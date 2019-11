Resultado e gols Botafogo x Atlético-MG na Copa do Brasil 2017 (3-0)

Encerramos a transmissão por aqui. Obrigado pela sua audiência. Continue acompanhando tudo sobre a Copa do Brasil na VAVEL Brasil. Tenha uma boa noite.

Confira os gols da Classificação do Botafogo.

Gilson recebe de Bruno Silva e amplia. Classificado! Botafogo 3x0 Atlético-MGpic.twitter.com/n6vKx3ZvOk — Goleada Info ? (@goleada__info) July 27, 2017

João Paulo passa fácil por Luan e cruza na cabeça de Roger: Botafogo 2x0 Atlético-MGpic.twitter.com/gh2uRAT8bl — Goleada Info ? (@goleada__info) July 26, 2017

O gol de Joel Carli logo aos 5 minutos: Botafogo 1x0 Atlético Mineiro pic.twitter.com/8PkmGWxaGJ — Goleada Info ? (@goleada__info) July 26, 2017

O Atlético Mineiro se concentra no Campeonato Brasileiro e na Libertadores.

Agora o Botafogo espera o vencedor da partida entre Santos x Flamengo para saber quem será seu rival nas semifinais da competição. O rubro-negro tem a vantagem de 2 a 0 no placar.

48' FIM DE JOGO! O BOTAFOGO FAZ 3X0 NO ATLÉTICO MINEIRO EM CASA, VIRA O PLACAR AGREGADO PARA 3X1 E ESTÁ CLASSIFICADO PARA A SEMIFINAL DA COPA DO BRASIL!

46' Rafael Moura recebe trombada de Joel Carli, cai na área mas o árbitro manda seguir.

45' Teremos quatro minutos de acréscimos.

45' A bola afastada pela defesa na falta de Otero, Matheus Fernandes liga o contra-ataque em velocidade pela direita, toca para Bruno Silva que acha Gilson livre na esquerda, o jogador chuta no canto, sem chances para Victor e mata a classificação para o Botafogo!

45' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! DO BOTAFOGO! GILSON MATA O JOGO!

44' Falta de Matheus Fernandes em Otero.

43' Dividida no alto entre Carli e Rafael Moura, o zagueiro leva a pior mas já está de pé.

41' Substituição no Botafogo: sai João Paulo para entrada de Leandrinho.

39' Cazares faz jogada individual pela esquerda, o meia tenta o cruzamento para área, a bola desvia em Rafael Moura e sai pela linha de fundo. Tiro de meta para Jefferson.

39' Na cobrança a defesa do Botafogo afasta.

38' Fábio Santos tenta o cruzamento pela esquerda, a bola explode em Emerson. Escanteio para o Atlético.

36' Atlético trabalha a bola no meio tentando criar jogada de ataque. Um gol dá a vaga pro time mineiro.

34' Substituição no Botafogo: Sai Roger para entrada de Gilson.

33' Cartão amarelo para Joel Carli por impedir o avanço de Cazares.

29' Na primeira jogada de Otero, pela direita ele passa por Guilherme, tenta achar Rafael Moura na área mas o bandeira marca saída de bola.

28' Substituição no Atlético Mineiro: Sai Luan para entrada de Otero.

25' UUUUUUUUUUUUUUUH! Fábio Santos cobra para Cazares, o meia levanta na área e Rafael Moura tenta o voleio mas joga por cima. Luan estava livre logo atrás em condições de finalizar!

25' Emerson recua para Jefferson na fogueira, o goleiro tenta sair no chutão e o galo ganha lateral.

22' Substituição no Botafogo: sai Rodrigo Pimpão para entrada de Guilherme.

21' Cartão amarelo para Adilson por falta em Victor Luís.

20' QUASE! No contra-ataque do Atlético, a bola é lançada para Cazares livre, o meia tenta encobrir Jefferson, que sai da área e toca na bola de cabeça. Na sobra Victor Luís afasta o perigo.

18' Falta de Marcos Rocha em João Paulo pela esquerda.

17' Botafogo tenta manter a posse trabalhando a bola no meio campo.

12' Cruzamento de Marcos Rocha na área. Dois contra um para o galo na área, mas a bola vai com muita força e sai pela linha de fundo.

10' Bruno Silva escapa pela direita, cruza na área mas a zaga do Atlético afasta.

08' Lindo drible de Roger. Grande partida do atacante.

06' Cazares avança pelo meio, chuta pro gol, a bola explode na defesa e o Botafogo já liga o contra-ataque com Roger. Em linda jogada individual o atacante deixa para Pimpão, que sozinho avança na direita e na hora da finalização é interceptado pelo carrinho de Gabriel para salvar o galo.

03' João Paulo avança pela esquerda, se livra da marcação e lança Pimpão, o atacante finaliza de primeira dentro da área mas Victor defende.

02' Cazares faz jogada individual próximo a entrada da área, é desarmado e a bola sobra para Luan, que finaliza fraco.

00' o Atlético Mineiro volta com duas alterações: saem Yago e Robinho para a entrada de Rafael Carioca e Rafael Moura.

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!

Jogo bom no Nilton Santos! Melhor na partida, o Botafogo aproveitou sua velocidade no contra-ataque para reverter o placar da decisão na primeira etapa. Apesar de criar chances no ataque, o Atlético Mineiro não consegue parar seu adversário na defesa e não leva tanto perigo ao gol de Jefferson.

47' FIM DE PRIMEIRO TEMPO!

45' Mais dois minutos de acréscimos.

44' Só da Botafogo! Mais uma vez em velocidade, Bruno Silva acha Pimpão na área, recua para Victor Luís, o lateral cruza, a defesa afasta e Matheus Fernandes no rebote chuta para fora.

43' Mais Botafogo! Bruno Silva avança sozinho em velocidade pela direita, acha Pimpão livre na entrada da área. O atacante domina e tenta o chute por cima, mas a bola passa longe.

41' João Paulo recebeu na esquerda, foi a linha de fundo, se livrou de Luan e cruzou na cabeça de Roger que tirou as chances do goleiro Victor. Botafogo na frente! Botafogo com a classificação na mão! Não teremos mais pênaltis no Nilton Santos.

41' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! DO BOTAFOGO! ROGER AMPLIA!

40' É LÁ E CÁ! Botafogo tenta responder no contra-ataque rápido mas a defesa do galo chega primeiro.

39' Contra-ataque rápido do Atlético. Boa troca de passes entre Elias e Cazares, o meia tenta finalizar para o gol mas é interceptado e a bola fica com Jefferson.

38' Boa chegada do Botafogo. Começando com Emerson pela direita, a bola passou pelo Pimpão dentro da área, o atacante recuou para Victor Luís que finalizou por cima do gol, sem perigo.

34' Cazares cobra fechado na esquerda e Jefferson sai tranquilo para fazer a defesa.

33' Falta cobrada por Cazares na intermediária e a zaga do Botafogo afasta. Escanteio para o Atlético.

31' João Paulo inverte para Pimpão na esquerda, o atacante avança livre pelo meio mas erra o lançamento para Roger. Bremer corta para o galo.

29' Emerson avança pela direita, descola bom cruzamento mas Victor se antecipa e fica com a bola.

28' Boa chegada do Botafogo pelo meio. Chegada providencial de Gabriel para afastar da área.

26' Cazares tenha o chute de fora da área a bola explode em Igor Rabello.

23' Roger faz jogada individual pela direita, cruza na área, mas não tinha ninguém do Botafogo no setor.

21' Cazares cobra mal e a bola fica na barreira.

20' Emerson disputa a bola com Cazares no campo de defesa mas acaba colocando a mão nela. Falta pro galo.

17' UUUUUUUUUUUUUUUUUUH! Quase o empate! Em jogada individual, Marcos Rocha avança pela direita, arrisca o chute cruzado e Jefferson espalma para escanteio. Levou perigo!

15' No contra-ataque do Botafogo, Rodrigo Lindoso arrisca o chute de fora da área, a bola sobra para Roger mas o bandeira marcou impedimento do atacante.

14' UUUUUUUUUUUUUH! Em falta cobrada por Cazares na primeira trave, Victor Luís afasta mal, Elias pega o rebote dentro da área e manda por cima do gol!

10' Robinho tenta contra-ataque pela esquerda, aciona Elias, mas Emerson, improvisado, desarma o volante.

09' Dividida no alto entre Marcos Rocha e João Paulo, os dois jogadores caem no gramado. Jogo parado.

07' Falta de Gabriel em Roger na intermediária.

07' QUASE O SEGUNDO! Roger lança Pimpão em profundidade pela direita, o atacante avança para área mas vacila e perde a bola para Bremer na hora de finalizar.

05' Em escanteio cobrado por João Paulo, Bruno Silva tentou emendar de primeira e errou a finalização mas a bola sobrou para o zagueiro Joel Carli que não desperdiçou! Tudo igual no placar agregado da decisão!

05' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! DO BOTAFOGO! JOEL CARLI ABRE O PLACAR NO NILTON SANTOS!

02' Após o cruzamento, afasta para linha de fundo Adilson. Escanteio para o Botafogo

02' Falta de Cazares em Roger. Vem bola na área!

01' Victor Luís ganha lateral pela esquerda de ataque.

COMEÇA O JOGO!

Times no gramado. Hino Nacional sendo executado.

Daqui a pouco a bola vai rolar no Nilton Santos!

Escalação do Atlético Mineiro: Victor; Marcos Rocha, Bremer, Gabriel e Fábio Santos; Adilson, Yago, Elias e Cazares; Luan e Robinho.

Escalação do Botafogo: Jefferson; Emerson Santos, Joel Carli, Igor Rabello e Victor Luís; Rodrigo Lindoso, Bruno Silva, Matheus Fernandes e João Paulo; Rodrigo Pimpão e Roger.

As equipes estão escalas para a partida!

No histórico dos confrontos decisivos, Botafogo e Atlético Mineiro se enfrentaram em oito oportunidades, com seis triunfos para o time carioca e dois para a equipe mineira. Quando o assunto é Copa do Brasil, o galo ainda não conseguiu eliminar o alvinegro do Rio, foram três confrontos e nas três vezes deu Botafogo.

Na vaga de Fred, o substituto natural é Rafael Moura. Caso Micale opte por mudar o esquema e atuar sem centroavante fixo, Robinho e Luan devem formar a dupla de ataque. O volante Yago pode ganhar o lugar de Rafael Carioca. Bremer joga na vaga de Leonardo Silva.

Outro que não tem escalação confirmada é o volante Rafael Carioca. Em negociação com o Tigres, do México, ele pode estar de saída do time mineiro. Porém, está relacionado para o jogo de logo mais.

Sobre a equipe que vai a campo, existem algumas dúvidas. Micale fechou os treinamentos e não revelou o time que começara jogando no Rio. De certo, a ausência de Fred, expulso na partida de ida. E o desfalque de Leonardo Silva que, recuperado de lesão recentemente, não viajou com o grupo.

Jogando com a vantagem do empate, a principal novidade no Atlético Mineiro será a estreia de Rogério Micale. O treinador assume o galo após Roger Machado ser demitido do cargo. Em momento ruim no Brasileiro, o Atlético busca a classificação para ganhar moral e reagir na temporada.

A novidade fica por conta do Atacante Ezequiel. Vindo do sub-20, o jogador foi relacionado para sua primeira partida no profissional e fica à disposição de Jair Ventura para estrear.

As quatro contratações do alvinegro carioca não poderão atuar por não estarem inscritos na competição. São eles, o volante Léo Valencia, o atacante Brenner, o meia Marcos Vinícius e o Lateral Arnaldo, que também está lesionado.

Após poupar grande parte do time na partida contra o Atlético Goianiense pelo Campeonato Brasileiro, o técnico Jair Ventura não deve ter problemas para escalar sua equipe. Jefferson permanece no gol e Pimpão está confirmado no ataque. A única duvida fica pela presença do lateral-direito Luís Ricardo. A opção deve ser o zagueiro Emerson improvisado no setor, já que o lateral está voltando agora de lesão.

Mandante na partida desta quarta, o Botafogo precisa do resultado positivo por pelo menos dois gols para avançar de fase no tempo normal. Já que na partida de ida no Independência, o Atlético Mineiro venceu pelo placar mínimo.

Bom dia, leitores da VAVEL Brasil. Iniciamos a transmissão da partida entre Botafogo x Atlético Mineiro ao vivo, válida pelas quartas de final da Copa do Brasil 2017. Está em jogo a classificação à semifinal. O duelo acontece no estádio Nilton Santos, às 19h30 desta quarta-feira (26).