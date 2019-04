Resultado Arsenal x Sport na Copa Sul-Americana 2017 (2-1)

Obrigada aos torcedores que acompanharam a partida entre Arsenal de Sarandí x Sport! Até a próxima!

O Sport agora enfrenta a Ponte Preta pelas oitavas de finais da Sul-Americana.

48' FIM DE JOGO! Arsenal 2 x 1 Sport. Apesar da derrota, o Leão avança na Sul-Americana.

46' Arbitragem aponta três minutos de acréscimos.

45' Brunetta perde grande chance. O atacante recebe cruzamento de Fragapane e, sozinho dentro da área, cabecei ao lado do gol de Magrão

42' Rogério entra sozinho na área do Arsenal, chuta, mas a bola passa perto da trave

40' Brunetta bate de fora, rasteiro, rasante. A bola bate na trave direita de Magrão

Com o gol, o Leão põe, na frente, o gol fora de casa. Arsenal precisa fazer dois para passar.

37' GOOOL DO SPORT! André

36' Outro impedimento, agora o bandeirinha pegou a posição irregular do lateral Mena.

34' IMPEDIMENTO! André marca gol em rebote de chute de Thomás, mas estava adiantado. Impedimento marcado!

32' Bella pega um chute de primeira fora da área, mas passa perto da trave de Magrão

31' Escanteio cobrado, mas a zaga do Arsenal afasta

31' Diego Souza recebe na meia lua e toca para Rogério, que é travado na hora do chute. Escanteio

30' AMARELOU ARSENAL! Cartão amarelo para Emiliano Papa

29' SUBSTITUIÇÃO NO SPORT! Sai Everton Felipe e entra Thómas

27' Everton Felipe vai no contra-ataque, avança e tenta chute fora da área, mas fica tranquila com goleiro do Arsenal

25' Na cobrança de Everton Felipe, Diego Souza dentro da área mata com categoria e bate. Santillo faz grande defesa e espalma. A zaga do Arsenal salva em cima da hora

24' Após cruzamento de Raul Prata, Diego Souza faz o desvio dentro da área e Santillo sai errado, mas consegue colocar para escanteio.

22' QUASE, SPORT!! Rogério arrisca chute fora da área e a bola passa raspando o travessão.

20' AMARELOU ARSENAL! Cartão amarelo para Contreras, por ter tirado a camisa na hora da comemoração do gol.

19' GOOOL DO ARSENAL DE SARANDÍ!! Gol de Contreras

18' AMARELOU ARSENAL! Cartão amarelo para Wílchez

18' SUBSTITUIÇÃO NO ARSENAL! Sai Rólon e entra Contreras

16' Raul Prata recebe, tem dificuldade com a marcação de Corvalán e cruza de qualquer jeito para a área. Santillo, bem primeiro pau, fica com ela.

14' Curado consegue o desvio no meio da área, mas não direciona para o gol. Bola passa sem perigo ao lado do gol de Magrão.

13' Falta para o Sport. Everton Felipe joga na área, mas a zaga do Arsenal afasta.

12' SUBSTITUIÇÃO NO ARSENAL! Sai Velázquez e entra Bella

11' Rogério ganha de Curado na velocidade e é derrubado pelo argentino. O juiz marca tiro de meta para o Arsenal

10' Rolón consegue sai da marcação do Sport, chuta fora da área, a bola passa perto do gol de Magrão

10' SUBSTITUIÇÃO NO SPORT! Sai Lenis e entra Rogério

09' SUBSTITUIÇÃO NO ARSENAL DE SARANDÍ! Sai Milo e entra Fragapane

07' Everton Felipe joga na área, e defesa do Arsenal afasta.

06' Falta para o Sport no lado direito do ataque. Vem bola na área

05' Falta cobrada, mas Magrão segura bem a bola.

04' Falta perigosa para o Arsenal

02' Rolón joga na área, zagueiro Heniquez afasta. Raul Prata completa o corte

01' Sport erra mais um passe no campo de ataque e cede mais um contra-ataque ao Arsenal, mas Mena afasta o perigo.

SUBSTITUIÇÃO NO SPORT! Sai Samuel Xavier e entra Raul Prata

00' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO! Arsenal 2 x 0 Sport

46' FIM DO PRIMEIRO TEMPO! Arsenal de Sarandí 1 x 0 Sport

43' GOOOL DO ARSENAL DE SARANDÍ! Brunetta

41' Everton Felipe recebe de Mena na ponta esquerda. O jogador do Sport tenta o drible em Velázquez, mas é desarmado.

39' Everton Felipe cobra direito a falta, mas o goleiro do Arsenal espalma para escanteio.

39' Falta de Velázquez em cima de Mena bem perto da linha de fundo do lado esquerdo.

37' Lenis recebe bola livre de marcação, invade a área mas chuta muito mal.

34' QUASE, ARSENAL! O Sport cedeu espaço e Milo chuta fora da área com bastante perigo.

32' Cobrança feita pelo Sport, mas a zaga da equipe argentina afasta.

31' Everton Felipe recebe na ponta direita, faz cruzamento e bate no jogador do Arsenal. Escanteio para o Leão

29' André recebe dentro da área do Arsenal, mas o bandeira marca impedimento

28' AMARELOU ARSENAL! Cartão amarelo para Sergio Velázquez

28' Camisa número 4 do Arsenal comete falta dura em André.

27' Millo dá passe para Emiliano Papa, que enche o pé de fora. A bola vai forte, rasante, mas Magrão segura bem.

26' Brunetta cobra uma nova falta, mas dessa vez, Magrão defende com tranquilidade

22' Na cobrança de faltaa, Brunetta cruza fechadinho, e Monteseirín sobe só no meio da área. Sorte do Sport é que o argentino cabeceia mal. O bandeirinha já tinha marcado impedimento

21' AMARELOU SPORT! Cartão para Samuel Xavier

21' Samuel Xavier comete falta no camisa número 30 do Arsenal

19' Na cobrança de falta feita por Everton Felipe, Diego Souza comete falta no goleiro do Arsenal de Sarandí

18' AMARELOU ARSENAL! Cartão amarelo para Curado.

18' Falta dura em cima de Samuel Xavier.

16' Cobrança de escanteio feita, mas a zaga do Sport afasta

16' Corválan faz tabela com Emiliano Papa e cruza. Henríquez afasta no meio da área. Escanteio para o Arsenal

15' Sport tenta cobrança ensaiada e a zaga argentina faz o corte.

14' Falta para o Sport, em cima de André.

12' Brunetta recebe bom passe de Wilchez na direita em boa situação, mas se complica, estica demais a bola

10' Brunetta recebe na esquerda e tenta lançamento para Wílchez, mas exagera na força.

08' No escanteio, Henríquez cabecea, mas manda por cima do gol.

07' Diego Souza leva para o canto direito e dá lindo passe de calcanhar para Samuel Xavier, que tenta cruzar rasteiro. Defesa do Arsenal afasta.

06' Everton Felipe levanta na área, mas Monteseirín sobe e afasta.

05' Curado cabecea contra sua própria barra. E Santillo vai no alto e coloca para escanteio.

04' Lançamento feito novamente pelo Arsenal, mas dessa vez, Magrão fica tranquilo com a bola.

01' Pela chegada do Arsenal, Curado pega a bola na direita e faz lançamento longo para Ferreyra. Mena afasta para lateral.

00' COMEÇA O PRIMEIRO TEMPO! Arsenal 0 x 0 Sport

Equipes no gramado!

ARSENAL DE SARANDÍ ESCALADO!

O time do Sport aquecendo. #SportVavel (Foto: David Nieva/VAVEL Argentina)

O Estádio Julio Humberto Grondona antes da partida. Torcida do Sport ali no cantinho. (Foto: David Nieva/VAVEL Argentina)

Torcida rubro-negra no estádio. (Foto: David Nieva/VAVEL Argentina)

SPORT ESCALADO!

Rubro-negros no vestiário do estádio Julio Grondona. A bola rola às 19h15 para Arsenal x Sport. (Foto: Divulgação/Sport)

Enquanto a partida não começa, o torcedor rubro-negro pode conferir uma matéria especial sobre a primeira entrevista de Ademir Menezes, aos 15 anos, quando ainda jogava no infantil do clube. Ademir, mais conhecido como "Queixada", é considerado o maior ídolo do Sport Club do Recife

O Sport tem uma boa retrospectiva em competições da Conmebol. Em 22 partidas do clube leonino, com Su-Americana e Libertadores, são dez vitórias, nove derrotas e três empates.

Boa noite, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora os principais lances, ao vivo, da jogo entre Arsenal x Sport ao vivo. A transmissão começará na hora da partida, às 19h15, aqui na VAVEL Brasil. Fique conosco!

A Provável escalação do Arsenal: Santillo; Velazquez, Montesierin, Curado e Corvalan; Ferreyra, Papa, Rolon e Milo; Wilchez e Brunetta.

A provável escalação do Leão para o jogo é: Magrão; Samuel Xavier, Ronaldo Alves, Durval e Sander; Mena, Rithely, Patrick e Diegou Souza; Everton Felipe e André.

Sobre o jogo de volta na Argentina, o experiente técnico valorizou a vantagem do time pernambucano, que venceu na ida por 2 a 0. “A competição tem grandes adversários. Algumas equipe saíram da Libertadores e estão na ‘Sula’ e isso torna a competição um pouco mais diferente, mas é mata-mata. Em mata-mata tudo pode acontecer”, comentou Luxa

O treinamento feito pela manhã foi fechado à imprensa. o treinador parou várias vezes a movimentação para corrigir o posicionamento do time. Vanderlei Luxemburgo poderá ficar comandando o Sport no banco pela primeira vez na Copa Sul-Americana. O treinador ficou de fora do primeiro duelo da segunda fase do torneio, contra o Arsenal de Sarandí, no Recife. Naquele jogo, ele não pôde estar à frente por conta de uma suspensão de quando ainda defendia o Grêmio, em 2013.

Já o Sport, treinou nesta quarta- feira (26), os últimos preparativos para partida. O treinamento foi realizado no CT do Corinthians, em São Paulo.

O Arsenal ainda tem a chance de contar com os novos reforços que chegaram neste mercado de transferências. O zagueiro Facundo Cardozo e o meia Iván Bella ainda dependem de inscrições.

Para o jogo, o time argentino que é comandado por Humberto Grondona precisará vencer por três gols de diferença. A vitória por 2 a 0 leva a partida para os pênaltis. "Estamos bem. Tenho muita esperança de que vamos ganhar nesta quinta-feira. Vamos criar muitas dificuldades para os rivais e o elenco está bem", comentou o treinador.

Arsenal de Sarandí estava em uma situação complicada no campeonato Argentino. O clube lutava contra o rebaixamente e garantiu a permanência na elite no último final de semana. Após de toda situação delicada, a diretoria renovou com o elenco para o jogo de volta pela Sul-Americana

A partida pela Sul-Americana entre Arsenal de Sarandí x Sport será disputada às 19:15h, pelo horário de Brasília. O trio de arbitragem é venezuelano, comandado por Jesús Valenzuela e com Carlos López e Franchescoly Chacon como bandeirinhas.