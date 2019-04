Santos acerta empréstimo de Matheus Jesus até o fim da próxima temporada

Nesta quarta-feira (19), o Santos adquiriu mais um reforço para a temporada 2017. O volante Matheus Jesus, assinou por empréstimo com o Peixe, até dia 31 de dezembro de 2108, assinado pelo presidente Modesto Roma. O jovem volante, pertence ao Estoril, de Portugal.

Antes de fechar com o Peixe, Matheus Jesus tinha um acordo encaminhado com o São Paulo. Porém, o Santos tomou a dianteira das negociações e deu um "chapéu" no rival, confirmando a negociação.

O volante foi formado nas categorias de base da Ponte Preta, Matheus Jesus pertence ao Estoril, mas ele não atuou ainda pela equipe portuguesa.

“É uma satisfação imensa jogar em um time com a grandeza do Santos FC. Estou muito feliz pela confiança da diretoria no meu trabalho. Espero retribuir tudo isso dentro de campo. Quero mostrar tudo o que eu sei fazer e aprender ainda mais aqui”, disse o volante.

(Foto: Divulgação/Santos FC)

A apresentação do atleta será na próxima segunda-feira (24), às 14 horas, no CT Rei Pelé. Matheus já realizou todos exames médicos e trabalha firme antes de iniciar as atividades no campo.