Resultado e gols jogo Grêmio 1x1 Santos no Brasileirão 2017

Obrigado a você que acompanhou conosco mais esse belo jogo do Brasileirão! Ficamos por aqui na VAVEL Brasil!

1x1. GOL do Fernandinho

1x0. GOL de David Braz para Santos

Com gols de David Braz e Fernandinho, a partida entre o vice-líder e o terceiro colocado terminou igualada.

Cortez e Lucas Lima se estranham no gramado. Clima pesado após o final da partida

FIM DE JOGO NA ARENA! GRÊMIO 1X1 SANTOS!

55' VANDERLEI! Luan bate colocado no canto direito do goleiro do Santos, que defende!

55' CARTÃO AMARELO para David Braz, por falta em Luan

54' CARTÃO AMARELO para Lucas Lima, por retardar a cobrança de falta

54' Falta de Maicon no campo de ataque do Santos. Clima pesado no jogo. Kannemann foi derrubado após a falta e o árbitro não viu nada

53' Luan cruza e David Braz afasta.

53' Falta em Luan. Vem bola na área!

53' CARTÃO AMARELO para Thiago Ribeiro, por impedir a cobrança da falta

53' CARTÃO AMARELO para Pedro Geromel, do Grêmio, por reclamação

53' CARTÃO VERMELHO para Edílson, do Grêmio. Ele empurrou Thiago Ribeiro.

52' Confusão entre Edílson e Thiago Ribeiro.

52' Vamos até os 54!

51' Luan recebe de Pedro Rocha e tenta passe para abrir o jogo. A bola bate no pé de Fernandinho e fica com o Santos

50' Luan cruza e a bola passa por todo mundo. Tiro de meta.

49' Falta de Thiago Ribeiro em Edílson. O Grêmio vai jogar a bola na área!

49' Pedro Rocha chuta para o gol. A bola desvia em Lucas Veríssimo e sobra para Maicon, que pega de fora da área e manda direto para fora

48' Jaílson arrisca de fora da área e manda muito longe do gol. A bola sai em lateral, no lado direito.

47' SUBSTITUIÇÃO no Santos:

ENTRA: Daniel Guedes

SAI: Victor Ferraz

46' Preocupante a situação de Victor Ferraz. Ele chocou-se de cabeça com Arroyo e agora está caído no gramado novamente.

45' Iremos até os 52 minutos!

44' Lançamento para Pedro Rocha, que divide com a zaga do Santos e perde a bola

44' SUBSTITUIÇÃO no Grêmio:

ENTRA: Jaílson

SAI: Arroyo

42' Logo em sua estreia, Arroyo deixa o campo.

41' Jogo paralisado até agora. Arroyo e Victor Ferraz sendo atendidos

39' IMPEDIDO! Maicon cruza no segundo poste para cabeçada de Arroyo. Neuza Inês Back marca impedimento.

39' Edílson tenta passe para Luan. Yuri corta e o Santos tenta sair para o ataque, mas novamente perde a bola

37' Lucas Lima corta para o meio e bate colocado. A bola desvia em Kannemann e sai em lateral

35' SUBSTITUIÇÃO no Santos:

ENTRA: Leandro Donizete

SAI: Alisson

34' Arroyo tentou bater para o gol e dividiu com Alisson. O volante do Santos fica caído e deve sair de campo.

32' Edílson cruza, Victor Ferraz desvia e a bola sai em lateral no lado esquerdo

32' 32.251 é o público que a Arena recebeu neste domingo.

31' Edílson cruza e David Braz afasta. Jogo fica morno.

30' Falta em cima de Thiago Ribeiro, que puxava o contra ataque

29' SUBSTITUIÇÃO no Grêmio:

ENTRA: Arroyo

SAI: Éverton

29' Equatoriano Miky Arroyo irá estrear no time do Grêmio, a seguir

28' Edílson arriscou para o gol, para fora e o árbitro marcou tiro de meta. Lateral fica inconformado

27' CARTÃO AMARELO para Vanderlei, do Santos, por cera

26' Ramiro tenta tabela com Edílson, que estica muito o passe. A bola sai direto em tiro de meta

25' SUBSTITUIÇÃO no Santos:

ENTRA: Thiago Ribeiro

SAI: Ricardo Oliveira

24' Lucas Lima cruza na cabeça de Ricardo Oliveira, que comete falta

23' Falta de Edílson em Bruno Henrique, no campo de ataque. O Santos aproveita para gastar tempo

22' Luan lança Cortez, em posição de impedimento.

21' Ramiro pega sobra de cruzamento afastado por David Braz, mata no peito e chuta forte. Vanderlei pega com tranquilidade, no meio do gol

20' David Braz lança Bruno Henrique na direita, que cruza de primeira. Kannemann afasta.

19' Pedro Rocha recebe de Luan e tenta passe de primeira para Cortez. Lucas Veríssimo afasta

18' Jean Mota tenta cruzamento e Fernandinho trava. Santos já tem dois minutos seguidos tocando a bola

13' Luan cruza e Bruno Henrique, de cabeça, afasta

12' Pedro Rocha tenta o drible em cima de Victor Ferraz e consegue falta perto da grande área, pela esquerda da linha de fundo

11' Edílson cruza rasteiro, Éverton finaliza em cima de Lucas Veríssimo e consegue escanteio

11' Pedro Rocha tenta driblar na entrada da área, mas perde a bola

9' Lucas Lima corta para a intermediária e arrisca o chute. A bola desvia e fica tranquilo para Marcelo Grohe

8' Lucas Lima tenta chutar em cima de Ramiro para ganhar tiro de meta. O juiz marca escanteio, mas volta atrás.

7' VANDERLEI! Mais uma bela defesa do goleiro do Santos. Pedro Rocha chutou forte de fora da área e ele voou no canto direito para agarrar

6' Cortez recebe na grande área e perde a bola para Victor Ferraz

3' Pedro Rocha recebe de Cortez e cai na área. Juiz manda seguir

2' Pedro Rocha dribla Victor Ferraz e cruza no segundo poste. Fernandinho sobe para cabecear e comete falta

1' Fernandinho tenta fazer fila na linha de fundo e perde a bola. Tiro de meta.

0' Recomeça o jogo!

Posse de bola: 62% a 38% para o Grêmio

Finalizações: 14 a 2 para o Grêmio

Tudo igual na Arena do Grêmio. Um fim de primeiro tempo movimentado teve gols de David Braz e Fernandinho.

FIM DE PRIMEIRO TEMPO!

49' Fernandinho corta para o meio e arrisca forte, da intermediária. Vanderlei espalma

48' PRA FORA! Luan passa de calcanhar para Maicon, que da entrada da área, bate por cima do gol

47' Cruzamento rasteiro de Edílson, chute forte de Pedro Rocha e Vanderlei defende. No rebote, Fernandinho, de cabeça, bota para dentro e empata o jogo!

47' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO GRÊMIO! Fernandinho!

45' Cortez cai na área e pede pênalti. Juiz não marca nada

45' Escanteio cobrado no primeiro poste, desvio para o meio da área e David Braz estava lá para conferir!

44' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SANTOS! David Braz, de cabeça!

43' Ricardo Oliveira recebe na frente e tenta progredir para a linha de fundo. Ele cruza, a bola desvia em Geromel e sai em escanteio

43' Falta de Maicon em Alison no campo de ataque do Grêmio.

42' Falta dura de Copete em Cortez. Lateral ia driblando com uma finta de corpo.

41' Pedro Rocha tenta cruzamento para... ninguém. Tiro de meta.

39' Ricardo Oliveira está caído e recebe atendimento neste momento

39' Pedro Rocha arrisca de fora da área e manda direto nas mãos de Vanderlei

37' Lucas Lima tenta o gol olímpico e a bola sai direto em tiro de meta

37' Lucas Lima cruza fechado e Maicon afasta. No rebote, Victor Ferraz tenta a jogada e Fernandinho toca para escanteio

36' Falta de Cortez em Lucas Lima e o clima esquentou entre os dois

34' Cruzamento de Cortez para Éverton, que cabeceia por cima da meta

33' CARTÃO AMARELO para Maicon, por reclamação. Time do Grêmio reclama muito pedindo a expulsão de Yuri, que já tem amarelo e impediu contra ataque com falta por trás.

32' CARTÃO AMARELO para Edílson, por falta em Bruno Henrique

30' PRA FORA! Edílson recebe pelo passe e entra na área. Ele faz o passe para Fernandinho, que finaliza e David Braz tira. No rebote, Éverton bate para fora.

29' Falta de Bruno Henrique em Ramiro, na ponta esquerda do gramado.

28' Na cobrança de escanteio, Geromel comete falta de ataque

28' UUUH! Geromel lança Pedro Rocha dentro da área. Ele deixa escapar o domínio e Éverton chega para finalizar. Ele divide com a zaga e cai, pedindo pênalti. No rebote, Luan chuta desviado e a bola passa perto da trave.

26' Escanteio fechado. Vanderlei afasta de soco.

26' Cortez faz pela jogada e cruza para Fernandinho, que finaliza torto. Victor Ferraz tira para escanteio

25' CARTÃO AMARELO para Yuri, por falta em Ramiro, pouco depois do círculo central

24' No lance anterior, estranharam-se Edílson e Bruno Henrique, com duas cotoveladas. Juiz apenas advertiu.

23' PERDEU! Ramiro chuta de fora da área, a bola quica e Vanderlei dá rebote. Éverton pega e, acoçado pela zaga santista, chuta por cima do gol

22' Pedro Rocha tenta tabela com Éverton, que devolve, mirando a infiltração. Nada feito. Lucas Veríssimo estava lá para cortar

21' Éverton arrisca à meia altura, da intermediária e a bola passa perto do gol de Vanderlei

20' OPA! Luan dribla dois, cai na área e o juiz não marca pênalti. Estava muito próximo do lance.

19' Ramiro tenta lançar Éverton no meio da zaga santista. David Braz, atento, corta o lance.

17' Pedro Rocha abre a jogada pela esquerda e arrisca o chute. Bola desvia na zaga e sobra para a jogada prosseguir. Fernandinho recebe passe de Edílson no meio da área e perde a bola

16' Fernandinho ajeita e Maicon, da entrada da área, para a esquerda, arrisca de longe. A bola sobe demais.

16' Maicon tenta passe para dentro da área. Lucas Veríssimo corta. Grêmio com mais posse de bola neste momento.

15' Vanderlei intercepta belo passe de Luan para Éverton, dentro da área.

14' Ramiro lança Pedro Rocha dentro da área. O atacante tenta dominar, mas perde a bola na linha de fundo. Tiro de meta.

13' Pedro Rocha dribla dois e tenta infiltração pela direita. David Braz afasta

12' Fernandinho arranca pela esquerda e tenta combater Jean Mota, mas se perde. Tiro de meta para o Santos

11' Santos acha espaços para tocar a bola no meio campo do Grêmio, que hoje joga apenas com Maicon e Ramiro de volantes.

9' Cruzamento fechado e Kannemann afasta

8' Copete prende a bola pelo lado direito, aguarda a marcação e vê Pedro Rocha tocar para escanteio.

8' Lucas Lima tenta lançamento para Bruno Henrique pelo lado esquerdo. Edílson corta.

7' O Santos toca muito a bola e sai jogando com muita calma.

5' Juiz assinalou tiro de meta.

5' Victor Ferraz tabela com Lucas Lima e recebe lançamento na frente, pelo lado direito. Kannemann toca para escanteio

3' Edílson recebe atendimento. Leonardo já está no aquecimento

2' Bruno Henrique cruza rasteiro pelo lado esquerdo. Kannemann afasta

1' Peixe no ataque: Bruno Henrique tabela com Yuri e tenta finalizar. Bola travada por Kannemann e toque de mão do atacante santista

0' Tabela de Pedro Rocha com Luan. O garoto é desarmado na linha de fundo. Bola com o Santos

0' Bola rolando na Arena do Grêmio!

As equipes já estão em campo, perfiladas para ouvir o hino nacional.

Arthur é desfalque de última hora no time do Grêmio. Volante teve gastroenterite.

SANTOS ESCALADO: Vanderlei; Victor Ferraz, David Braz, Lucas Veríssimo, Jean Mota; Alison, Yuri, Lucas Lima; Bruno Henrique, Copete e Ricardo Oliveira

Técnico Levir Culpi

GRÊMIO ESCALADO: Marcelo Grohe; Edílson, Geromel, Kannemann, Cortez; Maicon, Ramiro; Fernandinho, Luan, Pedro Rocha e Éverton

Técnico Renato Gaúcho

Árbitro: Braulio da Silva Machado (SC)

Auxiliar 1: Kleber Lucio Gil (SC)

Auxiliar 2: Neuza Ines Back (SC)

Reservas do Santos: João Paulo, Fabián Noguera, Daniel Guedes, Orinho, Leandro Donizete, Rafael Longuine, Serginho, Vladimir Hernández e Thiago Ribeiro

Reservas do Grêmio: Paulo Victor, Bressan, Leonardo, Jaílson, Kaio, Machado e Arroyo

FIQUE DE OLHO: Artilheiro do time no campeonato, Copete tem cinco tentos no Brasileirão e gosta de aparecer em jogos decisivos. Contra o Flamengo, no meio da semana, marcou duas vezes

FIQUE DE OLHO: Apesar de não ser o principal destaque do time, Pedro Rocha vem em uma excelente fase. Sempre contestado por não ser finalizador nato, o jovem marcou três gols nas últimas duas partidas do time na temporada

É mais um típico duelo de ataque contra defesa: enquanto o Tricolor tem o melhor desempenho ofensivo da competição, o Peixe tem a segunda melhor defesa

Na tabela, o Grêmio é o vice-líder do Campeonato, com 32 pontos. O time de Levir Culpi vem logo atrás, com 30.

O último embate terminou com placar de 1 a 1, com o time de Renato jogando reserva e marcando com Éverton. O Santos igualou com Fabián Noguera

Embora o retrospecto seja favorável ao Peixe, há um tabu a ser quebrado: o Santos não vence o Grêmio pelo Brasileirão desde 2012. Em Porto Alegre, não vence desde 2010.

O time da Vila marcou 81 vezes, contra 61 do Tricolor gaúcho

No histórico, pelo Brasileirão, o Santos foi mais vitorioso. Ganhou 25 vezes, contra 19 do Grêmio e mais 19 empates.

A partida entre Grêmio e Santos terá início às 19h (horário de Brasília). É um dos jogos mais importantes do Brasileirão, e pode definir quem irá batalhar com o Corinthians pelo título. Grêmio e Santos se enfrentam pela 17° rodada do campeonato.