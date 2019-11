Resultado Estados Unidos 4x3 Brasil pelo Torneio das Nações 2017

A VAVEL Brasil agradece a todos os torcedores que estiveram conosco nessa transmissão. Uma boa noite e até a próxima!

Com o resultado adverso, o Brasil dá adeus às chances de título no Torneio das Nações. O próximo compromisso da Canarinho é na quinta-feira (3), contra a Austrália.

48' FIM DE PAPO NO QUALCOMM STADIUM!

47' Já estamos nos acréscimos da partida. Virada americana foi banho de água fria na Canarinho.

45' SUBSTITUIÇÃO NOS ESTADOS UNIDOS: entra Williams, sai Rapinoe.

44' GOOOOL DOS ESTADOS UNIDOS! INACREDITÁVEL! Bola alçada na área brasileira, Ertz aparece no rebote para estufar as redes e virar o placar para as americanas!

41' SUBSTITUIÇÃO NOS ESTADOS UNIDOS: entra Long, sai Mewis.

39' GOOOL DOS ESTADOS UNIDOS! Rapinoe aproveita bobeada da zaga brasileira e deixa tudo igual na partida!

38' CARTÃO AMARELO para Marta, por reclamação.

36' Marta sai jogando pela direita, chega à área americana mas Naeher é perfeita e sai para afastar o perigo! Escanteio para o Brasil!

34' GOOOOL DOS ESTADOS UNIDOS! Christen Press!

32' GOOOOOOOOOOL! É DO BRASIL! ANDRESSINHA, DE NOVO! Em cobrança de falta, brasileira chuta forte, sem chances para a goleira Naeher! O Brasil amplia no Qualcomm Stadium!

31' CARTÃO AMARELO para O'Hara, dos Estados Unidos.

31' SUBSTITUIÇÃO NOS ESTADOS UNIDOS: entra Leroux, sai Short.

30' O'Hara cruza na cabeça de Press, que sobe sozinha em meio à zaga brasileira; bola sai pela direita do gol de Bárbara!

29' SUBSTITUIÇÃO NO BRASIL: entra Maria, sai Letícia.

27' Lloyd faz dura falta em Andressinha próxima à linha lateral; chance boa para o Brasil!

24' BÁAAAAARBARA! ESPETACULAR A GOLEIRA BRASILEIRA! Sequência de lances perigoso na pequena área brasileira, mas goleira faz milagres e evita o empate americano!

22' Bia faz a finta pelo meio, mas jogada é interceptada pela defesa americana.

19' Em falta para os Estados Unidos, Rapinoe cobra direto na cabeça de Ertz; Bárbara estava atenta no lance e saiu bem do gol para fazer a defesa.

17' GOOOOOOOOL! É DO BRASIL! BRUNA! Zagueira sobe sozinha em cobrança de escanteio e cabeceia para botar o Brasil de novo na frente!

14' Bia ganha na dividida com americana e é puxada pela camisa na sequência; falta para a Canarinho!

12' UHHHHH! QUASE GOL DOS ESTADOS UNIDOS! Rapinoe chega rápida pela esquerda e cruza para Pugh; americana chega atrasada e desperdiça grande chance de frente para o gol brasileiro!

??10' SUBSTITUIÇÃO DUPLA NOS ESTADOS UNIDOS: Press entra no lugar de Alex Morgan e Johnston entra no lugar de Smith.

9' Cartão amarelo para Sauerbrunn, dos Estados Unidos.

8' QUAAAAAASE! Rapinoe solta bomba, mas Bárbara defende; na sequência, Lloyd fica com o rebote, mas é bloqueada pela zaga brasileira.

7' SUBSTITUIÇÃO NOS ESTADOS UNIDOS: entra Pugh, sai Dunn.

7' Jogo é paralisado para atendimento médico a Dunn, dos Estados Unidos.

5' Marta lança Debinha pela esquerda, que toca para Tamires. Atleta brasileira estava em posição de impedimento; jogada é interrompida.

3' UHHH! Brasil chega rápido no contra-ataque; Camila fica com a bola e chuta forte, mas bola sai por cima do gol americano.

2' Rapinoe se livra da marcação, corta para o meio e bate colocado, mas Bárbara defende com segurança.

1' ROLA A BOLA NA SEGUNDA ETAPA!

Equipes de volta ao gramado. Vai começar o segundo tempo!

45' FIM DE PAPO NA PRIMEIRA ETAPA! Equipes vão deixando o gramado no Qualcomm Stadium.

43' UHHHHHH! Marta chega com perigo pela esquerda, mas é interceptada pela zaga americana. Na sobra, Leticia arrisca de longe mas bola sai por cima do gol americano!

41' Andressinha tabela com Leticia, que toca para Debinha cruzar na área. Na sequência, Naeher sai bem do gol e afasta o perigo!

39' Lloyd lança Smith pela direita, mas arbitragem marca impedimento e jogada é interrompida.

37' Mewis tenta alcançar Dunn na lateral, mas bola é forte demais e americana não chega. Lateral para o Brasil.

36' CARTÃO AMARELO para Jucinara, por dura chegada por trás em Lloyd.

31' GOL ANULADO DO BRASIL! Andressinha cobra na cabeça de Bia Zaneratto, que estufa as redes, mas arbitragem marca falta da brasileira no lance.

30' Lloyd tenta afastar bola em cima de Marta, mas acaba mandando pela linha de fundo. Escanteio para o Brasil!

27' BÁAAARBARA! Rapinoe cobra falta sobre a barreira, mas goleira brasileira faz grande defesa.

26' Em lance duvidoso, árbitra assinala falta próxima à grande área em cima de Alex Morgan. Perigo para a goleira Bárbara, que está contra o sol neste momento.

24' Dalhkemper toca para Dunn, que perde para Mônica na dividida; na sequência, Debinha sai jogando para o Brasil.

23' Djenifer arrisca chute de longe, mas bola passa distante da meta americana.

20' SUBSTITUIÇÃO no Brasil: sai Gabi Nunes, chorando e com dores, para a entrada de Camila.

18' GOOOOL DOS ESTADOS UNIDOS! MEWIS EMPATA O PLACAR! Rapinoe lança Mewis, livre, que finaliza e iguala para as donas da casa!

14' Dalhkemper tenta atrasar a bola para Naeher, mas Marta põe pressão e atrapalha a goleira americana, que sai com chute longo.

12' Pressão americana! Em mais uma tentativa, Rapinoe solta bomba, mas bola sai à direita da meta brasileira.

10' Morgan cobra escanteio direto na área da goleira Bárbara, que defende com facilidade.

9' Rapinoe tenta cruzamento pela esquerda, mas Bruna intercepta e manda pela linha de fundo. É escanteio para os EUA.

8' Rapinoe cobra a falta direto para fora, sem maior perigo para a goleira Bárbara. Tiro de meta para o Brasil!

7' Estados Unidos constrói rápida jogada pela esquerda, mas defesa intercepta. É falta para as americanas!

6' Com o resultado parcial, as americanas estão sendo eliminadas do Torneio das Nações.

4' Cobrança de falta perigosa para os Estados Unidos! Bola é cobrada em cima da barreira brasileira; na sequência, defesa evita maiores problemas.

2' GOOOOOOOOOOOL! É DO BRASIL! ANDRESSINHA! Brasileira solta uma bomba e conta com ajuda da goleira Naeher, que falhou feio e entrou com bola e tudo!

1' Pressão da Canarinho no início da partida! Brasil chega à área americana com perigo, mas Dahlkemper atrasa para a goleira Naeher afastar.

ROLA A BOLA NO QUALCOMM STADIUM! COMEÇA ESTADOS UNIDOS X BRASIL!

Equipes em campo para a execução dos hinos nacionais. Vai começar a partida!

A bola rola daqui a pouco no Qualcomm Stadium, às 21h. Fique conosco!

O Brasil, por sua vez, tem Bárbara; Benites, Leticia, Monica, Jucinara; Djenifer, Nunes, Andressinha; Debinha, Marta e Zeneratto de titulares.

Escalações divulgadas! Comecemos pelas donas da casa - os Estados Unidos vêm a campo com Naeher; O'Hara, Dahlkemper, Short, Smith; Sauerbrunn, Lloyd, Mewis; Morgan, Rapinoe e Dunn.

Seja bem-vindo, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora os principais lances ao vivo do jogo Estados Unidos x Brasil ao vivo no Qualcomm Stadium, em San Diego, pela 2ª rodada do Torneio das Nações. A transmissão começará na hora da partida, às 21h, aqui na VAVEL Brasil. Fique conosco!

Estados Unidos e Brasil se enfrentaram pela última vez em amistoso no ano de 2015; o confronto fez parte da turnê americana para celebrar a conquista da Copa do Mundo de Futebol Feminino. Confira abaixo os melhores momentos da partida, vencida por 3 a 1 pelas donas da casa:

O número de atletas brasileiras jogando na NWSL (liga americana de futebol feminino) tem crescido consideravelmente desde o ano de 2013. Marta é o exemplo mais famoso de jogadora brasileira em terras ianques; a Rainha atua pelo Orlando Pride, da Florida.

Outras atletas canarinhas que atuam nos Estados Unidos são Monica e Camila (Orlando Pride) e Debinha e Rosana (North Carolina Courage), além de Bruna, Andressa e Poliana (Houston Dash). De todas as oito jogadoras brasileiras em solo americano, seis estarão em campo hoje defendendo a Seleção Brasileira.

Confronto de gigantes: na partida deste domingo, duas das maiores atletas da história do futebol feminino irão se encontrar em campo - são elas Carli Lloyd e Marta. Anfitriã do torneio, a americana é a atual melhor jogadora do mundo pela FIFA; Marta, por sua vez, dispensa apresentações com seus cinco troféus de melhor do mundo. A história de ambas as seleções passa diretamente pela trajetória pessoal das duas jogadoras, que influenciaram toda uma geração e mudaram para sempre o futebol feminino no mundo.

Estados Unidos e Brasil já se enfrentaram em 34 ocasiões; ao lado do Japão, a Canarinho é a quinta seleção que mais enfrentou as americanas na história. O retrospecto é favorável às americanas: são 25 triunfos ianques, quatro empates e apenas cinco vitórias brasileiras.

As seleções também já travaram duas finais de Olimpíada; tanto em Atenas 2004 quanto em Pequim 2008, a partida foi definida na prorrogação e a seleção vencedora foi a dos Estados Unidos.

Curiosidade: o primeiro confronto entre as seleções femininas de Estados Unidos e Brasil também foi a primeira partida internacional oficial da Canarinho. A partida, realizada na Itália no dia 22 de julho de 1986, terminou com o placar de 2 a 1 para as ianques.

O Brasil divide a segunda posição na tabela do Torneio das Nações com o Japão; ambas as equipes têm um ponto, ficando atrás da Austrália, com três. Comandada pela treinadora Emily Lima, a Canarinho empatou por 1 a 1 com a seleção asiática na primeira rodada do torneio; Camila marcou o gol de empate da Seleção Brasileira nos acréscimos da partida.

Na primeira rodada do torneio, a seleção dos Estados Unidos foi surpreendida com a derrota por 1 a 0 para a Austrália. O confronto da última quinta (27) marcou a primeira vez em que as donas da casa foram superadas pelas Westfield Matildas. Com apenas três finalizações em 90 minutos de jogo, as ianques demonstraram grande dificuldade na manutenção da posse de bola; a Seleção Americana, comandada pela treinadora Jill Ellis, atualmente ocupa a última posição da tabela do Torneio das Nações, ainda sem ter pontuado.