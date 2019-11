Resultado Sport x Palmeiras no Campeonato Brasileiro 2017 (0-2)

Com público recorde entre clubes na Arena de Pernambuco, Palmeiras bate Sport e fica no G-6

18:00 Encerramos agora nossa transmissão! Agradecemos a sua companhia nesta tarde de domingo (23) Siga a VAVEL Brasil no Twitter, curta nossa página no Facebook e fique de olho no nosso site para ficar bem informado sobre seu clube. Um grande abraço. Fique com Deus!

17:58 A 17ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro será realizada apenas no próximo final de semana. O Sport vai entrar em campo no domingo (30), às 16h00, para fazer um duelo com o Bahia, na Arena Fonte Nova, em Salvador, na Bahia. Já o Palmeiras terá pela frente, no sábado (29), às 19h00, o clássico diante do São Paulo, na Allianz Parque, em São Paulo.

17:56 Com o resultado desta tarde, o Sport fica na sexta colocação com 24 pontos, mas pode ser ultrapassado pelo Botafogo, que ainda vai jogar. Já o Palmeiras sobe para quinta posição, com 26 pontos.

17:55 A Arena de Pernambuco recebe um público de 42.025 torcedores, gerando uma renda de R$ 848.307,00.

49’ Fim de jogo na Arena de Pernambuco! Palmeiras domina praticamente durante todo tempo, vence Sport por 2 a 0 e deixa o Leão com chances de sair do G-6.

47’ Amarelo! Diego Souza é punido com cartão por empurrar Bruno Henrique para cobrar falta rápida.

46’ Uuuhhh! André recebe na entrada da área e chuta colocado, com muito perigo.

45’ Quatro minutos de acréscimos.

44’ Última alteração no Palmeiras: Sai: Jean. Entra: Zé Roberto.

43’ Thomás entra na área pela esquerda, se jogada e a bola vai direto para fora.

42’ Raphael Veiga tenta surpreender chutando de longe e manda direto para fora.

40’ Thomás tenta avançar pela esquerda, mas a marcação acaba chegando firme para matar qualquer possibilidade de jogada.

38’ Diego Souza levanta na área, a defesa alviverde não consegue afastar e Thomás chuta para fora.

36’ Modificação no Palmeiras: Sai: Erik. Entra: Raphael Veiga.

35’ Diego Souza recebe dentro da área, domina com qualidade e chuta em cima da marcação alviverde.

33’ Amarelo! Jailson demora demais para reposicionar a bola e acaba sendo punido com cartão.

32’ Alteração no Palmeiras: Sai: Keno. Entra: Róger Guedes.

31’ Última alteração no Sport: Sai: Rithely. Entra: Thallyson.

30’ AGENOR! Keno recebe livre na pequena área, chuta duas vezes e acaba parando no goleiro rubro-negro, que faz dois milagres incríveis.

28’ Amarelo! Rithely faz falta em Thiago Santos e acaba sendo punido com cartão.

27’ Mena busca lançamento para Thomás e a bola vai direto para fora.

25’ Thomás tenta lançar para Diego Souza, mas o meia-atacante acaba fazendo falta.

24’ Palmeiras toca a bola com muita tranquilidade no campo defensivo, Sport apenas cerca e não consegue atacar.

22’ Thomás toca para Samuel Xavier entrar na área pela direita e cruzar para Diego Souza, que faz falta no momento de cabecear.

20’ Modificação no Sport: Sai: Everton Felipe. Entra: Thomás.

18’ Amarelo! André fica reclamando de falta marcada contra o Sport no meio-campo e recebe cartão.

17’ Amarelo! Juninho entra de maneira ríspida em Diego Souza e recebe o primeiro cartão da partida.

15’ Diego Souza levanta na área para Rogério e Jailson sai para fazer a defesa.

13’ Na trave! Diego Souza cobra falta com perfeição e acaba acertando o travessão. No rebote, André cabeceia para fora.

12’ Diego Souza recebe na entrada da área e acaba sofrendo uma falta de Juninho, que pode levar muito perigo.

11’ André tenta fazer jogada individual pelo meio, mas Juninho chega para afastar o perigo.

9’ Sport continua com muita dificuldade de criar jogadas pelo meio para levar perigo até a meta alviverde.

7’ Everton Felipe erra lançamento, mas Diego Souza aproveita, tenta passar pela marcação e acaba perdendo.

5’ Everton Felipe cobra falta cruzando na área e André desvia de cabeça para Jailson defender tranquilamente.

3’ Durval erra na saída de bola e o goleiro Agenor precisa driblar o atacante palmeirense para evitar o pior.

2’ Everton Felipe cobra falta jogando na área e Rithely desvia de cabeça para fora.

1’ Samuel Xavier avança pela direita, tenta cruzar e Bruno Henrique usa a mão para cortar.

0’ Começa o segundo tempo.

17:06 Palmeiras também de volta para o segundo tempo, sem alteração.

17:05 Sport de volta para o segundo tempo com uma alteração: Rogério entra no lugar de Sander.

49’ Fim do primeiro tempo.

48’ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO PALMEIRAS! Bruno Henrique avança pelo meio e lança para Keno, entrar com liberdade pela esquerda e tocar para o fundo das redes para delírio da torcida alviverde.

47’ Sander levanta a bola na área para André, que acaba sendo facilmente desarmado.

45’ Quatro minutos de acréscimos.

43’ Everton Felipe tenta puxar pela direita e acaba tocando errando direto para fora.

41’ Sander tenta lançar para área e Egídio aparece para recuar para o goleiro Jailson defender tranquilamente.

39’ Mena trabalha pela esquerda com Diego Souza, que acaba tocando errado direto para fora.

37’ Everton Felipe tenta avançar pela direita, mas acaba errando o passe.

35’ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO PALMEIRAS! Egídio cobra escanteio cruzando na área, Bruno Henrique desvia com as costas e Agenor fica apenas olhando a bola morrer no fundo das redes para delírio da torcida alviverde.

33’ Mayke levanta na área para Deyverson e Rithely aparece para evitar o pior.

31’ Everton Felipe tenta trabalhar pela direita, a marcação pressiona e o meia-atacante não consegue prosseguir.

29’ Everton Felipe levanta na área e a defesa alviverde acaba afastando o perigo.

28’ André recebe pelo meio, acaba sendo derrubado pela marcação e a arbitragem marca a falta.

26’ Everton Felipe levanta na área em cobrança de falta e Diego Souza cabeceia para fora.

25’ Everton Felipe vai para cima da marcação e Thiago Santos acaba fazendo a falta.

24’ Sport continua com muita dificuldade para chegar ao setor de ataque com perigo. Palmeiras fecha bem os espaços e tenta surpreender nos contra-ataques.

22’ Deyverson recebe pela esquerda, mas acaba sendo desarmado pela marcação de Durval.

20’ Diego Souza levanta na área para André, mas a arbitragem marca falta do atacante rubro-negro.

19’ Uuuhhh! Everton Felipe levanta na área em cobrança de escanteio e Ronaldo Alves cabeceia para fora, com muito perigo.

18’ Everton Felipe recebe pela direita e cruza de primeira com qualidade para Jailson afastar com um soco.

16’ Everton Felipe levanta na área e Juninho se atrapalha para afastar, mas os rubro-negros não conseguem aproveitar.

15’ Egídio avança pela esquerda e cruza para Deyverson, que não consegue espaço para cabecear.

14’ Mena tenta fazer lançamento para André, mas Luan aparece bem para afastar o perigo.

12’ Samuel Xavier tenta lançar para Diego Souza, mas o meia-atacante acaba sofrendo falta.

11’ Sport vai tentando fechar os espaços para evitar novas chegadas do Palmeiras, mas não consegue atacar com perigo.

9’ Jean recebe na frente da área com liberdade, mas demora demais e quando chuta acaba mandando para fora.

8’ Diego Souza tenta fazer jogada de efeito na frente da área e acaba sendo desarmado pela marcação alviverde.

6’ Everton Felipe tenta passe de calcanhar, mas Egídio aparece bem e acaba sofrendo falta do meia-atacante rubro-negro na sequência.

5’ Egídio cobra escanteio fechado e por muito pouco não surpreende o goleiro Agenor, que não conseguiu chegar na bola.

3’ Uuuhhh! Thiago Santos acerta bom passe para Deyverson entra na área com liberdade e chutar cruzado na rede pelo lado de fora, com muito perigo.

2’ Mena recua para Agenor, que se complica chutando em cima de Deyverson, que toca na bola com a mão e o árbitro marca a falta.

1’ Patrick tenta lançar para área e Luan mostra bom posicionamento para afastar o perigo.

0’ Começa! A bola está rolando na Arena de Pernambuco para o confronto entre Sport x Palmeiras, pela Série A do Campeonato Brasileiro.

15:57 Fim da execução do hino nacional brasileiro. Dentro de instantes, a bola vai rolar.

15:56 Hino nacional brasileiro sendo executado neste momento.

15:55 Sport e Palmeiras estão entrando no gramado da Arena de Pernambuco.

15:50 A Arena de Pernambuco recebe um ótimo público neste momento, completamente lotada. Boas possibilidades de o recorde de público entre clubes ser quebrado.

15:45 Acabou o aquecimento dos jogadores do Palmeiras e goleiros do Sport no gramado da Arena de Pernambuco. Eles estão de volta para os vestiários e, dentro de instantes, vão entrar no gramado.

15:40 Goleiros do Sport (Agenor, Mailson e Igor) estão no gramado do Arena de Pernambuco fazendo o aquecimento.

15:35 Elenco do Palmeiras faz o trabalho de aquecimento no gramado da Arena de Pernambuco. Já os jogadores do Sport se aquecem nos vestiários.

15:30 O técnico Cuca terá os demais jogadores no banco de reservas para utilizar no decorrer de partida: Fernando Prass, Vinícius Silvestre; Antônio Carlos, Edu Dracena, Zé Roberto, Hyoran, Raphael Veiga, Léo Passos e Róger Guedes.

15:25 O Verdão vai jogar com: Jailson; Mayke, Luan, Juninho e Egídio; Thiago Santos, Bruno Henrique, Erik, Jean e Keno; Deyverson.

15:20 Palmeiras escalado! Técnico Cuca optou por promover a estreia do atacante Deyverson, que terá Erick e Keno ao seu lado no setor ofensivo. Zagueiro Mina acabou sendo vetado de última hora pelo departamento médico e não poderá atuar.

15:15 O técnico Vanderlei Luxemburgo terá os demais jogadores à disposição no banco de reservas: Mailson, Igor; Evandro, Henriquez, Raul Prata, Fabrício, Thallyson, Rodrigo, Rogério, Thomás, Juninho e Lenis.

15:10 O Leão jogará da seguinte maneira: Agenor; Samuel Xavier, Ronaldo Alves, Durval e Sander; Rithely, Patrick, Everton Felipe, Diego Souza e Mena; André.

15:05 Sport escalado! Técnico Vanderlei Luxemburgo promove o retorno de Durval na defesa e a entrada de Sander na lateral-esquerda, colocando Mena mais avançado no setor ofensivo.

15:00 As duas equipes já estão nos vestiários da Arena de Pernambuco. Dentro de instantes, as escalações devem ser divulgadas.

?Alô amigo leitor da VAVEL Brasil, seja bem-vindo a mais uma transmissão do jogo Sport x Palmeiras ao vivo online da Série A do Campeonato Brasileiro 2017.

Diante de tantas ausências no Palmeiras, o técnico Cuca confirmou a titularidade do goleiro Jailson, que começou o jogo contra o Flamengo no lugar de Fernando Prass, garantindo o placar defendendo o pênalti de Diego já na segunda etapa.

Outro que não deve ir a campo pelo lado do Sport é o atacante Osvaldo, que também se lesionou na mesma partida. O departamento médico do clube informou que ambos os jogadores são reavaliados diariamente, mas seguem sem condições, até mesmo pelo tempo sem treino e a proximidade do jogo.

A partida vem sendo cercada de bastante expectativa pelos dois lados, pois será um dos confrontos de maior destaca desta rodada, dada a posição em que ambos se encontram na tabela da competição. Desta maneira, os torcedores correram logo atrás de ingressos e esgotaram a maior parte dos setores, restante apenas a comercialização para os proprietários de cadeiras e camarotes, ficando assim o número superior a 37 mil torcedores já garantidos de maneira antecipada.

O alviverde vai a campo com grandes desfalques, por suspensão, Dudu, Tchê Tchê, Borja e Michel Bastos não jogam e até realizaram treino separado. Como se não bastasse, o atacante William se machucou na última partida e ficará de fora por até seis meses. Sem seus dois centroavantes, Cuca antecipará a estreia de Deyverson no ataque do time.

De fora da equipe desde o confronto contra a Chapecoense, não será desta vez que os pernambucanos terão a volta de seu ídolo Magrão, que segue lesionado com desconforto na coxa. Com isso, Agenor segue na meta dos rubro-negros.

Já o Palmeiras vem de um empate contra o Flamengo e segue sua excursão pelo Brasil e aproveitando para engrenar de vez no campeonato e buscando mais entrosamento do elenco. Se vencer, ultrapassa o adversário na tabela e assume a quinta colocação.

O Sport vem de uma excelente goelada por 4 a 0 diante do Atlético-GO, com destaque para André, autor de dois gols e um, um golaço. Com 24 pontos e dependendo do resultado do Santos, o time pode entrar de vez na zona de classificação para a fase de grupos da Libertadores.

Boa tarde, torcedor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora a partida Sport x Palmeiras ao vivo, pela 16ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, a ser disputada às 16h00, na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, Pernambuco.