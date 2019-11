Resultado Atlético-MG x Vasco da Gama no Campeonato Brasileiro 2017 (1-2)

Boa noite, torcedor que nos acompanha pela VAVEL Brasil! Até a próxima transmissão.

O Vasco enfrenta o Atlético-PR, na segunda-feira (31), às 20h, no Estádio Raulino de Oliveira.

A próxima partida do Atlético-MG é contra o Coritiba, no próximo domingo (30), às 16h, no Couto Pereira.

O Vasco chega a 23 pontos e sobe duas posições, chegando à 8ª posição. Já o Atlético-MG perde duas posições e fica em 13º lugar.

49' FIM DO JOGO!

48' Luan perde a bola e Martín Silva defende facilmente.

47' VOZ DA ARQUIBANCADA! Torcedor grita "time sem vergonha". Alguns torcedores identificaram o presidente e protestam.

46' POSSE DE BOLA! Atlético: 55% e Vasco: 45%

45' Gilberto tenta o chute, mas vai por cima do gol.

44' MAIS QUATRO! O árbitro dá quatro minutos de acréscimo.

43' UUUUUUUH! Cazares chuta de fora da área e bola passa raspando a trave.

42' Fábio Santos de volta ao gramado.

40' JOGO PARADO! Na disputa de bola com Vital, Fábio Santos sente o joelho e entra o atendimento médico.

38' Yago arrisca de longe, mas não leva perigo ao gol de Martín Silva.

37' Nas arquibancadas, a torcida vaia a equipe alvinegra.

36' Atlético tentando o empate, mas sem sucesso. Vasco se segura bem na defesa e aguarda o contra-ataque.

35' Lateral para o Vasco.

34' MAIS UM! Rafael Marques afasta e é mais um escanteio. Fábio Santos na bola.

33' Corta a zaga do Vasco e é escanteio para o Galo.

32' Falta para o Atlético-MG.

29' JOGO PARADO! Wellington dá cotovela involuntária em Fábio Santos. O lateral sangra muito.

28' Escanteio para o Vasco.

27' CARTÃO AMARELO! Marlone recebe o cartão.

OLHO NELE! Paulinho tem apenas 17 anos e fez apenas três jogos como profissional. O atacante tem dois gols e uma assistência.

24' CARTÃO AMARELO! Matheus Mancini recebe o cartão após falta em Mateus Vital.

22' GOOOOOOOOOOOOL DO VASCO! Em contra-ataque rápido de Guilherme, Paulinho recebe e faz mais um!

20' Falta para o Atlético.

19' ALTERAÇÃO! Sai Otero e entra Luan, que faz sua segunda partida após a volta de lesão.

18' ALTERAÇÃO! Não vai dar para Bruno Paulista! O jogador torceu o tornozelo e deixa o campo para a entrada do volante Wellington.

17' CARTÃO AMARELO! Otero visa a bola, mas acerta a perna direita de Bruno Paulista.

15' Yago toca a bola para Cazares, que é travado ao tentar finalizar.

14' Rafael Carioca comete falta em cima de Bruno Paulista. Mateus Vital na bola.

13' Paulo Vitor arrisca, mas Giovanni faz a defesa sem sustos.

12' Galo sai no contra-ataque, Otero parte para cima de Jomar, pede falta, mas o árbitro manda o jogo seguir.

10' ALTERAÇÃO! Sai Escudero e entra Guilherme.

9' Lateral para a equipe vascaína.

8' FOI QUASE! Cazares na cobrança de escanteio, Jesiel cabeceia e bola passa perto do gol.

8' UUUUUH! Cazares rouba a bola, passa para Rafael Moura e Martín Silva manda para escanteio.

6' Mateus Vital protege a bola e consegue um lateral.

4' Lateral para o Atlético. Alex Silva na cobrança.

3' Bruno Paulista se desliga no meio e perde a bola. Rafael Moura tenta atacar, mas é desarmado.

2' Alex Silva faz falta em Jomar e recebe o cartão amarelo. O lateral-direito recebeu o terceiro cartão e não joga a próxima partida, contra o Coritiba.

1' Escudero rola a bola para ninguém e Giovanni sai jogando.

0' RECOMEÇOU A PARTIDA!

O Vasco volta com a mesma equipe para a segunda etapa.

SUBSTITUIÇÃO NO GALO! Robinho deixa o campo para a entrada de Cazares.

FALA, PAULINHO! "Emoção muito grande. Feliz pelo gol, mas sofremos o empate logo depois. A gente vai botar nosso futebol em prática. Vamos buscar a vitória no segundo tempo".

FALA, YAGO! "É uma das minhas características esse chute de longe. Graças a Deus tive essa felicidade. Importante que o gol não demorou para sair, porque a equipe está batalhando".

47' FIM DO PRIMEIRO TEMPO!

46' UUUUUUH! Vital arrisca, Giovanni tira e é escanteio para o Vasco.

45' Lateral para o Atlético-MG.

44' MAIS DOIS! O árbitro da dois minutos de acréscimo.

43' UUUUUH! Otero bate de fora de área, mas a bola sai pela linha de fundo. Martín Silva na cobrança do tiro de meta.

41' Atlético desce em contra-ataque, Fábio Santos cruza na segunda trave, mas ninguém completa a jogada.

40' JOGO PARADO! Jean sente fisgada e equipe médica entra em campo.

39' Os times erram muitos passes, mas o jogo é totalmente aberto.

38' Jesiel recupera a bola e sai jogando.

36' Alex Silva cruza da direita, mas ninguém aparece na área para concluir. Rafael Marques sai jogando.

35' NÃO VALIA! Giovanni faz defesa difícil, mas o atacante vascaíno estava impedido.

33' UUUUUUUH! O Galo responde no lance seguinte! Robinho tenta cruzar para o Rafael Moura, a bola desvia no Gilberto e quase mata o goleiro. Escanteio para o Atlético.

32' UUUUUUUUH! Bruno Paulista emenda na entra da área e a bola passa com perigo.

30' FALTA NELE! Bruno Paulista faz falta em Otero e recebe o cartão amarelo.

29' GIOVANNI! Bruno Paulista cobra falta no meio do gol e o goleiro alvinegro pega a bola.

28' Rafael Moura faz falta na entrada da área. Vasco tem grande chance!

27' Após cobrança de falta, Marlone corta e é escanteio para o Vasco.

26' Falta para o Vasco.

23' QUASE! lançamento na área, zaga do Vasco corta mal, e Rafael Moura chuta firme. Jomar bloqueia a bola.

23' CARTÃO AMARELO! Otero descia para o ataque, Jomar para com falta e recebe o cartão. Falta para o Galo.

22' Otero bate, Jesiel sobe alto, mas manda para fora.

22' Jean faz o corte! É escanteio para o Atlético.

21' Falta para o Galo. Otero na batida.

20' ALTERAÇÃO! Paulão se lesiona e Jomar entra em seu lugar.

17' GOOOOOOOOOOOOOL DO GALO! E que golaço de Yago! Yago bate de fora da área, a bola ainda bate na trave antes de entrar!

16' UUUUUUH! Após cobrança de escanteio, a zaga do Atlético tira a bola da área. Paulo Vitor pega a sobra, mas manda por cima do gol.

15' Otero cruza da esquerda. A bola bate em Paulão, e Atlético pede pênalti, mas árbitro manda o jogo seguir.

13' GOOOOOOOOOOOL DO VASCO! Escudero toca para Paulinho, que espera Giovanni sair do gol e abre o placar.

12' Bruno Paulista arrisca de muito longe, e a bola é bloqueada por Jesiel.

11' OLHA A ALTERAÇÃO! Fred sente a panturrilha direita e sai lesionado, Rafael Moura entra.

10' Cartão amarelo para Yago.

10' Ramon faz cruzamento, defesa alvinegra afasta o perigo e Fábio Santos sai jogando tranquilamente.

9' Impedimento marcado de Robinho.

8' UUUUUH! Galo desce em contra-ataque, Otero vê Martín Silva adiantado e quase abre o placar!

7' Mais uma falta para o Vasco.

6' Times se estudam bastante até o momento. O Galo faz pressão no ataque, o Vasco se defende.

5' Escanteio cobrado com falta de ataque! A bola é do Vasco.

4' Otero cobra a falta, zaga tira e é escanteio!

3' Robinho puxa o ataque e é puxado por Joel. Falta para o Galo.

2' Bruno Paulista bate a falta sem perigo.

1' Falta para o Vasco da Gama.

0' COMEÇA O JOGO!

FALA, MILTON! "O importante em todos os jogos é estar focado. Não se pode entrar no jogo e levar gol com um minuto e meio. Neste jogo é fundamental ter muita atenção".

FALA, DIOGO! "Vamos botar um time forte em campo, mas pensando estrategicamente na quarta-feira (duelo pela Copa do Brasil). Preparamos algumas situações de subir um pouco a marcação".

DE OLHO NA TABELA! O Galo é o 12º colocado, já o Vasco é o 11º. Ambos somam 20 pontos.

Pelo Galo, Rafael Carioca será titular. O volante recebeu proposta do Tigres, do México, para deixar a equipe alvinegra.

Pela equipe carioca, Paulo Vitor, jogador da base, será o centroavante do time. Thalles, suspenso, e Luis Fabiano, com dor no quadril, estão fora.

SAIU A ESCALAÇÃO OFICIAL DO VASCO! Martín Silva; Gilberto, Rafael Marques, Paulão e Ramon; Jean, Bruno Paulista, Escudero, Jean e Paulinho; Mateus Vital e Paulo Vitor. Técnico: Milton Mendes.

SAIU A ESCALAÇÃO OFICIAL DO GALO! Giovanni; Alex Silva, Jesiel, Mancini, Fábio Santos; Carioca, Yago, Marlone; Otero, Robinho e Fred. Técnico: Diogo Giacomini.

Seja bem-vindo, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora os principais lances, ao vivo, do jogo entre Atlético-MG x Vasco ao vivo na Arena Independência, valendo pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro 2017.

A transmissão começará na hora da partida, às 19h, aqui na VAVEL Brasil. Fique conosco!

A última partida entre Atlético Mineiro e Vasco da Gama foi em setembro de 2015, no Maracanã. Na ocasião o Galo venceu com gols de Lucas Pratto e Dátolo, a equipe carioca diminuiu com Nenê.

Na rodada passada, ambas equipes perderam. O Vasco visitou o São Paulo, no Morumbi, e perdeu por 1 a 0. Já o Atlético-MG recebeu o Bahia, na Arena Independência, e perdeu por 2 a 0.

Do outro lado, o técnico Diogo Giacomini é o treinador interino para essa partida. Após a demissão de Roger Machado, na última rodada, Rogério Micale foi anunciado pelo clube. Ex-técnico da Seleção Brasileira, Micale tem o objetivo de espantar a crise alvinegra em casa e voltar a ganhar no Brasileirão.

Milton Mendes, técnico do Vasco, pregou respeito à equipe adversária, mas incentivou seus comandados. "O Atlético-MG será sempre o Atlético-MG, um grande clube, recheado de grandes jogadores. Vamos encontrar dificuldades. Será um jogo difícil, mas confio no meu grupo. Se repetirmos a atuação que tivemos a partir dos 15 minutos do jogo contra o São Paulo, podemos jogar de igual pra igual com qualquer equipe do Brasil", disse.

PROVAVÉL ESCALAÇÃO DO VASCO: Martín Silva; Gilberto (Madson), Rafael Marques, Paulão e Ramon; Jean, Bruno Paulista, Escudero, Vital e Guilherme (Paulinho); Paulo Vitor. Técnico: Milton Mendes.

Visando a Copa do Brasil, o Atlético-MG deve poupar alguns jogadores. PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO GALO: Giovanni; Alex Silva, Jesiel, Mancini, Fábio Santos; Carioca, Elias, Marlone; Otero, Robinho e Fred. Técnico: Rogério Micale.

No histórico do confronto, o Galo leva a melhor. São 58 jogos, com 23 vitórias do Atlético-MG contra 20 do Vasco da Gama e 15 empates.