheiro do time no ano.

Banco da Chape: Wellington Paulista, Tulio de Melo, Artur Moraes, Luiz Otavio, Moises Gaucho, Dodo, Lourency, Victor Ramos e Emillio Zeballos

Chapecoense escalada: Jandrei; Diogo Renan, Douglas Grolli, Fabrício Bruno e Apodi; Moíses Ribeiro, Luiz Antonio, Lucas Mineiro, Lucas Marques e Luiz Seijas; Arthur

Levir Culpi surpreende na escalação, colocando Vecchio no time titular, Leandro Donizete perdeu a posição depois do confronto contra o Vasco.

Banco do peixe: João Paulo, Fabian Nogueira, Cleber reis, Alison, Leandro Donizete, Léo Citadini, Rafael Longuine, Serginho, Artur Gomes, Lucas Crispin , Vladimir Hernandez e Orinho.

Santos escalado: Vanrdelei; Matheus Ribeiro, Lucas Veríssimo, David Braz e Jean Mota; Yuri, Vecchio e Lucas Lima; Thiago Ribeiro, Copete e Kayke

As duas equipes já estão na Vila Belmiro, daqui a pouco começa o trabalho de aquecimento.

Foram 6 jogos na história do campeonato Brasileiro entre as duas equipes, com quatro vitórias do peixe, um empate e uma vitória da Chapecoense

Desfalque Chape: Reinaldo e Andrei Girotto (suspensos); Andrei Alba, Amaral, João Pedro, Nenén, Nadson e Osman (Machucado)

Provável escalação Chapecoense: Jandrei; Diego Renan, Fabrício Bruno, Douglas Groli e Apodi; Moisés Ribeiro, Luiz Antonio, Lucas Marques, Artur, Seijas; Túlio de Melo.

Desfalque peixe: Victor Ferraz, Vitor Bueno, Ricardo Oliveira, Zeca, Gustavo Henrique, Luiz Felipe e Renato (Machucado) Daniel Guedes e Bruno Henrique (suspensos);

Provável escalação Santos: Vanderlei; Jean Mota, David Braz, Lucas Veríssimo e Matheus Ribeiro; Yuri, Leandro Donizete e Lucas Lima; Thiago Ribeiro, Copete e Kayke.

Jogando como visitante chapecoense já disputou 6 jogos; foram uma vitória, dois empates e três derrotas.

Chapecoense vem de um excelente resultado na rodada anterior, ganhou o confronto direto contra o São Paulo por 2 a 0, mantendo equipe longe da zona de rebaixamento. Equipe está na 13° colocação com 18 pontos.

Jogando como mandante neste campeonato, Santos tem sete jogos; com quatro vitórias, um empate e duas derrotas.

Na rodada anterior, Santos empatou em 0 a 0 com o Vasco da Gama jogando fora de casa. Empate manteve o Peixe no G4 do campeonato

Equipe do técnico Levir Culpi está a quarto jogos sem perder na 3° colocação do campeonato com 24 pontos. Uma vitória mantém o peixe nas primeiras posições

Jogo Santos x Chapecoense ao vivo é uma partida válida pela 14º rodada do campeonato Brasileiro. Jogo acontece nesta quarta feiras às 19h30 no estádio da Vila Belmiro em Santos