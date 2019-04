Sport encerra preparação para Sul-Americana e Luxemburgo confirma força máxima

O Sport treinou nesta quarta- feira (26), os últimos preparativos para partida contra o Arsenal de Sarandí, da Argentina. No duelo do jogo de Ida na Ilha do Retiro, pela Copa Sul-Americana o time leonino saiu com a vantagem de 2a0. O jogo da volta será na quinta-feira (27), às 19h15, em Buenos Aires. O trabalho comandado pelo técnico Luxemburgo aconteceu no Centro de Treinamento do Corinthians, em São Paulo.

O treinamento feito pela manhã foi fechado à imprensa. o treinador parou várias vezes a movimentação para corrigir o posicionamento do time. Vanderlei Luxemburgo poderá ficar comandando o Sport no banco pela primeira vez na Copa Sul-Americana. O treinador ficou de fora do primeiro duelo da segunda fase do torneio, contra o Arsenal de Sarandí, no Recife. Naquele jogo, ele não pôde estar à frente por conta de uma suspensão de quando ainda defendia o Grêmio, em 2013.

Sobre o jogo de volta na Argentina, o experiente técnico valorizou a vantagem do time pernambucano, que venceu na ida por 2 a 0. “A competição tem grandes adversários. Algumas equipe saíram da Libertadores e estão na ‘Sula’ e isso torna a competição um pouco mais diferente, mas é mata-mata. Em mata-mata tudo pode acontecer”, comentou Luxa

Em relação ao time que entrará em campo na quinta-feira, o treinador confirmou força máxima e a equipe terá apenas uma mudanção, que será a entrada do goleiro e idolo Magrão. Fora isso, a equipe rubro-negra terá a mesma base que perdeu do Palmeiras no último domingo, na Arena de Pernambuco, pela Série A do Brasileiro. "Não tem mudança. Sabemos da sequência e fizemos uma logística que entendemos que foi a melhor. Demos folga ontem (segunda-feira). Às vezes, ficar em casa é importante para se recuperar emocionalmente. Fazer coisas diferentes, estar com seus familiares. Isso faz parte do nosso trabalho também. Nós vamos quebrar a viagem. Não vamos direto para a Argentina. Vamos para São Paulo, dormimos lá e treinamos no CT Corinthians (na quarta-feira pela manhã). Isso vai dar equilíbrio maior na recuperação", afirmou Luxemburgo.

Assim, a provável escalação do Leão para o jogo é: Magrão; Samuel Xavier, Ronaldo Alves, Durval e Sander; Mena, Rithely, Patrick e Diegou Souza; Everton Felipe e André.

Os rubro-negros embarcam da capital paulista para Buenos Aires só às 18h45 da quarta. A estratégia da comissão técnica para poular o elenco da viagem foi fazer uma “escala” de um dia em São Paulo. O Sport tem a vantagem de avançar às oitavas de final da Sul-Americana com um empate ou com derrotas por um gol de diferença ou por dois a partir do 3x1.