Resultado Botafogo 3x4 São Paulo no Campeonato Brasileiro 2017

Foi difícil acompanhar os últimos minutos desse jogão entre Botafogo x São Paulo, com vitória por 4 a 3 do Tricolor Paulista. Isso é o futebol brasileiro!

FIM DE JOGO! QUE VITÓRIA DO SÃO PAULO! VITÓRIA GIGANTE PARA O TRICOLOR PAULISTA! O clube deixa o Z-4 com o resultado e cala o Engenhão!

49" Que virada espetacular vai se desenhando no estádio Nilton Santos!

47" GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! GOOOOOOOOOOOOOOOL! GOOOOOOOOOOOOOOOOL! É DO SÃO PAULO! QUE VIRADA ESPETACULAR DO SÃO PAULO! MARCOS GUILHERME DE NOVO! SENSACIONAL! Cueva acertou linda enfiada de bola para Marcos Guilherme, que bateu com estilo no cantinho, sem a menor chance para Gatito Fernández! QUE JOGO, MEUS AMIGOS!

45" Teremos cinco minutos de acréscimo

45" Botafogo vai todo para dentro da área depois que Wellington Nem colocou a mão na bola. Ainda tem jogo!

43" Gatito Fernández vai recebendo atendimento após o gol tricolor

41" GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL! É DO SÃO PAULO! INACREDITÁVEL! O TRICOLOR PAULISTA EMPATA E É GOL DE HERNANES! Foi chorado, mas após bate-rebate dentro da área, bateu com Gatito caído e deixa tudo igual!

39" GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL! É DO SÃO PAULO! Será que ainda dá?? Marcos Guilherme, um dos estreantes, aproveitou desvio após cobrança de escanteio e tocou pro fundo do gol

37" QUE ISSO, PIMPÃO! Luís Ricardo levantou na segunda trave e o atacante emendou numa linda bicicleta, mas a bola passou rente à trave

36" Logo que entrou, Brenner já recebeu pela direita e emendou bonito chute da quina da grande área, mas Renan Ribeiro estava bem posicionado para defender

35" Agora vai! Substituição no Botafogo: sai Roger, entra Brenner

34" Rodrigo Pimpão faz linda jogada pela direita, rola para Guilherme, mas dessa vez o garoto pega muito embaixo da bola e bate por cima

32" Substituição no São Paulo: sai Pratto, entra Gilberto

30" Substituição no Botafogo: sai Victor Luís, entra Vitor Lindemberg. Com isso, Brenner fica no banco por mais algum tempo

29" Vem aí mais um estreante: Brenner vai entrar no Botafogo

28" Wellington Nem recebe bom cruzamento de Edimar, mas cabeceia nas costas do defensor

27" Roger cai dentro da área, pede pênalti, mas a arbitragem nem dá atenção

24" GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL! É DO BOTAFOGO! GUILHERME AMPLIA A VANTAGEM ALVINEGRA! Que jogo! Luís Ricardo recebeu o lançamento pela direita, rolou para trás e Guilherme chegou batendo de primeira, sem chance para Renan Ribeiro

22" DE-FEN-DEU GATITO FERNÁNDEZ! O PARAGUAIO VOA NO CANTO E FAZ UMA GRANDE DEFESA PARA MANTER A LIDERANÇA DO BOTAFOGO!

20" PÊNALTI PARA O SÃO PAULO! Wellington Nem recebe em velocidade dentro da área, divide com Carli, cai e o árbitro marca a penalidade máxima

18" Substituições no São Paulo: saem Petros e Marcinho, entram Wellington Nem e Marcos Guilherme

17" Wellington Nem e Marcos Guilherme vão entrar no São Paulo logo mais

16" Lucas Pratto ganha da zaga no alto, toca de cabeça, mas vê a bola passar à esquerda do gol de Gatito, sem perigo

15" Substituição no Botafogo: sai Marcos Vinícius, entra Guilherme

14" Equipe da casa vai errando muitos passes na saída de bola e não consegue levar perigo ao gol adversário. São Paulo bastante superior nesse momento da partida

13" Vem aí Guilherme no time do Botafogo

10" O meio-campista tenta bater colocado, mas a bola passa sem perigo

9" Hernanes aparece bem de novo, faz o drible e acaba derrubado por Carli na entrada da área. Excelente chance de bola parada para o São Paulo

8" Hernanes recebe pelo meio, arrisca de fora da área e vê Gatito Fernández fazer boa defesa

6" Nos primeiros minutos da segunda etapa, é o São Paulo quem busca mais o ataque

2" Igor Rabello salva o Botafogo! O São Paulo chega bem pela esquerda, Marcinho tenta a finalização, mas o zagueiro chega bem para travar o chute

1" Cartão amarelo para Petros, que deu uma cotovelada em João Paulo fora do lance de bola

0" COMEÇA A SEGUNDA ETAPA! O São Paulo começa com a bola e troca os primeiros passes

FIM DE PRIMEIRO TEMPO! O Botafogo sai perdendo, mas consegue a virada com dois gols de Marcos Vinícius e deixa o gramado em vantagem

45' Teremos dois minutos de acréscimo

45' QUE CHANCE PERDE O BOTAFOGO! Após cabeçada de Roger em escanteio, a bola fica perdida no meio da área, Carli reclama pênalti e ninguém consegue completar para ampliar a vantagem

42' Hernanes aparece livre dentro da área, recebe bom cruzamento de Edimar, mas erra a cabeçada e manda para fora

40' Agora é a vez de Rodrigo Pimpão e Edimar se estranharem

39' Roger sofre mais uma falta de Arboleda, que reclama de uma cotovelada do atacante, que fica revoltado

37' São Paulo devolve a bola após o atendimento ao centroavante

35' Mais uma vez Roger fica caído no chão, agora sentido dores na lombar

34' Arboleda faz o lançamento para Marcinho, que toca de cabeça, mas não consegue colocar força e Gatito Fernández faz a defesa

31' Petros dividiu no alto com Pimpão, perdeu, mas levou sorte porque Bruno chegou para evitar uma boa oportunidade para o Botafogo

29' Depois de lateral para dentro da área, Edimar pegou o rebote, emendou um tiro de canhão e viu a bola passar por cima

28' Agora atrás no placar, o São Paulo tenta partir mais para o ataque, com Bruno e Marcinho fazendo uma dupla pela direita

25' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL! É DO BOTAFOGO! É DE NOVO DELE! MARCOS VINÍCIUS VIRA NO NILTON SANTOS! E que falha absurda de Renan Ribeiro. Em finalização de longe, o goleiro do São Paulo foi traído pelo quique da bola e aceitou o chute.

24' Botafogo vai trocando passes no campo defensivo e o São Paulo marca atrás do meio-campo

21' Edimar arrisca de longe, acerta lindo chute e obriga Gatito Fernández a fazer boa defesa

19' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL! É DO BOTAFOGO! Nem deu tempo de comemorar! Logo na sequência, o time da casa empata com Marcos Vinícius. O garoto aproveitou passe de Pimpão, dominou e bateu de canhota, no cantinho. A bola ainda acertou a trave e foi morrer nas redes do goleiro de Renan Ribeiro! Tudo igual no Nilton Santos!

18' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL! É DO SÃO PAULO! CUEVA ABRE O PLACAR NO NILTON SANTOS! Pratto roubou a bola no meio, rolou para Cueva, que fez o drible, mas perdeu para João Paulo. O meia se enrolou com Gatito Fernández, falhou feio e Cueva aproveitou para mandar para o fundo do gol vazio

17' Victor Luís chega bem pela ponta-esquerda, levanta na área e Arboleda afasta

16' Em tentativa de contra-ataque, Roger recebeu no pivô, foi derrubado por Arboleda e ficou no chão sentindo muitas dores

15' Na cobrança, desvio pela linha de fundo e tiro de meta para Gatito

14' Chega bem o São Paulo! Arboleda lança Bruno, que tenta o cruzamento e acerta Pratto, mas o argentino desviou muito levemente. Na sobra, Cueva chuta em cima de defesa e é escanteio

12' Luís Ricardo tenta enfiada de bola para João Paulo, mas os dois não se entendem e a redonda sai pela linha de fundo

10' Blitz do Botafogo! Depois de várias finalizações, Pimpão acerta bonito voleio da meia-lua, mas a bola passa por cima

9' QUE BONITO! Victor Luís, acuado pela pressão são paulina dá um lindo chapéu em Petros

9' Alvinegro tenta enfiada de bola, zaga adversária faz o corte e Rodrigo Caio recua de cabeça para Renan Ribeiro, que tenta sair jogando com os pés

7' Cueva sofre falta no meio, São Paulo cobra rápido, mas Pratto não consegue chegar na bola, que fica com Gatito Fernández

5' Roger tentava chegar pelo meio, mas a arbitragem pegou impedimento do centroavante alvinegro

4' As duas equipes passam pela famosa fase do "estudo". Vão trocando passes sem muita verticalidade

1' Pela esquerda, o Botafogo já tem uma boa chance de levantar a bola na aérea com falta

0' COMEÇOU O JOGO! O Botafogo dá a saída e rola a bola no Nilton Santos

Os telões do Engenhão mostram imagens de Perivaldo e também o nome de João Pedro Braga. Linda homenagem do Botafogo. Fora das quatro linhas, Jair Ventura está visivelmente emocionado

No momento, temos um minuto de silêncio em respeito às mortes de Perivaldo, ex-jogador do Botafogo, e João Pedro Braga, filho do treinador Abel Braga

,Vamos para o jogo! Dentro de instantes, a bola rola no Engenhão e começa mais um grande jogo pelo Brasileirão

Os times estão em campo e toca o hino nacional no Estádio Nilton Santos!

Torcida do Botafogo provoca são paulinos cantando "Arerê, o São Paulo vai jogar a Série B"

Dentro de instantes, as equipes entrarão em campo para dar início ao protocolo oficial do Brasileirão

No São Paulo, o destaque fica para a reestreia de Hernanes: Renan Ribeiro; Bruno, Rodrigo Caio, Arboleda, Edimar; Jucilei, Hernanes, Petros, Cueva; Marcinho, Lucas Pratto

O Botafogo entrará em campo com: Gatito Fernández; Luís Ricardo, Carli, Igor Rabello, Victor Luís; Rodrigo Lindoso, Matheus Fernandes, João Paulo; Marcos Vinícius, Rodrigo Pimpão, Roger.

E as duas equipes já estão escaladas para a partida de logo mais

Em meio à tragédia da morte de João Pedro Braga, filho de Abel Braga, técnico do Fluminense, o Botafogo, que já homenagearia Perivaldo, ex-jogador do clube, confirmou que realizará um minuto de silêncio em respeito ao jovem de 20 anos.

Boa tarde, amigo ligado na VAVEL Brasil! Você está prestes a acompanhar mais um clássico do futebol brasileiro, entre Botafogo x São Paulo ao vivo, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro 2017.

As duas equipes têm ambições bem diferentes à esta altura do Brasileirão, mas têm desempenhos parecidos nas últimas três partidas: Botafogo e São Paulo tiveram uma vitória, um empate e uma derrota.

O Alvinegro ocupa a 7ª colocação no torneio, com 24 pontos, e tenta retornar ao G-6 da competição. No entanto, terá alguns desfalques para o jogo deste sábado.

Jefferson, que vinha sendo titular no gol do Botafogo, sofreu um edema muscular e está fora da partida. Em seu lugar, retorna o paraguaio Gatito Fernández, recuperado de lesão no joelho.

Gatito está pronto para reassumir a meta alvinegra (Foto: Vitor Silva/SS Press/Botafogo)

Outro desfalque é o zagueiro Emerson Santos. Com sintomas de cansaço muscular, o defensor acabou não sendo incluído entre os relacionados de Jair Ventura.

Antes do jogo, o meia João Paulo rejeitou um suposto favoritismo do Botafogo e elogiou a equipe do São Paulo: "Na minha maneira de ver o São Paulo é uma equipe qualificada, mas não encontrou uma forma de jogar. É uma equipe de tradição e a gente respeita bastante. É um campeonato muito nivelado. É fundamental vencer em casa, vamos enfrentar um adversário que se qualificou muito durante a semana."

Pelo lado do São Paulo, o cenário é bastante ruim e Dorival Junior segue tendo trabalho para arrumar a casa. O Tricolor Paulista ocupa a 18ª colocação, com apenas 16 pontos e precisa vencer para tentar sair da zona de rebaixamento.

Hernanes e Marcos Guilherme serão caras novas no São Paulo (Foto: Érico Leonan/saopaulofc.net)

As boas notícias ficam por conta da provável reestreia de Hernanes, que chegou ao clube na última semana, vindo do futebol chinês, e da regularização do meia Marcos Guilherme, que já foi relacionado e pode jogar contra o Botafogo.

Ainda sem Júnior Tavares, o São Paulo também não poderá contar com Lucas Fernandes, que sofreu um estiramento na coxa esquerda, nem com Lugano, de fora por conta das regras a respeito de estrangeiros.