Corinthians vence Fluminense no Maracanã e mantém invencibilidade na temporada

Encerramos aqui mais uma transmissão. Desejamos aos amigos uma ótima noite e uma grande semana.

O Corinthians segura a pressão, volta a vencer no Maracanã e abre nove pontos para o vice.

96' Acabou!

95' Minuto final!

94' Apreensão total da Fiel.

93' MUDA O TIMÃO: Camacho na vaga de Rodriguinho.

92' É pressão total do Flu!

91' Léo manda cruzado e Cássio novamente pega.

90' Mais seis de jogo.

89' CÁSSIO! Testada de Peu e Cássio pega firme.

88' FOOOORA! Pressão do Flu e Richarlison manda cruzado. Cássio acompanha.

87' CÁÁÁÁÁÁSSIIIIIO! Bate-rebate na área, a bola sobra pra Peu na pequena área e Cássio fecha o ângulo pra mandar em escanteio.

86' Reta final de jogo.

85' TRAVAAADO!!! Clayson arranca pela esquerda, entra e toca pra trás. Jô, na hora do chute, foi travado e a bola foi devagar na mão do goleiro.

84' Pedrinho arranca pela direita e a zaga do Flu rasga em lateral.

83' Corinthians fechadinho, mas muito seguro.

82' O Flu tenta o abafa final.

81' MUDA O TIMÃO: Pedrinho na vaga de Giovanni Augusto.

80' PRESSÃO DO FLU! Chute da entrada da área, Peu divide com Fagner, a bola fica pipocando na frente do gol do Cássio, mas o bandeira deu impedimento.

79' Tricolor apostando demais na base de Xerém.

78' MUDA O FLU: Sai Dourado e entra Peu.

77' AMARELO, FRAZAN E BALBUENA. Discussão na área do Flu.

76' PEEEERDEU! Arana enfia na medida, Rodriguinho bate colocado e Henrique salvou de carrinho!

75' MUDA O FLU: Marlon sai e entra Matheus Alessandro.

74' MUDA O TIMÃO: Romero sente a coxa e entra Clayson.

73' Pressão alvinegra rondando a área tricolor.

72' Corinthians responde usando as duas laterais.

71' Flu tenta quebrar forte bloqueio corinthiano.

70' Romero erra mais um cruzamento. Henrique afasta.

69' Flu tenta pela direita, mas Wendel mandou mal direito para o gol.

68' Pancada no joelho de Fagner. Jogo parado.

67' Corinthians se reagrupa na defesa.

66' Goleiro se levanta. Jogo reiniciado.

65' Cássio segue em atendimento. Jogo parado.

64' LANCE FORTE! Dourado escora, Richarlison se joga pra finalizar, Cássio afasta de soco e toma uma cotovelada que desacordou o goleiro.

63' PRA FOOOOOOORA! Giovanni manda na medida, Romero testa dentro da área e a bola queima a trave carioca!

62' MUDA O FLU: Renato sai e entra Norton.

61' Ótimo ataque corinthiano, mas Arana errou o passe final e Flu se salva do segundo gol.

60' Flu põe pressão em busca do empate.

59' NA TRAAAAAAVE! Scarpa arrisca de fora, a bola passa rasteira, mata Cássio, pega no pé da trave, volta e a zaga do Corinthians trava com todo mundo no rebote. Escanteio.

58' Timão tenta girar a bola e Flu busca marcar forte.

57' A torcida do Flu tenta animar o time.

56' Outra linda jogada do Corinthians pela direita, mas Júlio Cesar se jogou pra evitar gol de Rodriguinho.

55' Corinthians aperta e tenta ampliar.

54' Fagner protege na lateral-direita e sofre falta de Richarlison.

53' Corinthians faz linda jogada pela direita, numa troca de passes linda, mas Fagner recebe em impedimento.

52' A Fiel canta muito alto no Maracanã!

51' ARTILHEIRO! Escanteio de Giovanni Augusto, Balbuena subiu muito alto e testou firmo, no cantinho!

50' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, BALBUENA, DO TIMÃO!

49' Romero escapa e cruza de esquerda, mas Léo tira da cabeça de Giovanni Augusto. Escanteio.

48' Orejuela manda rasteiro de longe e Cássio pega.

47' Richarlison recebe passe, gira e recebe falta do Fagner. Chance frontal ao gol de Cássio.

46' Romero aciona Jô, mas o camisa 7 não dominou e a zaga do FLu se salva.

45' Sem mudanças, a bola rola.

Equipes retornam para a segunda etapa.

Segunda etapa promete mais ofensividade das equipes.

Flu não consegue furar defesa e Corinthians não tem tanto volume ofensivo.

Primeiro tempo bem fraco tecnicamente, com muitos erros e poucas chances.

46' Acabou.

45' Minuto final.

44' QUASE! Romero investe pela esquerda, arrisca cruzado e a bola passa sem perigo.

43' Arana tira o cruzamento da esquerda e Henrique afasta pelo alto.

42' AMARELO, LÉO. Matou contra-ataque.

41' Flu é mais perigoso em contra-ataques após escanteios corinthianos.

40' Reta final de primeiro tempo.

39' Gabriel muito mal na saída de jogo. Flu domina.

38' Defesa corinthiana bem montada e compacta.

37' AMARELO, RODRIGUINHO. Levantou Scarpa.

36' Flu é cauteloso em atacar.

35' Corinthians é mais perigoso no ataque, mas qualidade do jogo é muito fraca.

34' Richarlison arranca pelo meio, tenta abrir pela esquerda e Fagner rasga de carrinho.

33' Escanteio batido por Maycon, Jô teve a camisa puxada e juiz nem viu. Muita reclamação alvinegra.

32' Léo cruza da esquerda e Cássio pega firme.

31' Rodriguinho lança um tijolo e Jô não alcança.

30' Dourado senta a pancada em Romero após uma caneta bonita. Ficou só na conversa.

29' Posse de bola é muito do Flu.

28' Os dois times lentos na armação de jogo.

27' Renato tira cruzamento da direita e isola.

26' Poucas chances na partida. Muito estudo.

25' Outra boa chegada de Romero, que novamente cruzou mal e o goleiro pega.

24' Corinthians bem recuado. Flu tenta em lançamentos.

23' Giovanni recua de ombro e Cássio evita escanteio.

22' Partida muito equilibrada e estudada no meio-campo.

21' Bonita festa nas arquibancadas.

20' Scarpa lança Richarlison, mas juiz anota falta do atacante do Flu.

19' Cássio ia fazendo enorme lançamento para Jô, mas o camisa 7 não viu a bola.

18' QUAAAASE! Maycon bate escanteio, Balbuena desvia e Rodriguinho quase reaproveita no segundo pau.

17' ASSUSTA! Giovanni arranca pelo meio, arrisca, a bola desvia e assusta Júlio César.

16' Scarpa arrisca de longe e a bola foi longe.

15' Arana tentou cruzamento e quase jogou na quadra da Mangueira.

14' Romero escapa bem da marcação pela esquerda, mas passa errado e a zaga afasta.

13' Scarpa bate mal demais e Cássio só olha.

12' Wendel sofre falta pelo meio. Reclamações de corinthianos pela marcação.

11' Flu tenta respirar e parte ao ataque.

10' QUAAAASE! Erro na saída do Flu, Giovanni rola, Jô chuta travado, Rodriguinho erra a finalização e Henrique afasta.

9' Wendel sofre falta e Flu respira.

8' Marllon fica no chão sentindo. Jogo parado.

7' Lado esquerdo do Corinthians causando estragos.

6' Arana escapa, a zaga afasta o perigo e a Fiel cresce.

5' Corinthians recupera a bola e troca passes com cautela.

4' Flu tenta tranquilizar o jogo no meio-campo. Muito estudo.

3' Romero e Arana tabelam bem, mas paraguaio cruzou e Jô perdeu a chance.

2' Richarlison aparece pelo meio, testa muito perto, mas já impedido.

1' Flu tenta tranquilizar e começar com a posse.

0' Começou!

A bola vai rolar!

Flu com camisa listrada em verde, branco e grená, calção e meias brancas.

O Timão com camisa branca, calção preto e meias pretas.

É duelo também das bases. Flu e Timão apostam na garotada.

Tite está presente no Maracanã.

Protocolo oficial de início. Festa nas arquibancadas e hora do Hino Brasileiro.

Times se preparam no túnel de acesso.

Flu vem de empate contra o Cruzeiro. Hoje, estreia novo uniforme.

São esperados mais de 6 mil corinthianos nesta tarde. Equipe não vence desde o clássico contra o Palmeiras.

Flu com Júlio César; Renato, Henrique, Frazan, Léo; Orejuela, Marlon Freitas, Wendel, Scarpa; Richarlison, Dourado.

O Corinthians terá Cássio; Fagner, Balbuena, PH, Arana; Gabriel, Maycon; Giovanni, Rodriguinho, Romero; Jô.

Equipes escaladas!

Os times aquecem no gramado. Final de preparação.

Sol brilha forte num belo domingo em Rio de Janeiro.

Maracanã recebendo um público bem fraco. Mais de 10 mil ingressos foram vendidos, mas a Fiel torcida deverá aparecer em grande número.

Alô amigo leitor da VAVEL Brasil, seja bem-vindo a mais uma transmissão do jogo Fluminense x Corinthians ao vivo online do Campeonato Brasileiro 2017.

Nesta tarde, o Fluminense comemora mais um ano de aniversário e recebe o líder Corinthians.

Para fechar o fim de semana de comemorações de aniversário, o Fluminense recebe o Corinthians, às 16h (de Brasília), no Maracanã, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A partida marca a estreia

Para fechar o fim de semana de comemorações de aniversário, o Fluminense recebe o Corinthians, às 16h (de Brasília), no Maracanã, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. do novo uniforme tricolor, lançado na última sexta-feira (21), em parceria com a Under Armour.

O Fluminense busca se aproximar do G-6 e para isso deve contar com o retorno do artilheiro Henrique Dourado, que voltou a ser relacionado, no entanto a titularidade não é garantida.

Já o Corinthians terá desfalques importantes. Jadson, com lesão no pulmão, desfalca por 30 dias; Marquinhos Gabriel, reserva imediato, está suspenso; fora de campo, o técnico Fábio Carille continua de fora e o auxiliar Leandro Silva, o Cuca, vai comandar o time.

Além de Henrique Dourado, outra novidade entre os relacionados foi o lateral-esquerdo Marlon, contratado recentemente por empréstimo junto ao Criciúma.

Com lesão no púbis, Henrique Dourado desfalcou o Fluminense contra o Botafogo, Coritiba e Cruzeiro. Apesar de relacionado, a titularidade não é garantida e é bem provável que o artilheiro comece no banco, com Pedro sendo o substituto entre os titulares.

Em campo, o time pode ter o retorno do artilheiro Henrique Dourado, que foi relacionado para o jogo e será opção.

O torcedor do Fluminense que for ao Maracanã neste domingo verá algumas novidades em campo. A principal dela esteticamente será o novo uniforme tricolor, lançado na última sexta-feira (21), e o patrocínio da Thinkseg na barra traseira.

Na defesa, Pedro Henrique foi confirmado como substituto de Pablo, que tem um estiramento na coxa direita e desfalca o time por cerca de seis semanas.

A primeira decisão do auxiliar foi decidir o substituto de Jadson: Giovanni Augusto. Assim, a equipe continua no mesmo padrão de jogo. Giovanni disputava vaga com Pedrinho.

Fora de campo, o técnico Fábio Carille também desfalca o Timão. O treinador, que acompanhou o funeral do seu sogro recentemente, dará lugar ao auxiliar Leandro Silva, o Cuca.

Em busca de reabilitação, o Timão não poderá contar com Jadson, lesionado por 30 dias, e nem Marquinhos Gabriel, seu reserva imediato, por suspensão.

Sem vencer há duas rodadas, o Corinthians chega ao Rio de Janeiro com desfalques importantes para enfrentar o Fluminense.