Resultado Coritiba x Atlético-MG pelo Campeonato Brasileiro 2017 (0-2)

O Atlético-MG recebe o Corinthians, na próxima quarta-feira (2), às 21h, no Mineirão.

O Coritiba enfrenta o São Paulo, na quinta-feira (3), às 19h30, no Estádio do Morumbi.

49' TERMINA O JOGO!

48' Lateral para o Atlético.

47' Torcida do Coxa canta gritos de "time sem vergonha".

46' ESPAAAAALMA! Marcos Rocha deixa Cazares na cara do gol, mas Wilson espalma o perigo.

45' MAIS QUATRO! Juiz da quatro de acréscimo.

43' Falta para o Coritiba.

42' Henrique Almeida ganha no alto e cabeceia firme, mas erra o alvo. Tiro de meta para Victor.

41' AMARELO! Rafael Carioca recebe o cartão por reclamação.

40' Falta para o Coritiba.

39' UUUUUUH! Elias toca para Luan, que bate mal e isola.

37' É FALTA NELE! Rafael Carioca recebe falta. Cazares toma posição.

33' PARA FORAAAAAA! Coxa desce em contra-ataque veloz, Victor não consegue tirar, mas Henrique Almeida manda pra fora.

31' Coritiba tenta diminuir, mas a defesa alvinegra corta.

SUBSTITUIÇÃO! Sai Pablo e entra Luan, do Galo.

28' GOOOOOOOOOOOL DO GALO! Rafael Moura divide com o zagueiro e manda para o fundo do gol!

27' CAIU! Léo acerta o rosto do Rafael Carioca, que cai no chão. O jogador do Coxa não recebeu o segundo amarelo.

25' UUUUUH! Rafael Moura arrisca de fora, Wilson tira e é escanteio para o Galo!

23' He-man toca com a mão na bola e é falta no campo defensivo do Coritiba.

SUBSTITUIÇÃO! Sai Tomas Bastos e entra Alecsandro, no Coxa.

20' IMPEDIMENTO! Coxa descia em contra-ataque com Tomas Bastos, que estava em posição irregular.

19' Falta em cima de Rafael Moura. Cazares na bola.

SUBSTITUIÇÃO! Sai Gustavo Blanco e entra Yago, do Galo.

18' UUUUUUH! Yan sozinho pelo canto esquerdo quase faz o empate.

17' TIRAAAA! Fábio Santos se joga em frente da bola para evitar o gol de empate do Coxa.

16' AMARELO! Léo Silva recebe o cartão por falta em Rildo.

SUBSTITUIÇÃO! Entra Yan e sai Tiago Real, no Coxa.

13' CAIU! Gustavo Blanco com dores vai ser atendido dentro de campo.

12' Impedimento marcado de Tiago Real. Bola alvinegra!

11' AMARELO! Cartão para Léo, do Coxa, após falta em Fábio Santos.

8' Tiro de meta para Victor cobrar.

7' Rocha comete falta em Willian Matheus na ponta esquerda do campo.

6' Tomas cobra fechado e Victor sai do gol facilmente.

6' É FALTA NELE! Galdezani é derrubado na ponta direita.

4' Fábio Santos cruza fechado, e Wilson defende sem perigo.

3' PARA FORAAAAA! Gustavo Blanco cruza para Rafael Moura, que perde o gol debaixo das traves.

1' Lateral para o Galo.

0' RECOMEÇA A PARTIDA!

MUDANÇA NO GALO! Sai Adilson, amarelado, e entra Elias.

FALA, ADILSON! "Eu gostaria de saber. Tenho quase certeza que não estava impedido. Ele achou que algum outro atleta tinha atrapalhado o lance. Vou rever o lance ali agora", disse.

47' JUIZ APITA O FIM DO PRIMEIRO TEMPO.

46' AFASTA! Victor se choca com Rildo, que simula pênalti e fica na bronca com o jogador do Coxa.

45' MAIS DOIS! Árbitro marca dois de acréscimo.

42' Árbitro recomeça a partida.

40' CAIU! Rildo está caído após pancada na cabeça. Jogo fica difícil, ambas equipes reclamando bastante com o árbitro.

39' AFASTA! Bola fica pipocando na área alvinegra, Léo Silva não consegue afastar e Adilson tira a bola.

37' WILSOOOOOON! Cazares toca para Rafael Moura, que chuta forte, mas Wilson faz a defesa.

36' AMARELO! Cartão para Henrique Almeida por reclamação.

35' VICTOOOOOOOR! Henrique Almeida chuta dentro da área, mas Victor defende.

31' AMARELO! Marcos Rocha recebe amarelo após falta cavada pelo Coritiba.

30' Tomas bate falta para o Coxa, mas a bola subiu. É tiro de meta para o goleiro Victor.

28' Pablo recebe de Blanco, sai em velocidade, mas Luizão recupera.

27' AMARELO! No lance do pênalti, Luizão recebeu o cartão.

25' PEGOU WILSON! Cazares bate no canto direito e Wilson defende.

24' É PÊNALTI! Léo Silva é empurrado dentro da área por Luizão e é mais um pênalti para o Galo.

23' Escanteio para o Atlético-MG. Cazares na bola!

22' Zaga alvinegra tira e Galo desce para o ataque com Rafael Carioca.

21' Falta para o Coxa. Victor arruma a barreira.

20' Atlético tenta descer em contra-ataque, defesa do Coxa corta e é mais um lateral para a equipe alvinegra.

17' Lateral para o Galo.

15' TIRA! Coritiba descia em contra-ataque, Marcos Rocha tira a bola e é escanteio, mal marcado, para a equipe da casa.

14' AMARELO! Adilson faz falta em Léo, do Coxa e recebe o cartão.

13' Coxa tenta responder, mas zaga do Galo tira facilmente.

12' GOOOOOOOOOOOOOOOOL DO GALO! Fábio Santos bate forte no canto esquerdo de Wilson e não dá chances para o goleiro.

10' PÊNALTI PARA O GALO! Cazares descia em contra-ataque, Willian Matheus põe a mão na bola e juiz marca a penalidade máxima. Fábio Santos na bola.

9' Escanteio para o Atlético.

8' Coritiba desce em contra-ataque, mas Victor sai tranquilamente do gol.

7' NÃO VALEU! Em cruzamento na área de Cazares, Adilson marca e juiz anula o gol, de forma incorreta.

6' É FALTA NELE! Jonas comete falta em Gustavo Blanco, o juíz apita a infração. Cazares na bola.

5' Fábio Santos desce para o ataque, tenta o cruzamento para Rafael Moura e Luizão, substituto de Werley, afasta o perigo.

4' É mais um lateral no campo defensivo do Atlético. Fábio Santos na bola.

3' Lateral para o Atlético-MG.

2' Tomas isola e é tiro de meta para o time visitante.

1' Falta em Matheus Galdezani. Victor ajeita a barreira alvinegra.

0' ROLA A BOLA NO COUTO PEREIRA!

Um minuto de silêncio.

Hino nacional sendo executado neste momento no Couto Pereira.

SENTIU! Werley, do Coxa, sentiu desta vez um desconforto na panturrilha no treino e está fora do jogo. Luizão entra em seu lugar!

SAIU A ESCALAÇÃO OFICIAL DO COXA! Wilson; Leo, Márcio, Werley, Willian Matheus; Tiago Real, Matheus Galdezani, Jonas, Tomas Bastos; Rildo e Henrique Almeida.

300 JOGOS! Com a titularidade confirmada do capitão Leonardo Silva, o zagueiro completa 300 partidas com a camisa alvinegra!

SAIU A ESCALAÇÃO OFICIAL DO GALO! Victor, M. Rocha, Léo Silva, Gabriel, Fábio Santos, Rafael Carioca, Adilson, Gustavo Blanco, Cazares, Pablo, Rafael Moura.

O último confronto entre Coritiba e Atlético-MG no Couto Pereira, na última temporada. Na ocasião, o Coxa venceu por 2 a 0, com gols de Raphael Veiga e Kléber.

Na rodada passada, ambas equipes perderam. O Coritiba visitou o Flamengo, no Rio de Janeiro, e perdeu por 2 a 1. O Atlético-MG recebeu o Vasco, em casa, e perdeu pelo mesmo placar.

Após ser eliminado da Copa do Brasil, para o Botafogo, o Galo volta a campo com a missão de voltar a vencer.

NOVO TÉCNICO! Marcelo Oliveira está de volta à capital paranaense após cinco anos treinando Palmeiras e o adversário do dia, Atlético-MG. Ele estava sem trabalho desde novembro, quando foi demitido do Galo.

No histórico do confronto, as equipes se enfrentaram 37 vezes. O Atlético-MG possui 20 vitórias e o Coritiba apenas 12, além de cinco empates.