Resultado e gols Chapecoense x Atlético-GO no Campeonato Brasileiro 2017 (1-2)

Encerramos a transmissão por aqui. Obrigado pela sua audiência. Continue prestigiando tudo sobre o Campeonato Brasileiro na VAVEL Brasil. Tenha um bom dia!

Confira os gols de Chapeconse 1x2 Atlético Goianiense pela 17º rodada do Campeonato Brasileiro 2017.

O zagueiro Gilvan aproveita cruzamento do Diego Rosa para virar o jogo: Chapecoense 1x2 Atlético-GOpic.twitter.com/ITNR4dkYDz — Goleada Info ? (@goleada__info) July 30, 2017

Luiz Fernando rola pra Diego Rosa marcar o gol mais fácil de sua vida: Chapecoense 1x1 Atlético-GOpic.twitter.com/jMP1N9skvA — Goleada Info ? (@goleada__info) July 30, 2017

Escanteio de Lucas Marques e gol do zagueiro Luiz Otávio: Chapecoense 1x0 Atlético-GOpic.twitter.com/fWtBQb8aAR — Goleada Info ? (@goleada__info) July 30, 2017

Na próxima rodada o time de Goiano recebe o Grêmio, no estádio Olímpico. A partida acontece na quarta-feira (2), às 21h45.

Após nove rodadas sem vitória o Atlético-GO voltou a vencer no Campeonato Brasileiro. Com o triunfo sobre a Chape, o time chegou aos 12 pontos conquistados e permanece na lanterna por conta do saldo de gols menor que o do Vitória, que ainda joga neste domingo.

Com a derrota, a Chapecoense estaciona nos 21 pontos e no momento é a 11º colocada da competição nacional. Na próxima rodada a equipe catarinense volta a Arena Condá para receber o Bahia. A partida acontece na quarta-feira (2), às 19h30.

Melhor na partida durante quase todo o tempo, o Atlético Goianiense foi coroado pela raça e conquistou a primeira vitória fora de seus domínios no Campeonato Brasileiro.

49' FIM DE JOGO! Vitória do Atlético Goianiense fora de casa contra a Chapecoense por 1x2.

48' Arthur cobra na barreira. No rebote Luiz Antonio manda para fora.

48' Nova Falta perigosa para a Chape. Desta vez na entrada da área.

47' Falta para a Chape na direita. Luiz Antonio na cobrança.

46' Jorginho dribla Luiz Antonio e cruza na área. Escanteio para o Atlético.

45' Mais 4 minutos de acréscimos.

40' QUASE O EMPATE! Penilla faz jogada individual pela esquerda, cruza rasteiro na área, a bola passa por toda a defesa e no golpe de vista errado do goleiro Felipe ela toca na trave e não entra.

38' Na falta cobrada por Bruno Pacheco pela esquerda, a defesa da Chape afastou mal, em novo levantamento, o zagueiro Gilvan subiu mais que a defesa cabeceou forte pro fundo do gol!

38' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! DO ATLÉTICO GOIANIENSE! GILVAN VIRA O JOGO!

36' Última substituição na Chapecoense: Sai Lucas Marques para a entrada de Penilla.

35' No cruzamento de Reinaldo, Luiz Otávio tenta a finalização mas isola a bola.

35' Falta perigosa para a Chapecoense pela esquerda.

33' O Atlético Goianiense é melhor no jogo neste momento. A equipe se aproveitou do gol feito e vai achando espaço pela esquerda de ataque, em cima do lateral Apodi e do zagueiro Luiz Otávio.

31' Bonita jogada de Jorginho pela esquerda. O meia saiu da marcação, chegou a linha de fundo e efetuou o cruzamento. A zaga da Chape afastou.

27' QUASE A VIRADA! Luiz Fernando recebe pela esquerda e de fora da área arrisca bonito chute, a bola explode no travessão!

26' Cartão amarelo para Luiz Antonio.

22' Em jogada individual de Luiz Fernando pela esquerda, o meia passou pela marcação, entrou na área e deixou Diego Rosa livre para escorar pro fundo da rede!

22' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! DO ATLÉTICO GOIANIENSE! DIEGO ROSA EMPATA A PARTIDA!

20' Cartão amarelo para Diego Rosa.

20' Substituição na Chapecoense: Sai Moisés Ribeiro para a entrada de Luiz Antonio.

18' Primeira substituição na Chapecoense: Sai Seijas para entrada de Lourency.

15' Andrigo é lançado pela esquerda de ataque mas o árbitro sinalizou impedimento.

14' Na cobrança de falta de Arthur, o atacante arrisca o chute pro gol. Felipe encaixa a bola com segurança.

13' Roger Carvalho avança pela esquerda e arrisca o chute de longe. Tiro de meta para a Chapecoense.

12' Duas substituições no Atlético Goianiense: Saem André Castro e Niltinho para a entrada de Jonathan e Luiz Fernando.

11' No escanteio curto a bola é cruzada na área, Túlio de Mello sobe mais que a defesa mas cabeceia para fora. Árbitro marcou falta do atacante da Chape.

10' Apodi avança pela direita, faz o cruzamento e a bola pega no braço de Gilvan. Árbitro sinaliza escanteio.

08' Arthur inicia jogada pela esquerda e inverte para Apodi na direita. O lateral domina e chuta bonito, Felipe espalmou e tirou o perigo.

07' Falta sofrida por Niltinho na esquerda. Ele mesmo vai para cobrança mas cruza muito forte e a bola sai pela linha de fundo.

05' Igor arrisca chute de fora da área mas manda longe do gol.

03' PERDEU DE NOVO! Na falta cobrada por Niltinho pela esquerda, a bola passou por todo mundo e sobrou para Jorginho, novamente livre o meia escorou mal e, assim como na primeira etapa, perdeu um gol feito.

02' Assim como fez no primeiro tempo, o Atlético Goianiense efetua marcação forte e tenta dificultar o jogo da Chapecoense.

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!

No primeiro tempo a Chape teve mais posse de bola, 58% x 42%. Porém, o Atlético-GO finalizou mais vezes, 4x5.

Melhor em campo na primeira etapa, o Atlético-GO quase abriu o placar na principal chance do time com o volante Paulinho. No entanto, apesar de quase não assustar o goleiro Felipe, a Chape foi mais eficiente e saiu na frente do marcador através da bola parada.

48' FIM DE PRIMEIRO TEMPO!

47' Falta de ataque cometida por Túlio de Mello.

45' Mais três minutos de acréscimos na primeira etapa.

43' Jogo parado. Seijas cai no gramado após bolada forte na cabeça. Atendido no gramado, o jogador sai de pé. Aparentemente está tudo bem.

39' No terceiro escanteio cobrado por Lucas Marques na direita, o zagueiro Luiz Otávio subiu mais que a defesa e cabeceou no canto, sem chances para o goleiro Felipe! Chape sai na frente na Arena Condá!

39' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! DA CHAPECOENSE! LUIZ OTÁVIO ABRE O PLACAR!

38' Falta para a Chapecoense pela direita. Lucas Marques alça na área, a zaga do dragão afasta.

36' Apodi faz jogada individual pela direita, cruza na área, a defesa do Atlético afasta. No rebote, novo cruzamento. Mas a bola sobra com o goleiro Felipe.

34' Jogo esfria. Atlético-GO começou a partida com marcação adiantada e volume de jogo. Chape não assustou seu adversário ainda neste primeiro tempo.

28' UUUUUUUUUUUUUUH! Após o escanteio descolado no contra-ataque pela direita, o volante Paulinho pegou o rebote da defesa, arriscou o chute de primeira e a bola triscou no travessão. Perigo do dragão!

27' No cruzamento, Arthur sobe mais que a defesa e cabeceia no canto de Felipe. Goleiro defende sem rebote.

27' Apodi alça a bola na área pela direita, Bruno Pacheco afasta. Escanteio para a Chape.

26' Andrei Girotto avança pela esquerda mas acaba cometendo falta em Paulinho.

23' Na cobrança, Andrigo não chega na bola e Jandrei faz defesa tranquila.

22' Falta de Arthur em Igor na intermediária.

20' Impedimento marcado de Diego Rosa pela esquerda.

18' Bruno Pacheco coloca a mão na bola e Chape tem falta pela direita.

17' Bruno Pacheco retorna ao gramado com uma proteção na cabeçada, usada para estancar o corte sofrido.

14' Reinaldo cobra lateral para área, Andrei Girotto tenta a finalização mas acaba cometendo falta em Bruno Pacheco. jogo parado para atendimento ao lateral do Atlético.

12' O dragão faz marcação por pressão e dificulta o toque de bola da Chapecoense.

10' Bola longa lançada para Arthur pela esquerda. O atacante se esforçou mas não alcançou. Tiro de meta para o Atlético.

08' Mais Chape! Lucas Marques recebe livre na intermediária, avança e arrisca o chute pro gol. A bola passa longe.

08' Primeira chegada da Chapecoense. Reinaldo cobra lateral para área, a bola é desviada por Arthur mas o goleiro Felipe se antecipa e fica com ela.

07' Bola rebatida após mais um escanteio para o Atlético, na entrada da área o volante Igor arriscou chute de primeira e mandou longe do gol.

06' O Atlético-GO propõe o jogo nesse começo. A equipe tenta explorar o lado esquerdo de ataque.

03' INCRÍVEL! Após o escanteio a bola foi para direita, no cruzamento o zagueiro Gilvan completamente livre, de frente para o gol, cabeceou para fora!

02' Atlético Goianiense chega com perigo e descola escanteio pela esquerda.

01' Jandrei faz a defesa.

01' Falta de Luiz Otávio na intermediária pela esquerda. Niltinho vai levantar a bola na área da Chape.

COMEÇA O JOGO!

Jogadores no gramado. Será executado o Hino Nacional Brasileiro seguido pelo Hino do Estado de Santa Catarina.

Em instantes a bola vai rolar na Arena Condá!

O Atlético Goianiense ainda não venceu partidas fora de casa nesse Campeonato Brasileiro.

Escalação do Atlético Goianiense: Felipe; André Castro, Gilvan, Roger Carvalho e Bruno Pacheco; Igor, Paulinho, Niltinho, Jorginho e Andrigo; Diego Rosa.

Escalação da Chapecoense: Jandrei; Apodi, Luiz Otávio, Fabrício Bruno e Reinaldo; Moisés Ribeiro, Lucas Marques, Andrei Girotto e Seijas; Arthur e Túlio de Mello.

As duas equipes estão escaladas para a partida!

Fique ligado! A partida entre Chapecoense x Atlético Goianiense ao vivo acontece às 11h deste domingo. Acompanhe o tempo real na VAVEL Brasil. Até logo mais!

Esse será o primeiro confronto entre Chapecoense x Atlético Goianiense na história da Série A. Os dois clubes só haviam se enfrentado duas vezes, pela segunda divisão, em 2013. O primeiro confronto terminou em vitória da Chape por 3x0. Pela segunda partida, empate sem gols entre as duas equipes.

A principal mudança da equipe fica por conta do goleiro Felipe. Com Kléver vetado por lesão, ele será o titular do Atlético na partida. Outro que deve começar como titular é o atacante Diego Rosa, ele ganhou a vaga de Walter, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Autor do gol contra o Botafogo, Paulinho, que chegou ao clube nessa temporada, permanece como titular.

Os jogadores pendurados do Atlético-GO: André Castro, Andrigo, Igor e Marcão.

Lanterna do Brasileirão com apenas nove pontos conquistados, o Atlético Goianiense luta pela sobrevida no torneio nacional. Após a demissão do técnico Doriva, o auxilar João Paulo Sanchez comanda a equipe na Arena Conda e assim deverá ser até o fim do torneio.. Vindo de empate em casa contra o Botafogo, a equipe goiana respira por aparelhos na competição. Já são nove rodadas sem vitória e oito pontos atrás do Atlético Paranaense, primeiro time fora da zona da degola.

Os jogos da Chape na Arena Condá são sempre marcados pela emoção, por tudo que aconteceu no ano passado ser ainda muito recente. Porém, um componente a mais pode marcar o duelo contra o Atlético. Allan Ruschel, sobrevivente do acidente aéreo, está relacionado para o jogo e ficará à disposição no banco de reservas. O jogador participou de um jogo-treino nesta semana e pode atuar pela primeira vez em uma partida oficial depois da tragédia em novembro de 2016.

Os jogadores pendurados da Chapecoense: Apodi, Lucas Marques, Luiz Antonio, Luiz Otávio, Laurency, Moisés Ribeiro, Reinaldo e Victor Ramos

Para a partida, o técnico Vinícius Eutrópio só deve ter um problema para escalar a equipe. Suspenso, o zagueiro Douglas Grolli dá lugar a Luiz Otávio. É provável que repita a escalação da rodada anterior, quando a equipe atuou no 4-5-1. Outra opção é o 4-4-2, com Túlio de Melo ao lado de Arthur no ataque. João Pedro, Nenén, Nadson, Victor Ramos e Osman continuam fora. Eutrópio não estará à beira do gramado neste domingo. Punido pelo STJD com um jogo por expulsão ainda quando comandava o Santa Cruz, pela segunda divisão, ele cumprirá suspensão e não comanda a Chape do banco de reservas.

Mandante na partida deste domingo, a Chapecoense entra em campo contra o lanterna Atlético-GO buscando sequência positiva no campeonato para afastar o fantasma da zona de rebaixamento. Após o triunfo fora de casa contra o Vitória, a Chape chegou aos 21 pontos ganhos e subiu para a 11º colocação.

Bom dia, leitores da VAVEL Brasil. Iniciamos a transmissão da partida entre Chapecoense x Atlético Goianiense ao vivo, pela 17º rodada do Campeonato Brasileiro 2017. O Duelo acontece na Arena Condá, às 11h deste domingo (30).