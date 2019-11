Resultado e gols Atlético-PR x Ponte Preta no Campeonato Brasileiro 2017 (0-2)

Encerramos nossa transmissão por aqui. Agradecemos pela sua audiência. Continue acompanhando tudo sobre o Campeonato Brasileiro na VAVEL Brasil. Tenha uma boa noite!

Confira os dois gols da partida marcados por Lucca, que deram a vitória à Ponte Preta em cima do Atlético-PR e fizeram o atacante alcançar a artilharia isolada do Brasileirão com 10 gols.

Além da primeira vitória fora de casa na competição, a Ponte Preta conquista seu segundo triunfo seguido. Com isso, chegou aos 21 pontos e subiu para 10º colocação. Na próxima rodada, a macaca recebe o Fluminense no estádio Moisés Lucarelli. O jogo acontece no domingo (30), às 16h.

Na próxima rodada, o furacão enfrenta o Vasco, no estádio Raulino de Oliveira. A partida acontece na segunda-feira (31), às 20h.

O Atlético Paranaense chega a sexta rodada consecutiva sem vitória. São três empates e três derrotas do time rubro-negro na competição, que passa a ligar o alerta novamente. 16º colocado com 17 pontos ganhos, o time corre risco de entrar no Z4 ainda nesta rodada, caso o São Paulo vença o Grêmio no jogo de segunda-feira (24).

A Ponte Preta conquista sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro fora de casa ao vencer o Atlético Paranaense por 2x0.

49' FIM DE JOGO!

48' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! DA PONTE PRETA! LUCCA CONVERTE O PÊNALTI, FAZ O SEGUNDO E COLOCA NÚMEROS FINAIS NA PARTIDA!

48' PÊNALTI PARA A PONTE PRETA! Em jogada individual de Jadson, o volante entrou na área e foi derrubado por Eduardo da Silva.

46' Cartão amarelo para Thiago Heleno por falta em Lucca. O zagueiro impediu o que seria uma boa investida da Ponte.

45' Mais quatro minutos de acréscimos.

44' ARANHA IMPOSSÍVEL! Cruzamento na área de Gustavo Cascardo, a bola é ajeitada para Felipe Gedoz que arrisca chute no canto, de primeira, mas lá estava Aranha para salvar a Ponte Preta mais uma vez.

41' UUUUUUUUUUUUUUH! Novamente Felipe Gedoz. Ele faz jogada individual pela esquerda, arrisca a finalização e a bola tira tinta da trave de Aranha!

40' Felipe Gedoz arrisca chute sem direção. Rubro-negro joga pressionado, tenta o gol de forma desarrumada.

38' Gustavo Cascardo passa por dois na direita, faz o cruzamento para área mas ninguém sobe para cabecear.

35' UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUH Felipe Gedoz recebe na entrada da área e arrisca bonito chute para o gol. Aranha faz mais uma grande defesa!

34' Última substituição da Ponte Preta: sai Maranhão para entrada de Kadu.

33' Cruzamento de Gustavo Cascado pela direita, a bola sobra na área depois do desvio de Matheus Rossetto e o zagueiro Marllon coloca para escanteio.

32' Lançamento de Felipe Gedoz na ponta esquerda para Ribamar. O atacante entra na área, tromba com o zagueiro e o árbitro manda seguir. Jogador e torcida protestaram.

29' Última substituição no Atlético Paranaense: sai Nikão para entrada de Felipe Gedoz.

28' Impedimento de Ribamar marcado.

26' Apesar de insistir no ataque, Atlético leva pouco perigo ao gol da Ponte Preta.

24' Segunda substituição na Ponte Preta: sai Léo Artur para entrada de Jadson.

22' PRIMEIRO LANCE DELE! Em jogada pela direita, no cruzamento para área Eduardo da Silva sobe livre e Aranha faz grande defesa.

21' Segunda substituição no Atlético Paranaense: sai Pablo para a entrada de Eduardo da Silva.

19' Falta de Danilo Barcelos em Ribamar na intermediária.

17' Ponte melhorou com a entrada de Renato Cajá. Dificulta as investidas do Atlético e tenta sair com perigo no contra-ataque.

16' Pablo faz bonita jogada individual, tenta a finalização da entrada da área mas chuta para fora.

12' Cartão amarelo para Aranha por ganhar tempo.

11' No escanteio cobrado por Nikão, o zagueiro Paulo André divide com Aranha no alto. Falta de ataque marcada.

10' ARANHA SENSACIONAL! Em jogada individual de Ribamar, o atacante achou Pablo, que arriscou bonito chute pro gol e Aranha espalmou para frente. Matheus Anjos pegou o rebote de primeira mas Aranha estava lá para defender novamente!

9' Sidcley toca a bola para Nikão, na direita o meia tenta se livrar da marcação, arrisca o chute e a bola bate na zaga da Ponte.

6' Renato Cajá rouba a bola no meio campo e lança Lucca no ataque, o atacante ganha da marcação e toca na saída de Weverton para abrir o placar do jogo.

6' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! DA PONTE PRETA! LUCCA!

5' Nikão tenta enfiada de bola para Ribamar mas a bola fica com Aranha. Que ganha tempo com ela nos pés.

4' Nikão domina, tenta o chute mas o árbitro para o jogo marcando toque de mão do meia.

3' Atlético começa a segunda etapa assim como terminou a primeira, investindo na bola aérea ofensiva.

COMEÇA A SEGUNDA ETAPA!

Os dois times voltam com substituições. No Atlético Paranaense: sai Douglas Coutinho para a entrada de Matheus Anjos. Na Ponte Preta: sai Claudinho para a entrada de Renato Cajá.

O Atlético Paranaense teve total predomínio em boa parte do primeiro tempo e poderia ter chegado ao primeiro gol. Próximo ao fim, a Ponte Preta encaixou sua marcação e melhorou defensivamente na etapa, assim evitando as chegadas perigosas ao gol de Aranha.

47' FIM DO PRIMEIRO TEMPO! Até aqui nada de gols entre Atlético Paranaense x Ponte Preta.

45' Teremos dois minutos de acréscimos.

44' Léo Artur tenta o cruzamento e a zaga Atleticana afasta.

43' Falta de Rodrigo em Douglas Coutinho.

42' Lucca tenta jogada individual pelo lado direito, cai no gramado após dividida e o árbitro manda o jogo seguir!

41' Rodrigo erra o lançamento do campo de defesa. Paulo André recupera e lança Nikão, o meia ajeita para Ribamar, mas o próprio Rodrigo conserta o erro e fica com a bola.

38' Cartão amarelo para Eduardo Henrique por falta em Lucca.

35' Faltam cerca de 10 minutos para acabar o primeiro tempo e o Atlético Paranaense domina completamente a partida. Em posse de bola, o furacão tem 70% contra 30% da macaca. Nas finalizações, 8x1 pro rubro-negro.

34' Escanteio cobrado na área, o zagueiro Thiago Heleno ganha da marcação, ajeita para Paulo André que domina e finaliza. Aranha encaixa a bola de forma segura.

33' Matheus Rossetto avança pela esquerda, vê a frente livre e arrisca bom chute no canto. Aranha espalma para escanteio.

32' Matheus Rossetto recebe na entrada da área, arrisca o chute mas carimba a defesa adversária.

31' Falta dura de Léo Artur em Gustavo Cascardo.

30' Ponte Preta adianta a marcação e tenta dificultar a saída de bola do Atlético-PR.

26' MAIS ATLÉTICO! No contra-ataque em velocidade, Nikão consegue achar Ribamar. O atacante ganha de Rodrigo mas na hora da finalização é desarmado pelo lateral Jeferson.

20' DEFENDEU DE ARANHA! Após a inversão de jogo para a direita, Nikão tenta encobrir o goleiro de cabeça mas Aranha se estica e espalma para escanteio.

14' Até aqui são 14 minutos de pressão do Atlético. Ponte Preta não consegue sair para o jogo.

13' QUASE! Nikão levanta a bola na área, Ribamar ganha no alto, tenta a cabeçada e a bola passa pelo lado direito do gol de Aranha.

10' Pablo arrisca o chute de fora da área, a bola bate no braço de Rodrigo e o árbitro marca falta para o Atlético. Pode levar perigo!

8' UUUUUUUUUUUUUUUUH! Outra vez o furacão chega com perigo. Em cobrança de escanteio de Nikão, o atacante Pablo levou a melhor no duelo com a zaga adversária, cabeceou bonito, mas a bola foi por cima.

8' Jeferson cobra lateral pela esquerda, Lucca tenta a jogada mas acaba cometendo falta em Eduardo.

7' UUUUUUUUUUUUUUUH! Quase o Atlético abre o placar! Na falta cobrada por Matheus Rossetto pela direita de ataque, o atacante Ribamar subiu livre e cabeceou por cima do gol!

6' Ponte Preta cria perigo! No recuo do zagueiro, o goleiro Weverton tentou sair jogando com os pés, se atrapalhou com a pressão do atacante Maranhão mas acabou ganhando o lateral.

5' Macaca tenta responder com lançamentos longos, mas não consegue assustar o gol de Weverton.

3' Furacão começa a partida controlando a bola.

COMEÇA A PARTIDA!

Vai ser respeitado um minuto de silencio em memória a Valdir Perez.

Hino do Paraná e Hino Nacional executados. Vai ser dado o pontapé inicial para Atlético Paranaense x Ponte Preta.

Escalação da Ponte Preta: Aranha; Danilo Barcelos, Rodrigo, Marllon e Jeferson; Elton, Naldo, Maranhão e Léo Artur; Claudinho e Lucca.

Escalação do Atlético Paranaense: Weverton; Gustavo Cascardo, Thiago Heleno, Paulo André e Sidcley; Eduardo Henrique, Matheus Rossetto e Nikão; Pablo, Ribamar e Douglas Coutinho.

Equipes escaladas! Em Instantes a bola vai rolar na Arena da Baixada!

A última partida entre as equipes aconteceu em setembro de 2016. Na Arena da Baixada, a equipe rubro negra venceu os paulistas pelo placar de 3 a 0. Os gols foram marcados por Thiago Heleno (duas vezes) e Léo.

No histórico do confronto por Campeonatos Brasileiros, Atlético Paranaense e Ponte Preta se enfrentaram 25 vezes. O furacão leva vantagem com 13 vitórias contra oito triunfos da macaca. Ocorreram quatro empates.

O técnico Gilson Kleina terá dois desfalques certos para a partida contra o Atlético. Emerson Sheik cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Lesionado, Fernando Bob também não joga no domingo. O volante deve ficar pelo menos duas semanas fora da equipe. Ganham chance no time titular o volante Elton e o atacante Claudinho. A dúvida fica por conta de Lucca. Artilheiro da competição com nove gols, ele viajou com o elenco, mas uma gripe pode tirá-lo da partida.

A situação da Ponte Preta não é muito diferente. Após três derrotas seguidas, o time de Campinas chegou aos 18 pontos ao golear o Coritiba, em casa, pelo placar de 4 a 0 e subiu para o 14º lugar na classificação. Agora, a macaca vai em busca de seu primeiro triunfo fora de seus domínios no Brasileirão, para embalar e espantar a má fase.

Os três reforços fizeram um trabalho à parte para aprimorar a forma física no treino da última sexta-feira. Apenas Ribamar fica à disposição de Fabiano Soares para o duelo contra a macaca. Os outros dois atletas ainda não foram inscritos no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF (Confederação Brasileira de Futebol).

O furacão também conta com três novidades em seu elenco. O volante Esteban Pavez e os atacantes Lucas Fernandes e Ribamar são os novos contratados do clube. Esteban tem 27 anos e estava no Colo-Colo, do Chile. Formado no Botafogo, Ribamar chega como solução para a seca de gols da equipe rubro-negra. O atacante estava no Munique 1860, da Alemanha, e assinou contrato de um ano e meio com o Atlético. Destaque na temporada de 2016, Lucas Fernandes volta ao clube por empréstimo junto ao Fluminense até o fim deste ano. O jogador teve uma passagem apaga pelo tricolor, onde tem contrato até o fim de 2019.

Para as vagas de Otávio e Eduardo Henrique, os substitutos podem ser Deivid e Matheus Rossetto. O volante Bruno Guimarães é outra opção do treinador. Guilherme e Matheus Anjos disputam vaga de Lucho González no meio. E, caso Jonathan não possa atuar, Gustavo Cascardo entra na lateral-direita..

Após comandar a equipe pela primeira vez a beira do gramado no empate sem gols com o Botafogo, o técnico Fabiano Soares terá alguns problemas para escalar o time que pega a Ponte Preta. Suspensos pelo terceiro cartão amarelo, o volante Otávio e o meia Lucho González estão fora da partida. Além deles, o lateral-direito Jonathan e o volante Eduardo Henrique, substituídos por lesão no jogo anterior, serão reavaliados e são dúvidas.

Atual 16º colocado da competição com 17 pontos conquistados, o Atlético Paranaense não vence há cinco rodadas e voltou a conviver com o fantasma da zona da degola, lugar onde esteve no início do Brasileirão. Precisando reagir, o rubro-negro conta com a força da Arena da Baixada pela segunda vez consecutiva em menos de três dias.

Bom dia, leitores da VAVEL Brasil. Iniciamos a transmissão da partida entre Atlético Paranaense x Ponte Preta, que acontece neste domingo (23), pela 16º rodada do Campeonato Brasileiro 2017.