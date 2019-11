Resultado Sport x Atlético-GO no Campeonato Brasileiro 2017 (4-0)

Sport supera gramado ruim para golear Atlético-GO e voltar ao G-6

21:55 Os times voltam a campo, pela 16ª rodada, neste domingo (24). Os pernambucanos receberão o Palmeiras na Arena de Pernambuco, às 16h, enquanto os goianos recebem o Botafogo no estádio Olímpico de Goiânia, às 19h

21:53 Com a goleada, os leoninos voltam à 5ª posição e somam agora 24 pontos, enquanto os atleticanos seguem na lanterna com apenas oito

92' Fim de jogo na Ilha do Retiro para Sport 4x0 Atlético-GO! Com boas atuações de Mena e André, o Leão atropela o Dragão e volta ao G-6

91' Na Ilha do Retiro, público de 9.748, com renda de R$194.049,00

90' Dois minutos de acréscimo

88' Minutos finais de jogo e os rubro-negros vão consolidando um placar importantíssimo

86' Jogo vai ficando cada vez mais truncado e o Atlético não consegue ser criativo

84' Firme na defesa, o Leão valoriza a goleada na Ilha e vai fazendo a festa da torcida

82' Substituição no Sport! SAI Rogério, ENTRA Reinaldo Lenis

80' GOOOOOLAÇOOOOOO DO SPORT! ANDRÉ! Rithely dá bom passe em profundidade para André, que vê Kléver adiantado e manda de cobertura. Sport 4x0 Atlético-GO

78' Dragão cria pouco e vai cedendo espaços na defesa

76' Pouco mais de meia hora da etapa final e o Leão segue valorizando o que construiu no primeiro tempo

74' Última mudança no Atlético-GO! SAI Niltinho, ENTRA Silva

72' Substituição no Sport! SAI Mena, ENTRA Sander

70' Luxemburgo chama Sander! Deve sair Mena, que está pendurado com dois amarelos

68' UHHHHHHHHH! Walter chuta de longe e Agenor defende, impedindo o gol de honra do Dragão

66' UHHHHHHHHHH! Mena cruza e André cabeceia muito perto do gol, mas o impedimento havia sido marcado

64' Quase metade da etapa final e o confronto é bem equilibrado, com os times criando pouco

62' Alteração no Sport! SAI Diego Souza, que estava pendurado, ENTRA Rodrigo

61' Vem aí Rodrigo no Leão! Vai ser a primeira mexida

59' Gramado está impraticável e os jogadores vão provocando lances sem perigo

57' Modificação no Atlético-GO! SAI Marcão, ENTRA Everton Heleno, que é formado na base rubro-negra

55' Dragão é pouco criativo e não consegue ser eficaz do meio para frente

53' Chuva permanece com intensidade e o gramado vai ficando cada vez mais castigado

51' QUE É ISSO, COMPANHEIRO? André Castro recebe bom passe, porém fura e erra na hora do cruzamento

49' Valorizando o resultado, os donos da casa demonstram boa postura e se seguram bem na defesa

47' Cartão amarelo para Everton Felipe! Meia do Sport é punido por atrapalhar cobrança de falta de André Castro

46' Partida, apesar da larga vantagem do Leão, segue truncada

45' Bola rolando para o segundo tempo de Sport 3x0 Atlético-GO!

21:04 Sport volta sem mudanças, mas o Atlético-GO retorna com Andrigo na vaga de Paulinho

21:03 Equipes retornam ao gramado

21:01 Em breve os times retornam a campo para o segundo tempo

20:58 Além da vantagem no placar, o Leão possui maior posse de bola e o número de finalizações certas também é superior

20:55 Já já a bola volta a rolar! Siga os detalhes da etapa final conosco

20:52 Já o volante Patrick, do Sport, comemora o primeiro gol pelo clube: "Feliz por esse gol e pelo momento do Sport, já que estamos muito fortes no campeonato. Estamos provando isso"

20:49 Goleiro do Atlético-GO, Kléver lamenta a situação ruim do campo de jogo: "Jogo difícil por causa do gramado, pois virou jogo truncado e de bola aérea. Acabamos levando três gols, mas vamos buscar"

45' Fim de primeiro tempo na Ilha do Retiro para Sport 3x0 Atlético-GO! Leão é superior na partida e vai ganhando com certa folga até agora

44' Cartão amarelo para Rithely! Volante do Sport é punido por falta em Jorginho

43' Minutos finais de primeiro tempo e o Dragão tenta diminuir o placar

42' Leoninos mostram ampla superioridade em campo e vão dominando a partida

40' GOOOOOOOOOOOOL DO SPORT! ANDRÉ! Diego Souza cobra falta e André se estica para completar ao fundo do gol. Sport 3x0 Atlético-GO

38' Times sentem a condição ruim do campo e não conseguem trabalhar a bola

36' Sem criatividade, o Atlético é improdutivo, mesmo que já tenha dado sustos em Agenor

34' Possuindo maior posse de bola, o Leão tenta abstrair a condição ruim do campo e procura espaços, enquanto o Dragão só se defende e aposta no contra-ataque

32' Sport segue disposto e mantém presença no ataque, tentando chegar ao terceiro gol

30' Meia hora de partida e ainda há dificuldades na troca de passes

28' Cartão amarelo para Igor! Volante do Atlético-GO é punido por falta em Patrick

26' UHHHHHHHH! Diego Souza sai de frente para Kléver e tenta encobrir, mas o goleiro tira com a ponta dos dedos e impede o terceiro

Diego Souza, autor do segundo gol, comemora junto aos companheiros. Foto: Williams Aguiar/Sport

24' Leão segue intenso no ataque, mesmo com forte chuva na Ilha neste momento

22' QUASE! Jorginho serve Paulinho na pequena área, mas Henríquez faz o corte com um carrinho

21' Enquanto isso, Mena vai mostrando muita qualidade no setor ofensivo pelos leoninos. É a segunda assistência na partida de hoje

19' Com o gol, o camisa 87 do Leão iguala a marca de Leonardo, que foi às redes por 33 vezes no Brasileirão e se torna o maior artilheiro do time na competição

18' GOOOOOOOOOOOOL DO SPORT! DIEGO SOUZA! Mena vai à linha de fundo e cruza na medida para Diego Souza, que se antecipa a Marcão e dá um belo cabeceio. Sport 2x0 Atlético-GO

17' UHHHHHHHHHH! Depois de escanteio na pequena área, Niltinho dá bom cabeceio e quase empata

16' Confronto é truncado por conta da chuva e fica pouco movimentado

14' Gramado começa a ficar mais escorregadio e sem condições de jogo

12' Paulinho chuta de fora da área, a bola desvia na marcação e sai perto do gol

10' UHHHHHHHHH! Diego Souza faz boa jogada pela direita e cruza para André que, de voleio, manda sobre o gol

8' Atlético tenta reagir em campo e vai para cima, mas não consegue ter a criatividade suficiente para furar o bloqueio

6' GOOOOOOOOOOL DO SPORT! PATRICK! Patrick completa cruzamento de Mena e estufa a rede para marcar o primeiro gol com a camisa do Leão na temporada. Sport 1x0 Atlético-GO

5' Volta a chover na Ilha do Retiro com intensidade

3' UHHHHHHHHH! Após cobrança de escanteio na pequena área, Walter aproveita desvio de Igor e acerta o travessão. No rebote, a arbitragem vê impedimento de Gilvan

2' Jogo começa equilibrado e com os times procurando espaços para sair ao ataque

1' Torcida do Sport pega no pé do atacante Walter, que é pernambucano e recusou o Leão no início do ano passado

0' Bola rolando na Ilha do Retiro para Sport x Atlético-GO! Saída de bola é do Dragão

Torcedores ainda vão chegando antes da bola rolar

Torcida agora canta o tradicional "Cazá, Cazá" na Ilha do Retiro

Meia Jorginho vai completar 200 jogos com a camisa do Dragão logo mais

Equipes perfiladas para a execução do hino nacional

TIMES NO GRAMADO! Sport de rubro-negro e o Atlético-GO de branco

O trio da arbitragem do confronto é formado por paraenses, com Dewson Fernando Freitas da Silva sendo o árbitro; auxiliam Hélcio Neves e José Ricardo Guimarães

Falta pouco para a bola rolar! Acompanhe todos os detalhes conosco

Meia-atacante Marquinhos, que estava para ser negociado com a Chape e deixar o Sport, teve problema na negociação por relação do Internacional com os catarinenses e foi devolvido. Já foi, inclusive, reintegrado ao elenco

Era esperado que a base titular do Leão fosse mantida, mas Luxemburgo decidiu por modificar para dar mais fôlego ofensivo

Na partida de instantes, os pernambucanos buscam se recuperar do revés para o Botafogo e voltar ao G-6, enquanto os atleticanos tentam vencer a primeira como visitante

Jogadores rubro-negros, por sua vez, ficarão trabalhando no vestiário

Apenas os goleiros do Dragão estão no campo de jogo para aquecer antes da bola rolar

Arbitragem volta a entrar no gramado para analisar pontos mais críticos

Atletas do time goiano sobem para aquecer em campo, mas não entram na área principal para preservar

Reservas dos leoninos: Maylson, Igor Ribeiro, Durval, Evandro, Raul Prata, Sander, Thallyson, Fabrício, Rodrigo, Thomás, Juninho e Reinaldo Lenis

SPORT ESCALADO! Leão está confirmado para o duelo com três mexidas: Agenor; Samuel Xavier, Henríquez, Ronaldo Alves e Mena; Rithely, Patrick e Diego Souza; Everton Felipe, André e Rogério

Banco atleticano: Felipe, Jonathan, Eduardo, Everton, Silva, Andrigo, Diego Rosa, Luiz Fernando e Jefferson Nem

ATLÉTICO-GO DEFINIDO! O Dragão vai a campo na partida de logo mais com: Kléver; André Castro, Roger Carvalho, Gilvan e Breno Lopes; Marcão, Igor e Paulinho; Niltinho, Walter e Jorginho

Os goianos, na condição de visitante, possuem seis partidas realizadas e o retrospecto é negativo. Foram seis derrotas e um empate

Como mandante, os pernambucanos acumulam sete duelos, com total de quatro vitórias, dois empates e uma derrota

Jogadores do Dragão também já chegaram ao estádio. Bola rola em cerca de uma hora

Chuva diminui de intensidade e deixa poças em campo. Partida, por outro lado, deve ter queda na qualidade técnica

Delegação do Leão já se faz presente à Ilha do Retiro para o jogo de logo mais

Referência no mercado, empresa é contratada pelo Sport para reparar gramado da Ilha do Retiro

Gramado da Ilha do Retiro, que possui muitas poças por conta da chuva intensa, passou por um reparo de empresa referência no cenário para a sequência da temporada

Equipe de arbitragem, junto ao representante do Sport, estão dentro de campo para analisar condições do jogo. Dia foi marcado por fortes chuvas em Recife

Boa tarde, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe jogo entre Sport x Atlético-GO ao vivo, valendo pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro 2017. A transmissão começará às 19h aqui na VAVEL Brasil. Fique conosco!

Provável escalação do Sport: AGENOR; SAMUEL XAVIER, OSWALDO HENRÍQUEZ, DDURVAL E SANDER; PATRICK, RITHELY, EVERTON FELIPE, MENA E DIEGO SOUZA; ANDRÉ. TÉCNICO: VANDERLEI LUXEMBURGO.

Provável escalação do Atlético-GO: KLÉVER; ANDRÉ CASTRO, ROGER CARVALHO, GILVAN E BRENO LOPES; MARCÃO, IGOR, PAULINHO E JORGINHO; NILTINHO E WALTER. TÉCNICO: DORIVA.

Para o jogo, o goleiro Felipe foi barrado, o lateral-esquerdo Bruno Pacheco foi suspenso. Com isso, Kléver retorna à meta goiana, enquanto Breno Lopes herda a vaga na titularidade. Fora isso, o time é o mesmo que foi derrotado no Olímpico para o Atlético-MG.

Pressionado, Doriva tenta dar fôlego ao Atlético-GO em difícil desafio: Oito pontos somados em 15 partidas, último colocado e o primeiro time fora da zona de rebaixamento tem praticamente o dobro da pontuação.

A situação do Atlético-GO é bastante complicada pouco antes da metade do Brasileiro. A pressão é muito grande principalmente sobre o técnico Doriva, que tenta dar fôlego ao time que perdeu suas forças ofensivas, Everaldo e Júnior Viçosa, em meio ao momento tenebroso do clube.

O volante Patrick chegou e se tornou titular absoluto ao lado de Rithely como a dupla de contenção e início de jogadas. Apesar do adversário estar na última colocação e chegar em situação adversa, o jogador pregou cautela pelo fato do time goiano não ter mais nada a perder e buscar o resultado a todo o custo.

Agenor segue como defensor da meta, enquanto Mena, Everton Felipe, Diego Souza e André devem compor a parte ofensiva do time rubro-negro.

Apesar da derrota, o time não deve sofrer modificações pelo técnico Vanderlei Luxemburgo. O goleiro Magrão e o atacante Osvaldo não se recuperaram de suas lesões a tempo, foram vetados pelo departamento médico e mais uma vez não entram em campo.

Com mesmos desfalques, Sport deve manter escalação, foram quatro vitórias seguidas que colocaram o Sport na parte de cima da tabela de classificação. A derrota deu uma trégua no ímpeto leonino. Diante de sua torcida, o time se vê com a responsabilidade de conquistar três pontos, ainda ao levar em consideração a situação crítica do oponente.

Sport e Atlético-GO se enfrentam às 20 horas desta quinta-feira (20), na Ilha do Retiro, no Recife/PE.