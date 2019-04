Nova derrota do Cruzeiro não abala Mano: "Nem tudo é motivo de crítica"

Não foi desta vez que o Cruzeiro de Mano Menezes conseguiu sua terceira vitória fora de casa no Campeonato Brasileiro. Ao contrário, sofreu seu sexto revés na competição nacional, e o rival da oportunidade foi o Avaí, que derrotou os mineiros por 1 a 0, com gol de Júnior Dutra ainda no primeiro tempo. Algo que não abala o treinador da Raposa.

Segundo Mano, algumas equipes grandes que enfrentaram os catarinenses até aqui também perderam pontos. "Corinthians veio aqui, e, também, não conseguiu fazer gol. O Grêmio que tem um ataque muito calmo, não conseguiu fazer gol. Então, nem tudo é motivo para crítica" , frisou.

Para o comandante azul, o time se portou muito bem, contudo, não soube aproveitar as chances. "Futebol tem seus momentos, a medida que o tempo vai passando, às vezes você se precipita um pouco. Mas pelo o que apresentamos hoje, era o suficiente para vencer", analisou o técnico.

Agora, o papo é Copa do Brasil no meio de semana. O Cruzeiro volta a BH para enfrentar o Palmeiras, em partida válida pelas quartas de final do torneio. Os celestes têm a vantagem por terem empatado no jogo de ida, no placar de 3x3. Basta segurar um empate sem gols para garantirem a classificação.