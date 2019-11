Novo reforço do Cruzeiro, lateral Rafael Galhardo se manifesta em redes sociais

O Cruzeiro anunciou, na manhã deste sábado (22), a contratação do lateral-direito Rafael Galhardo, que estava no Anderlecht, da Bélgica. O clube celeste divulgou, por meio de sua conta no Twitter, o acerto com o jogador, que, em seguida, comemorou sua contratação e enalteceu a Raposa.

Será uma honra vestir a camisa deste grande clube ! Obrigado Senhor https://t.co/IpP0gB32ZX — Rafael Galhardo (@Rafa_Galhardoo) July 22, 2017

Galhardo chegará à capital mineira na próxima semana, onde fará exames no Cruzeiro. Assim que for aprovado, assina com o time mineiro. A janela de transferências internacionais fechou na última quinta (20), mas isso não será um empecilho para o acerto de Galhardo com o Cruzeiro, porque ele estava afastado do time belga.

No Brasil, o novo lateral da Raposa passou por Flamengo, com o qual foi Campeão Brasileiro de 2009, Santos, Bahia, Grêmio e Atlético-PR. Em terras internacionais, defendeu o Anderlecht, da Bélgica. Em 2011, Galhardo levou a Bola de Prata do Campeonato Brasileiro, como o melhor lateral-direito da competição.

O plantel do Cruzeiro conta com os laterais Ezequiel e Lennon para o setor direito. O primeiro é o considerado titular, mas sofre de uma pubalgia, e isso fez com que a comissão técnico do clube celeste optasse por poupá-lo em alguns jogos. O segundo, que em tese seria o substituto, não vem tendo chances com Mano Menezes, que prefere improvisar volantes, como Lucas Romero.

Ficha técnica de Galhardo

Nome completo: Rafael Galhardo de Souza

Posição: lateral-direito

Nascimento: 30 de outubro de 1991 (Nova Friburgo-RJ)

Altura: 1,76m

Peso: 69 kg

Clubes: Flamengo (2009-2012), Santos (2012-2013), Bahia (2014), Grêmio (2015), Anderlecht-Bélgica (2016), Atlético-PR (2016-2017)

Seleção Brasileira: Sub-20 (2011)

Títulos: Campeonato Carioca 2009 e 2011, Campeonato Brasileiro 2009 (Flamengo); Campeonato Baiano 2014 (Bahia); Campeonato Sul-Americano Sub-20 2011, Copa do Mundo Sub-20 2011 (Seleção Brasileira)

Prêmios individuais: Bola de Prata do Campeonato Brasileiro (2011)