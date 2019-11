Resultado  Santos x Bahia pelo Campeonato Brasileiro 2017 (3-0)

Obrigado a todos pela audiência aqui na VAVEL Brasil! Até a próxima

Na próxima rodada Santos tem confronto direto fora de casa contra o Grêmio. Jogo de 6 pontos para as duas equipes. Já o Bahia faz o clássico do nordeste contra o Sport na Fonte Nova

Com a derrota, Bahia se mantém na 13º colocação do campeonato com 19 pontos. Destaque do tricolor Baiano foi para volante Juninho, mas uma vez levou perigo em chutes de fora da área.

Destaque da partida fica para o Atacante Bruno Henrique. Ator de 3 gols no jogo jogador entrou de vez nas graças da torcida do Santos. Goleiro Vanderlei mais uma vez teve grande atuação

Com a vitória Santos sobe para a 3º colocação do campeonato com 30 pontos. Neste momento Peixe está a 7 pontos do líder Corinthians que ainda joga na rodada

48' Acaba o jogo, Santos 3x0 Bahia, Gols: Bruno Henrique 3 vezes !!!

47' UM PAREDÃO CHAMADO VANDERLEI !!!

Matheus Reis cruza na área a bola sobra para Éder. Zagueiro do Bahia toca para Zé Rafael. Meia domina e finaliza para outra defesa espetacular do goleiro Vanderlei !!!

Bahia bem que tentou, mas todas as bolas que foram no gol goleiro Vanderlei fez as defesas !!!!

46' Alison sofre falta no meio de campo !

45' Vinícius faz grande jogada individual e finaliza para defesa tranquila do goleiro Vanderlei

44' Juninho lança Mendoza mas erra o passe !

43' 3 minutos de acréscimo !!

41' Bruno Henrique recebe na esquerda e toca para Lucas Lima. Meia do Santos recebe e finaliza para fora !

40' TRAVA DAVID BRAZ

Vinícius e Zé Rafael fazem grande jogada pela entrada da área, meia do Bahia tenta a finalização mas é travado por David Braz !!

39' Matheus Reis tenta o cruzamento mas David Braz sobe e afasta o perigo

38' PÚBLICO !!!!!!!

35.769 pessoas no Pacaembu

37' Impedido!

Matheus reis recebe na esquerda e cruza na área. Junior Brumado sobe e cabeceia para fora. Mas arbitragem marca impedimento!

36' Substituição no Santos

Sai: Vecchio

Entra: Rafael Longuine

34' Mendoza tenta a finalização mas erra o alvo

Bahia nesse segundo tempo insistindo muito em finalizações de fora da área

33' Terceiro gol do Bruno Henrique no jogo e no campeonato !

32' Daniel Guedes avança pela direita e cruza na área. Nogueira sobe de cabeça e ajeita para o Bruno Henrique. Em manhã inspirada atacante do santos domina e finaliza no cantinho do goleiro Jean.

Ampliando o placar no Pacaembu. Santos 3x0 Bahia !

32' GOOOOOOOL DO SANTOS

BRUNO HENRIQUE DE NOVO !!!!!!!!

30' Lucas lima tenta o drible para cima do Renê Junior mas meia do Santos sofre falta

28' Substituição no Santos

Sai: Copete

Entra: Alison

27' Vanderelei de novo !!!

Juninho recebe na entra da área e finaliza. Vanderlei da rebote, mas Zé Rafael estava impedido. Boa defesa do goleiro santista !

26' Vinícius tenta jogada na entrada da área mas é desarmado pelo Vecchio !

24' Éder recebe na esquerda e cruza na área. Mas bola fica tranquila com o goleiro Vanderlei

23' Impedido!!!

Junior Brumado recebe passe em profundidade mas arbitragem marca impedimento

21' Vanderlei !!

Na cobrança de falta do Juninho, Vanderlei faz grande defesa evitando o gol do tricolor Baiano

20' Cartão amarelo para Roger Guedes

Lateral do Santos faz falta dura no atacante Mendoza

19' Substituição no Bahia

Sai: Allione

Entra: Júnior Brumado

18' QUASE BAHIA !

Mendoza tenta a jogada pela esquerda mas é desarmado por David Braz. A bola sobra para o meia Vinícius que finaliza para fora

17' Jean Mota tenta a finalização mas acerta o zagueiro Tiago

16' Daniel Guedes cruza na área, mas Lucas Fonseca afasta o perigo

14' Jean Mota lança Bruno Henrique, mas atacante do Santos não tem domínio e bola sai para linha de fundo !

13' UUHHHHH Bahia!

Vinícius ganha dividida do David Braz e finaliza. Bola passa tirando tinta da trave esquerda do goleiro Vanderlei

11' Matheus Reis avança pela esquerda e toca na entrada da área. Juninho recebe e finaliza para defesa tranquila do goleiro Vanderlei

09' Mendoza receba na entrada da área, domina e finaliza para fora !

Sem perigo para o gol do goleiro Vanderlei

07' Vanderlei!!!!

Mendoza faz grande jogada pela esquerda e cruza na área. Vinícius finaliza no cantinho para ótima defesa do goleiro Vanderlei !!!

Que defesa do goleiro do Santos !!!

06' UHHHHHH Vecchio!

Na cobrança de falta, bola passa por todo mundo e quase entra no canto esquerdo do goleiro Jean!

05' Lucas lima tenta a jogada pela direita, mas sofre falta do zagueiro Tiago. Vem bola na área do Bahia

03' Renê Junior recebe na entrada da área e finaliza para fora !

02' Impedido!

Lucas Lima faz lançamento para o Copete. Mas arbitragem marca impedimento do atacante do Santos

01' Daniel Guedes tenta a jogada pela direita, mas sai com bola e tudo.

Tiro de meta para o Bahia

Começa o segundo tempo, Santos 2x0 Bahia

Substituições no Bahia

Sai: Eduardo e João Paulo

Entra: Éder e Mendoza

Substituição no Santos

Sai: Kayke

Entra: Thiago Ribeiro

bom publico no Pacaembu" créditos : Nicolas Campos / enviado vavel Brasil

48' Acaba o primeiro tempo, Santos 2x0 Bahia. Gols (Bruno Henrique 2x)

46' Lucas Lima faz grande jogada pela direita, meia do Santos finaliza para ótima defesa do goleiro Jean. No rebote Bruno Henrique finaliza como gol aberto e amplia o placar !!!

46' GOOOOOOOOOOLLL DO SANTOS !!!

BRUNO HENRIQUE !!!

46' Arbitro da mais um minuto de acréscimo !

45' Daniel Guedes recebe na direta mas cruza para fora !

44' Eduardo faz falta dura no Bruno Henrique.

Lateral do Bahia já tem cartão amarelo !

42' 2 minutos de acréscimo !

41' Juninho tenta o lançamento para João Paulo mas erra o passe !

39' UHHHHHH Copete !

Lucas Lima e Bruno Henrique fazem grande jogada pela direita. Meia do Santos cruza na área e Copete cabeceia sozinho com perigo.

Quase o Santos amplia no Pacaembu !

38' Kayke cobra falta por cima do gol do goleiro Jean

37' Cartão amarelo para o Bahia

Lateral Eduardo faz falta dura no Bruno Henrique

36' Lucas Lima lança Bruno Henrique na esquerda, mas atacante do Santos é desarmado pelo Eduardo

34' Lucas Lima cobra falta na área, zagueiro Tiago sobe de cabeça e afasta o perigo

33' Daniel Guedes tenta a jogada pela esquerda, mas é derrubado por Matheus Reis. Vem bola na área do Bahia

31' Vecchio tenta o passe para Copete, mas Tiago faz o corte e bola sobra para o goleiro Jean.

28' Copete recebe na entrada da área e finaliza. Jean da rebote nos pês do atacante Bruno Henrique. Com gol aberto atacante do Santos só teve o trabalho de empurrar a bola para o fundo do gol

Santos abre o placar no Pacaembu !!

28' GOOOOOOOOOLLLL DO SANTOS!!!!!

BRUNO HENRIQUE !!

27' Zé Rafael fica caído no gramado. Meia do Bahia sentiu uma lesão muscular

25' Jean mota faz belo lançamento para Bruno Henrique. Atacante do Santos domina mas é desarmado pelo zagueiro Tiago

23' Na cobrança de escanteio, Zé Rafael sobe e afasta o perigo

22' Juiz volta atrás e marca escanteio!

Arbitro Wagner do Nascimento conversa com seu auxiliar e volta atrás marcando escanteio. Jogadores do Santos reclama muito do lance !!

22' Pênalti para o Santos !!

Lucas Lima e Copete tabelam pela esquerda, Meia Santistas é derrubado na área pelo zagueiro Tiago e o Arbitro marca o pênalti !!

21' Bruno Henrique e Lucas Lima fazem grande jogada pela direita, Meia do Santos cruza na área mas Lucas Fonseca sobe de cabeça e afasta o perigo

20' Vecchio lança Copete na esquerda, mas passe é muito forte e bola sai para linha de fundo

18' Zé Rafael e Juninho fazem tabela pela esquerda, mas meia do Bahia é desarmado pelo David Braz

17' Bruno Henrique faz falta no Eduardo pela direita.

Na cobrança de falta, David Braz sobe de cabeça e afasta o perigo

15' Eduardo tenta a jogada pela direita, mas é desarma pelo Bruno Henrique

12' Jean Mota faz grande jogada pela direita e toca para Copete. Atacante do peixe domina e finaliza para fora

10' João Paulo recebe na entrada da área e sofre falta de Yuri. Na cobrança Juninho finaliza para fora

08' João Paulo e Lucas Lima caído gramado, os dois participaram de uma dividida pela bola

07' Jogo começa bastante equilibrado na capital paulista, Santos e Bahia buscando o ataque

06' Allione recebe grande passe do Zé Rafael, meia do Bahia domina e finaliza com perigo

05' Vanderlei!!!

Zé Rafael faz grande jogada individual pela direita e finaliza para grande defesa do goleiro Vanderlei.

03' João Paulo tenta a jogada pela esquerda, mas sofre falta do Jean Mota. Na cobrança de falta, Juninho lança na área mas David Braz afasta o perigo

02' Bruno Henrique tenta a jogada pela esquerda, mas adianta muito a bola e mesma sai em linha de fundo

01' Copete tenta a jogada pela direita, mas é derrubado por Eduardo.

Na cobrança de falta, Lucas Lima cobra nas mão do goleiro Jean

Começa o jogo no Pacaembu, Santos 0x0 Bahia

Hino nacional Brasileiro no Pacaembu

Técnico Jorginho escala o Bahia com um atacante, uma formação mais conservado para enfrentar o Santos.

Banco do tricolor Baiano: Anderson, Rafael Santos, Eder, Rodrigo Becão, Juninho Capixaba, Feijão, Edson, Ferrareis, Mendoza, Régis e Júnior Brumado

Bahia escalado: Jean; Eduardo, Tiago, Lucas Fonseca e Matheus reis; Renê Junior, Juninho, Vinícius, Zé Rafael e Allione; João Paulo

Técnico Levir Culpi escala o que tem de melhor para a partida. O time que ganhou da Chapecoense só teve uma alteração, saiu Thiago Ribeiro e entrou Bruno Henrique.

Banco do peixe: João Paulo, Cleber Reis, Matheus Ribeiro, Orinho, Alison, Leandro Donizete, Rafael Longuine, Serginho, Vladimir Hernandez e Thiago Ribeiro

Santos escalado: Vanderlei; Jena Mota. David Braz, Fábian Nogueira e Daniel Guedes; Yuri, Vecchio e Lucas Lima; Bruno Henrique, Copete e Kayke

Faz um dia bonito de sol na capital paulista. Pacaembu está lotando, expectativa para um grande público.

Santos e Bahia já estão no estadio do Pacaembu. As duas equipes no trabalho de aquecimento.

A transmissão do jogo Santos x Bahia ao vivo começará na hora da partida, ás 11h00, aqui na VAVEL Brasil. Fique conosco!

As duas equipes não se enfrentam pelo campeonato Brasileiro deste de 2014. Último confronto o peixe saiu com a vitória por 1 a 0.

Jogo promete ser com casa cheia, a última parcial de ingresso vencidos foi de 30 mil pessoas. Torcida do Santos promete fazer uma linda festa no Pacaembu

Desfalque do tricolor Baiano: Rodrigão, Armero, Edigar Junior, Maikon Leite, Hernane, Jackson, Wellington Silva (Machucados)

Provável Bahia: Jean; Matheus Reis, Tiago, Lucas Fonseca e Eduardo; Juninho, Renê Junior, Vinícius; Mendoza, Zé Rafael e João Paulo

Desfalques do Peixe: Lucas Veríssimo (suspenso); Victor Ferraz, Vitor Bueno, Ricardo Oliveira, Zeca, Gustavo Henrique, Luiz Felipe e Renato (Machucados)

Provável Santos: Vanderlei; Jena Mota. David Braz, Fábian Nogueira e Daniel Guedes; Yuri, Vecchio e Lucas Lima; Bruno Henrique, Copete e Kayke

O Bahia por sua vez também tem seu goleiro como destaque, com boas defesas nas últimas partidas, Jean foi sondando nesta semana pelo Benfica de Portugal.

Leia mais: Em outra boa atuação, Vanderlei é observado por Taffarel e comenta: "Trabalho está surtindo efeito

O grande destaque do santos fica para o goleiro Vanderlei, a três jogos sem tomar gol, goleiro é cotado para a seleção Brasileira.

Leia mais: Juninho marca dois, Bahia vence Atlético-MG e quebra tabu de 32 anos

Bahia está na 13° colocação com 19 pontos. Jogando como visitante a equipe tem oito jogos; duas vitórias, dois empates e quatro derrotas.

Tricolor Baiano vem de um grande resultado jogando fora de casa, equipe do técnico Jorginho foi ao Horto e bateu o galo por 2 a 0. Dois gols do volante Juninho e grande atuação do goleiro Jean

Leia mais: Com gol de Vecchio, Santos bate Chapecoense na Vila

Na última partida, Peixe venceu a Chapecoense por 1 a 0 jogando na Vila Belmiro. Foi o primeiro gol do argentino Vecchio com a camisa do peixe.

Equipe do técnico Levir Culpi está na 4° colocação do campeonato com 27 pontos. Jogando como mandante foram oito jogos; cinco vitórias, um empate e apenas duas derrotas.

Peixe não perde a seis jogos, última derrota foi para o Sport na 10° rodada jogando na Vila Belmiro.

Jogo Santos x Bahia ao vivo é uma partida válida pela 15º rodada do campeonato Brasileiro. Jogo acontece neste domingo (23) às 11h00 no estádio da Pacaembu em São Paulo