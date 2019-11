Resultado Cruzeiro x Palmeiras na Copa do Brasil (1-1)

Confira nosso pré-jogo: Cruzeiro busca empate no fim e garante classificação às semifinais

49' FINAAAAAAAAAAAAAAAAAL DE JOGO!!!!!!!! CRUZEIRO CLASSIFICADO PARA A SEMIFINAL DA COPA DO BRASIL !!!!!!!!!!!!!!!!!

48' Raniel recebeu na entrada da área e Edu Dracena faz falta e recebe cartão amarelo

45' SAAAAAAAAAAAAALVA JAILSON !!!! Arrascaeta puxou contra-golpe entrou livre e ficou cara a cara com o goleiro que fez uma excelente defesa

44' Quatro minutos de acréscimo

44' Borja faz falta em Henrique no meio de campo

39' JOGO EMPATADO!!! Alisson cruza pela esquerda Diogo Barbosa cabeceia sozinho para empatar a partida !!!!!

39' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CRUZEIRO!!!!!!!!!! DIOGO BARBOSA!!!!!!

38' NÃO EGÍDIO!! Borja puxa contra-ataque toca para Egídio o lateral tem a oportunidade de tocar para Raphael Veiga mas finaliza e acaba isolando a bola

37' Thiago Neves cobra falta a bola explode em Keno e vai para escanteio

36' Egídio faz falta em Arrascaeta na linha lateral

33' Thiago Neves cobra falta, Edu Dracena corta parcialmente e Rafael Veiga dá um bico na bola afastando o perigo

32' Substiuição no Cruzeiro: Sai: Rafael Sóbis. Entra: Raniel

31' Arrascaeta finaliza de longe, Jailson faz a defesa

30' Thiago Neves tenta o cruzamento Mina afasta

29' Substituição no Palmeiras : Sai: Dudu. Entra: Tchê Tchê

26' Keno abre o placar!! Raphael Veiga cobra escanteio Fábio corta de soco a bola sobra para Keno que manda de primeira a bola desviou em Lucas Romero e balançou a rede!!

26' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO PALMEIRAS!!!!!! KENO!!!!!!!

23' Arrascaeta recebe pela direita faz o cruzamento nas mãos de Jailson

18' UUUUUUH Raphael Veiga recebeu na intermediária e mandou uma bomba, a bola passou perto do gol

17' Substituição no Cruzeiro: Sai: Elber. Entra: Arrascaeta

16' Elber sofre falta de Keno

15' Dudu abriu para Róger Guedes que tocou para Borja o qual fuzilou em cima de Murilo

12' Substituição no Palmeiras: Sai: Felipe Melo. Entra: Raphael Veia

11' Thiago Neves cobra falta, defesa afasta e a bola sobra para Keno que puxa o contra-ataque mas logo é agarrado por Ariel Cabral

10' Egídio faz falta em Elber na linha de fundo. Falta perigosa!

8' Dudu cobra escanteio, Mina cabeceia por cima do gol

7 ' Dracena!!! Alisson foi lançado por trás da zaga, invadiu a área e na hora de fazer o gol Edu Dracena chegou cortando

4' Thiago Neves cobra falta, Jailson sai de soco para cortar

3' Jean cruza pela direita a bola fica nas mãos de Fábio. O Goleiro lançou para Elber e Egídio foi obrigado a fazer a falta

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!!!

Substituição no Palmeiras: Sai: Guerra. Entra: Keno

FINAL DE PRIMEIRO TEMPO!

45' MEEEEU DEUS ! Thiago Neves tabelou com Henrique que arriscou para o gol e acabou isolando a bola

44' Um minuto de acréscimo

43' Ariel Cabral bateu forte na intermediária a bola passou ao lado do gol

42' Lucas Romero invade a área e tenta um cruzamento rasteiro, Mina chega rasgando mandando a bola pra fora

36' NÃO HENRIQUE! Thiago Neves cobrou escanteio, a bola passou por todo mundo e sobrou para Henrique na segunda trave sozinho mandar para o gol, mas o jogador acabou espirrando o taco e a bola saiu para a lateral

35' Alisson puxou o contra-ataque tocou para Sóbis na área o atacante na hora de chutar foi travado

32' Dudu tocou para Jean, o lateral cortou para o meio e arriscou de muito longe, a bola ficou fácil para Fábio

31' Dudu cobra lateral na área a defesa corta, na sobra Edu Dracena joga a bola na área o goleiro Fábio sai de soco para cortar.

29' Jean faz o cruzamento pela direita, Murilo cabeceia para lateral

25' UUUUH Thiago Neves cobrou falta na área, Mina cortou , na sobra Rafael Sóbis manda uma bomba que explode na defesa do Verdão

24' Thiago Neves domina na intermediária e recebe a falta de Thiago Santos que chegou atrasado na jogada

22' Cartão amarelo para Mina por falta em Henrique

18' NÃO SOBIS!! Diogo Barbosa deu linda enfiada para Thiago Neves que ajeitou para bater, mas Rafael Sóbis chegou junto com o companheiro e acabou atrapalhando a finalização de Thiago Neves

17' Dudu cobra escanteio, Borja disputa com Fábio e faz falta no goleiro

16' Egídio desce pela esquerda, tenta o cruzamento, mas a bola é desviada para escanteio

14' Léo esticou a bola para Henrique, Edu Dracena cortou

10' Dudu joga o lateral dentro da área, Dracena cabeceou à direita do gol

10' Dudu cobra escanteio, Mina desvia de cabeça, a bola passa longe do gol

9' Róger Guedes tabelou com Guerra entrou na área tentou o cruzamento rasteiro, mas a defesa cortou para escanteio

8' Róger Guedes recebe na entrada da área e chuta por cima do gol

7' Palmeiras troca passes em seu campo de defesa tentando furar a defesa adversária

3' UUUUUUUUUUUH Thiago Neves arrancou pela direita e cruzou a meia altura para Elber que virou um voleio. A bola passou perto do gol

1' Felipe Melo toca errado no meio campo e Alisson se recupera, o atleta cruzou para Rafael Sóbis, Egídio cortou e a bola ficou fácil para Jailson

0' COMEÇA O JOGO!!!!

Tudo pronto!! a bola vai rolar!!

Os dois times entram no gramado e a torcida do Cruzeiro faz grande festa!

Tanto Cruzeiro quanto Palmeiras estão no vestiário com os últimos ajustes

As duas equipes fazem aquecimento no gramado do Mineirão

Zé Roberto virou desfalque de última hora, o atleta foi cortado por conta de uma inflamação na planta do pé.

Cruzeiro escalado!!! Fábio; Lucas Romero, Léo, Murilo e Diogo Barbosa; Ariel Cabral, Henrique e Thiago Neves; Alisson, Elber e Rafael Sóbis

Banco de reservas do Palmeiras: Fernando Prass, Vinicius, Fabiano, Antônio Carlos, Tchê Tchê, Michel Bastos, Raphael Veiga, Hyoran, Erik e Keno.

Palmeiras escalado!!! Jailson; Jean, Mina, Edu Dracena e Egídio; Thiago Santos, Felipe Melo e Guerra; Róger Guedes, Dudu e Borja

O Mineirão será o palco da partida entre Cruzeiro x Palmeiras pela Copa do Brasil

O Mineirão será o palco da partida entre Cruzeiro x Palmeiras pela Copa do Brasil

Jean que voltou de lesão recentemente falou sobre o calendário apertado e grandes sequências de jogos " Todo mundo está cansado de falar sobre o calendário, e temos um processo de jogos importantes. Temos de estar 100% e muito bem para jogar, não adianta ir mais ou menos. Fiquei um mês trabalhando força para não sobrecarregar o joelho. Trabalhando forte para ter o físico e a sequência boa que tivemos ano passado "

O Goleiro Fábio reconheceu que a partida será uma das mais importantes do ano para o Cruzeiro " O caminho mais curto, tanto pela competição, quanta pela campanha que o Corinthians vem fazendo no Campeonato Brasileiro. Para alcançar o título na Copa do Brasil, são cinco decisões. Mas citando que a Copa do Brasil se tornou um Brasileiro mais difícil, ainda mais para o Cruzeiro que atuou desde a primeira fase, atuou contra equipes de tradição e difíceis e está se mantendo forte na competição. Temos cinco jogos decisivos, um caminho curto, mas bem árduo. Temos que nos sobressair em todos os aspectos, não deixar nada para depois, e a partida contra o Palmeiras é dessa forma, fazer o melhor para ser campeão. "

O Palmeiras tem uma enorme lista de desfalques, são quase um time interio, no total nove jogadores ficam de fora: Mayke, Luan, Juninho, Bruno Henrique e Deyverson não foram inscritos na Copa do Brasil. Willian sofreu uma lesão muscular na partida contra o Flamengo. Arouca, Moisés e Thiago Martins estão em recuperação física

A Raposa conta com alguns desfalques para a partida, Rafael Marques e Sassá não estão inscritos na competição, Ezequiel recupera de uma Pubalgia e também está de fora. Quem está de volta é Rafinha, após lesão na coxa direita, o atleta está a disposição do Técnico Mano Menezes.

No primeiro jogo das quartas tivemos um empate emocionante entre os Palestras, no Allianz Parque, o Cruzeiro fez um primeiro tempo perfeito e abriu a vantagem de 3 a 0. Mas na etapa final, o Palmeiras foi buscar o resultado e acabou empatando a partida por 3 a 3

Já o Palmeiras por disputar a Libertadores entrou na competição nas oitavas de final, onde enfrentou o Internacional. No Allianz Parque vitória do Verdão por 1 a 0. Na partida de volta, no Beira Rio, vitória do Colorado por 2 a 1. O clube Paulista se classificou por ter feito gol fora de casa

Na Quarta fase o Cruzeiro enfrentou o São Paulo, a primeira partida no Morumbi, a Celeste bateu o Tricolor por 2 a 0. Na partida de volta no Mineirão, vitória do São Paulo por 2 a 1. Pelas oitavas de final, a Raposa bateu a Chapecoense vencendo a primeira partida em casa por 1 a 0 e empatando o segundo jogo sem gols.

O Cruzeiro iniciou a competição na primeira fase, contra o Volta Redonda. A equipe de Minas Gerais venceu o adversário por 2 a 1 e chegou na segunda fase, onde goleou o São Francisco-PA por 6 a 0. Na terceira fase a Raposa bateu o Murici chegando até a quarta fase.